Стадион: Филипс Зрители: 33500
3:1
Конец матча
20' Желтая карточкаБикел Жаниу
1:0
20' ПенальтиВан Гинкел Марко
22' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
1:1
30' ГолМессауд Али
2:1
55' ГолРамселар Барт
3:1
90' ГолДе Йонг Люк
Новости после матча
-
ПСВ одолел НЕК и настиг "Аякс" — 23:44
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
93'
Ариас Сантьяго сделал результативную передачу.
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Йонг Люк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
93'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ играет в стеночку. Зинченко Александр был стеночкой.
93'
93'
Зинченко Александр из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
93'
Де Йонг Люк имел отличный шанс забить, но мяч после его удара с лета был вынесен с линии ворот!
93'
Морено Эктор из команды ПСВ попадает в перекладину после попытки перекинуть вратаря.
93'
Зинченко Александр из команды ПСВ делает пас партнеру.
93'
93'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген отвел угрозу отличным подкатом
93'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
92'
92'
92'
Майи Ульрих из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
92'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
91'
Зинченко Александр бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает пас партнеру.
91'
91'
Зинченко Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает пас партнеру.
91'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
89'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает подножку. Голла Войцех заработал фол.
88'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
88'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
88'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Шваб Даниэль
87'
Исима-Мирен Николя выбил мяч на угловой.
87'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Райхи Мохаммед и мяч снова в игре
86'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
86'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает пас партнеру.
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
84'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген в офсайде
84'
Думич Дарио забивает с лёта, но гол не засчитан
84'
84'
После дальнего удара, который нанес Прёппер Дэви мяч отбит вратарем
83'
После дальнего удара, который нанес Хендрикс Йоррит мяч отбит вратарем
83'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 33500 болельщиков
81'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген в офсайде
81'
81'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Бикел Жаниу уходит с поля и его заменяет Reagy Ofosu
80'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает подножку. Майи Ульрих заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
78'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
78'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген в офсайде
77'
Матч возобновится спорным мячом
77'
Делле Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
Зинченко Александр из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
75'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес прямо в штрафную.
75'
Исима-Мирен Николя сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
75'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
74'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
73'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
73'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген нарушает. Гуардадо Андрес пострадал, однако рефери не останавливает игру.
72'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
71'
70'
Бикел Жаниу бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
Майи Ульрих из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
70'
Зинченко Александр из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Прёппер Дэви мяча так и не получил
70'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Думич Дарио выбил мяч на угловой.
69'
Зинченко Александр из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
69'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
69'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Зинченко Александр заработал фол.
67'
66'
Морено Эктор бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
66'
Тактическая замена. Ларссон Джордан уходит с поля и его заменяет Майи Ульрих
66'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Зинченко Александр
65'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Ferdi Kadioglu нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Морено Эктор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
64'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
64'
Исима-Мирен Николя выбил мяч на угловой.
64'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Де Йонг Люк из команды ПСВ. Это Фомитшов Андре заработал фол.
62'
Рамселар Барт из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Прёппер Дэви мяча так и не получил
61'
61'
Морено Эктор из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
61'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Мессауд Али получил травму и заменен. Ferdi Kadioglu выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Фомитшов Андре коснулся мяча рукой.
58'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
57'
Мессауд Али отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
56'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает подножку. Мессауд Али заработал фол.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рамселар Барт оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
55'
Рамселар Барт нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает пас партнеру.
55'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
55'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
53'
53'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
53'
53'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Фомитшов Андре.
52'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает подножку. Брейнбург Грегор заработал фол.
51'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Бикел Жаниу заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Морено Эктор из команды ПСВ остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Игроки ФК "НЕК Неймеген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
48'
Прёппер Дэви из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
46'
Ван Гинкел Марко выбил мяч на угловой.
46'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Бикел Жаниу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Морено Эктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
45'
Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
44'
44'
Голла Войцех на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
43'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
43'
Прёппер Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
42'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Прёппер Дэви заработал фол.
41'
41'
Ариас Сантьяго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
40'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
37'
37'
Гуардадо Андрес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
36'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
36'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Брейнбург Грегор блокирует соперника. Прёппер Дэви заработал своей команде штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
34'
Бергвейн Стевен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
34'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
34'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.
33'
Думич Дарио выбил мяч на угловой.
33'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
32'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает неудачный навес.
32'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген. Это Исима-Мирен Николя заработал фол.
31'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Фомитшов Андре сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мессауд Али записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает отличный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Прёппер Дэви пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
27'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
27'
После дальнего удара, который нанес Гуардадо Андрес мяч отбит вратарем
27'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
26'
25'
25'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
23'
22'
Ван Гинкел Марко получает желтую карточку.
22'
Ван Гинкел Марко совершает грубый фол. Мессауд Али был жертвой
21'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген опасно играет. Чуть не пострадал Гуардадо Андрес.
20'
Г О О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает пенальти
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Бикел Жаниу получает желтую карточку.
19'
ПЕНАЛЬТИ! – Бикел Жаниу фолит в штрафной площади. Бергвейн Стевен пострадал
19'
19'
18'
Прёппер Дэви отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
17'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Бувалда Робин
17'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
17'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Прёппер Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
16'
Бувалда Робин выбил мяч на угловой.
16'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
16'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает отличный пас
16'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Морено Эктор из команды ПСВ делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Де Йонг Люк бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
14'
13'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
13'
13'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает подножку. Брейнбург Грегор заработал фол.
11'
10'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
7'
Бергвейн Стевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает навес
6'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
5'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
4'
3'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
3'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
3'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
3'
Хайнлот Михаэль выбил мяч на угловой.
2'
2'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
1'
1'
Мессауд Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Зут Йерун сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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