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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 33500
ПСВ
3:1
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
20' Желтая карточка
Бикел Жаниу
1:0
20' Пенальти
Ван Гинкел Марко
22' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
1:1
30' Гол
Мессауд Али
2:1
55' Гол
Рамселар Барт
3:1
90' Гол
Де Йонг Люк
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
93'
Ариас Сантьяго сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Йонг Люк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
93'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
93'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ играет в стеночку. Зинченко Александр был стеночкой.

93'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
93'
Зинченко Александр из команды ПСВ наносит неточный удар с лета
93'
Де Йонг Люк имел отличный шанс забить, но мяч после его удара с лета был вынесен с линии ворот!
93'
Морено Эктор из команды ПСВ попадает в перекладину после попытки перекинуть вратаря.
93'
Зинченко Александр из команды ПСВ делает пас партнеру.
93'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген отвел угрозу отличным подкатом
93'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
92'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Удар от ворот произведет ПСВ
92'
Майи Ульрих из команды НЕК Неймеген бьет головой мимо ворот
92'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает навес
91'
Зинченко Александр бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
Шваб Даниэль из команды ПСВ делает пас партнеру.
91'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Зинченко Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает пас партнеру.
91'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
91'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
89'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает подножку. Голла Войцех заработал фол.
88'
ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
88'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген подал угловой слева.
88'
Тактическая замена. Гуардадо Андрес уходит с поля и его заменяет Шваб Даниэль
87'
Исима-Мирен Николя выбил мяч на угловой.
87'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Райхи Мохаммед и мяч снова в игре
86'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
86'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает пас партнеру.
86'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
84'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген в офсайде
Описание гола
84'
Думич Дарио забивает с лёта, но гол не засчитан
84'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
84'
После дальнего удара, который нанес Прёппер Дэви мяч отбит вратарем
83'
После дальнего удара, который нанес Хендрикс Йоррит мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
83'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 33500 болельщиков
Офсайд
81'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген в офсайде
81'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
81'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Бикел Жаниу уходит с поля и его заменяет Reagy Ofosu
Фол, нарушение
80'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает подножку. Майи Ульрих заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
78'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Хендрикс Йоррит
Офсайд
78'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген в офсайде
77'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
77'
Делле Жорис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Зинченко Александр из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
76'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес прямо в штрафную.
75'
Исима-Мирен Николя сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
75'
Ferdi Kadioglu из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
74'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
74'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
73'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
73'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает неудачный навес.
Фол, нарушение
73'
Брейнбург Грегор из команды НЕК Неймеген нарушает. Гуардадо Андрес пострадал, однако рефери не останавливает игру.
Фол, нарушение
72'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет ПСВ
70'
Бикел Жаниу бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
Майи Ульрих из команды НЕК Неймеген делает пас партнеру.
70'
Зинченко Александр из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Прёппер Дэви мяча так и не получил
Угловой
70'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Думич Дарио выбил мяч на угловой.
69'
Зинченко Александр из команды ПСВ делает навес прямо в штрафную.
69'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
Фол, нарушение
69'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает подножку. Зинченко Александр заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
66'
Морено Эктор бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
66'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Ларссон Джордан уходит с поля и его заменяет Майи Ульрих
66'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Зинченко Александр
65'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
65'
Ferdi Kadioglu нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Гуардадо Андрес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Морено Эктор сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
64'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
64'
Исима-Мирен Николя выбил мяч на угловой.
64'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
64'
Фомитшов Андре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Де Йонг Люк из команды ПСВ. Это Фомитшов Андре заработал фол.
62'
Рамселар Барт из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Прёппер Дэви мяча так и не получил
61'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
61'
Морено Эктор из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
61'
Прёппер Дэви навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Мессауд Али получил травму и заменен. Ferdi Kadioglu выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
59'
Фомитшов Андре коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
58'
Бикел Жаниу из команды НЕК Неймеген делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
57'
Мессауд Али отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
56'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает подножку. Мессауд Али заработал фол.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рамселар Барт оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
55'
Рамселар Барт нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает пас партнеру.
55'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Хайнлот Михаэль из команды НЕК Неймеген делает навес
55'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
53'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
53'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Мессауд Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ опасно играет. Чуть не пострадал Фомитшов Андре.
Фол, нарушение
52'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает подножку. Брейнбург Грегор заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Бикел Жаниу заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Морено Эктор из команды ПСВ остановил атаку, перехватив мяч.
48'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Игроки ФК "НЕК Неймеген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Прёппер Дэви из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
47'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген подал угловой справа.
46'
Ван Гинкел Марко выбил мяч на угловой.
46'
Игрок клуба "НЕК Неймеген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Травма, повреждение
47'
Бикел Жаниу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
47'
Морено Эктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
45'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
45'
Игрок из команды ПСВ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
44'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
Травма, повреждение
44'
Голла Войцех на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Де Йонг Люк из команды ПСВ бьет головой мимо ворот
43'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает навес
43'
Прёппер Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
42'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Прёппер Дэви заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
41'
Ариас Сантьяго бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Думич Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
37'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
37'
Гуардадо Андрес бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
36'
Бувалда Робин из команды НЕК Неймеген делает подножку. Де Йонг Люк заработал фол.
36'
Думич Дарио из команды НЕК Неймеген остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
35'
Брейнбург Грегор блокирует соперника. Прёппер Дэви заработал своей команде штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
35'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
34'
Бергвейн Стевен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
34'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
34'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
34'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой справа.
33'
Думич Дарио выбил мяч на угловой.
33'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
32'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
32'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает неудачный навес.
Фол, нарушение
32'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген. Это Исима-Мирен Николя заработал фол.
31'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Фомитшов Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Мессауд Али записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Фомитшов Андре из команды НЕК Неймеген делает отличный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Прёппер Дэви пробил головой, вратарь справился с ударом.
29'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
27'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
27'
После дальнего удара, который нанес Гуардадо Андрес мяч отбит вратарем
27'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Райхи Мохаммед из команды НЕК Неймеген делает навес
25'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
23'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
23'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
22'
Ван Гинкел Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
22'
Ван Гинкел Марко совершает грубый фол. Мессауд Али был жертвой
Фол, нарушение
21'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген опасно играет. Чуть не пострадал Гуардадо Андрес.
Описание гола
20'
Г О О О О О Л - Ван Гинкел Марко из команды ПСВ забивает пенальти
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
20'
Бикел Жаниу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
ПЕНАЛЬТИ! – Бикел Жаниу фолит в штрафной площади. Бергвейн Стевен пострадал
19'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
18'
Прёппер Дэви отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
18'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
17'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Бувалда Робин
Угловой
17'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
17'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Прёппер Дэви нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
17'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ подал угловой слева.
16'
Бувалда Робин выбил мяч на угловой.
16'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
16'
Гуардадо Андрес из команды ПСВ делает отличный пас
16'
Делле Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Морено Эктор из команды ПСВ делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Де Йонг Люк бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
14'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает навес
14'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает пас партнеру.
13'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
12'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает подножку. Брейнбург Грегор заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
10'
Прёппер Дэви из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
7'
Бергвейн Стевен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает навес
6'
Виллемс Джетро из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
6'
Удар от ворот произведет НЕК Неймеген
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
5'
Делле Жорис вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Гуардадо Андрес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает подножку. Гуардадо Андрес заработал фол.
4'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Ларссон Джордан из команды НЕК Неймеген делает подножку. Ариас Сантьяго заработал фол.
3'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
3'
Прёппер Дэви из команды ПСВ подал угловой слева.
3'
Хайнлот Михаэль выбил мяч на угловой.
2'
Удар от ворот произведет ПСВ
2'
Мессауд Али из команды НЕК Неймеген делает неудачный навес.
1'
Удар от ворот произведет ПСВ
1'
Мессауд Али бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Зут Йерун сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПСВ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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