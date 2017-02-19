  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 11650
Виллем II
1:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
0:1
71' Гол
Люккассен Деррик
71' Желтая карточка
Лампру Костантинос
82' Желтая карточка
Кали Анур
1:1
90' Гол
Фалкенбург Эрик
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Уларе Обби сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фалкенбург Эрик из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
92'
Уларе Обби из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
92'
Лампру Костантинос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Уларе Обби заработал фол.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Офсайд
89'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар в офсайде
89'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
88'
Уларе Обби коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
88'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 11650 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
85'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
85'
Кали Анур из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
84'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар нарушает. Кали Анур пострадал, однако рефери не останавливает игру.
83'
Удар от ворот произведет Виллем II
83'
Бель-Хассани Иллиас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Бель-Хассани Иллиас на финте ушёл от оппонента.
Желтая карточка
82'
Кали Анур получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
82'
Уларе Обби совершает грубый фол. Соуза Дабни был жертвой
81'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Копперс Дико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кру Йорди заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Бель-Хассани Иллиас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
79'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Копперс Дико заработал фол.
78'
Уларе Обби из команды Виллем II делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
78'
Кали Анур из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
77'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Тактическая замена. Лифтинк Эльмо уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
76'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Andreias Calcan
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Хелмер Джереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой справа.
74'
Уларе Обби бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
74'
Соуза Дабни наказан за толчок Копперс Дико
Фол, нарушение
73'
Уларе Обби из команды Виллем II делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
Желтая карточка
71'
Лампру Костантинос получает желтую карточку за споры
71'
Бель-Хассани Иллиас сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люккассен Деррик из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
71'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
71'
Бель-Хассани Иллиас имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
70'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес
68'
После дальнего удара, который нанес Хапс Ридгесиано мяч отбит вратарем
67'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой слева.
67'
Уларе Обби бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
66'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
66'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
65'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
64'
Йоппен Гус выбил мяч на угловой.
64'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар делает навес
62'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Танкович Муамер уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
62'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Хелмер Джереми
61'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Угловой
60'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой справа.
60'
Фран Соль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
60'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес прямо в штрафную.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
58'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кали Анур заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Виллем II
57'
Ринстра Бен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
57'
Лифтинк Эльмо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Фран Соль из команды Виллем II делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Копперс Дико блокирует соперника. Бель-Хассани Иллиас заработал своей команде штрафной.
Офсайд
52'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
51'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой слева.
51'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
51'
Кру Йорди из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
50'
Удар от ворот произведет Виллем II
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
48'
Йоханссон Маттиас наказан за толчок Кру Йорди
46'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
46'
Кру Йорди из команды Виллем II в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
47'
Ринстра Бен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хапс Ридгесиано не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
46'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
45'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
44'
Йоппен Гус блокирует соперника. Соуза Дабни заработал своей команде штрафной.
Угловой
43'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
43'
Бель-Хассани Иллиас имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
43'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Танкович Муамер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает подножку. Соуза Дабни заработал фол.
41'
Удар от ворот произведет Виллем II
41'
Сёнтьенс Матс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Хайе Том из команды Виллем II делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
39'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Лифтинк Эльмо заработал фол.
38'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
38'
Бель-Хассани Иллиас имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
37'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
35'
Уларе Обби из команды Виллем II. Это Люккассен Деррик заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Вегхорст Ваут мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
33'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
33'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
31'
Удар от ворот произведет Виллем II
Офсайд
31'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
30'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
30'
Питерс Йорденс из команды Виллем II. Это Вегхорст Ваут заработал фол.
30'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Виллем II
29'
Танкович Муамер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
28'
Уларе Обби из команды Виллем II делает подножку. Соуза Дабни заработал фол.
27'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
27'
Хайе Том из команды Виллем II подал угловой слева.
27'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
27'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
26'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
25'
Удар от ворот произведет Виллем II
25'
Танкович Муамер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
24'
Копперс Дико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Хайе Том из команды Виллем II наносит очень неточный удар.
23'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
21'
Уларе Обби пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
20'
Копперс Дико из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Бель-Хассани Иллиас.
18'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Виллем II
17'
Бель-Хассани Иллиас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Бель-Хассани Иллиас на финте ушёл от оппонента.
17'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Люккассен Деррик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Уларе Обби бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
Офсайд
8'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Катуку Тшиманга получил травму и заменен. Кру Йорди выходит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
4'
Удар от ворот произведет Виллем II
4'
Ринстра Бен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
4'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
4'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
3'
Катуку Тшиманга получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
1'
Катуку Тшиманга на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация