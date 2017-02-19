Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 11650
1:1
Конец матча
0:1
71' ГолЛюккассен Деррик
71' Желтая карточкаЛампру Костантинос
82' Желтая карточкаКали Анур
1:1
90' ГолФалкенбург Эрик
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Уларе Обби сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фалкенбург Эрик из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
92'
Уларе Обби из команды Виллем II делает передачу одноклубнику.
92'
Лампру Костантинос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар в офсайде
89'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
88'
Уларе Обби коснулся мяча рукой.
88'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
85'
Сегодняшная посещаемость составляет 11650 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар нарушает. Кали Анур пострадал, однако рефери не останавливает игру.
83'
83'
Бель-Хассани Иллиас отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
83'
Бель-Хассани Иллиас на финте ушёл от оппонента.
82'
Кали Анур получает желтую карточку за споры
82'
Уларе Обби совершает грубый фол. Соуза Дабни был жертвой
81'
81'
Копперс Дико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кру Йорди заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Бель-Хассани Иллиас не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
79'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Копперс Дико заработал фол.
78'
Уларе Обби из команды Виллем II делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
77'
77'
Тактическая замена. Лифтинк Эльмо уходит с поля и его заменяет Фалкенбург Эрик
76'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Andreias Calcan
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Хелмер Джереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Уларе Обби бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
74'
Соуза Дабни наказан за толчок Копперс Дико
73'
Уларе Обби из команды Виллем II делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
71'
Лампру Костантинос получает желтую карточку за споры
71'
Бель-Хассани Иллиас сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люккассен Деррик из клуба "АЗ Алкмаар" отправил мяч головой в ворота.
71'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес
68'
После дальнего удара, который нанес Хапс Ридгесиано мяч отбит вратарем
67'
Хапс Ридгесиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Уларе Обби бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
66'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Уларе Обби заработал фол.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
65'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
64'
Йоппен Гус выбил мяч на угловой.
64'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар делает навес
62'
62'
Тактическая замена. Танкович Муамер уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
62'
Тактическая замена. Сёнтьенс Матс уходит с поля и его заменяет Хелмер Джереми
61'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
60'
Фран Соль имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
59'
59'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
58'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Кали Анур заработал фол.
57'
57'
Ринстра Бен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
57'
57'
Лифтинк Эльмо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
53'
Копперс Дико блокирует соперника. Бель-Хассани Иллиас заработал своей команде штрафной.
52'
51'
51'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
49'
48'
48'
Йоханссон Маттиас наказан за толчок Кру Йорди
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Ринстра Бен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Хапс Ридгесиано не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
46'
46'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Йоппен Гус блокирует соперника. Соуза Дабни заработал своей команде штрафной.
43'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
43'
43'
43'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Сёнтьенс Матс нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
42'
Танкович Муамер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает подножку. Соуза Дабни заработал фол.
41'
41'
Сёнтьенс Матс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Сёнтьенс Матс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Лифтинк Эльмо заработал фол.
38'
38'
38'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
38'
37'
37'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
Соуза Дабни из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
35'
Уларе Обби из команды Виллем II. Это Люккассен Деррик заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Вегхорст Ваут мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
33'
33'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
31'
31'
30'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Питерс Йорденс из команды Виллем II. Это Вегхорст Ваут заработал фол.
30'
29'
29'
Танкович Муамер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Уларе Обби из команды Виллем II делает подножку. Соуза Дабни заработал фол.
27'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Йоханссон Маттиас выбил мяч на угловой.
27'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
26'
26'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Уларе Обби.
25'
25'
Танкович Муамер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
24'
24'
Копперс Дико отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
23'
23'
21'
Уларе Обби пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
20'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
20'
Копперс Дико из команды Виллем II опасно играет. Чуть не пострадал Бель-Хассани Иллиас.
18'
17'
17'
Бель-Хассани Иллиас имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
17'
Бель-Хассани Иллиас на финте ушёл от оппонента.
17'
16'
16'
16'
16'
Фран Соль нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
10'
Уларе Обби бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
9'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
8'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Катуку Тшиманга получил травму и заменен. Кру Йорди выходит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 15% времени, а гости – 85%.
4'
4'
Ринстра Бен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
4'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
4'
3'
Катуку Тшиманга получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Катуку Тшиманга на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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