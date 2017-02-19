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Стадион:
Монпелье
0:1
Первый тайм: 26'
Сент-Этьен
0'
0:1
12' Гол
Монне-Паке Кевин
24' Желтая карточка
Сессеньон Стефан
26'
Первый тайм
26'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
25'
Мбенза Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Теофил-Катерин Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
24'
Сессеньон Стефан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Ру Нолан.
24'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес
21'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
21'
Сессеньон Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
20'
Погба Флорентин наказан за толчок Мюкиэле Норди
20'
Мунье Стив сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
20'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
19'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Севе Анри заработал фол.
18'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Мунье Стив из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
18'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
17'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает подножку. Мюкиэле Норди заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
15'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
14'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
13'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
12'
Теофил-Катерин Кевин сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Монне-Паке Кевин из команды команды Сент-Этьен.
12'
Теофил-Катерин Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Интима Жорже заработал фол.
11'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Удар от ворот произведет Монпелье
9'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
9'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен в офсайде
6'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
6'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
4'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
2'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен делает подножку. Мбенза Исаак заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Сент-Этьен
Монпелье
30.5% (67)
Ничья:
43.6% (96)
Сент-Этьен
25.9% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.6% (85)
Сент-Этьен:
15% (33)
Монпелье:
14.1% (31)
Монпелье:
11.4% (25)
Сент-Этьен:
7.3% (16)
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