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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Стад де ля Моссон
0:1
Первый тайм: 26'
0:1
12' ГолМонне-Паке Кевин
24' Желтая карточкаСессеньон Стефан
|
12'
0:1
24'
Состав команд
13
Скири
Эйе
18
Мбенза
Исаак
10
Будебуз
Ряд
20
Долли
Киган
15
Мунье
Стив
25
Малку
Кевин
17
Сельнес
Оле
26
Интима
Жорже
11
Севе
Анри
9
Ру
Нолан
Монпелье 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Пионнье Лоран Вратарь
- 23 Мюкиэле Норди Защитник
- 4 Илтон Виторино Защитник
- 12 Покорны Лукаш Защитник
- 24 Руссийон Жером Защитник
- 13 Скири Эйе Полузащитник
- 28 Сессеньон Стефан Полузащитник
- 18 Мбенза Исаак Полузащитник
- 10 Будебуз Ряд Полузащитник
- 20 Долли Киган Полузащитник
- 15 Мунье Стив Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Журдрен Жоффрей Вратарь
- 21 Реми Вильям Защитник
- 3 Конгре Даниэль Защитник
- 19 Камара Сулейман Полузащитник
- 5 Силла Якуба Полузащитник
- 7 Ласне Пол Полузащитник
- 33 Bryan Passi
- Главный тренер: Jean-Louis Gasset
- Травмы и дисквалификации
- Нинга Родрике Травмирован
- Марво Жорис Травмирован
- Иконе Джонатан Травмирован
- Депланье Матье Дисквалифицирован
Сент-Этьен 4-2-3-1
- Основной состав
- 16 Рюффье Стефан Вратарь
- 25 Малку Кевин Защитник
- 2 Теофил-Катерин Кевин Защитник
- 4 Лакруа Лео Защитник
- 19 Погба Флорентин Защитник
- 14 Верету Жордан Полузащитник
- 17 Сельнес Оле Полузащитник
- 26 Интима Жорже Полузащитник
- 11 Севе Анри Полузащитник
- 22 Монне-Паке Кевин Полузащитник
- 9 Ру Нолан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мулен Жесси Вратарь
- 33 Пьер-Габриэль Ронаэль Защитник
- 3 Полома Пьер-Ив Защитник
- 18 Лемуань Фабьен Полузащитник
- 5 Пажо Венсан Полузащитник
- 27 Берич Роберт Нападающий
- 21 Амума Ромен Нападающий
- Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Таннан Уссама Травмирован
- Содерлунд Александер Травмирован
Предыдущие игры
Монпелье (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 11.02.2017 Нанси 0:3 Монпелье Л1
- 07.02.2017 Монпелье 1:2 Монако Л1
- 04.02.2017 Монпелье 2:1 Бастия Л1
- 27.01.2017 Марсель 5:1 Монпелье Л1
- 21.01.2017 Мец 2:0 Монпелье Л1
- 14.01.2017 Монпелье 1:1 Дижон Л1
- 21.12.2016 Нант 1:0 Монпелье Л1
- 17.12.2016 Монпелье 4:0 Бордо Л1
- 10.12.2016 Лилль 2:1 Монпелье Л1
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
- 30.11.2016 Тулуза 1:0 Монпелье Л1
- 26.11.2016 Монпелье 0:0 Нанси Л1
- 19.11.2016 Бастия 1:1 Монпелье Л1
- 04.11.2016 Монпелье 3:1 Марсель Л1
- 29.10.2016 Лорьян 2:2 Монпелье Л1
- 21.10.2016 Монако 6:2 Монпелье Л1
- 15.10.2016 Монпелье 3:2 Кан Л1
- 01.10.2016 Дижон 3:3 Монпелье Л1
- 24.09.2016 Монпелье 0:1 Мец Л1
- 21.09.2016 Лион 5:1 Монпелье Л1
Сент-Этьен (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 12.02.2017 Сент-Этьен 4:0 Лорьян Л1
- 08.02.2017 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 29.01.2017 Тулуза 0:3 Сент-Этьен Л1
- 22.01.2017 Сент-Этьен 2:1 Анже Л1
- 13.01.2017 Лилль 1:1 Сент-Этьен Л1
- 21.12.2016 Сент-Этьен 0:0 Нанси Л1
- 17.12.2016 Лорьян 2:1 Сент-Этьен Л1
- 11.12.2016 Сент-Этьен 1:0 Генгам Л1
- 04.12.2016 Ренн 2:0 Сент-Этьен Л1
- 30.11.2016 Сент-Этьен 0:0 Марсель Л1
- 27.11.2016 Анже 1:2 Сент-Этьен Л1
- 20.11.2016 Сент-Этьен 0:1 Ницца Л1
- 06.11.2016 Мец 0:0 Сент-Этьен Л1
- 29.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Л1
- 23.10.2016 Кан 0:2 Сент-Этьен Л1
- 16.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Дижон Л1
- 02.10.2016 Лион 2:0 Сент-Этьен Л1
- 25.09.2016 Сент-Этьен 3:1 Лилль Л1
- 21.09.2016 Нант 0:0 Сент-Этьен Л1
Последние игры между собой
Монпелье: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Сент-Этьен: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
- 21.08.2016 Сент-Этьен 3:1 Монпелье Лига 1
- 19.03.2016 Сент-Этьен 3:0 Монпелье Лига 1
- 12.09.2015 Монпелье 1:2 Сент-Этьен Лига 1
- 26.04.2015 Сент-Этьен 1:0 Монпелье Лига 1
- 03.12.2014 Монпелье 0:2 Сент-Этьен Лига 1
- 04.05.2014 Сент-Этьен 2:0 Монпелье Лига 1
- 13.12.2013 Монпелье 0:1 Сент-Этьен Лига 1
- 09.02.2013 Сент-Этьен 4:1 Монпелье Лига 1
- 21.09.2012 Монпелье 1:1 Сент-Этьен Лига 1
- 24.03.2012 Монпелье 1:0 Сент-Этьен Лига 1
- 06.11.2011 Сент-Этьен 1:1 Монпелье Лига 1
- 05.02.2011 Монпелье 1:2 Сент-Этьен Лига 1
- 18.09.2010 Сент-Этьен 3:0 Монпелье Лига 1
- 20.02.2010 Сент-Этьен 1:0 Монпелье Лига 1
- 17.10.2009 Монпелье 2:1 Сент-Этьен Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|76 - 24
|59
|2.
|Ницца
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|42 - 20
|56
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 18
|55
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|25
|14
|1
|10
|46 - 30
|43
|5.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|26
|11
|9
|6
|31 - 19
|42
|6.
|Марсель
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|35 - 31
|39
|7.
|Бордо
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|32 - 31
|39
|8.
|Генгам
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 33
|34
|9.
|Тулуза
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 28
|33
|10.
|Ренн
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 31
|33
|11.
|Нант
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|19 - 34
|30
|12.
|Мец
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 45
|30
|13.
|Анже
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|22 - 33
|30
|14.
|Лилль
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|36 - 43
|29
|16.
|Нанси
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|18 - 33
|27
|17.
|Дижон
|0:1 Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 38
|27
|18.
|Кан
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|25 - 43
|25
|19.
|Бастия
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|22 - 33
|23
|20.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 52
|22
Первый тайм
26'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
25'
Мбенза Исаак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Теофил-Катерин Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
24'
Сессеньон Стефан получает желтую карточку.
24'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье опасно играет. Чуть не пострадал Ру Нолан.
24'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Долли Киган из команды Монпелье делает навес
21'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
21'
Сессеньон Стефан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
20'
Погба Флорентин наказан за толчок Мюкиэле Норди
20'
Мунье Стив сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
19'
Руссийон Жером выбил мяч на угловой.
19'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Мунье Стив из команды Монпелье устремляется вперед с мячом.
18'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
17'
Погба Флорентин из команды Сент-Этьен делает подножку. Мюкиэле Норди заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
14'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Мунье Стив из команды Монпелье в офсайде
12'
Теофил-Катерин Кевин сделал результативную передачу.
12'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Монне-Паке Кевин из команды команды Сент-Этьен.
12'
Теофил-Катерин Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Скири Эйе из команды Монпелье делает подножку. Интима Жорже заработал фол.
11'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Удар от ворот произведет Монпелье
9'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
9'
8'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
6'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен в офсайде
6'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Интима Жорже из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
5'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Малку Кевин из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Теофил-Катерин Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
4'
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Монпелье
2'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен делает подножку. Мбенза Исаак заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Сент-Этьен
Монпелье
30.5% (67)
Ничья:
43.6% (96)
Сент-Этьен
25.9% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.6% (85)
1:2 Сент-Этьен:
15% (33)
2:1 Монпелье:
14.1% (31)
1:0 Монпелье:
11.4% (25)
0:1 Сент-Этьен:
7.3% (16)
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