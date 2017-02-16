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Стадион:
ПСЖ
 
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Тулуза
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До начала матча осталось 2 дня 18 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Тулуза, который состоится 19.02.2017.
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:
Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза
ПСЖ
94.7% (72)
Ничья:
3.9% (3)
Тулуза
1.3% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
38.2% (29)
ПСЖ:
14.5% (11)
ПСЖ:
14.5% (11)
ПСЖ:
13.2% (10)
ПСЖ:
7.9% (6)
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