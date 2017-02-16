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Стадион: Парк де Пренс
Предыдущие игры
ПСЖ (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Л1
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Л1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Л1
- 28.10.2016 Лилль 0:1 ПСЖ Л1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Л1
- 15.10.2016 Нанси 1:2 ПСЖ Л1
- 01.10.2016 ПСЖ 2:0 Бордо Л1
- 23.09.2016 Тулуза 2:0 ПСЖ Л1
- 20.09.2016 ПСЖ 3:0 Дижон Л1
Тулуза (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 11.02.2017 Тулуза 4:1 Бастия Л1
- 08.02.2017 Лорьян 1:1 Тулуза Л1
- 05.02.2017 Тулуза 4:0 Анже Л1
- 29.01.2017 Тулуза 0:3 Сент-Этьен Л1
- 21.01.2017 Бордо 1:0 Тулуза Л1
- 14.01.2017 Тулуза 0:1 Нант Л1
- 21.12.2016 Дижон 2:0 Тулуза Л1
- 17.12.2016 Тулуза 1:1 Нанси Л1
- 10.12.2016 Тулуза 3:2 Лорьян Л1
- 04.12.2016 Ницца 3:0 Тулуза Л1
- 30.11.2016 Тулуза 1:0 Монпелье Л1
- 25.11.2016 Ренн 1:0 Тулуза Л1
- 19.11.2016 Тулуза 1:2 Мец Л1
- 05.11.2016 Нант 1:1 Тулуза Л1
- 29.10.2016 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 22.10.2016 Анже 0:0 Тулуза Л1
- 14.10.2016 Тулуза 3:1 Монако Л1
- 01.10.2016 Кан 1:0 Тулуза Л1
- 23.09.2016 Тулуза 2:0 ПСЖ Л1
- 20.09.2016 Лилль 1:2 Тулуза Л1
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Тулуза: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
- 23.09.2016 Тулуза 2:0 ПСЖ Лига 1
- 27.01.2016 ПСЖ 2:0 Тулуза Кубок лиги
- 19.01.2016 ПСЖ 2:1 Тулуза Кубок Франции
- 16.01.2016 Тулуза 0:1 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2015 ПСЖ 5:0 Тулуза Лига 1
- 21.02.2015 ПСЖ 3:1 Тулуза Лига 1
- 27.09.2014 Тулуза 1:1 ПСЖ Лига 1
- 23.02.2014 Тулуза 2:4 ПСЖ Лига 1
- 28.09.2013 ПСЖ 2:0 Тулуза Лига 1
- 01.02.2013 Тулуза 0:4 ПСЖ Лига 1
- 23.01.2013 ПСЖ 3:1 Тулуза Кубок Франции
- 14.09.2012 ПСЖ 2:0 Тулуза Лига 1
- 15.01.2012 ПСЖ 3:1 Тулуза Лига 1
- 28.08.2011 Тулуза 1:3 ПСЖ Лига 1
- 27.02.2011 ПСЖ 2:1 Тулуза Лига 1
- 16.10.2010 Тулуза 0:2 ПСЖ Лига 1
- 20.02.2010 ПСЖ 1:0 Тулуза Лига 1
- 18.10.2009 Тулуза 1:0 ПСЖ Лига 1
- 22.03.2009 Тулуза 4:1 ПСЖ Лига 1
- 29.10.2008 ПСЖ 0:1 Тулуза Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|75 - 23
|58
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 18
|55
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|41 - 20
|53
|4.
|Лион
|Заявка
|24
|13
|1
|10
|45 - 30
|40
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 19
|39
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|33 - 31
|36
|7.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|29 - 31
|36
|8.
|Генгам
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|30 - 30
|34
|9.
|Тулуза
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 28
|33
|10.
|Ренн
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 29
|33
|11.
|Нант
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|18 - 33
|29
|12.
|Мец
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|25 - 44
|29
|13.
|Монпелье
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|36 - 42
|29
|14.
|Нанси
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|18 - 32
|27
|15.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 33
|27
|16.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 37
|27
|17.
|Лилль
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 32
|26
|18.
|Кан
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 42
|25
|19.
|Бастия
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|21 - 32
|22
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 51
|22
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Тулуза, который состоится 19.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Тулуза, который состоится 19.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч ПСЖ - Тулуза
ПСЖ
94.7% (72)
Ничья:
3.9% (3)
Тулуза
1.3% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 ПСЖ:
38.2% (29)
3:1 ПСЖ:
14.5% (11)
2:1 ПСЖ:
14.5% (11)
3:0 ПСЖ:
13.2% (10)
1:0 ПСЖ:
7.9% (6)
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