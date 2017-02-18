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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 15897
Кан
0:1
Конец матча
Лилль
0'
31' Желтая карточка
Эль-Гази Анвар
55' Желтая карточка
Яхья Аледдин
64' Красная карточка
Сумаоро Адама
0:1
70' Гол
Эль-Гази Анвар
90'+4
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 15897 болельщиков
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
[3] - столько добавил арбитр времени.
93'
Удар от ворот произведет Лилль
93'
Карамо Янн из команды Кан бьет головой мимо ворот

Угловой
92'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
91'
Баша Марко выбил мяч на угловой.
91'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
90'
Бессат Венсан атакует сзади соперника. Бензия Яссин пострадал.
88'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
87'
Роделен Ронни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
86'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Слити Наим
86'
Удар от ворот произведет Лилль
85'
Делаплас Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
83'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
83'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Эньема Венсан.
Угловой
82'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
82'
Сантини Иван бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Тактическая замена. Ботеак Эрик уходит с поля и его заменяет Мендиль Хамза
78'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
77'
Коршья Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
76'
Удар от ворот произведет Лилль
76'
Сантини Иван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
После дальнего удара, который нанес Роделен Ронни мяч отбит вратарем
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Тактическая замена. Яхья Аледдин уходит с поля и его заменяет Луис Джефф
74'
Удар от ворот произведет Лилль
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
72'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Кан
71'
Эль-Гази Анвар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Алонсо Хуниор
70'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Гази Анвар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Роделен Ронни пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
67'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Ботеак Эрик из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
65'
Бессат Венсан из команды Кан. Это Баша Марко заработал фол.
65'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Сумаоро Адама получает красную карточку за не спортивное поведение
Фол, нарушение
63'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Делаплас Джонатан заработал фол.
63'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
62'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
62'
Баша Марко выбил мяч на угловой.
61'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
60'
Бессат Венсан из команды Кан делает подножку. Ботеак Эрик заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Ботеак Эрик отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
Офсайд
58'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
58'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
Фол, нарушение
57'
Бессат Венсан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Xeka.
Фол, нарушение
56'
Баша Марко наказан за толчок Яхья Аледдин
56'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Желтая карточка
55'
Яхья Аледдин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
55'
Яхья Аледдин из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Бензия Яссин.
53'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
51'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Бессат Венсан атакует сзади соперника. Бензия Яссин пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Удар от ворот произведет Лилль
50'
Сантини Иван из команды Кан наносит неточный удар с лета
50'
Карамо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Карамо Янн из команды Кан устремляется вперед с мячом.
49'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
48'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Лилль
48'
Карамо Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
47'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Эль-Гази Анвар заработал фол.
Офсайд
46'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
48'
Амаду Ибрагим из команды Лилль. Это Делаплас Джонатан заработал фол.
Фол, нарушение
48'
Делаплас Джонатан из команды Кан. Это Коршья Себастьен заработал фол.
47'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Карамо Янн из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
43'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
43'
Ботеак Эрик из команды Лилль подал угловой справа.
43'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
43'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
42'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
41'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
40'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Баша Марко из команды Лилль делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Ботеак Эрик из команды Лилль подал угловой справа.
38'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
Угловой
38'
Ботеак Эрик из команды Лилль подал угловой справа.
38'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
38'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
38'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
37'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
36'
Макенго Жан-Виктор получил травму и заменен. Делаплас Джонатан выходит на поле.
Травма, повреждение
35'
Макенго Жан-Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Удар от ворот произведет Лилль
34'
Карамо Янн из команды Кан делает неудачный навес.
33'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Удар от ворот произведет Лилль
32'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
31'
Эль-Гази Анвар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
31'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Гильберт Фредерик.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Травма, повреждение
30'
Карамо Янн возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
30'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Карамо Янн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
28'
Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
28'
Эль-Гази Анвар атакует сзади соперника. Карамо Янн пострадал.
27'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
27'
После дальнего удара, который нанес Xeka мяч отбит вратарем
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Баша Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
25'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Ботеак Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан делает подножку. Ботеак Эрик заработал фол.
22'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
21'
Удар от ворот произведет Лилль
21'
Гильберт Фредерик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Баша Марко из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Эньема Венсан вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
17'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Кан
16'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Удар от ворот произведет Кан
14'
Амаду Ибрагим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Удар от ворот произведет Лилль
12'
Макенго Жан-Виктор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
11'
Xeka из команды Лилль. Это Сантини Иван заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Базиль Эрве получил травму и заменен. Роделен Ронни выходит на поле.
Травма, повреждение
9'
Базиль Эрве получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
8'
Базиль Эрве на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
7'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Бен-Юссеф Сиам заработал фол.
Фол, нарушение
7'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Веркутр Реми.
7'
Фере Жюльен из команды Кан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
7'
Фере Жюльен на финте ушёл от оппонента.
5'
Базиль Эрве из команды Кан делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
4'
Сантини Иван из команды Кан. Это Амаду Ибрагим заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Лилль
2'
Бессат Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
1'
Сантини Иван атакует сзади соперника. Де Превиль Николя пострадал.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:1 Лилль
Кан
23% (49)
Ничья:
47.4% (101)
Лилль
29.6% (63)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.3% (88)
Лилль:
17.4% (37)
Кан:
15.5% (33)
Лилль:
8% (17)
Кан:
7% (15)
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