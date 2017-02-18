Стадион: Стад Мишель д'Орнано Зрители: 15897
31' Желтая карточкаЭль-Гази Анвар
55' Желтая карточкаЯхья Аледдин
64' Красная карточкаСумаоро Адама
0:1
70' ГолЭль-Гази Анвар
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 15897 болельщиков
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
93'
[3] - столько добавил арбитр времени.
93'
93'
Карамо Янн из команды Кан бьет головой мимо ворот
92'
91'
Баша Марко выбил мяч на угловой.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Бессат Венсан атакует сзади соперника. Бензия Яссин пострадал.
88'
88'
87'
Роделен Ронни бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
87'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
86'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Слити Наим
86'
85'
Делаплас Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
84'
83'
83'
83'
Гильберт Фредерик из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Эньема Венсан.
82'
82'
Сантини Иван бьет и мяч от рикошета проходит мимо
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
79'
Тактическая замена. Ботеак Эрик уходит с поля и его заменяет Мендиль Хамза
78'
78'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Фере Жюльен из команды Кан делает навес
77'
77'
Роделен Ронни из команды Кан делает навес
76'
76'
Сантини Иван бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
После дальнего удара, который нанес Роделен Ронни мяч отбит вратарем
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Тактическая замена. Яхья Аледдин уходит с поля и его заменяет Луис Джефф
74'
73'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
72'
71'
71'
Эль-Гази Анвар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Тактическая замена. Бензия Яссин уходит с поля и его заменяет Алонсо Хуниор
70'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
70'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Эль-Гази Анвар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
69'
68'
Роделен Ронни пробивал в касание и попал в створ. Неплохой момент был, надо было забивать.
67'
66'
66'
Ботеак Эрик из команды Лилль попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
Бессат Венсан из команды Кан. Это Баша Марко заработал фол.
65'
Бессат Венсан из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
64'
Сумаоро Адама получает красную карточку за не спортивное поведение
63'
Бериа Френк из команды Лилль делает подножку. Делаплас Джонатан заработал фол.
63'
63'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
62'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Баша Марко выбил мяч на угловой.
61'
60'
Бессат Венсан из команды Кан делает подножку. Ботеак Эрик заработал фол.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
59'
Ботеак Эрик отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
58'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
58'
58'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает навес
57'
Бессат Венсан из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Xeka.
56'
Баша Марко наказан за толчок Яхья Аледдин
56'
56'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
55'
Яхья Аледдин получает желтую карточку.
55'
Яхья Аледдин из команды Кан опасно играет. Чуть не пострадал Бензия Яссин.
53'
53'
53'
51'
50'
Бессат Венсан атакует сзади соперника. Бензия Яссин пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
50'
Сантини Иван из команды Кан наносит неточный удар с лета
50'
Карамо Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Карамо Янн из команды Кан устремляется вперед с мячом.
49'
49'
48'
48'
48'
Карамо Янн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Эль-Гази Анвар заработал фол.
46'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Амаду Ибрагим из команды Лилль. Это Делаплас Джонатан заработал фол.
48'
Делаплас Джонатан из команды Кан. Это Коршья Себастьен заработал фол.
47'
47'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Карамо Янн из команды Кан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
44'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
43'
43'
43'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
43'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
42'
Гильберт Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Эньема Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
41'
40'
40'
Баша Марко из команды Лилль делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
39'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
38'
Да Сильва Дамьен выбил мяч на угловой.
38'
38'
Яхья Аледдин выбил мяч на угловой.
38'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает навес
38'
37'
37'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
36'
Макенго Жан-Виктор получил травму и заменен. Делаплас Джонатан выходит на поле.
35'
Макенго Жан-Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
34'
Карамо Янн из команды Кан делает неудачный навес.
33'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
Роделен Ронни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Эль-Гази Анвар получает желтую карточку.
31'
Эль-Гази Анвар из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Гильберт Фредерик.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Карамо Янн возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Карамо Янн получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
28'
Карамо Янн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Эль-Гази Анвар атакует сзади соперника. Карамо Янн пострадал.
27'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает навес
27'
После дальнего удара, который нанес Xeka мяч отбит вратарем
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
25'
25'
25'
25'
23'
23'
Ботеак Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Бен-Юссеф Сиам из команды Кан делает подножку. Ботеак Эрик заработал фол.
22'
21'
21'
21'
Гильберт Фредерик бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
20'
Баша Марко из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Ботеак Эрик из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
17'
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
14'
Амаду Ибрагим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
12'
Макенго Жан-Виктор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
11'
Xeka из команды Лилль. Это Сантини Иван заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Базиль Эрве получил травму и заменен. Роделен Ронни выходит на поле.
9'
Базиль Эрве получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
8'
Базиль Эрве на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Бензия Яссин из команды Лилль делает подножку. Бен-Юссеф Сиам заработал фол.
7'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно играет. Чуть не пострадал Веркутр Реми.
7'
Фере Жюльен из команды Кан сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
7'
Фере Жюльен на финте ушёл от оппонента.
5'
Базиль Эрве из команды Кан делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
Сантини Иван из команды Кан. Это Амаду Ибрагим заработал фол.
3'
Коршья Себастьен из команды Лилль делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
2'
2'
Бессат Венсан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
1'
Сантини Иван атакует сзади соперника. Де Превиль Николя пострадал.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Michel d'Ornano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кан 0:1 Лилль
Кан
23% (49)
Ничья:
47.4% (101)
Лилль
29.6% (63)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.3% (88)
1:2 Лилль:
17.4% (37)
1:0 Кан:
15.5% (33)
0:1 Лилль:
8% (17)
2:1 Кан:
7% (15)
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