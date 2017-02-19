Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 23000
1:0
14' ГолКамано Франсуа
19' Желтая карточкаЛевек Дориан
24' Желтая карточкаВада Валентин
25' Желтая карточкаПерейра Жонатан
26' Желтая карточкаЙованович Вукашин
2:0
43' ГолПаллуа Николя
51' Желтая карточкаБодмер Матьё
59' Вторая желтая карточкаПерейра Жонатан
3:0
71' ГолЛаборд Гаэтан
Новости после матча
-
"Бордо" разгромил "Генгам" — 18:49
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Санко Баиссама из команды Генгам делает подножку. Уна Адам заработал фол.
92'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 23000 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает подножку. Плашил Ярослав заработал фол.
88'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает подножку. Санхаре Юнусс заработал фол.
87'
87'
Плашил Ярослав из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
87'
Бодмер Матьё выбил мяч на угловой.
87'
Менез Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
86'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
84'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Уна Адам
83'
Тулалан Жереми исполняет штрафной удар, но его блокируют
82'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
81'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Жиресс Тибо из команды Генгам делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
79'
Менез Жереми из команды Бордо делает подножку. Диалло Мустафа заработал фол.
78'
78'
Менез Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
76'
76'
Менез Жереми бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Тактическая замена. Левек Дориан уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Менез Жереми
75'
Коко Маркус совершает грубый фол. Камано Франсуа был жертвой
74'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
74'
Санхаре Юнусс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
74'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
71'
Камано Франсуа сделал результативную передачу.
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лаборд Гаэтан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
69'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой слева.
69'
Салибур Янис имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
68'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
66'
Камано Франсуа из команды Бордо делает подножку. Коко Маркус заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
64'
Паллуа Николя блокирует соперника. Салибур Янис заработал своей команде штрафной.
64'
64'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
63'
63'
Лаборд Гаэтан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Перейра Жонатан получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Перейра Жонатан атакует сзади соперника. Камано Франсуа пострадал.
58'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой справа.
57'
Камано Франсуа бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
57'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
57'
57'
Малком Филипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
56'
Тулалан Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Гаич Милан II заработал фол.
55'
Кербра Кристоф пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Левек Дориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Гаич Милан II совершает грубый фол. Жиресс Тибо был жертвой
54'
54'
54'
Гаич Милан II выбил мяч на угловой.
54'
Коко Маркус из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Камано Франсуа мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
53'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
51'
51'
Бодмер Матьё получает желтую карточку.
51'
Бодмер Матьё совершает грубый фол. Лаборд Гаэтан был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
47'
47'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой слева.
47'
Салибур Янис бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
46'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
46'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
45'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
44'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
43'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Паллуа Николя из клуба "Бордо" отправил мяч головой в ворота.
43'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
43'
Левек Дориан выбил мяч на угловой.
42'
42'
42'
Де Паув Нилл имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
41'
41'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Дидо Этьен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает подножку. Бодмер Матьё заработал фол.
39'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Левек Дориан из команды Генгам делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
37'
Де Паув Нилл из команды Генгам делает подножку. Контенто Диего заработал фол.
37'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Левек Дориан заработал фол.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
35'
Диалло Мустафа бьет в штангу головой и упускает момент забить!
35'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
34'
Контенто Диего выбил мяч на угловой.
34'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
34'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Бодмер Матьё заработал фол.
33'
33'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
32'
Бодмер Матьё выбил мяч на угловой.
32'
Малком Филипе попадает в перекладину. Какой шанс!
32'
32'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
31'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Контенто Диего совершает грубый фол. Перейра Жонатан был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
28'
Каррассо Седрик вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
28'
Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но вратарь перевел мяч на угловой после его изящного удара.
27'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
26'
Йованович Вукашин получает желтую карточку.
26'
Йованович Вукашин совершает грубый фол. Дидо Этьен был жертвой
26'
25'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Перейра Жонатан получает желтую карточку.
25'
Перейра Жонатан совершает грубый фол. Камано Франсуа был жертвой
24'
Вада Валентин получил жёлтую карточку за "нырок".
23'
Вада Валентин ныряет в попытке получить право на штрафной
23'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
22'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
21'
21'
Камано Франсуа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
21'
Левек Дориан коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
19'
Левек Дориан получает желтую карточку.
19'
Левек Дориан совершает грубый фол. Санхаре Юнусс был жертвой
18'
17'
Камано Франсуа из команды Бордо бьет головой мимо ворот
17'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
17'
16'
16'
Салибур Янис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
15'
Контенто Диего совершает грубый фол. Бенезе Николя был жертвой
14'
Санхаре Юнусс сделал результативную передачу.
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Камано Франсуа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает пас партнеру.
13'
Гаич Милан II из команды Бордо делает подножку. Бенезе Николя заработал фол.
12'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
9'
9'
Диалло Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
8'
Де Паув Нилл имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
8'
Дидо Этьен из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
8'
После дальнего удара, который нанес Де Паув Нилл мяч отбит вратарем
8'
7'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Бенезе Николя из команды Генгам делает подножку. Гаич Милан II заработал фол.
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
5'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
3'
2'
Тулалан Жереми из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
1'
Левек Дориан выбил мяч на угловой.
1'
Камано Франсуа из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 3:0 Генгам
Бордо
85.4% (187)
Ничья:
13.7% (30)
Генгам
0.9% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бордо:
36.5% (80)
1:0 Бордо:
32.4% (71)
1:1 Ничья:
11.4% (25)
2:0 Бордо:
10.5% (23)
3:1 Бордо:
0.9% (2)
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