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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 23000
Бордо
3:0
Конец матча
Генгам
0'
1:0
14' Гол
Камано Франсуа
19' Желтая карточка
Левек Дориан
24' Желтая карточка
Вада Валентин
25' Желтая карточка
Перейра Жонатан
26' Желтая карточка
Йованович Вукашин
2:0
43' Гол
Паллуа Николя
51' Желтая карточка
Бодмер Матьё
59' Вторая желтая карточка
Перейра Жонатан
3:0
71' Гол
Лаборд Гаэтан
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
Фол, нарушение
92'
Санко Баиссама из команды Генгам делает подножку. Уна Адам заработал фол.
92'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 23000 болельщиков
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

Фол, нарушение
90'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает подножку. Плашил Ярослав заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Диалло Мустафа из команды Генгам делает подножку. Санхаре Юнусс заработал фол.
87'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
87'
Плашил Ярослав из команды Бордо разыграл угловой с левого угла.
87'
Бодмер Матьё выбил мяч на угловой.
87'
Менез Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
Офсайд
86'
Коко Маркус из команды Генгам в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Уна Адам
83'
Тулалан Жереми исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
82'
До Лука из команды Генгам делает подножку. Камано Франсуа заработал фол.
81'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
80'
Жиресс Тибо из команды Генгам делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Менез Жереми из команды Бордо делает подножку. Диалло Мустафа заработал фол.
78'
Бодмер Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Менез Жереми нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
76'
Удар от ворот произведет Генгам
76'
Менез Жереми бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Тактическая замена. Левек Дориан уходит с поля и его заменяет Санко Баиссама
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Менез Жереми
Фол, нарушение
75'
Коко Маркус совершает грубый фол. Камано Франсуа был жертвой
Офсайд
74'
Малком Филипе из команды Бордо в офсайде
74'
Санхаре Юнусс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
74'
Плашил Ярослав из команды Бордо делает навес
71'
Камано Франсуа сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лаборд Гаэтан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
71'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой слева.
69'
Салибур Янис имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
68'
Тактическая замена. Вада Валентин уходит с поля и его заменяет Плашил Ярослав
Фол, нарушение
66'
Камано Франсуа из команды Бордо делает подножку. Коко Маркус заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Паллуа Николя блокирует соперника. Салибур Янис заработал своей команде штрафной.
64'
Бодмер Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Контенто Диего из команды Бордо делает навес
63'
Удар от ворот произведет Генгам
63'
Лаборд Гаэтан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Перейра Жонатан получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
59'
Перейра Жонатан атакует сзади соперника. Камано Франсуа пострадал.
58'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой справа.
57'
Камано Франсуа бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
57'
Вада Валентин из команды Бордо делает навес
57'
Удар от ворот произведет Генгам
57'
Малком Филипе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Бодмер Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тулалан Жереми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Коко Маркус из команды Генгам делает подножку. Гаич Милан II заработал фол.
55'
Кербра Кристоф пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Левек Дориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
55'
Гаич Милан II совершает грубый фол. Жиресс Тибо был жертвой
54'
Удар от ворот произведет Бордо
54'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
До Лука из команды Генгам подал угловой слева.
54'
Гаич Милан II выбил мяч на угловой.
54'
Коко Маркус из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Камано Франсуа мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
53'
Камано Франсуа на финте ушёл от оппонента.
51'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
51'
Бодмер Матьё получает желтую карточку.
Фол, нарушение
51'
Бодмер Матьё совершает грубый фол. Лаборд Гаэтан был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
47'
Удар от ворот произведет Бордо
47'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Жиресс Тибо из команды Генгам подал угловой слева.
47'
Салибур Янис бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
46'
Тактическая замена. Бенезе Николя уходит с поля и его заменяет Коко Маркус
46'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Жиресс Тибо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
44'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Дидо Этьен заработал фол.
43'
Малком Филипе сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Паллуа Николя из клуба "Бордо" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
43'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
43'
Левек Дориан выбил мяч на угловой.
42'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Бордо
42'
Де Паув Нилл имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
42'
До Лука из команды Генгам делает навес
41'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо опасно играет. Чуть не пострадал Дидо Этьен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
40'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо делает подножку. Бодмер Матьё заработал фол.
39'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Левек Дориан из команды Генгам делает подножку. Малком Филипе заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Де Паув Нилл из команды Генгам делает подножку. Контенто Диего заработал фол.
Фол, нарушение
37'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Левек Дориан заработал фол.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Диалло Мустафа бьет в штангу головой и упускает момент забить!
Угловой
35'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
34'
Контенто Диего выбил мяч на угловой.
34'
Салибур Янис из команды Генгам попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
34'
Малком Филипе из команды Бордо делает подножку. Бодмер Матьё заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Бордо
33'
Диалло Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
32'
Бодмер Матьё выбил мяч на угловой.
32'
Малком Филипе попадает в перекладину. Какой шанс!
32'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Гаич Милан II из команды Бордо делает навес
31'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бенезе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Контенто Диего совершает грубый фол. Перейра Жонатан был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
28'
Каррассо Седрик вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
28'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой справа.
28'
Бенезе Николя имел отличный шанс забить, но вратарь перевел мяч на угловой после его изящного удара.
27'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
Желтая карточка
26'
Йованович Вукашин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Йованович Вукашин совершает грубый фол. Дидо Этьен был жертвой
26'
Кербра Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
25'
Перейра Жонатан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
25'
Перейра Жонатан совершает грубый фол. Камано Франсуа был жертвой
Желтая карточка
24'
Вада Валентин получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
23'
Вада Валентин ныряет в попытке получить право на штрафной
23'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Камано Франсуа из команды Бордо делает навес
Офсайд
22'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
21'
Удар от ворот произведет Генгам
21'
Камано Франсуа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
21'
Малком Филипе из команды Бордо делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
21'
Левек Дориан коснулся мяча рукой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Желтая карточка
19'
Левек Дориан получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
Левек Дориан совершает грубый фол. Санхаре Юнусс был жертвой
18'
Удар от ворот произведет Генгам
17'
Камано Франсуа из команды Бордо бьет головой мимо ворот
17'
Малком Филипе из команды Бордо делает навес
17'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Бордо
16'
Салибур Янис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
15'
Контенто Диего совершает грубый фол. Бенезе Николя был жертвой
14'
Санхаре Юнусс сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Камано Франсуа записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
14'
Санхаре Юнусс из команды Бордо делает пас партнеру.
Фол, нарушение
13'
Гаич Милан II из команды Бордо делает подножку. Бенезе Николя заработал фол.
12'
Удар от ворот произведет Генгам
10'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Йованович Вукашин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Диалло Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
9'
Бенезе Николя из команды Генгам подал угловой слева.
8'
Де Паув Нилл имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
8'
Дидо Этьен из команды Генгам делает передачу за спину защитников.
8'
После дальнего удара, который нанес Де Паув Нилл мяч отбит вратарем
8'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Бенезе Николя из команды Генгам делает подножку. Гаич Милан II заработал фол.
6'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Генгам
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
5'
Салибур Янис из команды Генгам в офсайде
3'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
2'
Тулалан Жереми из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
1'
Левек Дориан выбил мяч на угловой.
1'
Камано Франсуа из команды Бордо попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 3:0 Генгам
Бордо
85.4% (187)
Ничья:
13.7% (30)
Генгам
0.9% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
36.5% (80)
Бордо:
32.4% (71)
Ничья:
11.4% (25)
Бордо:
10.5% (23)
Бордо:
0.9% (2)
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