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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Люмьер
1:0
11' ГолТолиссо Корентин
|
11'
1:0
Состав команд
29
Тусар
Люка
30
Рейне
Батист
26
Шафик
Фуад
27
Варро
Седрик
14
Мари
Жордан
Лион 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Горжелен Матьё Вратарь
- 13 Жалле Кристоф Защитник
- 4 Маммана Эмануэль Защитник
- 5 Дьяаби Муктар Защитник
- 15 Морель Жереми Защитник
- 29 Тусар Люка Полузащитник
- 21 Гоналон Максим Полузащитник
- 11 Геззаль Рашид Полузащитник
- 8 Толиссо Корентин Полузащитник
- 9 Депай Мемфис Полузащитник
- 10 Ляказетт Александр Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Мосио Лукас Вратарь
- 31 Рыбус Мацей Защитник
- 2 Янга-Мбива Мапу Защитник
- 18 Фекир Набиль Полузащитник
- 12 Ферри Жордан Полузащитник
- 14 Дардер Серхи Полузащитник
- 27 Корне Максвелл Нападающий
- Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Вальбуэна Матьё Травмирован
- Лопеш Антони Дисквалифицирован
Дижон 5-3-2
- Основной состав
- 30 Рейне Батист Вратарь
- 26 Шафик Фуад Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 27 Варро Седрик Защитник
- 2 Ланг Адам Защитник
- 5 Хаддади Уссама Защитник
- 14 Мари Жордан Полузащитник
- 15 Бальмон Флорен Полузащитник
- 3 Бельмонт Антони Полузащитник
- 9 Дьони Луа Нападающий
- 11 Тавареш Жулио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Леруа Бенжамен Вратарь
- 21 Абдельамид Юнис Защитник
- 20 Амальфитано Ромен Полузащитник
- 24 Баамбула Дилан Полузащитник
- 13 Мартен Марвен Полузащитник
- 10 Бела Жереми Полузащитник
- 22 Chang-Hoon Kwon
- Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Саммаритано Фредерик Травмирован
- Абейд Мехди Травмирован
- Лис-Мелу Пьерр Травмирован
- Рюфли Венсан Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 11.02.2017 Генгам 2:1 Лион Л1
- 08.02.2017 Лион 4:0 Нанси Л1
- 05.02.2017 Сент-Этьен 2:0 Лион Л1
- 28.01.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 22.01.2017 Лион 3:1 Марсель Л1
- 15.01.2017 Кан 3:2 Лион Л1
- 21.12.2016 Лион 2:0 Анже Л1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Л1
- 11.12.2016 Лион 1:0 Ренн Л1
- 30.11.2016 Нант 0:6 Лион Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 18.11.2016 Лилль 0:1 Лион Л1
- 05.11.2016 Лион 2:1 Бастия Л1
- 29.10.2016 Тулуза 1:2 Лион Л1
- 22.10.2016 Лион 1:3 Генгам Л1
- 14.10.2016 Ницца 2:0 Лион Л1
- 02.10.2016 Лион 2:0 Сент-Этьен Л1
- 24.09.2016 Лорьян 1:0 Лион Л1
- 21.09.2016 Лион 5:1 Монпелье Л1
- 18.09.2016 Марсель 0:0 Лион Л1
Дижон (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 11.02.2017 Дижон 2:0 Кан Л1
- 08.02.2017 Мец 2:1 Дижон Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 28.01.2017 Лорьян 2:3 Дижон Л1
- 21.01.2017 Дижон 0:0 Лилль Л1
- 14.01.2017 Монпелье 1:1 Дижон Л1
- 21.12.2016 Дижон 2:0 Тулуза Л1
- 18.12.2016 Ницца 2:1 Дижон Л1
- 10.12.2016 Дижон 1:2 Марсель Л1
- 02.12.2016 Кан 3:3 Дижон Л1
- 29.11.2016 Дижон 1:1 Монако Л1
- 26.11.2016 Бордо 3:2 Дижон Л1
- 19.11.2016 Нанси 1:0 Дижон Л1
- 05.11.2016 Дижон 3:3 Генгам Л1
- 29.10.2016 Бастия 0:0 Дижон Л1
- 22.10.2016 Дижон 1:0 Лорьян Л1
- 16.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Дижон Л1
- 01.10.2016 Дижон 3:3 Монпелье Л1
- 24.09.2016 Дижон 3:0 Ренн Л1
- 20.09.2016 ПСЖ 3:0 Дижон Л1
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|76 - 24
|59
|2.
|Ницца
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|42 - 20
|56
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 18
|55
|4.
|Лион
|1:0 Заявка
|25
|14
|1
|10
|46 - 30
|43
|5.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|26
|11
|9
|6
|31 - 19
|42
|6.
|Марсель
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|35 - 31
|39
|7.
|Бордо
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|32 - 31
|39
|8.
|Генгам
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 33
|34
|9.
|Тулуза
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 28
|33
|10.
|Ренн
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 31
|33
|11.
|Нант
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|19 - 34
|30
|12.
|Мец
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 45
|30
|13.
|Анже
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|22 - 33
|30
|14.
|Лилль
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|26
|7
|8
|11
|36 - 43
|29
|16.
|Нанси
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|18 - 33
|27
|17.
|Дижон
|0:1 Заявка
|26
|6
|9
|11
|34 - 38
|27
|18.
|Кан
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|25 - 43
|25
|19.
|Бастия
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|22 - 33
|23
|20.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 52
|22
Первый тайм
27'
Удар от ворот произведет Лион
27'
Бальмон Флорен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Толиссо Корентин из команды Лион делает подножку. Бальмон Флорен заработал фол.
26'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
24'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников.
23'
Морель Жереми из команды Лион делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
20'
Гоналон Максим нарушает правила. Мари Жордан пострадал
18'
18'
Тусар Люка бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
17'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Ланг Адам из команды Дижон. Это Геззаль Рашид заработал фол.
16'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Толиссо Корентин из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
16'
16'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Ланг Адам наказан за толчок Толиссо Корентин
14'
Удар от ворот произведет Лион
13'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
12'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
11'
Толиссо Корентин из команды Лион добил мяч в ворота.
11'
Варро Седрик ошибается в защите.
11'
Геззаль Рашид из команды Лион подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
Депай Мемфис имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
10'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
9'
Шафик Фуад из команды Дижон. Это Депай Мемфис заработал фол.
8'
Ланг Адам блокирует соперника. Дьяаби Муктар заработал своей команде штрафной.
8'
Мари Жордан из команды Дижон подал угловой слева.
6'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Бальмон Флорен из команды Дижон нарушает. Депай Мемфис пострадал, однако рефери не останавливает игру.
5'
5'
Геззаль Рашид из команды Лион подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Варро Седрик выбил мяч на угловой.
5'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
2'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 1:0 Дижон
Лион
98.6% (218)
Ничья:
0.9% (2)
Дижон
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
40.7% (90)
2:1 Лион:
22.6% (50)
1:0 Лион:
14.9% (33)
3:1 Лион:
10.4% (23)
3:0 Лион:
4.5% (10)
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