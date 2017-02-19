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Стадион:
Лион
1:0
Первый тайм: 27'
Дижон
0'
1:0
11' Гол
Толиссо Корентин
27'
Первый тайм
27'
Удар от ворот произведет Лион
27'
Бальмон Флорен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
27'
Толиссо Корентин из команды Лион делает подножку. Бальмон Флорен заработал фол.
26'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Офсайд
25'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
24'
Депай Мемфис из команды Лион делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
24'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
23'
Морель Жереми из команды Лион делает подножку. Варро Седрик заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Офсайд
20'
Хаддади Уссама из команды Дижон в офсайде
Фол, нарушение
20'
Гоналон Максим нарушает правила. Мари Жордан пострадал
18'
Удар от ворот произведет Дижон
18'
Тусар Люка бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
18'
Депай Мемфис из команды Лион делает пас партнеру.
17'
Лотье Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Геззаль Рашид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Ланг Адам из команды Дижон. Это Геззаль Рашид заработал фол.
16'
Депай Мемфис нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Толиссо Корентин из команды Лион делает навес прямо в штрафную.
16'
Удар от ворот произведет Дижон
16'
Толиссо Корентин из команды Лион делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
15'
Ланг Адам наказан за толчок Толиссо Корентин
14'
Удар от ворот произведет Лион
13'
Рейне Батист вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
Офсайд
12'
Ляказетт Александр из команды Лион в офсайде
Описание гола
11'
Толиссо Корентин из команды Лион добил мяч в ворота.
11'
Варро Седрик ошибается в защите.
Угловой
11'
Геззаль Рашид из команды Лион подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
10'
Депай Мемфис имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
10'
Маммана Эмануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Шафик Фуад из команды Дижон делает навес
Фол, нарушение
9'
Шафик Фуад из команды Дижон. Это Депай Мемфис заработал фол.
Фол, нарушение
8'
Ланг Адам блокирует соперника. Дьяаби Муктар заработал своей команде штрафной.
Угловой
8'
Мари Жордан из команды Дижон подал угловой слева.
6'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Жалле Кристоф из команды Лион попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
6'
Бальмон Флорен из команды Дижон нарушает. Депай Мемфис пострадал, однако рефери не останавливает игру.
5'
Удар от ворот произведет Дижон
Угловой
5'
Геззаль Рашид из команды Лион подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
5'
Варро Седрик выбил мяч на угловой.
5'
Жалле Кристоф из команды Лион делает навес
2'
Игрок клуба "Лион" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Геззаль Рашид из команды Лион делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лион". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade des Lumieres. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лион 1:0 Дижон
Лион
98.6% (218)
Ничья:
0.9% (2)
Дижон
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
40.7% (90)
Лион:
22.6% (50)
Лион:
14.9% (33)
Лион:
10.4% (23)
Лион:
4.5% (10)
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