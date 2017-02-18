Стадион: Жан Боу Зрители: 10569
1:0
5' ГолБамба Джонатан
10' Желтая карточкаДиарра Алу
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10569 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает подножку. Сантамария Батист заработал фол.
94'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
93'
Гуйдилейе Диалло нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Робич Антони заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Робич Антони из команды Нанси бьет головой мимо ворот
90'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
88'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает навес
88'
Пепе Николя наказан за толчок Гуйдилейе Диалло
87'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пуйо Лоик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
87'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Робич Антони из команды Нанси делает навес прямо в штрафную.
86'
86'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает навес
85'
Бамба Джонатан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
83'
83'
Тактическая замена. Сиссоко Исса уходит с поля и его заменяет Бамба Абдулайе
82'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бадила Тобиас.
82'
81'
Пепе Николя бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
81'
Томас Ромен наказан за толчок Робич Антони
80'
Куффо Жоффрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Суну Жиль бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
79'
78'
Пепе Николя из команды Анже делает подножку. Куффо Жоффрей заработал фол.
77'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
76'
Тактическая замена. Муратори Венсан уходит с поля и его заменяет Манданн Кристоф
76'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
73'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
69'
Н'Дойе Шейк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Бамба Джонатан бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает подножку. Томас Ромен заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Робич Антони
63'
63'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Муратори Венсан заработал фол.
62'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
62'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
60'
Капелле Пьеррик из команды Анже в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
58'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
57'
56'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Педретти Бенуа
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
54'
54'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Диарра Алу из команды Нанси. Это Сантамария Батист заработал фол.
52'
51'
После дальнего удара, который нанес Мангани Томас мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
49'
48'
48'
Муратори Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
45'
Н'Дойе Шейк имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
44'
44'
Куффо Жоффрей выбил мяч на угловой.
44'
Бамба Джонатан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Хаджи Юссуф из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Томас Ромен.
43'
43'
Пуйо Лоик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
41'
41'
40'
Дьянь Моду выбил мяч на угловой.
40'
Манко Венсан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой справа.
39'
Капелле Пьеррик имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
39'
Капелле Пьеррик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
39'
Капелле Пьеррик из команды Анже устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
35'
Экамби Карл Токо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
34'
33'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
33'
Куффо Жоффрей из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
31'
31'
Аит Бенассер Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Гуйдилейе Диалло заработал фол.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
27'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Бамба Джонатан мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
25'
24'
Муратори Венсан выбил мяч на угловой.
24'
Бамба Джонатан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
23'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
21'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Хаджи Юссуф из команды Нанси подал угловой слева.
21'
Хаджи Юссуф имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
21'
Диарра Алу из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Бадила Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Капелле Пьеррик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
18'
Диа Иссиар из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
17'
17'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
16'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Бамба Джонатан на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
14'
12'
12'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
12'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Диарра Алу получает желтую карточку.
10'
Диарра Алу из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Шейк.
8'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Пуйо Лоик наказан за толчок Сиссоко Исса
5'
Н'Дойе Шейк сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бамба Джонатан эффектным ударом переправил мяч в ворота.
5'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу одноклубнику.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
4'
4'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Аит Бенассер Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Сантамария Батист совершает грубый фол. Аит Бенассер Юссеф был жертвой
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jean Bouin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 1:0 Нанси
Анже
71% (149)
Ничья:
22.4% (47)
Нанси
6.7% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анже:
44.3% (93)
2:1 Анже:
19.5% (41)
1:1 Ничья:
17.6% (37)
2:0 Анже:
4.3% (9)
1:2 Нанси:
3.8% (8)
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