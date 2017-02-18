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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10569
Анже
1:0
Конец матча
Нанси
0'
1:0
5' Гол
Бамба Джонатан
10' Желтая карточка
Диарра Алу
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 10569 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
94'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает подножку. Сантамария Батист заработал фол.
94'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
94'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает подножку. Пепе Николя заработал фол.

93'
Гуйдилейе Диалло нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Манко Венсан из команды Анже делает подножку. Робич Антони заработал фол.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Анже
91'
Робич Антони из команды Нанси бьет головой мимо ворот
90'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
88'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
88'
Пепе Николя наказан за толчок Гуйдилейе Диалло
87'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Пуйо Лоик имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
87'
Мишель Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Робич Антони из команды Нанси делает навес прямо в штрафную.
86'
Удар от ворот произведет Анже
86'
Пуйо Лоик из команды Нанси бьет головой мимо ворот
86'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает навес
85'
Бамба Джонатан имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Удар от ворот произведет Анже
84'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает навес
83'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Сиссоко Исса уходит с поля и его заменяет Бамба Абдулайе
Фол, нарушение
82'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Бадила Тобиас.
Угловой
82'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
81'
Пепе Николя бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
81'
Томас Ромен наказан за толчок Робич Антони
80'
Куффо Жоффрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
80'
Суну Жиль бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
79'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Пепе Николя из команды Анже делает подножку. Куффо Жоффрей заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Манданн Кристоф из команды Нанси делает подножку. Манко Венсан заработал фол.
76'
Тактическая замена. Муратори Венсан уходит с поля и его заменяет Манданн Кристоф
76'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
73'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Нанси
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
69'
Удар от ворот произведет Нанси
69'
Н'Дойе Шейк имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
69'
Бамба Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
67'
Бамба Джонатан бьет, и вратарь отбивает на угловой, несмотря на рикошет.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Томас Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
66'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает подножку. Томас Ромен заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Тактическая замена. Диа Иссиар уходит с поля и его заменяет Робич Антони
63'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Муратори Венсан заработал фол.
62'
Тактическая замена. Капелле Пьеррик уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
62'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
Офсайд
61'
Пуйо Лоик из команды Нанси в офсайде
Офсайд
60'
Капелле Пьеррик из команды Анже в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Удар от ворот произведет Анже
59'
Пуйо Лоик из команды Нанси бьет головой мимо ворот
58'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
57'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Аит Бенассер Юссеф уходит с поля и его заменяет Педретти Бенуа
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
54'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
54'
Удар от ворот произведет Нанси
54'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Диарра Алу из команды Нанси. Это Сантамария Батист заработал фол.
52'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
После дальнего удара, который нанес Мангани Томас мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
50'
Муратори Венсан из команды Нанси делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
49'
Удар от ворот произведет Нанси
48'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Муратори Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
45'
Удар от ворот произведет Нанси
45'
Н'Дойе Шейк имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
44'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
44'
Куффо Жоффрей выбил мяч на угловой.
44'
Бамба Джонатан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
43'
Хаджи Юссуф из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Томас Ромен.
43'
Удар от ворот произведет Анже
43'
Пуйо Лоик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
Угловой
41'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
40'
Дьянь Моду выбил мяч на угловой.
40'
Манко Венсан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Манко Венсан из команды Анже подал угловой справа.
39'
Капелле Пьеррик имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
39'
Капелле Пьеррик оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
39'
Капелле Пьеррик из команды Анже устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Удар от ворот произведет Нанси
35'
Экамби Карл Токо имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
34'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
33'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Пуйо Лоик из команды Нанси подал угловой справа.
33'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
33'
Куффо Жоффрей из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Анже
31'
Аит Бенассер Юссеф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Гуйдилейе Диалло заработал фол.
30'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Удар от ворот произведет Анже
27'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Бамба Джонатан мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
Угловой
25'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
24'
Муратори Венсан выбил мяч на угловой.
24'
Бамба Джонатан из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Капелле Пьеррик из команды Анже делает навес
21'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Хаджи Юссуф из команды Нанси подал угловой слева.
21'
Хаджи Юссуф имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
21'
Диарра Алу из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Бадила Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Капелле Пьеррик не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
18'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Пуйо Лоик из команды Нанси подал угловой справа.
18'
Манко Венсан выбил мяч на угловой.
18'
Диа Иссиар из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
16'
Дьянь Моду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Бамба Джонатан на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Удар от ворот произведет Нанси
14'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Манко Венсан из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
12'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси делает подножку. Мангани Томас заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Желтая карточка
10'
Диарра Алу получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Диарра Алу из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Шейк.
8'
Диарра Алу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Пуйо Лоик наказан за толчок Сиссоко Исса
5'
Н'Дойе Шейк сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Бамба Джонатан эффектным ударом переправил мяч в ворота.
5'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает передачу одноклубнику.
5'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
5'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
Удар от ворот произведет Анже
4'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Гуйдилейе Диалло из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
3'
Аит Бенассер Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Сантамария Батист совершает грубый фол. Аит Бенассер Юссеф был жертвой
2'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jean Bouin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 1:0 Нанси
Анже
71% (149)
Ничья:
22.4% (47)
Нанси
6.7% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Анже:
44.3% (93)
Анже:
19.5% (41)
Ничья:
17.6% (37)
Анже:
4.3% (9)
Нанси:
3.8% (8)
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