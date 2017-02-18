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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 10537
Лорьян
0:1
Конец матча
Ницца
0'
0:1
15' Гол
Сиприен Вилан
29' Желтая карточка
Марво Сильвен
43' Желтая карточка
Оббади Мунир
53' Желтая карточка
Беллюгу Франсуа
67' Желтая карточка
Муканджо Бенжамин
68' Красная карточка
Балотелли Марио
79' Желтая карточка
Кардинал Йоан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10537 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Вакасо Альхассан пробил головой, вратарь справился с ударом.
95'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает навес
Фол, нарушение
95'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.

94'
Удар от ворот произведет Ницца
94'
Вакасо Альхассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
93'
Удар от ворот произведет Ницца
93'
Уорис Маджид из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
92'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
91'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Донис Анастасиос мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
90'
Данте Бонфим наказан за толчок Туре Зарго
89'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
После удара головой, который нанес Уорис Маджид, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
89'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает отличный навес.
89'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
89'
Филиппото Ромен из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Туре Зарго нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
88'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
88'
Тактическая замена. Кабо Джимми уходит с поля и его заменяет Вакасо Альхассан
88'
Кабо Джимми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
86'
Удар от ворот произведет Ницца
86'
Жано Бенжамин из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
86'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
Фол, нарушение
86'
Донис Анастасиос наказан за толчок Туре Зарго
Офсайд
85'
Филиппото Ромен из команды Лорьян в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
84'
Беланда Юнес наказан за толчок Туре Зарго
84'
Удар от ворот произведет Ницца
83'
Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
Травма, повреждение
81'
Кардинал Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Уорис Маджид мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
80'
Уорис Маджид оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
80'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
79'
Кардинал Йоан получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
79'
Ле Гофф Венсан наказан за толчок Эйссерик Валентин
79'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
78'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
78'
Тактическая замена. Муканджо Бенжамин уходит с поля и его заменяет Филиппото Ромен
77'
Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
Удар от ворот произведет Ницца
76'
Тактическая замена. Оббади Мунир уходит с поля и его заменяет Ле Маршан Максим
76'
Уорис Маджид бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает отличный навес.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
74'
Кабо Джимми наказан за толчок Сери Жан-Мишель
74'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
74'
Кабо Джимми на финте ушёл от оппонента.
74'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Оббади Мунир из команды Ницца. Это Мвемба Арнольд заработал фол.
73'
Коффи Эрвин из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
72'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян. Это Далберт Эстеван заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Беланда Юнес наказан за толчок Мвемба Арнольд
71'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
68'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Балотелли Марио оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
Желтая карточка
67'
Муканджо Бенжамин получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
67'
Муканджо Бенжамин наказан за толчок Данте Бонфим
Угловой
67'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
67'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
66'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Эйссерик Валентин и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
64'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Лорьян
Фол, нарушение
62'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
61'
Оббади Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
61'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
60'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
60'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Удар от ворот произведет Ницца
58'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает неудачный навес.
57'
Суке Арно из команды Ницца отвел угрозу отличным подкатом
57'
Муканджо Бенжамин на финте ушёл от оппонента.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
55'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян в офсайде
55'
После удара головой, который нанес Туре Зарго, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
55'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает отличный навес.
55'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
Желтая карточка
53'
Беллюгу Франсуа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Беллюгу Франсуа коснулся мяча рукой.
52'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
50'
Байсс Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Балотелли Марио нарушает правила. Туре Зарго пострадал
47'
Удар от ворот произведет Ницца
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
44'
Беллюгу Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Оббади Мунир получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Оббади Мунир из команды Ницца делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
43'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Эйссерик Валентин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Удар от ворот произведет Лорьян
38'
Оббади Мунир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
38'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
38'
Беланда Юнес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
37'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Кардинал Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
34'
Кабо Джимми мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
34'
Ле Гофф Венсан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
32'
Уорис Маджид из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Оббади Мунир.
31'
Оббади Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
29'
Марво Сильвен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Марво Сильвен совершает грубый фол. Оббади Мунир был жертвой
28'
Удар от ворот произведет Ницца
28'
Марво Сильвен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает отличный навес.
26'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
25'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Сери Жан-Мишель заработал фол.
25'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Эйссерик Валентин из команды Ницца сыграл в стеночку. Беланда Юнес не смог опередить голкипера.
23'
Удар от ворот произведет Ницца
23'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян наносит очень неточный удар.
22'
Муканджо Бенжамин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
22'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Мвемба Арнольд совершает грубый фол. Сери Жан-Мишель был жертвой
21'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян делает навес
20'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
19'
Пейбернес Матьё наказан за толчок Беланда Юнес
Фол, нарушение
18'
Муканджо Бенжамин наказан за толчок Байсс Пол
17'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
17'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Балотелли Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой слева.
17'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
15'
Суке Арно сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиприен Вилан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
Суке Арно из команды Ницца делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Балотелли Марио наказан за толчок Пейбернес Матьё
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
10'
Балотелли Марио наказан за толчок Пейбернес Матьё
8'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Балотелли Марио из команды Ницца делает неудачный навес.
5'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
2'
Балотелли Марио из команды Ницца делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Ницца
Лорьян
10% (21)
Ничья:
23.2% (49)
Ницца
66.8% (141)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
35.1% (74)
Ничья:
20.9% (44)
Ницца:
13.7% (29)
Ницца:
8.5% (18)
Ницца:
6.2% (13)
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