Стадион: Стад де Мустуар Зрители: 10537
0:1
15' ГолСиприен Вилан
29' Желтая карточкаМарво Сильвен
43' Желтая карточкаОббади Мунир
53' Желтая карточкаБеллюгу Франсуа
67' Желтая карточкаМуканджо Бенжамин
68' Красная карточкаБалотелли Марио
79' Желтая карточкаКардинал Йоан
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 10537 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
95'
Вакасо Альхассан пробил головой, вратарь справился с ударом.
95'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян делает навес
95'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает подножку. Марво Сильвен заработал фол.
94'
94'
Вакасо Альхассан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
93'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
93'
93'
Уорис Маджид из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
92'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
92'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
91'
91'
Донис Анастасиос мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Данте Бонфим наказан за толчок Туре Зарго
89'
Суке Арно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
После удара головой, который нанес Уорис Маджид, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
89'
Вакасо Альхассан из команды Лорьян делает отличный навес.
89'
89'
89'
89'
Филиппото Ромен из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Туре Зарго нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Мвемба Арнольд из команды Лорьян подал угловой справа.
88'
Тактическая замена. Кабо Джимми уходит с поля и его заменяет Вакасо Альхассан
88'
Кабо Джимми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
87'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
86'
Жано Бенжамин из команды Лорьян бьет головой мимо ворот
86'
86'
Донис Анастасиос наказан за толчок Туре Зарго
85'
Филиппото Ромен из команды Лорьян в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Беланда Юнес наказан за толчок Туре Зарго
84'
83'
Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Донис Анастасиос
81'
Кардинал Йоан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Уорис Маджид мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
80'
Уорис Маджид оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
80'
Филиппото Ромен из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
79'
Кардинал Йоан получил жёлтую карточку за затяжку времени.
79'
Ле Гофф Венсан наказан за толчок Эйссерик Валентин
79'
79'
78'
78'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
78'
Тактическая замена. Муканджо Бенжамин уходит с поля и его заменяет Филиппото Ромен
77'
Уорис Маджид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
77'
76'
Тактическая замена. Оббади Мунир уходит с поля и его заменяет Ле Маршан Максим
76'
Уорис Маджид бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Кабо Джимми наказан за толчок Сери Жан-Мишель
74'
74'
74'
74'
Кабо Джимми на финте ушёл от оппонента.
74'
73'
Оббади Мунир из команды Ницца. Это Мвемба Арнольд заработал фол.
73'
Коффи Эрвин из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян. Это Далберт Эстеван заработал фол.
72'
Беланда Юнес наказан за толчок Мвемба Арнольд
71'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Жано Бенжамин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
68'
ВОПИЮЩЕЕ НЕСПОРТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ! Балотелли Марио оскорбил судью, получив за это заслуженную красную карточку.
67'
Муканджо Бенжамин получает желтую карточку за споры
67'
Муканджо Бенжамин наказан за толчок Данте Бонфим
67'
67'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
66'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Эйссерик Валентин и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
63'
Удар от ворот произведет Лорьян
62'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
61'
Оббади Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Суке Арно выбил мяч на угловой.
60'
60'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
58'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает неудачный навес.
57'
Муканджо Бенжамин на финте ушёл от оппонента.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян в офсайде
55'
После удара головой, который нанес Туре Зарго, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
55'
55'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Суке Арно из команды Ницца делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
53'
Беллюгу Франсуа получает желтую карточку.
53'
Беллюгу Франсуа коснулся мяча рукой.
52'
51'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
47'
Балотелли Марио нарушает правила. Туре Зарго пострадал
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
45'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
44'
Беллюгу Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Оббади Мунир получает желтую карточку.
43'
Оббади Мунир из команды Ницца делает подножку. Уорис Маджид заработал фол.
43'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
43'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Эйссерик Валентин заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
39'
Удар от ворот произведет Лорьян
38'
Оббади Мунир бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
38'
Беланда Юнес бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
37'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Кардинал Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Кабо Джимми мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
34'
Ле Гофф Венсан выбил мяч подальше от ворот.
32'
Уорис Маджид из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Оббади Мунир.
31'
Оббади Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Марво Сильвен получает желтую карточку.
29'
Марво Сильвен совершает грубый фол. Оббади Мунир был жертвой
28'
28'
Марво Сильвен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
27'
27'
26'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Сери Жан-Мишель заработал фол.
25'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Эйссерик Валентин из команды Ницца сыграл в стеночку. Беланда Юнес не смог опередить голкипера.
23'
23'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян наносит очень неточный удар.
22'
Муканджо Бенжамин оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
22'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
22'
21'
Мвемба Арнольд совершает грубый фол. Сери Жан-Мишель был жертвой
21'
21'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян делает навес
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Пейбернес Матьё наказан за толчок Беланда Юнес
18'
Муканджо Бенжамин наказан за толчок Байсс Пол
17'
17'
17'
17'
17'
17'
Байсс Пол выбил мяч на угловой.
15'
Суке Арно сделал результативную передачу.
15'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сиприен Вилан записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
15'
14'
13'
12'
Балотелли Марио наказан за толчок Пейбернес Матьё
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Балотелли Марио наказан за толчок Пейбернес Матьё
8'
6'
Балотелли Марио из команды Ницца делает неудачный навес.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
2'
Балотелли Марио из команды Ницца делает подножку. Пейбернес Матьё заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade du Moustoir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лорьян 0:1 Ницца
Лорьян
10% (21)
Ничья:
23.2% (49)
Ницца
66.8% (141)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ницца:
35.1% (74)
1:1 Ничья:
20.9% (44)
0:1 Ницца:
13.7% (29)
0:2 Ницца:
8.5% (18)
1:3 Ницца:
6.2% (13)
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