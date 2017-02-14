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Стадион: Арман Сезари
Предыдущие игры
Бастия (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 11.02.2017 Тулуза 4:1 Бастия Л1
- 04.02.2017 Монпелье 2:1 Бастия Л1
- 28.01.2017 Бастия 1:1 Кан Л1
- 20.01.2017 Бастия 1:1 Ницца Л1
- 14.01.2017 Нанси 1:0 Бастия Л1
- 21.12.2016 Бастия 1:2 Марсель Л1
- 17.12.2016 Ренн 1:2 Бастия Л1
- 10.12.2016 Бастия 2:0 Мец Л1
- 03.12.2016 Монако 5:0 Бастия Л1
- 30.11.2016 Бастия 1:1 Бордо Л1
- 27.11.2016 Ницца 1:1 Бастия Л1
- 19.11.2016 Бастия 1:1 Монпелье Л1
- 05.11.2016 Лион 2:1 Бастия Л1
- 29.10.2016 Бастия 0:0 Дижон Л1
- 22.10.2016 Лилль 2:1 Бастия Л1
- 15.10.2016 Бастия 1:2 Анже Л1
- 01.10.2016 Нант 1:0 Бастия Л1
- 24.09.2016 Бастия 1:0 Генгам Л1
- 21.09.2016 Бастия 0:0 Нанси Л1
- 18.09.2016 Сент-Этьен 1:0 Бастия Л1
Монако (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 11.02.2017 Монако 5:0 Мец Л1
- 07.02.2017 Монпелье 1:2 Монако Л1
- 04.02.2017 Монако 3:0 Ницца Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 22.01.2017 Монако 4:0 Лорьян Л1
- 15.01.2017 Марсель 1:4 Монако Л1
- 21.12.2016 Монако 2:1 Кан Л1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Л1
- 10.12.2016 Бордо 0:4 Монако Л1
- 03.12.2016 Монако 5:0 Бастия Л1
- 29.11.2016 Дижон 1:1 Монако Л1
- 26.11.2016 Монако 4:0 Марсель Л1
- 18.11.2016 Лорьян 0:3 Монако Л1
- 05.11.2016 Монако 6:0 Нанси Л1
- 29.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Л1
- 21.10.2016 Монако 6:2 Монпелье Л1
- 14.10.2016 Тулуза 3:1 Монако Л1
- 01.10.2016 Мец 0:7 Монако Л1
- 24.09.2016 Монако 2:1 Анже Л1
- 21.09.2016 Ницца 4:0 Монако Л1
Последние игры между собой
Бастия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Монако: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
- 03.12.2016 Монако 5:0 Бастия Лига 1
- 02.02.2016 Монако 2:0 Бастия Лига 1
- 05.12.2015 Бастия 1:2 Монако Лига 1
- 13.03.2015 Монако 3:0 Бастия Лига 1
- 04.02.2015 Монако 0:0 Бастия Кубок лиги
- 25.10.2014 Бастия 1:3 Монако Лига 1
- 15.02.2014 Бастия 0:2 Монако Лига 1
- 25.09.2013 Монако 3:0 Бастия Лига 1
- 13.02.2012 Монако 0:1 Бастия Лига 2
- 16.09.2011 Бастия 1:1 Монако Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|25
|18
|4
|3
|75 - 23
|58
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|50 - 18
|55
|3.
|Ницца
|Заявка
|25
|15
|8
|2
|41 - 20
|53
|4.
|Лион
|Заявка
|24
|13
|1
|10
|45 - 30
|40
|5.
|Сент-Этьен
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 19
|39
|6.
|Марсель
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|33 - 31
|36
|7.
|Бордо
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|29 - 31
|36
|8.
|Генгам
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|30 - 30
|34
|9.
|Тулуза
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|31 - 28
|33
|10.
|Ренн
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|25 - 29
|33
|11.
|Нант
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|18 - 33
|29
|12.
|Мец
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|25 - 44
|29
|13.
|Монпелье
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|36 - 42
|29
|14.
|Нанси
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|18 - 32
|27
|15.
|Анже
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|21 - 33
|27
|16.
|Дижон
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|34 - 37
|27
|17.
|Лилль
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|23 - 32
|26
|18.
|Кан
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|25 - 42
|25
|19.
|Бастия
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|21 - 32
|22
|20.
|Лорьян
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 51
|22
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бастия - Монако, который состоится 17.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бастия - Монако, который состоится 17.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Бастия - Монако
Бастия
8.9% (9)
Ничья:
3% (3)
Монако
88.1% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
36.6% (37)
0:2 Монако:
16.8% (17)
0:1 Монако:
14.9% (15)
1:3 Монако:
13.9% (14)
2:1 Бастия:
5.9% (6)
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