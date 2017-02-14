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Стадион:
Бастия
 
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Монако
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 18 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бастия - Монако, который состоится 17.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Бастия - Монако
Бастия
8.9% (9)
Ничья:
3% (3)
Монако
88.1% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
36.6% (37)
Монако:
16.8% (17)
Монако:
14.9% (15)
Монако:
13.9% (14)
Бастия:
5.9% (6)
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