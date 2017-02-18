  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 13023
Мец
1:1
Конец матча
Нант
0'
34' Желтая карточка
Диабате Шейк
43' Желтая карточка
Джиджи Коффи
56' Желтая карточка
Жийе Гийом
0:1
68' Гол
Ронжье Валентин
72' Желтая карточка
Бамму Ясин
90' Желтая карточка
Вискаррондо Освальдо
1:1
90' Пенальти
Диабате Шейк
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
93'
Диабате Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Лима Лукас.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
91'
Г О О О О О Л - Диабате Шейк из команды Мец забивает пенальти
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.

Желтая карточка
90'
Вискаррондо Освальдо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
90'
ПЕНАЛЬТИ! – Вискаррондо Освальдо серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Эрдинг Мевлут заработал пенальти для своей команды
88'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эн Готье из команды Мец делает навес
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 13023 болельщиков
86'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
85'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Вискаррондо Освальдо
85'
Эн Готье отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
84'
Фалетт Симон выбил мяч на угловой.
84'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
Фол, нарушение
82'
Бамму Ясин из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
81'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Диабате Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
80'
Ассу-Экотто Бенуа выбил мяч на угловой.
79'
Удар от ворот произведет Мец
79'
Тактическая замена. Дианье Фаллу уходит с поля и его заменяет Эн Готье
76'
Удар от ворот произведет Мец
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
75'
Сарр Исмаила из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Сарр Исмаила из команды Мец устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
74'
Балью Иван из команды Мец делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
Фол, нарушение
73'
Дюбуа Лео из команды Нант делает подножку. Эрдинг Мевлут заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Нант
73'
Сарр Исмаила из команды Мец бьет головой мимо ворот
73'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ассу-Экотто Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
72'
Бамму Ясин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Бамму Ясин из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Манджек Жорж.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
70'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
68'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ронжье Валентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Удар от ворот произведет Нант
68'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Лима Лукас блокирует соперника. Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной.
67'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
65'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
65'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Удар от ворот произведет Мец
64'
Бамму Ясин из команды Нант делает передачу за спину защитников.
63'
Удар от ворот произведет Нант
63'
Коад Рено из команды Мец делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
62'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
62'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
62'
После удара головой, который сделал Ронжье Валентин мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
61'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
61'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
61'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
После дальнего удара, который нанес Сала Эмилиано мяч отбит вратарем
58'
Удар от ворот произведет Нант
58'
Дианье Фаллу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
57'
Удар от ворот произведет Мец
57'
Илоки Жюль из команды Нант делает неудачный навес.
57'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
56'
Жийе Гийом получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Жийе Гийом совершает грубый фол. Сарр Исмаила был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Удар от ворот произведет Мец
53'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
53'
Удар от ворот произведет Нант
53'
Коад Рено из команды Мец сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
52'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
52'
Балью Иван из команды Мец делает навес
51'
Удар от ворот произведет Мец
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Карлос Диего Сантос из команды Нант бьет головой мимо ворот
Угловой
50'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
50'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
50'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
49'
Илоки Жюль из команды Нант делает навес
48'
Удар от ворот произведет Нант
48'
Манджек Жорж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
47'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Ассу-Экотто Бенуа заработал фол.
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Томассон Адриен и мяч снова в игре
46'
Тактическая замена. Фелипе Пардо уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
46'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
46'
Коад Рено из команды Мец подал угловой слева.
45'
Коад Рено бьет со штрафного удара в створ ворот
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
43'
Джиджи Коффи получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Джиджи Коффи совершает грубый фол. Сарр Исмаила был жертвой
42'
Удар от ворот произведет Нант
41'
Карлос Диего Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Коад Рено из команды Мец делает навес
41'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Удар от ворот произведет Мец
Фол, нарушение
39'
Фелипе Пардо из команды Нант делает подножку. Балью Иван заработал фол.
38'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
38'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
Фол, нарушение
36'
Диабате Шейк наказан за толчок Джиджи Коффи
36'
Удар от ворот произведет Нант
35'
Диабате Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
35'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
Желтая карточка
34'
Диабате Шейк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Диабате Шейк атакует сзади соперника. Джиджи Коффи пострадал.
Фол, нарушение
33'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Фалетт Симон заработал фол.
32'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
После дальнего удара, который нанес Ронжье Валентин мяч отбит вратарем
29'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Степински Мариуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
28'
Лима Лукас выбил мяч на угловой.
28'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
27'
Удар от ворот произведет Нант
Угловой
27'
Коад Рено из команды Мец подал угловой справа.
26'
Сарр Исмаила из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Сала Эмилиано заработал фол.
Угловой
24'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
24'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
23'
Дюбуа Лео из команды Нант делает навес
21'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Манджек Жорж выбил мяч подальше от ворот.
20'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
20'
Томассон Адриен бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Манджек Жорж ошибается в защите.
Фол, нарушение
18'
Ассу-Экотто Бенуа атакует сзади соперника. Степински Мариуш пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Мец
17'
Риу Реми вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Нгетт Опа из команды Мец делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Мец
13'
Фелипе Пардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Коад Рено из команды Мец делает навес
Офсайд
11'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
11'
Фалетт Симон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
Коад Рено навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
Томассон Адриен атакует сзади соперника. Сарр Исмаила пострадал.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
7'
Степински Мариуш из команды Нант делает подножку. Дидийон Томас заработал фол.
Угловой
7'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
7'
Фелипе Пардо из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
5'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Лима Лукас из команды Нант делает навес
4'
Удар от ворот произведет Нант
4'
Диабате Шейк наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
3'
Игрок из команды Мец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
3'
Степински Мариуш из команды Нант. Это Бишевац Милан заработал фол.
2'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мец". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 1:1 Нант
Мец
33.6% (71)
Ничья:
46.9% (99)
Нант
19.4% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.3% (85)
Мец:
17.1% (36)
Мец:
12.8% (27)
Нант:
10% (21)
Нант:
7.6% (16)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация