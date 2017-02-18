Стадион: Сэн-Сэнфорьен Зрители: 13023
34' Желтая карточкаДиабате Шейк
43' Желтая карточкаДжиджи Коффи
56' Желтая карточкаЖийе Гийом
0:1
68' ГолРонжье Валентин
72' Желтая карточкаБамму Ясин
90' Желтая карточкаВискаррондо Освальдо
1:1
90' ПенальтиДиабате Шейк
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Диабате Шейк из команды Мец опасно играет. Чуть не пострадал Лима Лукас.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Г О О О О О Л - Диабате Шейк из команды Мец забивает пенальти
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Вискаррондо Освальдо получает желтую карточку.
90'
ПЕНАЛЬТИ! – Вискаррондо Освальдо серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Эрдинг Мевлут заработал пенальти для своей команды
88'
87'
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86'
86'
85'
Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Вискаррондо Освальдо
85'
Эн Готье отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
Дидийон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Фалетт Симон выбил мяч на угловой.
84'
82'
Бамму Ясин из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Ассу-Экотто Бенуа.
81'
Бишевац Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Диабате Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ассу-Экотто Бенуа выбил мяч на угловой.
79'
79'
Тактическая замена. Дианье Фаллу уходит с поля и его заменяет Эн Готье
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
75'
Сарр Исмаила из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
Сарр Исмаила из команды Мец устремляется вперед с мячом.
74'
Балью Иван из команды Мец делает подножку. Томассон Адриен заработал фол.
73'
Дюбуа Лео из команды Нант делает подножку. Эрдинг Мевлут заработал фол.
73'
73'
Сарр Исмаила из команды Мец бьет головой мимо ворот
73'
72'
Ассу-Экотто Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Бамму Ясин получает желтую карточку.
71'
Бамму Ясин из команды Нант опасно играет. Чуть не пострадал Манджек Жорж.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
68'
Томассон Адриен сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ронжье Валентин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
68'
67'
Лима Лукас блокирует соперника. Сарр Исмаила заработал своей команде штрафной.
67'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Томассон Адриен из команды Нант делает навес
65'
Тактическая замена. Нгетт Опа уходит с поля и его заменяет Эрдинг Мевлут
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
64'
Бамму Ясин из команды Нант делает передачу за спину защитников.
63'
62'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
62'
62'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
62'
После удара головой, который сделал Ронжье Валентин мяч выносится вратарем на угловой
61'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
59'
После дальнего удара, который нанес Сала Эмилиано мяч отбит вратарем
58'
58'
Дианье Фаллу бьет из пределов штрафной и упускает момент!
58'
58'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
57'
57'
Илоки Жюль из команды Нант делает неудачный навес.
57'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Жийе Гийом получает желтую карточку.
56'
Жийе Гийом совершает грубый фол. Сарр Исмаила был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
53'
Ассу-Экотто Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
53'
52'
Ассу-Экотто Бенуа из команды Мец делает навес
52'
Балью Иван из команды Мец делает навес
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Карлос Диего Сантос из команды Нант бьет головой мимо ворот
50'
Бишевац Милан выбил мяч на угловой.
50'
49'
48'
48'
Манджек Жорж бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Илоки Жюль из команды Нант делает подножку. Ассу-Экотто Бенуа заработал фол.
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Томассон Адриен и мяч снова в игре
46'
Тактическая замена. Фелипе Пардо уходит с поля и его заменяет Илоки Жюль
46'
Тактическая замена. Степински Мариуш уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
Коад Рено бьет со штрафного удара в створ ворот
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
43'
Джиджи Коффи получает желтую карточку.
43'
Джиджи Коффи совершает грубый фол. Сарр Исмаила был жертвой
42'
41'
41'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Дюбуа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сарр Исмаила из команды Мец делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
Фелипе Пардо из команды Нант делает подножку. Балью Иван заработал фол.
38'
Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Лима Лукас заработал фол.
36'
Диабате Шейк наказан за толчок Джиджи Коффи
36'
35'
Диабате Шейк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Ронжье Валентин из команды Нант делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
34'
Диабате Шейк получает желтую карточку.
34'
Диабате Шейк атакует сзади соперника. Джиджи Коффи пострадал.
33'
Сала Эмилиано из команды Нант. Это Фалетт Симон заработал фол.
32'
Игрок клуба "Мец" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
30'
30'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Манджек Жорж заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
30'
После дальнего удара, который нанес Ронжье Валентин мяч отбит вратарем
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Степински Мариуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Лима Лукас выбил мяч на угловой.
28'
27'
26'
Сарр Исмаила из команды Мец попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Лима Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Манджек Жорж из команды Мец делает подножку. Сала Эмилиано заработал фол.
24'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
24'
Балью Иван выбил мяч на угловой.
21'
Риу Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Манджек Жорж выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
Фелипе Пардо из команды Нант подал угловой слева.
20'
Томассон Адриен бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
19'
Манджек Жорж ошибается в защите.
18'
Ассу-Экотто Бенуа атакует сзади соперника. Степински Мариуш пострадал.
17'
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Дидийон Томас вышел из ворот и забрал мяч.
14'
Ронжье Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Дианье Фаллу из команды Мец делает подножку. Жийе Гийом заработал фол.
13'
13'
Фелипе Пардо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
11'
Диабате Шейк из команды Мец в офсайде
11'
Фалетт Симон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Томассон Адриен атакует сзади соперника. Сарр Исмаила пострадал.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
7'
Степински Мариуш из команды Нант делает подножку. Дидийон Томас заработал фол.
7'
Лима Лукас из команды Нант подал угловой справа.
7'
Фелипе Пардо из команды Нант попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
6'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Жийе Гийом из команды Нант делает подножку. Сарр Исмаила заработал фол.
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
4'
4'
4'
Диабате Шейк наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
3'
Игрок из команды Мец делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Степински Мариуш из команды Нант. Это Бишевац Милан заработал фол.
2'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Сала Эмилиано из команды Нант делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Мец". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мец 1:1 Нант
Мец
33.6% (71)
Ничья:
46.9% (99)
Нант
19.4% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.3% (85)
1:0 Мец:
17.1% (36)
2:1 Мец:
12.8% (27)
0:1 Нант:
10% (21)
1:2 Нант:
7.6% (16)
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