Стадион: Галгенваард Зрители: 18349
3:1
Конец матча
16' Желтая карточкаВан Полен Брам
1:0
44' Гол в свои воротаВан Полен Брам
2:0
49' ГолКерк Гирано
77' Желтая карточкаАюб Яссин
3:0
80' ГолБаразит Насер
3:1
86' ГолБрок-Мадсен Николай
90' Желтая карточкаОнгенда Эрвин
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
93'
Ахабар Анасс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Марселлис Дирк пробил головой, вратарь справился с ударом.
92'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
92'
Ахабар Анасс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле. Это Аюб Яссин заработал фол.
90'
Онгенда Эрвин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
90'
Баразит Насер из команды Утрехт в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле нарушает. Живкович Рицхайро пострадал, однако рефери не останавливает игру.
88'
Тактическая замена. Мениг Квинси уходит с поля и его заменяет Ахабар Анасс
87'
Тактическая замена. Халлер Себастьен уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
87'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
86'
Бауй Уасим сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брок-Мадсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
84'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
84'
83'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
83'
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Баразит Насер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Баразит Насер из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
79'
После штрафного удара,который нанес Клейбер Шон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
79'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
79'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
78'
77'
Томас Райян нанёс удар по воротам, но пробил выше цели.
77'
77'
Аюб Яссин получает желтую карточку.
77'
Аюб Яссин атакует сзади соперника. Томас Райян пострадал.
76'
Бауй Уасим возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Бауй Уасим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Баразит Насер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Бауй Уасим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Онгенда Эрвин заработал фол.
73'
73'
Бауй Уасим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
73'
73'
73'
73'
72'
72'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт. Это Брок-Мадсен Николай заработал фол.
71'
71'
Халлер Себастьен наказан за толчок Марселлис Дирк
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
69'
68'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
68'
67'
67'
Ван Полен Брам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
66'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
65'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
63'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле играет в стеночку. Мохтар Юнес был стеночкой.
62'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
61'
61'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Керк Гирано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано, и мяч снова в игре
60'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
59'
59'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Томас Райян заработал фол.
59'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле наносит очень неточный удар.
58'
58'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
57'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Саймак Мустафа выбил мяч на угловой.
57'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле. Это Аюб Яссин заработал фол.
56'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Йоостен Патрик возвращается на поле, всё в порядке.
55'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Йоостен Патрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
53'
Йоостен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Леувин Рамон заработал фол.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Клейбер Шон сделал результативную передачу.
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Керк Гирано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
48'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 18349 болельщиков
47'
Халлер Себастьен из команды Утрехт в офсайде
46'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле в офсайде
44'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ван Полен Брам отправил мяч в свои ворота.
44'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
44'
Керк Гирано наказан за толчок Бауй Уасим
43'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
42'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
42'
Йоостен Патрик из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
41'
Клейбер Шон из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Саймак Мустафа.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает навес
39'
39'
Саймак Мустафа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
38'
37'
37'
Халлер Себастьен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
36'
36'
Аюб Яссин из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Леувин Рамон не смог удачно сыграть.
35'
35'
Керк Гирано из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
33'
33'
Халлер Себастьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
32'
Клейбер Шон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
30'
Йоостен Патрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Керк Гирано заработал фол.
29'
Аюб Яссин из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Халлер Себастьен не смог удачно сыграть.
28'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
28'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
27'
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
24'
Леувин Рамон бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
24'
23'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой справа.
23'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
21'
Халлер Себастьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
18'
Ван дер Марел Марк наказан за толчок Томас Райян
17'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
17'
17'
Клейбер Шон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Ван Полен Брам получает желтую карточку.
16'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Леувин Рамон.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
14'
14'
14'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
13'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
13'
Мохтар Юнес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
12'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
12'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
12'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой слева.
10'
Керк Гирано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой слева.
10'
Керк Гирано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
7'
6'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
4'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
3'
3'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Холла Данни заработал фол.
2'
Брок-Мадсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
2'
2'
Брок-Мадсен Николай бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
1'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Керк Гирано.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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