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Стадион: Зрители: 18349
Утрехт
3:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
16' Желтая карточка
Ван Полен Брам
1:0
44' Гол в свои ворота
Ван Полен Брам
2:0
49' Гол
Керк Гирано
77' Желтая карточка
Аюб Яссин
3:0
80' Гол
Баразит Насер
3:1
86' Гол
Брок-Мадсен Николай
90' Желтая карточка
Онгенда Эрвин
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
93'
Удар от ворот произведет Утрехт
93'
Ахабар Анасс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
92'
Марселлис Дирк пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
92'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.

92'
Ахабар Анасс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле. Это Аюб Яссин заработал фол.
Желтая карточка
90'
Онгенда Эрвин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Офсайд
90'
Баразит Насер из команды Утрехт в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
90'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле нарушает. Живкович Рицхайро пострадал, однако рефери не останавливает игру.
88'
Тактическая замена. Мениг Квинси уходит с поля и его заменяет Ахабар Анасс
87'
Тактическая замена. Халлер Себастьен уходит с поля и его заменяет Лабьяд Закария
87'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Живкович Рицхайро
86'
Бауй Уасим сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брок-Мадсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
84'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Трупе Джованни из команды Утрехт делает навес
84'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
82'
Удар от ворот произведет Утрехт
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Керк Гирано сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Баразит Насер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Баразит Насер из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
79'
После штрафного удара,который нанес Клейбер Шон мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
79'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Баразит Насер заработал фол.
79'
Керк Гирано из команды Утрехт делает пас партнеру.
78'
Удар от ворот произведет Утрехт
77'
Томас Райян нанёс удар по воротам, но пробил выше цели.
77'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
Желтая карточка
77'
Аюб Яссин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Аюб Яссин атакует сзади соперника. Томас Райян пострадал.
Травма, повреждение
76'
Бауй Уасим возвращается на поле, всё в порядке.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
76'
Бауй Уасим получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
75'
Тактическая замена. Йоостен Патрик уходит с поля и его заменяет Баразит Насер
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
75'
Бауй Уасим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Онгенда Эрвин заработал фол.
73'
Удар от ворот произведет Утрехт
73'
Бауй Уасим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
73'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
73'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
72'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт. Это Брок-Мадсен Николай заработал фол.
71'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Халлер Себастьен наказан за толчок Марселлис Дирк
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
69'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
68'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
68'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Утрехт
67'
Ван Полен Брам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Онгенда Эрвин из команды ПЕК Зволле делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Маринус Ваутер
65'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Онгенда Эрвин
63'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле играет в стеночку. Мохтар Юнес был стеночкой.
62'
Ван дер Марел Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
61'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
61'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
61'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Керк Гирано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Керк Гирано, и мяч снова в игре
60'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
59'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Томас Райян заработал фол.
59'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле наносит очень неточный удар.
58'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
58'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
58'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
57'
Саймак Мустафа выбил мяч на угловой.
57'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле. Это Аюб Яссин заработал фол.
56'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
56'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
55'
Йоостен Патрик возвращается на поле, всё в порядке.
55'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
54'
Йоостен Патрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
53'
Йоостен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
52'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает подножку. Леувин Рамон заработал фол.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Трупе Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Клейбер Шон сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Керк Гирано записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
49'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
48'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
48'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Мохтар Юнес, и мяч снова в игре
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 18349 болельщиков
Офсайд
47'
Халлер Себастьен из команды Утрехт в офсайде
Фол, нарушение
46'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Трупе Джованни заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
45'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле в офсайде
Описание гола
44'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ван Полен Брам отправил мяч в свои ворота.
44'
Халлер Себастьен из команды Утрехт делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
44'
Керк Гирано наказан за толчок Бауй Уасим
43'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
42'
Марселлис Дирк выбил мяч на угловой.
42'
Йоостен Патрик из команды Утрехт устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
41'
Клейбер Шон из команды Утрехт опасно играет. Чуть не пострадал Саймак Мустафа.
40'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Ван дер Мер Робин из команды Утрехт делает навес
39'
Удар от ворот произведет Утрехт
39'
Саймак Мустафа отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле делает навес
38'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
37'
Халлер Себастьен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
37'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес
36'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
36'
Аюб Яссин из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Леувин Рамон не смог удачно сыграть.
35'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Керк Гирано из команды Утрехт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
33'
Халлер Себастьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
32'
Клейбер Шон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
31'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
30'
Йоостен Патрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
29'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает подножку. Керк Гирано заработал фол.
29'
Аюб Яссин из команды Утрехт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Халлер Себастьен не смог удачно сыграть.
28'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает неудачный навес.
Офсайд
28'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле в офсайде
27'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
26'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает навес
25'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
24'
Леувин Рамон бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
24'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой справа.
23'
Керк Гирано нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
21'
Халлер Себастьен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
18'
Ван дер Марел Марк наказан за толчок Томас Райян
Офсайд
17'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле в офсайде
17'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
17'
Клейбер Шон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Желтая карточка
16'
Ван Полен Брам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
16'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Леувин Рамон.
Офсайд
15'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
14'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
13'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Удар от ворот произведет Утрехт
13'
Мохтар Юнес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
13'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
12'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Холла Данни из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
12'
Ван дер Марел Марк выбил мяч на угловой.
12'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
11'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Угловой
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой слева.
10'
Керк Гирано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
10'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Клейбер Шон из команды Утрехт подал угловой слева.
10'
Керк Гирано бьет и мяч от рикошета проходит мимо
7'
Йенсен Давид вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле делает навес
Офсайд
6'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Удар от ворот произведет Утрехт
Фол, нарушение
4'
Керк Гирано из команды Утрехт делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
3'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Леувин Рамон из команды Утрехт делает подножку. Холла Данни заработал фол.
2'
Брок-Мадсен Николай отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
2'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
2'
Удар от ворот произведет Утрехт
2'
Брок-Мадсен Николай бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
1'
Бауй Уасим из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Керк Гирано.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Утрехт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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