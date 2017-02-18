Стадион: Полман Зрители: 10322
4:0
Конец матча
27' Желтая карточкаМатей Юрген
34' Вторая желтая карточкаМатей Юрген
36' Желтая карточкаБрюинс Луиджи
1:0
42' ГолКювас Брандлей
2:0
58' ГолБрюнс Томас
59' Желтая карточкаПроппер Робин
3:0
66' ГолТе Вирик Мик
4:0
84' ГолПетерсон Кристофер
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
93'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес подал угловой справа.
93'
Дарри Браим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
93'
92'
92'
Арментерос Самуэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ван Ойен Петер и мяч снова в игре
92'
Дарри Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
90'
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
90'
Tim van den Berg из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
89'
89'
Дарри Браим из команды Хераклес в офсайде
88'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Брюнс Томас и мяч снова в игре
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Госенс Робин получил травму и заменен. Tim van den Berg выходит на поле.
87'
Госенс Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
ШТАНГА! Ван Дёйнен Майк попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Арментерос Самуэль сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсон Кристофер из клуба "Хераклес" отправил мяч головой в ворота.
83'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает навес
83'
82'
82'
Арментерос Самуэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
82'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
82'
82'
81'
81'
81'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
81'
81'
80'
Дарри Браим из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
80'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
80'
80'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
80'
79'
79'
Тактическая замена. Хасселбайнк Найжел уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк
79'
Фортеш Джеффри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
79'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
79'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
78'
78'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
77'
После дальнего удара, который нанес Колвейк Райан мяч отбит вратарем
77'
Арментерос Самуэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Фортеш Джеффри сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает навес
76'
Дарри Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
74'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
73'
73'
73'
Карами Халид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Те Вирик Мик уходит с поля и его заменяет Дросте Вут
72'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
71'
71'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
71'
Ван Ойен Петер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
70'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Ойен Петер заработал фол.
68'
Тактическая замена. Пелюпесси Йоей уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
68'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
67'
67'
67'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
66'
Брюнс Томас сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Те Вирик Мик эффектным ударом переправил мяч в ворота.
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
65'
64'
После дальнего удара, который нанес Проппер Робин мяч отбит вратарем
62'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес в офсайде
62'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает навес
61'
61'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес. Это Колвейк Райан заработал фол.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
60'
59'
Проппер Робин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
59'
Проппер Робин из команды Хераклес. Это Хасселбайнк Найжел заработал фол.
58'
Ван Ойен Петер сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брюнс Томас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Брюнс Томас из команды Хераклес играет в стеночку. Ван Ойен Петер был стеночкой.
57'
57'
Хоогма Джастин из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
57'
Проппер Робин из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
56'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
56'
Те Вирик Мик из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 10322 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
55'
Те Вирик Мик на финте ушёл от оппонента.
55'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
54'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Milan Massop заработал фол.
53'
53'
Проппер Робин из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
53'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой слева.
53'
Файк Хишам выбил мяч на угловой.
53'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
51'
51'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
51'
51'
Пелюпесси Йоей нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
49'
49'
48'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
48'
48'
Файк Хишам выбил мяч подальше от ворот.
47'
После дальнего удара, который нанес Ван Ойен Петер мяч отбит вратарем
47'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас
47'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает пас партнеру.
47'
47'
46'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Milan Massop
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
46'
46'
Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хасселбайнк Найжел попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес добил мяч в ворота.
42'
Ван Ойен Петер сотрясает перекладину
42'
42'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
42'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
39'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Пелюпесси Йоей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
38'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает пас партнеру.
37'
37'
Элберс Стэнли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
Брюнс Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Брюинс Луиджи получает желтую карточку за споры
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
УДАЛЕНИЕ! Матей Юрген за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
34'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
34'
34'
Элберс Стэнли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Брюнс Томас атакует сзади соперника. Брюинс Луиджи пострадал.
32'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
32'
32'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
31'
31'
Де Вейс Йорди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
31'
Хоогма Джастин выбил мяч на угловой.
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
30'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает навес
29'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает подножку. Матей Юрген заработал фол.
29'
29'
После штрафного удара,который нанес Брюнс Томас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
27'
Матей Юрген сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
27'
Матей Юрген наказан за толчок Кювас Брандлей
27'
26'
Петерсон Кристофер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
26'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кювас Брандлей и мяч снова в игре
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Де Вейс Йорди.
24'
23'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Ойен Петер заработал фол.
22'
Хоогма Джастин из команды Хераклес отвел угрозу отличным подкатом
22'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
22'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Ондан Терелл пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
21'
Проппер Робин из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Хасселбайнк Найжел.
21'
Ван Ойен Петер пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
19'
19'
Ондан Терелл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
18'
18'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Элберс Стэнли.
18'
18'
17'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает подножку. Ондан Терелл заработал фол.
16'
16'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
14'
13'
12'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
11'
11'
Кастро Брам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
11'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Хасселбайнк Найжел нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает подножку. Хоогма Джастин заработал фол.
8'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес в офсайде
8'
Госенс Робин выбил мяч подальше от ворот.
7'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Проппер Робин.
6'
6'
6'
Брюнс Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Файк Хишам заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
4'
4'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
4'
4'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
4'
3'
2'
2'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой слева.
2'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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