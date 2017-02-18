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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 10322
Хераклес
4:0
Конец матча
Эксельсиор
0'
27' Желтая карточка
Матей Юрген
34' Вторая желтая карточка
Матей Юрген
36' Желтая карточка
Брюинс Луиджи
1:0
42' Гол
Кювас Брандлей
2:0
58' Гол
Брюнс Томас
59' Желтая карточка
Проппер Робин
3:0
66' Гол
Те Вирик Мик
4:0
84' Гол
Петерсон Кристофер
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Угловой
93'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес подал угловой справа.
93'
Дарри Браим бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает навес

92'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
92'
Арментерос Самуэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Ван Ойен Петер и мяч снова в игре
92'
Дарри Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
90'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает навес
90'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор отвел угрозу отличным подкатом
90'
Tim van den Berg из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
89'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает навес
Офсайд
89'
Дарри Браим из команды Хераклес в офсайде
88'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Брюнс Томас и мяч снова в игре
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Госенс Робин получил травму и заменен. Tim van den Berg выходит на поле.
Травма, повреждение
87'
Госенс Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
ШТАНГА! Ван Дёйнен Майк попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Арментерос Самуэль сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсон Кристофер из клуба "Хераклес" отправил мяч головой в ворота.
83'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает навес
83'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
82'
Арментерос Самуэль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает пас партнеру.
82'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает пас партнеру.
82'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает навес
81'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
81'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
81'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
81'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Дросте Вут из команды Хераклес делает навес
80'
Дарри Браим из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
Удар от ворот произведет Хераклес
80'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
80'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес
80'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
79'
Тактическая замена. Хасселбайнк Найжел уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк
79'
Фортеш Джеффри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
79'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
79'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
79'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
78'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
77'
После дальнего удара, который нанес Колвейк Райан мяч отбит вратарем
77'
Арментерос Самуэль попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Фортеш Джеффри сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
77'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает навес
76'
Дарри Браим нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Удар от ворот произведет Хераклес
74'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
73'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Карами Халид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Те Вирик Мик уходит с поля и его заменяет Дросте Вут
Фол, нарушение
72'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
71'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
71'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Фортеш Джеффри
71'
Ван Ойен Петер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Дарри Браим из команды Хераклес делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Ойен Петер заработал фол.
68'
Тактическая замена. Пелюпесси Йоей уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
Офсайд
68'
Кювас Брандлей из команды Хераклес в офсайде
67'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Брюинс Луиджи заработал фол.
66'
Брюнс Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Те Вирик Мик эффектным ударом переправил мяч в ворота.
65'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает навес
65'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес
64'
После дальнего удара, который нанес Проппер Робин мяч отбит вратарем
Офсайд
62'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес в офсайде
62'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает навес
61'
Удар от ворот произведет Хераклес
61'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
61'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес. Это Колвейк Райан заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
60'
Удар от ворот произведет Хераклес
60'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
59'
Проппер Робин сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
59'
Проппер Робин из команды Хераклес. Это Хасселбайнк Найжел заработал фол.
58'
Ван Ойен Петер сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Брюнс Томас записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Брюнс Томас из команды Хераклес играет в стеночку. Ван Ойен Петер был стеночкой.
57'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
57'
Хоогма Джастин из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
57'
Проппер Робин из команды Хераклес делает передачу одноклубнику.
Угловой
56'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
56'
Те Вирик Мик из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Сегодняшная посещаемость составляет 10322 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
55'
Те Вирик Мик на финте ушёл от оппонента.
55'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
54'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
54'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает подножку. Milan Massop заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
53'
Проппер Робин из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
Угловой
53'
Брюнс Томас из команды Хераклес подал угловой слева.
53'
Файк Хишам выбил мяч на угловой.
53'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает навес прямо в штрафную.
51'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
51'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
51'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
51'
Пелюпесси Йоей нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
Угловой
48'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
48'
Удар от ворот произведет Хераклес
48'
Файк Хишам выбил мяч подальше от ворот.
47'
После дальнего удара, который нанес Ван Ойен Петер мяч отбит вратарем
47'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный пас
47'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает пас партнеру.
47'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес
46'
Тактическая замена. Ондан Терелл уходит с поля и его заменяет Milan Massop
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
46'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Кюйперс Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Госенс Робин из команды Хераклес делает навес
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хасселбайнк Найжел попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Описание гола
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес добил мяч в ворота.
42'
Ван Ойен Петер сотрясает перекладину
42'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес
42'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает навес
39'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
38'
Пелюпесси Йоей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Кювас Брандлей на финте ушёл от оппонента.
38'
Брюнс Томас из команды Хераклес делает пас партнеру.
37'
Удар от ворот произведет Хераклес
37'
Элберс Стэнли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
36'
Брюнс Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
36'
Брюинс Луиджи получает желтую карточку за споры
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
УДАЛЕНИЕ! Матей Юрген за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
34'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает подножку. Арментерос Самуэль заработал фол.
34'
Удар от ворот произведет Хераклес
34'
Элберс Стэнли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
33'
Брюнс Томас атакует сзади соперника. Брюинс Луиджи пострадал.
32'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
32'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
31'
Удар от ворот произведет Хераклес
31'
Де Вейс Йорди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Угловой
31'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой справа.
31'
Хоогма Джастин выбил мяч на угловой.
31'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
30'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает навес
Фол, нарушение
29'
Арментерос Самуэль из команды Хераклес делает подножку. Матей Юрген заработал фол.
29'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
После штрафного удара,который нанес Брюнс Томас мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
27'
Матей Юрген сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
27'
Матей Юрген наказан за толчок Кювас Брандлей
27'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
26'
Петерсон Кристофер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
26'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Кювас Брандлей и мяч снова в игре
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес
Фол, нарушение
24'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Де Вейс Йорди.
24'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает подножку. Ван Ойен Петер заработал фол.
22'
Хоогма Джастин из команды Хераклес отвел угрозу отличным подкатом
22'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает навес
22'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Ондан Терелл пробил головой, вратарь справился с ударом.
22'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Проппер Робин из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Хасселбайнк Найжел.
21'
Ван Ойен Петер пробил головой, вратарь справился с ударом.
21'
Те Вирик Мик из команды Хераклес делает навес
20'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
19'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
19'
Ондан Терелл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
19'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
18'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес опасно играет. Чуть не пострадал Элберс Стэнли.
18'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает подножку. Ондан Терелл заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Хераклес
16'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
13'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Ондан Терелл из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кастро Брам сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
11'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
11'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Хасселбайнк Найжел нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
8'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает подножку. Хоогма Джастин заработал фол.
Офсайд
8'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес в офсайде
8'
Госенс Робин выбил мяч подальше от ворот.
7'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
7'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Проппер Робин.
6'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
6'
Брюнс Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
5'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Файк Хишам заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
4'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает подножку. Кювас Брандлей заработал фол.
4'
Хоогма Джастин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
4'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
4'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
2'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой слева.
2'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
2'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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