Стадион: Спарта Зрители: 9778
2:2
Конец матча
1:0
8' ГолВан Морсел Пако
2:0
17' ГолКалеро Иван
2:1
21' ГолЙенсен Рубен
2:2
44' ГолМахи Мимаун
52' Красная карточкаБакуна Жуниньо
Второй тайм
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
97'
97'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам наносит неточный удар с лета
97'
96'
Погба Матиас блокирует соперника. Райнен Этьенн заработал своей команде штрафной.
94'
94'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
92'
92'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
92'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает навес
91'
91'
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Ван Морсел Пако мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
89'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
88'
Мемишевич Самир наказан за толчок Thomas Verhaar
87'
Пушич Мартин наказан за толчок Райнен Этьенн
87'
Мемишевич Самир блокирует соперника. Roy Kortsmit заработал своей команде штрафной.
87'
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Вриндс Барт выбил мяч на угловой.
85'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Махи Мимаун.
83'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Пейн Десевио нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
83'
82'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
82'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
82'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
81'
81'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Погба Матиас имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
81'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
80'
80'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
80'
Сорлот Александр получил травму и заменен. Мемишевич Самир выходит на поле.
78'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 9778 болельщиков
77'
77'
77'
77'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает неудачный навес.
76'
76'
Райнен Этьенн нарушает правила. Пушич Мартин пострадал
75'
Thomas Verhaar вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
74'
Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
73'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Погба Матиас
72'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Ван Нифф Юлл.
72'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Тактическая замена. Калеро Иван уходит с поля и его заменяет Thomas Verhaar
71'
71'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
70'
69'
После дальнего удара, который нанес Кабрал Джерсон мяч отбит вратарем
68'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает подножку. Пейн Десевио заработал фол.
67'
67'
Дейкстра Март бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
67'
67'
Сорлот Александр возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Сорлот Александр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
63'
Сорлот Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
61'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Ларсен Каспер блокирует соперника. Roy Kortsmit заработал своей команде штрафной.
60'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
58'
58'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
58'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
57'
Кабрал Джерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с правого угла.
56'
Ларсен Каспер выбил мяч на угловой.
56'
56'
Махи Мимаун коснулся мяча рукой.
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Хиаряй Том
53'
Тактическая замена. Мендес Давид уходит с поля и его заменяет Сануси Райан
52'
УДАЛЕНИЕ! Бакуна Жуниньо получил жёлтую карточку и покинул поле.
52'
Бакуна Жуниньо совершает грубый фол. Дейкстра Март был жертвой
51'
51'
51'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Линссен Брайн, и мяч снова в игре
48'
48'
48'
Махи Мимаун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает отличный пас
47'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам в офсайде
46'
46'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Йенсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Бакуна Жуниньо нарушает правила. Калеро Иван пострадал
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Пушич Мартин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
ГОООООЛ - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
43'
42'
42'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
40'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
39'
Пушич Мартин нарушает правила. Райнен Этьенн пострадал
38'
38'
38'
Линссен Брайн из команды Гронинген подал угловой слева.
38'
Ван Нифф Юлл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
37'
Линссен Брайн из команды Гронинген подал угловой справа.
37'
Мендес Давид выбил мяч на угловой.
37'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
36'
Линссен Брайн из команды Гронинген подал угловой слева.
36'
Махи Мимаун из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Линссен Брайн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Rick van Drongelen наказан за толчок Линссен Брайн
33'
После дальнего удара, который нанес Махи Мимаун мяч отбит вратарем
32'
32'
Пейн Десевио из команды Гронинген делает навес
31'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Ван Морсел Пако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
27'
27'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает подножку. Кабрал Джерсон заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
25'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
24'
После дальнего удара, который нанес Линссен Брайн мяч отбит вратарем
24'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
24'
Махи Мимаун из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
23'
Ван Морсел Пако бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Пейн Десевио из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Кабрал Джерсон нарушает правила. Ван Нифф Юлл пострадал
21'
ГОООООЛ - Йенсен Рубен из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
21'
Тибблинг Симон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
21'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
19'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам. Это Ван Нифф Юлл заработал фол.
17'
Пушич Мартин сделал результативную передачу.
17'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам добил мяч в ворота.
17'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
17'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
16'
Махи Мимаун коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
15'
15'
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
14'
Пейн Десевио из команды Гронинген делает навес
14'
Ван Нифф Юлл выбил мяч на угловой.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Калеро Иван, и мяч снова в игре
12'
12'
10'
Вриндс Барт наказан за толчок Идрисси Уссама
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Махи Мимаун попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Морсел Пако оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Вриндс Барт, и мяч снова в игре
8'
Вриндс Барт нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
7'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
7'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает навес
6'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам в офсайде
5'
Пейн Десевио из команды Гронинген делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
4'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Линссен Брайн заработал фол.
2'
1'
1'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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