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Стадион: Зрители: 9778
Спарта Роттердам
2:2
Конец матча
Гронинген
0'
1:0
8' Гол
Ван Морсел Пако
2:0
17' Гол
Калеро Иван
2:1
21' Гол
Йенсен Рубен
2:2
44' Гол
Махи Мимаун
52' Красная карточка
Бакуна Жуниньо
90'+7
Второй тайм
Свисток
97'
Судья свистит, и матч окончен
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
97'
Удар от ворот произведет Гронинген
97'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам наносит неточный удар с лета
97'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
96'
Погба Матиас блокирует соперника. Райнен Этьенн заработал своей команде штрафной.

94'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
92'
Удар от ворот произведет Гронинген
92'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам бьет головой мимо ворот
92'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает навес
91'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
91'
[6] - столько добавил арбитр времени.
91'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Ван Морсел Пако мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
89'
Погба Матиас из команды Спарта Роттердам делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
88'
Мемишевич Самир наказан за толчок Thomas Verhaar
Фол, нарушение
87'
Пушич Мартин наказан за толчок Райнен Этьенн
Фол, нарушение
87'
Мемишевич Самир блокирует соперника. Roy Kortsmit заработал своей команде штрафной.
Угловой
87'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
85'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Вриндс Барт выбил мяч на угловой.
85'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Махи Мимаун.
83'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Пейн Десевио нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой справа.
82'
Бройер Мишель выбил мяч на угловой.
82'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
82'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
81'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Thomas Verhaar из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Погба Матиас имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
81'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает навес
80'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
80'
Сорлот Александр получил травму и заменен. Мемишевич Самир выходит на поле.
78'
Бройер Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 9778 болельщиков
77'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает навес
77'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
77'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает неудачный навес.
76'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
76'
Райнен Этьенн нарушает правила. Пушич Мартин пострадал
75'
Thomas Verhaar вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
74'
Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
73'
Тактическая замена. Кабрал Джерсон уходит с поля и его заменяет Погба Матиас
Фол, нарушение
72'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам опасно играет. Чуть не пострадал Ван Нифф Юлл.
72'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Тактическая замена. Калеро Иван уходит с поля и его заменяет Thomas Verhaar
71'
Удар от ворот произведет Гронинген
71'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
69'
После дальнего удара, который нанес Кабрал Джерсон мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
68'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает подножку. Пейн Десевио заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Гронинген
67'
Дейкстра Март бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
Травма, повреждение
67'
Сорлот Александр возвращается на поле, всё в порядке.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Сорлот Александр получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Травма, повреждение
63'
Сорлот Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Сорлот Александр
61'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
60'
Ларсен Каспер блокирует соперника. Roy Kortsmit заработал своей команде штрафной.
60'
Идрисси Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает подножку. Идрисси Уссама заработал фол.
58'
Удар от ворот произведет Гронинген
58'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
58'
Пейн Десевио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
57'
Кабрал Джерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
57'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам разыграл угловой с правого угла.
56'
Ларсен Каспер выбил мяч на угловой.
56'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
Фол, нарушение
56'
Махи Мимаун коснулся мяча рукой.
56'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
54'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Хиаряй Том
53'
Тактическая замена. Мендес Давид уходит с поля и его заменяет Сануси Райан
52'
УДАЛЕНИЕ! Бакуна Жуниньо получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
52'
Бакуна Жуниньо совершает грубый фол. Дейкстра Март был жертвой
51'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Линссен Брайн, и мяч снова в игре
48'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
48'
Махи Мимаун имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
48'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает отличный пас
Офсайд
47'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам в офсайде
46'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Йенсен Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дейкстра Март навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Бакуна Жуниньо нарушает правила. Калеро Иван пострадал
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Пушич Мартин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Описание гола
44'
ГОООООЛ - Махи Мимаун из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
43'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Rick van Drongelen из команды Спарта Роттердам делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Удар от ворот произведет Гронинген
40'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает неудачный навес.
Фол, нарушение
39'
Пушич Мартин нарушает правила. Райнен Этьенн пострадал
38'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
38'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Линссен Брайн из команды Гронинген подал угловой слева.
38'
Ван Нифф Юлл бьет и мяч от рикошета проходит мимо
37'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Линссен Брайн из команды Гронинген подал угловой справа.
37'
Мендес Давид выбил мяч на угловой.
37'
Идрисси Уссама из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Roy Kortsmit выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Линссен Брайн из команды Гронинген подал угловой слева.
36'
Махи Мимаун из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Roy Kortsmit вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Линссен Брайн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Rick van Drongelen наказан за толчок Линссен Брайн
33'
После дальнего удара, который нанес Махи Мимаун мяч отбит вратарем
32'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Пейн Десевио из команды Гронинген делает навес
31'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Ван Морсел Пако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Мендес Давид из команды Спарта Роттердам делает подножку. Бакуна Жуниньо заработал фол.
27'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает подножку. Кабрал Джерсон заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Удар от ворот произведет Гронинген
Угловой
25'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
25'
Бройер Мишель из команды Спарта Роттердам сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
24'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
24'
После дальнего удара, который нанес Линссен Брайн мяч отбит вратарем
24'
Тибблинг Симон из команды Гронинген делает навес
Угловой
24'
Махи Мимаун из команды Гронинген разыграл угловой с правого угла.
23'
Ван Морсел Пако бьет и мяч от рикошета проходит мимо
23'
Пейн Десевио из команды Гронинген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
22'
Кабрал Джерсон нарушает правила. Ван Нифф Юлл пострадал
Описание гола
21'
ГОООООЛ - Йенсен Рубен из команды Гронинген забивает из-за штрафной площади
21'
Тибблинг Симон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
21'
Йенсен Рубен из команды Гронинген делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Удар от ворот произведет Гронинген
19'
Кабрал Джерсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
18'
Ван Морсел Пако из команды Спарта Роттердам. Это Ван Нифф Юлл заработал фол.
17'
Пушич Мартин сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам добил мяч в ворота.
17'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
17'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Махи Мимаун коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
15'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
15'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
14'
Махи Мимаун из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
14'
Пейн Десевио из команды Гронинген делает навес
14'
Ван Нифф Юлл выбил мяч на угловой.
14'
Вратарь парирует удар, который нанес Калеро Иван, и мяч снова в игре
12'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
12'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Вриндс Барт наказан за толчок Идрисси Уссама
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
9'
Махи Мимаун попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ван Морсел Пако оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
8'
Вратарь парирует удар, который нанес Вриндс Барт, и мяч снова в игре
8'
Вриндс Барт нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
8'
Кабрал Джерсон из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
7'
Райнен Этьенн выбил мяч на угловой.
7'
Калеро Иван из команды Спарта Роттердам делает навес
Офсайд
6'
Пушич Мартин из команды Спарта Роттердам в офсайде
Фол, нарушение
5'
Пейн Десевио из команды Гронинген делает подножку. Дейкстра Март заработал фол.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
4'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам делает подножку. Линссен Брайн заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
1'
Райнен Этьенн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Дейкстра Март из команды Спарта Роттердам подал угловой слева.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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