Стадион: Гелредом Зрители: 20016
0:1
26' ГолКлассен Дэви
36' Желтая карточкаФиргевер Ник
54' Желтая карточкаДикс Кевин
67' Желтая карточкаJustin Kluivert
0:1
77' Не забитый пенальтиКлассен Дэви
88' Желтая карточкаМиазга Мэтт
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
94'
93'
93'
Кашия Гурам из команды Витесс бьет головой мимо ворот
93'
92'
Вельтман Йоел наказан за толчок Фор Наварон
92'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает подножку. Бэйкер Льюис заработал фол.
91'
91'
91'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Ван де Бек Донни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Mukhtar Ali нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Онана Андре неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
90'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
89'
Дикс Кевин из команды Витесс остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
88'
Миазга Мэтт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
88'
Миазга Мэтт из команды Витесс. Это Дольберг Каспер заработал фол.
88'
87'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
87'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
87'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
86'
Дольберг Каспер наказан за толчок Кашия Гурам
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
84'
Тактическая замена. Накамба Марвелус уходит с поля и его заменяет Mukhtar Ali
83'
Тактическая замена. Lassana Faye уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
83'
После дальнего удара, который нанес Бэйкер Льюис мяч отбит вратарем
81'
81'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 20016 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Натан Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Ридевальд Жайро из команды Аякс делает подножку. Бэйкер Льюис заработал фол.
79'
78'
Justin Kluivert отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
78'
Классен Дэви из команды Аякс бьет головой мимо ворот
78'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
78'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Классен Дэви бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
77'
ПЕНАЛТИ! - Фор Наварон тянет соперника за майку в штрафной площади. Зиеш Хаким заработал пенальти для своей команды
76'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Justin Kluivert заработал фол.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
75'
Натан Аллан из команды Витесс наносит неточный удар с лета
74'
74'
Бэйкер Льюис из команды Витесс подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Фор Наварон
73'
Ридевальд Жайро выбил мяч на угловой.
73'
Зиеш Хаким отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
72'
Lassana Faye из команды Витесс делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
70'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Вельтман Йоел коснулся мяча рукой.
70'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Дикс Кевин заработал фол.
69'
Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
69'
68'
Justin Kluivert нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
68'
Натан Аллан из команды Витесс делает навес
67'
67'
Justin Kluivert получает желтую карточку.
67'
Justin Kluivert совершает грубый фол. Накамба Марвелус был жертвой
66'
66'
Траоре Бертран получил травму и заменен. Justin Kluivert выходит на поле.
65'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс бьет головой мимо ворот
65'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
64'
64'
Натан Аллан из команды Витесс делает навес
63'
Траоре Бертран возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Траоре Бертран получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
62'
Траоре Бертран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Классен Дэви коснулся мяча рукой.
61'
60'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
58'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает подножку. Фиргевер Ник заработал фол.
57'
57'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
57'
56'
55'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
55'
55'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
55'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Дикс Кевин получает желтую карточку.
54'
Дикс Кевин совершает грубый фол. Юнес Амин был жертвой
54'
Накамба Марвелус наказан за толчок Зиеш Хаким
53'
Миазга Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
51'
Траоре Бертран из команды Аякс делает навес
51'
51'
51'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
51'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Lassana Faye из команды Витесс делает навес
50'
50'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Санчес Давинсон выбил мяч на угловой.
49'
49'
49'
Классен Дэви выбил мяч на угловой.
49'
Ван Волфсвинкель Рикки точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
48'
48'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
После дальнего удара, который нанес Траоре Бертран мяч отбит вратарем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
45'
Траоре Бертран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Траоре Бертран из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
44'
43'
Натан Аллан из команды Витесс делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
42'
42'
Миазга Мэтт из команды Витесс наносит неточный удар с лета
42'
42'
Санчес Давинсон наказан за толчок Дикс Кевин
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
После дальнего удара, который нанес Рашица Милот мяч отбит вратарем
38'
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Дольберг Каспер, и мяч снова в игре
38'
Траоре Бертран из команды Аякс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
36'
Фиргевер Ник получает желтую карточку.
36'
Фиргевер Ник совершает грубый фол. Кашия Гурам был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
35'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает неудачный навес.
34'
33'
Фиргевер Ник ударом издали сотрясает перекладину
32'
После дальнего удара, который нанес Ван Волфсвинкель Рикки мяч отбит вратарем
32'
31'
Шоне Лассе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
31'
Кашия Гурам коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
30'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
30'
29'
Классен Дэви из команды Аякс делает навес
29'
29'
Траоре Бертран из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Юнес Амин сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Классен Дэви записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
25'
Тигадауини Аднане не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
25'
Тигадауини Аднане на финте ушёл от оппонента.
25'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
25'
Дольберг Каспер из команды Аякс. Это Миазга Мэтт заработал фол.
24'
Рашица Милот совершает грубый фол. Юнес Амин был жертвой
23'
21'
Рашица Милот из команды Витесс делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
20'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Юнес Амин, и мяч снова в игре
18'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
18'
17'
16'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
12'
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
12'
Lassana Faye выбил мяч на угловой.
12'
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
11'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
11'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
10'
10'
Натан Аллан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
9'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
7'
Траоре Бертран из команды Аякс делает неудачный навес.
6'
6'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Рашица Милот из команды Витесс делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
2'
2'
Тигадауини Аднане бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Натан Аллан из команды Витесс делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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