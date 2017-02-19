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Стадион: Зрители: 20016
Витесс
0:1
Конец матча
Аякс
0'
0:1
26' Гол
Классен Дэви
36' Желтая карточка
Фиргевер Ник
54' Желтая карточка
Дикс Кевин
67' Желтая карточка
Justin Kluivert
0:1
77' Не забитый пенальти
Классен Дэви
88' Желтая карточка
Миазга Мэтт
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
94'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
94'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Аякс

93'
Кашия Гурам из команды Витесс бьет головой мимо ворот
93'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Вельтман Йоел наказан за толчок Фор Наварон
Фол, нарушение
92'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает подножку. Бэйкер Льюис заработал фол.
91'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Ван де Бек Донни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
90'
Mukhtar Ali нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Онана Андре неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
90'
Дикс Кевин из команды Витесс делает навес
89'
Дикс Кевин из команды Витесс остановил атаку, перехватив мяч.
89'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
Желтая карточка
88'
Миазга Мэтт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
88'
Миазга Мэтт из команды Витесс. Это Дольберг Каспер заработал фол.
88'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Бюттнер Александер из команды Витесс делает навес
87'
Онана Андре вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
87'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
86'
Дольберг Каспер наказан за толчок Кашия Гурам
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
84'
Тактическая замена. Зиеш Хаким уходит с поля и его заменяет Ван де Бек Донни
84'
Тактическая замена. Накамба Марвелус уходит с поля и его заменяет Mukhtar Ali
83'
Тактическая замена. Lassana Faye уходит с поля и его заменяет Бюттнер Александер
83'
После дальнего удара, который нанес Бэйкер Льюис мяч отбит вратарем
81'
Ридевальд Жайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 20016 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
80'
Натан Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
79'
Ридевальд Жайро из команды Аякс делает подножку. Бэйкер Льюис заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет Витесс
78'
Justin Kluivert отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
78'
Удар от ворот произведет Витесс
78'
Классен Дэви из команды Аякс бьет головой мимо ворот
Угловой
78'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
78'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
77'
ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Классен Дэви бьет пенальти, но вратарь отбивает мяч
Фол, нарушение
77'
ПЕНАЛТИ! - Фор Наварон тянет соперника за майку в штрафной площади. Зиеш Хаким заработал пенальти для своей команды
Фол, нарушение
76'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Justin Kluivert заработал фол.
75'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Удар от ворот произведет Аякс
75'
Натан Аллан из команды Витесс наносит неточный удар с лета
74'
Ридевальд Жайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Бэйкер Льюис из команды Витесс подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Фор Наварон
73'
Ридевальд Жайро выбил мяч на угловой.
73'
Зиеш Хаким отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
72'
Lassana Faye из команды Витесс делает подножку. Дольберг Каспер заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Удар от ворот произведет Аякс
70'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Вельтман Йоел коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
70'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Дикс Кевин заработал фол.
69'
Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
69'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Justin Kluivert нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Натан Аллан из команды Витесс делает навес
67'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
67'
Justin Kluivert получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Justin Kluivert совершает грубый фол. Накамба Марвелус был жертвой
66'
Удар от ворот произведет Аякс
66'
Траоре Бертран получил травму и заменен. Justin Kluivert выходит на поле.
65'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс бьет головой мимо ворот
65'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Ридевальд Жайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Натан Аллан из команды Витесс делает навес
Травма, повреждение
63'
Траоре Бертран возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Траоре Бертран получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
62'
Траоре Бертран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Классен Дэви коснулся мяча рукой.
61'
Удар от ворот произведет Аякс
60'
Тигадауини Аднане из команды Витесс делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
58'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает подножку. Фиргевер Ник заработал фол.
57'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
57'
Удар от ворот произведет Витесс
56'
Юнес Амин из команды Аякс делает неудачный навес.
56'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Шоне Лассе из команды Аякс делает навес
55'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
55'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Дикс Кевин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
54'
Дикс Кевин совершает грубый фол. Юнес Амин был жертвой
Фол, нарушение
54'
Накамба Марвелус наказан за толчок Зиеш Хаким
53'
Миазга Мэтт нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
53'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
52'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Траоре Бертран из команды Аякс делает навес
51'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает навес
51'
Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Lassana Faye из команды Витесс делает навес
50'
Санчес Давинсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Санчес Давинсон выбил мяч на угловой.
49'
Ридевальд Жайро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
49'
Классен Дэви выбил мяч на угловой.
49'
Ван Волфсвинкель Рикки точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
48'
Тигадауини Аднане из команды Витесс подал угловой справа.
48'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
После дальнего удара, который нанес Траоре Бертран мяч отбит вратарем
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
Удар от ворот произведет Витесс
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
45'
Удар от ворот произведет Витесс
45'
Траоре Бертран бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Траоре Бертран из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
44'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
43'
Натан Аллан из команды Витесс делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Аякс
42'
Миазга Мэтт из команды Витесс наносит неточный удар с лета
42'
Бэйкер Льюис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Санчес Давинсон наказан за толчок Дикс Кевин
41'
Удар от ворот произведет Витесс
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
После дальнего удара, который нанес Рашица Милот мяч отбит вратарем
38'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Дольберг Каспер, и мяч снова в игре
38'
Траоре Бертран из команды Аякс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Желтая карточка
36'
Фиргевер Ник получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Фиргевер Ник совершает грубый фол. Кашия Гурам был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Удар от ворот произведет Аякс
35'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает неудачный навес.
34'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Фиргевер Ник ударом издали сотрясает перекладину
32'
После дальнего удара, который нанес Ван Волфсвинкель Рикки мяч отбит вратарем
32'
Удар от ворот произведет Витесс
31'
Шоне Лассе бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
31'
Кашия Гурам коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
30'
Ван Волфсвинкель Рикки из команды Витесс делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
30'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Классен Дэви из команды Аякс делает навес
29'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Траоре Бертран из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Юнес Амин сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Классен Дэви записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
26'
Юнес Амин из команды Аякс сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
26'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Тигадауини Аднане не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
25'
Тигадауини Аднане на финте ушёл от оппонента.
25'
Бэйкер Льюис из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
25'
Дольберг Каспер из команды Аякс. Это Миазга Мэтт заработал фол.
24'
Юнес Амин из команды Аякс делает навес
Фол, нарушение
24'
Рашица Милот совершает грубый фол. Юнес Амин был жертвой
23'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Рашица Милот из команды Витесс делает подножку. Классен Дэви заработал фол.
20'
Удар от ворот произведет Витесс
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
20'
Классен Дэви из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Юнес Амин, и мяч снова в игре
18'
Юнес Амин на финте ушёл от оппонента.
18'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Витесс
15'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 21% времени, а гости – 79%.
12'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
12'
Lassana Faye выбил мяч на угловой.
12'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
11'
Кашия Гурам выбил мяч на угловой.
11'
Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Накамба Марвелус из команды Витесс делает подножку. Траоре Бертран заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Аякс
10'
Натан Аллан из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
9'
Дикс Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
9'
Зиеш Хаким из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Удар от ворот произведет Витесс
7'
Траоре Бертран из команды Аякс делает неудачный навес.
6'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
После дальнего удара, который нанес Зиеш Хаким мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Рашица Милот из команды Витесс делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Аякс
2'
Тигадауини Аднане бьет из пределов штрафной и упускает момент!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
Фол, нарушение
1'
Натан Аллан из команды Витесс делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аякс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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