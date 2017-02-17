Стадион: Блю-Уотер Арена Зрители: 4540
3:0
Конец матча
11' Желтая карточкаПедерсен Марк
1:0
54' ГолRobin Soeder
70' Желтая карточкаРомер Марсель
2:0
81' ГолМабиль Авер
83' Желтая карточкаМабиль Авер
3:0
86' ГолKonstantinos Tsimikas
90' Желтая карточкаКацикас Георгиос
90' Желтая карточкаБринк Марк
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Marko Mitrovic бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
92'
Бринк Марк из команды Эсбьерг. Это Philip Zinckernagel заработал фол.
92'
Бринк Марк тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
91'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг отвел угрозу отличным подкатом
91'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.
91'
Кацикас Георгиос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
91'
Кацикас Георгиос из команды Эсбьерг делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Philip Zinckernagel, и мяч снова в игре
90'
Philip Zinckernagel исполняет штрафной удар, но его блокируют
89'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
88'
Макгрэт Брент наказан за толчок Педерсен Марк
88'
88'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Тактическая замена. Робин Седер уходит с поля и его заменяет Кристенсен Матиас
86'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Konstantinos Tsimikas записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
85'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
85'
85'
Konstantinos Tsimikas бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
84'
84'
84'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Marko Mitrovic, и мяч снова в игре
83'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Мабиль Авер получает желтую карточку.
83'
Мабиль Авер наказан за толчок Абсалонсен Йохан
83'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
81'
Konstantinos Tsimikas сделал результативную передачу.
81'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг добил мяч в ворота.
81'
81'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
81'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
80'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
80'
79'
Бринк Марк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
78'
78'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
78'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
78'
После дальнего удара, который нанес Philip Zinckernagel мяч отбит вратарем
78'
78'
78'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес
78'
77'
77'
77'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
76'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
76'
Поульсен Симон выбил мяч подальше от ворот.
76'
76'
76'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
Палссон Виктор выбил мяч на угловой.
75'
75'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Люикс Кес пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает навес
74'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 4540 болельщиков
73'
73'
72'
Тактическая замена. Оти Эммануэль уходит с поля и его заменяет Лауридсен Йеспер
72'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
71'
71'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает навес
70'
Ромер Марсель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
70'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск. Это Оти Эммануэль заработал фол.
68'
68'
Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
67'
Макгрэт Брент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Мабиль Авер наказан за толчок Педерсен Марк
66'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бринк Марк выбил мяч подальше от ворот.
65'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг подал угловой справа.
65'
Макгрэт Брент бьет и мяч от рикошета проходит мимо
65'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
64'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг бьет головой мимо ворот
64'
Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Ромер Марсель совершает грубый фол. Мабиль Авер был жертвой
63'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
63'
Николай Хагелскьер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
63'
Николай Хагелскьер на финте ушёл от оппонента.
62'
62'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Николай Хагелскьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает подножку. Оти Эммануэль заработал фол.
60'
60'
Marko Mitrovic имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Люикс Кес, и мяч снова в игре
60'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
59'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
58'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает подножку. Оти Эммануэль заработал фол.
57'
Якобсен Кристиан II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Люикс Кес из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
54'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Робин Седер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
54'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает навес
54'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
53'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает подножку. Нордвик Андреас заработал фол.
53'
Marko Mitrovic на финте ушёл от оппонента.
52'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг отвел угрозу отличным подкатом
52'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет в стеночку с партнером по команде.
50'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг в офсайде
50'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Оти Эммануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
49'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
49'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
48'
48'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг в офсайде
47'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
46'
46'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
46'
46'
Jacob Lungi Soerensen получил травму и заменен. Бринк Марк выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Канструп Пьер нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
45'
45'
44'
Jeppe Hoejbjerg выбил мяч на угловой.
44'
44'
44'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
44'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
43'
43'
43'
После удара головой, который нанес Абсалонсен Йохан, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает навес
43'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
43'
43'
Konstantinos Tsimikas наказан за толчок Якобсен Кристиан II
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
42'
42'
Абсалонсен Йохан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
41'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает навес
41'
41'
41'
Робин Седер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
41'
41'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает подножку. Абсалонсен Йохан заработал фол.
40'
Jacob Lungi Soerensen возвращается на поле, всё в порядке.
40'
39'
Клеве Троэльс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
39'
39'
Jacob Lungi Soerensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Кацикас Георгиос наказан за толчок Marko Mitrovic
38'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Эсбьерг совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
36'
36'
36'
Jacob Lungi Soerensen возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Jacob Lungi Soerensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
35'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
34'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
33'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
33'
32'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Нордвик Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Jacob Lungi Soerensen
31'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг делает подножку. Marko Mitrovic заработал фол.
31'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
30'
Marko Mitrovic пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
29'
29'
Робин Седер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг остановил атаку, перехватив мяч.
28'
27'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
27'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
27'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
26'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
26'
Jacob Lungi Soerensen наказан за толчок Клеве Троэльс
25'
25'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
24'
24'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
24'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Палссон Виктор.
23'
23'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает навес
23'
22'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
22'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
22'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
21'
21'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает навес
21'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
19'
Уре Микаэль наказан за толчок Палссон Виктор
19'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
18'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
18'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
17'
17'
16'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Робин Седер нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
15'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
15'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
15'
15'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
14'
14'
13'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
12'
После штрафного удара,который нанес Мабиль Авер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
11'
Педерсен Марк сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
11'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает подножку. Оти Эммануэль заработал фол.
11'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
10'
После удара головой, который нанес Педерсен Марк, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
10'
10'
Konstantinos Tsimikas выбил мяч на угловой.
9'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
8'
Уре Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
7'
7'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Робин Седер на финте ушёл от оппонента.
7'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск в офсайде
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Палссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Матч остановлен
6'
Ромер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
5'
Кацикас Георгиос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
5'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
4'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает подножку. Кацикас Георгиос заработал фол.
2'
После дальнего удара, который нанес Marko Mitrovic мяч отбит вратарем
2'
2'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
2'
Кацикас Георгиос из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
2'
1'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Нордвик Андреас заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эсбьерг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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