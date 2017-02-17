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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 4540
Эсбьерг
3:0
Конец матча
Сённерйюск
0'
11' Желтая карточка
Педерсен Марк
1:0
54' Гол
Robin Soeder
70' Желтая карточка
Ромер Марсель
2:0
81' Гол
Мабиль Авер
83' Желтая карточка
Мабиль Авер
3:0
86' Гол
Konstantinos Tsimikas
90' Желтая карточка
Кацикас Георгиос
90' Желтая карточка
Бринк Марк
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Marko Mitrovic бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
92'
Бринк Марк из команды Эсбьерг. Это Philip Zinckernagel заработал фол.
Желтая карточка
92'
Бринк Марк тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
91'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг отвел угрозу отличным подкатом
91'
Ромер Марсель выбил мяч подальше от ворот.

Желтая карточка
91'
Кацикас Георгиос сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
91'
Кацикас Георгиос из команды Эсбьерг делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Philip Zinckernagel, и мяч снова в игре
90'
Philip Zinckernagel исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
89'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает подножку. Поульсен Симон заработал фол.
Фол, нарушение
88'
Макгрэт Брент наказан за толчок Педерсен Марк
88'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Тактическая замена. Робин Седер уходит с поля и его заменяет Кристенсен Матиас
86'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Konstantinos Tsimikas записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
86'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
85'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
85'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
85'
Konstantinos Tsimikas бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
85'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
84'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
84'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес
84'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Вратарь парирует удар, который нанес Marko Mitrovic, и мяч снова в игре
83'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Мабиль Авер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Мабиль Авер наказан за толчок Абсалонсен Йохан
83'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
81'
Konstantinos Tsimikas сделал результативную передачу.
Описание гола
81'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг добил мяч в ворота.
81'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес
81'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
81'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
80'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
80'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
79'
Бринк Марк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
78'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
78'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
78'
После дальнего удара, который нанес Philip Zinckernagel мяч отбит вратарем
78'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает навес
78'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Николай Хагелскьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
76'
Поульсен Симон выбил мяч подальше от ворот.
76'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
76'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
75'
Палссон Виктор выбил мяч на угловой.
75'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Люикс Кес пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает навес
74'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 4540 болельщиков
73'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Оти Эммануэль уходит с поля и его заменяет Лауридсен Йеспер
72'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Philip Zinckernagel
71'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает навес
Желтая карточка
70'
Ромер Марсель тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
70'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск. Это Оти Эммануэль заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
68'
Бринк Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Макгрэт Брент выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Мабиль Авер наказан за толчок Педерсен Марк
66'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Бринк Марк выбил мяч подальше от ворот.
Угловой
65'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг подал угловой справа.
65'
Макгрэт Брент бьет и мяч от рикошета проходит мимо
65'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
64'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг бьет головой мимо ворот
64'
Мабиль Авер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Ромер Марсель совершает грубый фол. Мабиль Авер был жертвой
63'
Фернандес Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
63'
Николай Хагелскьер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
63'
Николай Хагелскьер на финте ушёл от оппонента.
62'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Николай Хагелскьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает подножку. Оти Эммануэль заработал фол.
60'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
60'
Marko Mitrovic имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Люикс Кес, и мяч снова в игре
60'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
59'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
58'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает подножку. Оти Эммануэль заработал фол.
57'
Якобсен Кристиан II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
57'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Люикс Кес из команды Сённерйюск остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
54'
Мабиль Авер сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Робин Седер записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
54'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
54'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает навес
54'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
53'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает подножку. Нордвик Андреас заработал фол.
53'
Marko Mitrovic на финте ушёл от оппонента.
52'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг отвел угрозу отличным подкатом
52'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
51'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск играет в стеночку с партнером по команде.
Офсайд
50'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг в офсайде
50'
Бринк Марк из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
49'
Оти Эммануэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает навес
49'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает навес
48'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
48'
Jeppe Hoejbjerg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
47'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг в офсайде
Офсайд
47'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
46'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
46'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Jacob Lungi Soerensen получил травму и заменен. Бринк Марк выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Канструп Пьер нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Jacob Lungi Soerensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Николай Хагелскьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Педерсен Марк выбил мяч подальше от ворот.
45'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
44'
Jeppe Hoejbjerg выбил мяч на угловой.
44'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
44'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
44'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
44'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Николай Хагелскьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
После удара головой, который нанес Абсалонсен Йохан, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает навес
43'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
43'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Konstantinos Tsimikas наказан за толчок Якобсен Кристиан II
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
42'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
42'
Абсалонсен Йохан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает навес
41'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
41'
Робин Седер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
41'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Николай Хагелскьер из команды Эсбьерг делает подножку. Абсалонсен Йохан заработал фол.
Травма, повреждение
40'
Jacob Lungi Soerensen возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
39'
Клеве Троэльс бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
39'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
39'
Jacob Lungi Soerensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Фол, нарушение
38'
Кацикас Георгиос наказан за толчок Marko Mitrovic
38'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Эсбьерг совершает вбрасывание на своей половине поля
37'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
36'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает навес
Травма, повреждение
36'
Jacob Lungi Soerensen возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
36'
Jacob Lungi Soerensen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
35'
Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
35'
Канструп Пьер из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Фол, нарушение
34'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг делает подножку. Ромер Марсель заработал фол.
33'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
33'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Нордвик Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Jacob Lungi Soerensen
Фол, нарушение
31'
Нордвик Андреас из команды Эсбьерг делает подножку. Marko Mitrovic заработал фол.
31'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Marko Mitrovic пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
29'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
29'
Робин Седер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
28'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
27'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
27'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
27'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
26'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
26'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес
Фол, нарушение
26'
Jacob Lungi Soerensen наказан за толчок Клеве Троэльс
25'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
25'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает подножку. Клеве Троэльс заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
24'
Палссон Виктор из команды Эсбьерг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
24'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Палссон Виктор.
23'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает навес
23'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
21'
Фернандес Лукас вышел из ворот и забрал мяч.
21'
Jacob Lungi Soerensen из команды Эсбьерг делает навес
21'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
20'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
19'
Уре Микаэль наказан за толчок Палссон Виктор
19'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
18'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
18'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Палссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
16'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Робин Седер нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
15'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
15'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
14'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Нордвик Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
После штрафного удара,который нанес Мабиль Авер мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
11'
Педерсен Марк сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
11'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает подножку. Оти Эммануэль заработал фол.
11'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
10'
После удара головой, который нанес Педерсен Марк, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Угловой
10'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск подал угловой справа.
10'
Konstantinos Tsimikas выбил мяч на угловой.
9'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Удар от ворот произведет Эсбьерг
8'
Уре Микаэль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
8'
Оти Эммануэль из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
7'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Робин Седер на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
7'
Marko Mitrovic из команды Сённерйюск в офсайде
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
6'
Палссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Матч остановлен
6'
Ромер Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Кацикас Георгиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
5'
Кацикас Георгиос сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Konstantinos Tsimikas из команды Эсбьерг делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
4'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
4'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
3'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает подножку. Кацикас Георгиос заработал фол.
2'
После дальнего удара, который нанес Marko Mitrovic мяч отбит вратарем
2'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мабиль Авер из команды Эсбьерг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Макгрэт Брент из команды Эсбьерг делает пас партнеру.
2'
Кацикас Георгиос из команды Эсбьерг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
2'
Игрок клуба "Эсбьерг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает подножку. Нордвик Андреас заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эсбьерг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Blue Water Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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