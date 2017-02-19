Стадион: Ceres Park
30' Желтая карточкаRasmus Thellufsen
40' Желтая карточкаРасмуссен Мортен
43' Желтая карточкаСпельманн Мартин
45' Желтая карточкаFrederik Boersting
50' Желтая карточкаAlexander Juel Andersen
0:1
57' ГолСильвестр Якуб
63' Желтая карточкаАльманн Якоб
Второй тайм
70'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой слева.
69'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Rasmus Thellufsen на финте ушёл от оппонента.
69'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Блобьерг Якоб заработал фол.
68'
67'
66'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
66'
66'
65'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Magnus Christensen из команды Ольборг подал угловой слева.
65'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
64'
Миканович Дино атакует сзади соперника. Сильвестр Якуб пострадал.
64'
64'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой слева.
64'
Joakim Maehle выбил мяч на угловой.
63'
63'
Альманн Якоб получает желтую карточку.
63'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Икономидис Кристофер заработал фол.
62'
62'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Икономидис Кристофер
62'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
62'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает пас партнеру.
61'
61'
После удара головой, который сделал Расмуссен Мортен мяч попадает в перекладину
61'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
60'
Расмус Вюрц атакует сзади соперника. Спельманн Мартин пострадал.
59'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
59'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
59'
59'
59'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
58'
57'
Joakim Maehle сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сильвестр Якуб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Joakim Maehle из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
57'
Rasmus Thellufsen на финте ушёл от оппонента.
57'
Расмус Вюрц из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Joakim Maehle из команды Ольборг устремляется вперед с мячом.
56'
56'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
55'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
55'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
55'
55'
55'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес
54'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
53'
53'
53'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
52'
Magnus Christensen мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
52'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой справа.
51'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
51'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
51'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
51'
51'
Маркус Хольгерссон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус был наказан за старое нарушение.
50'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Joakim Maehle заработал фол.
50'
Joakim Maehle из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
50'
Александр Юль Андерсен ошибается в защите.
49'
49'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
48'
48'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
47'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
47'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
46'
Ходжаниязов Джамалдин атакует сзади соперника. Сильвестр Якуб пострадал.
46'
Joakim Maehle выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает навес
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Frederik Boersting получает желтую карточку.
46'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает подножку. Александр Юль Андерсен заработал фол.
46'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Спельманн Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
44'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг в офсайде
44'
43'
Спельманн Мартин получает желтую карточку.
43'
Спельманн Мартин совершает грубый фол. Joakim Maehle был жертвой
43'
Йулсгор Йеспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
43'
Rasmus Thellufsen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Расмус Вюрц из команды Ольборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
42'
42'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
41'
41'
Миканович Дино из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
41'
Майлингер Марко из команды Ольборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
40'
Расмуссен Мортен получает желтую карточку.
40'
Расмуссен Мортен атакует сзади соперника. Блобьерг Якоб пострадал.
40'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает навес
39'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Расмус Вюрц.
38'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
38'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает подножку. Kasper Junker заработал фол.
38'
38'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
37'
Александр Юль Андерсен атакует сзади соперника. Сильвестр Якуб пострадал.
37'
37'
Майлингер Марко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
37'
Magnus Christensen из команды Ольборг подал угловой слева.
36'
Майлингер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
34'
34'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
33'
33'
Амини Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
32'
32'
Спельманн Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
32'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
31'
Спельманн Мартин из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Миканович Дино возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Миканович Дино получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Rasmus Thellufsen получает желтую карточку.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
28'
28'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
27'
Александр Юль Андерсен атакует сзади соперника. Сильвестр Якуб пострадал.
27'
27'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
27'
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Magnus Christensen выбил мяч подальше от ворот.
25'
Joakim Maehle из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
25'
Kasper Junker из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
24'
Блобьерг Якоб атакует сзади соперника. Спельманн Мартин пострадал.
23'
23'
Бьорн Даниэль Свериссон ошибается в защите.
23'
23'
Миканович Дино из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
22'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
22'
Блобьерг Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
22'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
21'
20'
Амини Мустафа из команды Орхус. Это Magnus Christensen заработал фол.
19'
18'
18'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает навес
18'
18'
Петерсен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Маркус Хольгерссон выбил мяч подальше от ворот.
17'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
16'
16'
Расмуссен Мортен из команды Орхус бьет головой мимо ворот
16'
Блобьерг Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
16'
15'
15'
14'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
14'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
13'
12'
Kasper Junker бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
12'
Расмуссен Мортен коснулся мяча рукой.
11'
11'
11'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Майлингер Марко из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
11'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
11'
ШТАНГА! – Блобьерг Якоб ударом головой попадает в штангу
10'
10'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
8'
Миканович Дино из команды Орхус. Это Rasmus Thellufsen заработал фол.
8'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
7'
Амини Мустафа наказан за толчок Майлингер Марко
7'
6'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
6'
6'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой слева.
6'
Маркус Хольгерссон выбил мяч на угловой.
6'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
6'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус делает навес
5'
5'
5'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Frederik Boersting из команды Ольборг. Это Амини Мустафа заработал фол.
3'
3'
3'
Спельманн Мартин выбил мяч подальше от ворот.
3'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
2'
2'
2'
2'
Kasper Junker блокирует соперника. Расмус Вюрц заработал своей команде штрафной.
1'
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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