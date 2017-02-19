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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Орхус
0:1
Второй тайм: 70'
Ольборг
0'
30' Желтая карточка
Rasmus Thellufsen
40' Желтая карточка
Расмуссен Мортен
43' Желтая карточка
Спельманн Мартин
45' Желтая карточка
Frederik Boersting
50' Желтая карточка
Alexander Juel Andersen
0:1
57' Гол
Сильвестр Якуб
63' Желтая карточка
Альманн Якоб
70'
Второй тайм
70'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой слева.
69'
Rasmus Thellufsen нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Rasmus Thellufsen на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
69'
Kasper Junker из команды Орхус делает подножку. Блобьерг Якоб заработал фол.
68'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Орхус
66'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
66'
Ларсен Николай из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
66'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Magnus Christensen из команды Ольборг подал угловой слева.
65'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
64'
Миканович Дино атакует сзади соперника. Сильвестр Якуб пострадал.
64'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой слева.
64'
Joakim Maehle выбил мяч на угловой.
63'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Альманн Якоб получает желтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Икономидис Кристофер заработал фол.
62'
Удар от ворот произведет Орхус
62'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Икономидис Кристофер
62'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
62'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает пас партнеру.
61'
Удар от ворот произведет Ольборг
61'
После удара головой, который сделал Расмуссен Мортен мяч попадает в перекладину
61'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
60'
Расмус Вюрц атакует сзади соперника. Спельманн Мартин пострадал.
Фол, нарушение
59'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
59'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
59'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
58'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Joakim Maehle сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сильвестр Якуб записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Joakim Maehle из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
57'
Rasmus Thellufsen на финте ушёл от оппонента.
57'
Расмус Вюрц из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
56'
Joakim Maehle из команды Ольборг устремляется вперед с мячом.
56'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Удар от ворот произведет Орхус
55'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
55'
Альманн Якоб на финте ушёл от оппонента.
55'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Joakim Maehle из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
54'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
53'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
53'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
52'
Magnus Christensen мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
Угловой
52'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой справа.
51'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
51'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
51'
Сильвестр Якуб на финте ушёл от оппонента.
51'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Маркус Хольгерссон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус был наказан за старое нарушение.
Фол, нарушение
50'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Joakim Maehle заработал фол.
50'
Joakim Maehle из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
50'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
50'
Александр Юль Андерсен ошибается в защите.
49'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
48'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
48'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг в офсайде
47'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
47'
Magnus Christensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
46'
Ходжаниязов Джамалдин атакует сзади соперника. Сильвестр Якуб пострадал.
46'
Joakim Maehle выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
46'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
46'
Frederik Boersting получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает подножку. Александр Юль Андерсен заработал фол.
46'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Ольборг
45'
Спельманн Мартин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
45'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Офсайд
44'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг в офсайде
44'
Майлингер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Спельманн Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
43'
Спельманн Мартин совершает грубый фол. Joakim Maehle был жертвой
43'
Йулсгор Йеспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Удар от ворот произведет Орхус
43'
Rasmus Thellufsen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Расмус Вюрц из команды Ольборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Майлингер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
41'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Миканович Дино из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
41'
Майлингер Марко из команды Ольборг сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Желтая карточка
40'
Расмуссен Мортен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Расмуссен Мортен атакует сзади соперника. Блобьерг Якоб пострадал.
40'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
40'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг делает навес
39'
Александр Юль Андерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Бьорн Даниэль Свериссон из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Расмус Вюрц.
38'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Фол, нарушение
38'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает подножку. Kasper Junker заработал фол.
38'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
37'
Александр Юль Андерсен атакует сзади соперника. Сильвестр Якуб пострадал.
37'
Удар от ворот произведет Орхус
37'
Майлингер Марко бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
37'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
Угловой
37'
Magnus Christensen из команды Ольборг подал угловой слева.
36'
Майлингер Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Альманн Якоб из команды Ольборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
33'
Удар от ворот произведет Ольборг
33'
Амини Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
33'
Расмуссен Мортен из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Ольборг
32'
Спельманн Мартин имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
Угловой
32'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
31'
Спельманн Мартин из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Травма, повреждение
30'
Миканович Дино возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Миканович Дино получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
30'
Миканович Дино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
30'
Rasmus Thellufsen получает желтую карточку.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Rasmus Thellufsen из команды Ольборг делает подножку. Миканович Дино заработал фол.
28'
Ларсен Николай из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
27'
Александр Юль Андерсен атакует сзади соперника. Сильвестр Якуб пострадал.
27'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
27'
Удар от ворот произведет Ольборг
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Magnus Christensen выбил мяч подальше от ворот.
25'
Joakim Maehle из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
25'
Kasper Junker из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Блобьерг Якоб атакует сзади соперника. Спельманн Мартин пострадал.
23'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Бьорн Даниэль Свериссон ошибается в защите.
23'
Удар от ворот произведет Орхус
23'
Миканович Дино из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
22'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Frederik Boersting заработал фол.
22'
Блобьерг Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
22'
Kasper Junker из команды Орхус делает навес
22'
Амини Мустафа выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Ольборг
Фол, нарушение
20'
Амини Мустафа из команды Орхус. Это Magnus Christensen заработал фол.
19'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает навес
18'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Петерсен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Удар от ворот произведет Орхус
17'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Маркус Хольгерссон выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
17'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
16'
Расмуссен Мортен из команды Орхус бьет головой мимо ворот
16'
Блобьерг Якоб сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
16'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
16'
Удар от ворот произведет Ольборг
15'
Ларсен Николай из команды Ольборг остановил атаку, перехватив мяч.
15'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Расмус Вюрц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Спельманн Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
13'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Kasper Junker бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
Фол, нарушение
12'
Расмуссен Мортен коснулся мяча рукой.
11'
Ходжаниязов Джамалдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
11'
Майлингер Марко из команды Ольборг разыграл угловой с правого угла.
11'
Ходжаниязов Джамалдин выбил мяч на угловой.
11'
ШТАНГА! – Блобьерг Якоб ударом головой попадает в штангу
10'
Майлингер Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Альманн Якоб заработал фол.
9'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
8'
Миканович Дино из команды Орхус. Это Rasmus Thellufsen заработал фол.
8'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Сильвестр Якуб из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Фол, нарушение
7'
Амини Мустафа наказан за толчок Майлингер Марко
7'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
6'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Спельманн Мартин из команды Орхус подал угловой слева.
6'
Маркус Хольгерссон выбил мяч на угловой.
6'
Петерсен Стефан из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
6'
Александр Юль Андерсен из команды Орхус делает навес
5'
Маркус Хольгерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Спельманн Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
4'
Frederik Boersting из команды Ольборг. Это Амини Мустафа заработал фол.
3'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Спельманн Мартин выбил мяч подальше от ворот.
3'
Ходжаниязов Джамалдин из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
2'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
2'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
2'
Kasper Junker блокирует соперника. Расмус Вюрц заработал своей команде штрафной.
1'
Удар от ворот произведет Ольборг
1'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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