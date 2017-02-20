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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3452
Оденсе
3:0
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
24' Гол
Эдмундссон Йохан
41' Желтая карточка
Люндберг Виктор
2:0
58' Гол
Rasmus Joensson
62' Желтая карточка
Узочакву Арнест
3:0
76' Гол
Rasmus Joensson
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
92'
Томсен Джонни из команды Раннерс. Это Томасен Йенс заработал фол.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Узочакву Арнест атакует сзади соперника. Kasper Enghardt пострадал.

90'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 3452 болельщиков
Офсайд
87'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
87'
Каспер Фискер Йенсен исполняет штрафной удар, но его блокируют
86'
Тактическая замена. Люндберг Виктор уходит с поля и его заменяет Фишер Александр
Фол, нарушение
86'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
86'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
86'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
86'
Мадс Агесен выбил мяч на угловой.
85'
Расмус Юнссон на финте ушёл от оппонента.
84'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
84'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
83'
Тактическая замена. Деслер Миккел уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
Фол, нарушение
83'
Тингагер Фредерик наказан за толчок Mayron George
82'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Удар от ворот произведет Раннерс
80'
Томасен Йенс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Лунд Оливер из команды Оденсе делает навес
79'
Удар от ворот произведет Оденсе
79'
Люндберг Виктор из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
Угловой
78'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
78'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
76'
Деслер Миккел сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Расмус Юнссон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Расмус Юнссон из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
76'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
76'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
75'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Каспер Фискер Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Расмус Фестерсен
73'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Оденсе
71'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
70'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
69'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
Фол, нарушение
67'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе. Это Алланссон Йоэль заработал фол.
67'
Эдмундссон Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
66'
Тактическая замена. Лундхольм Сэм уходит с поля и его заменяет Mayron George
65'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Нильсен Каспер уходит с поля и его заменяет Лунд Оливер
Фол, нарушение
64'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Нильсен Каспер заработал фол.
63'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
63'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс подал угловой слева.
63'
Грютебуст Стен выбил мяч на угловой.
63'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Узочакву Арнест получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Узочакву Арнест совершает грубый фол. Каспер Фискер Йенсен был жертвой
61'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лундхольм Сэм из команды Раннерс делает навес
58'
Томасен Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Расмус Юнссон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Расмус Юнссон на финте ушёл от оппонента.
58'
Расмус Юнссон из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
58'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
58'
Поури Марвин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Поури Марвин из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Фол, нарушение
57'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
Фол, нарушение
57'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
Фол, нарушение
56'
Люндберг Виктор наказан за толчок Тверсков Йеппе
56'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает навес
56'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
56'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тингагер Фредерик ошибается в защите.
55'
Удар от ворот произведет Оденсе
Офсайд
53'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
Фол, нарушение
53'
Алланссон Йоэль наказан за толчок Нильсен Каспер
53'
Удар от ворот произведет Оденсе
53'
Поури Марвин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Kasper Enghardt из команды Раннерс наносит очень неточный удар.
52'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
52'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Удар от ворот произведет Оденсе
51'
Поури Марвин из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
51'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
50'
Удар от ворот произведет Раннерс
50'
Томасен Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
49'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Лаурсен Якоб-Баррет.
Фол, нарушение
49'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
Фол, нарушение
49'
Расмус Юнссон нарушает правила. Томсен Джонни пострадал
48'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
47'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
47'
Грютебуст Стен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
47'
Удар от ворот произведет Оденсе
46'
Тактическая замена. Поульсен Николай II уходит с поля и его заменяет Kasper Enghardt
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
46'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
43'
После дальнего удара, который нанес Каспер Фискер Йенсен мяч отбит вратарем
43'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Расмус Юнссон, и мяч снова в игре
42'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
41'
Люндберг Виктор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает подножку. Тингагер Фредерик заработал фол.
41'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
40'
Удар от ворот произведет Оденсе
40'
Люндберг Виктор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
Удар от ворот произведет Раннерс
39'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
39'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Удар от ворот произведет Оденсе
38'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
38'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
37'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе делает навес
36'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
35'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
Фол, нарушение
33'
Люндберг Виктор из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Лаурсен Якоб-Баррет.
33'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
33'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
32'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
31'
Марксен Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Марксен Эрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
30'
Марксен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Матч остановлен
29'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
28'
Удар от ворот произведет Раннерс
28'
Томасен Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
27'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе в офсайде
Фол, нарушение
27'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает подножку. Лундхольм Сэм заработал фол.
26'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Грютебуст Стен выбил мяч подальше от ворот.
24'
Тингагер Фредерик сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эдмундссон Йохан отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
24'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
24'
Эдмундссон Йохан на финте ушёл от оппонента.
24'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
24'
Тверсков Йеппе наказан за толчок Люндберг Виктор
24'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает навес
23'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
23'
Расмус Юнссон из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
22'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
22'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Деслер Миккел выбил мяч подальше от ворот.
21'
Удар от ворот произведет Раннерс
21'
Томасен Йенс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
21'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
Травма, повреждение
20'
Деслер Миккел возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
20'
Марксен Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Марксен Эрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Деслер Миккел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
19'
Марксен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
19'
Деслер Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мадс Агесен из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
18'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
18'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Каспер Фискер Йенсен отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
17'
Узочакву Арнест из команды Оденсе. Это Алланссон Йоэль заработал фол.
17'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
17'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
17'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Удар от ворот произведет Оденсе
14'
Поульсен Николай II пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
14'
Расмус Юнссон из команды Оденсе. Это Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
14'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
13'
Марксен Эрик из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
13'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
13'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
12'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Алланссон Йоэль мяча так и не получил
12'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
9'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Люндберг Виктор заработал фол.
8'
Фенгер Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
6'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
6'
Алланссон Йоэль нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
6'
Узочакву Арнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
6'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
6'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает навес
5'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
3'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
2'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
1'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Нильсен Каспер из команды Оденсе делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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