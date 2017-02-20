Стадион: EWII Park Зрители: 3452
1:0
24' ГолЭдмундссон Йохан
41' Желтая карточкаЛюндберг Виктор
2:0
58' ГолRasmus Joensson
62' Желтая карточкаУзочакву Арнест
3:0
76' ГолRasmus Joensson
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Томсен Джонни из команды Раннерс. Это Томасен Йенс заработал фол.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Узочакву Арнест атакует сзади соперника. Kasper Enghardt пострадал.
90'
90'
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 3452 болельщиков
87'
87'
Каспер Фискер Йенсен исполняет штрафной удар, но его блокируют
86'
Тактическая замена. Люндберг Виктор уходит с поля и его заменяет Фишер Александр
86'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
86'
86'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе подал угловой справа.
86'
Мадс Агесен выбил мяч на угловой.
85'
Расмус Юнссон на финте ушёл от оппонента.
84'
84'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает навес
83'
Тактическая замена. Деслер Миккел уходит с поля и его заменяет Греве Матиас
83'
Тингагер Фредерик наказан за толчок Mayron George
82'
80'
80'
Томасен Йенс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Лунд Оливер из команды Оденсе делает навес
79'
79'
Люндберг Виктор из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
78'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
78'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
76'
Деслер Миккел сделал результативную передачу.
76'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Расмус Юнссон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
76'
Расмус Юнссон из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
76'
Деслер Миккел из команды Оденсе сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
76'
76'
76'
75'
75'
75'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Каспер Фискер Йенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Расмус Фестерсен
73'
71'
71'
70'
70'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
69'
68'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
67'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе. Это Алланссон Йоэль заработал фол.
67'
Эдмундссон Йохан нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
66'
Тактическая замена. Лундхольм Сэм уходит с поля и его заменяет Mayron George
65'
65'
65'
Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Нильсен Каспер уходит с поля и его заменяет Лунд Оливер
64'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Нильсен Каспер заработал фол.
63'
Нильсен Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
63'
63'
63'
Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс подал угловой слева.
63'
Грютебуст Стен выбил мяч на угловой.
63'
Каспер Фискер Йенсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Узочакву Арнест получает желтую карточку.
62'
Узочакву Арнест совершает грубый фол. Каспер Фискер Йенсен был жертвой
61'
61'
Лундхольм Сэм из команды Раннерс делает навес
58'
Томасен Йенс сделал результативную передачу.
58'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Расмус Юнссон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
58'
Расмус Юнссон на финте ушёл от оппонента.
58'
Расмус Юнссон из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
58'
58'
58'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс подал угловой справа.
58'
Поури Марвин бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
57'
Поури Марвин из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
57'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
57'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Поури Марвин заработал фол.
56'
Люндберг Виктор наказан за толчок Тверсков Йеппе
56'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает навес
56'
56'
56'
56'
Тингагер Фредерик ошибается в защите.
55'
53'
53'
Алланссон Йоэль наказан за толчок Нильсен Каспер
53'
53'
Поури Марвин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Kasper Enghardt из команды Раннерс наносит очень неточный удар.
52'
52'
52'
52'
52'
51'
51'
Поури Марвин из команды Раннерс бьет головой мимо ворот
51'
50'
50'
49'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Лаурсен Якоб-Баррет.
49'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает подножку. Томасен Йенс заработал фол.
49'
Расмус Юнссон нарушает правила. Томсен Джонни пострадал
48'
47'
47'
Грютебуст Стен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
47'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
47'
46'
Тактическая замена. Поульсен Николай II уходит с поля и его заменяет Kasper Enghardt
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
44'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
43'
После дальнего удара, который нанес Каспер Фискер Йенсен мяч отбит вратарем
43'
42'
Вратарь парирует удар, который нанес Расмус Юнссон, и мяч снова в игре
42'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Люндберг Виктор получает желтую карточку.
41'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает подножку. Тингагер Фредерик заработал фол.
41'
41'
40'
40'
Люндберг Виктор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
39'
39'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
39'
38'
38'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
38'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
37'
37'
36'
35'
35'
Фенгер Мадс из команды Раннерс делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
33'
Люндберг Виктор из команды Раннерс опасно играет. Чуть не пострадал Лаурсен Якоб-Баррет.
33'
Поульсен Николай II из команды Раннерс делает навес
33'
33'
33'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает пас партнеру.
32'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
31'
Марксен Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Марксен Эрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
Марксен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Матч остановлен
29'
29'
Поури Марвин из команды Раннерс делает навес
28'
28'
27'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе в офсайде
27'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает подножку. Лундхольм Сэм заработал фол.
26'
26'
Грютебуст Стен выбил мяч подальше от ворот.
24'
Тингагер Фредерик сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Эдмундссон Йохан отважился на удар из-за пределов штрафной. Голкипера этот вытсрел застал врасплох.
24'
Эдмундссон Йохан из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
24'
Эдмундссон Йохан на финте ушёл от оппонента.
24'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Тверсков Йеппе наказан за толчок Люндберг Виктор
24'
24'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает навес
23'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
23'
Расмус Юнссон из команды Оденсе попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
22'
22'
22'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Деслер Миккел выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
21'
20'
20'
Деслер Миккел возвращается на поле, всё в порядке.
20'
Марксен Эрик возвращается на поле, всё в порядке.
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Марксен Эрик получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Деслер Миккел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
19'
Марксен Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Деслер Миккел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Мадс Агесен из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
18'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе устремляется вперед с мячом.
18'
18'
Каспер Фискер Йенсен отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
17'
Узочакву Арнест из команды Оденсе. Это Алланссон Йоэль заработал фол.
17'
17'
17'
17'
Люндберг Виктор из команды Раннерс делает навес
17'
Тверсков Йеппе ошибается в защите.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
14'
Поульсен Николай II пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
14'
Расмус Юнссон из команды Оденсе. Это Каспер Фискер Йенсен заработал фол.
14'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает навес
13'
Марксен Эрик из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
13'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
13'
13'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
12'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Алланссон Йоэль мяча так и не получил
12'
10'
10'
10'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
10'
Фенгер Мадс выбил мяч подальше от ворот.
9'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает подножку. Люндберг Виктор заработал фол.
8'
8'
6'
6'
Алланссон Йоэль нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
6'
Узочакву Арнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Каспер Фискер Йенсен из команды Раннерс разыграл угловой с правого угла.
6'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
3'
3'
Узочакву Арнест из команды Оденсе делает навес
2'
2'
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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