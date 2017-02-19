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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 26686
Копенгаген
0:0
Конец матча
Брондбю
0'
20' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
39' Желтая карточка
Сантандер Федерико
41' Желтая карточка
Пукки Теэму
59' Желтая карточка
Рёкер Бенедикт
62' Желтая карточка
Сикошек Грегор
63' Желтая карточка
Нергор Кристиан
63' Желтая карточка
Окоре Жорес
89' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Удар от ворот произведет Копенгаген
94'
Климент Ян из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
94'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
94'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Фол, нарушение
93'
Квист Вильям наказан за толчок Ларссон Юхан
93'
Удар от ворот произведет Брондбю
92'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Остин Родольф
92'
Анкерсен Петер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
91'
Фири Лебоганг из команды Брондбю нарушает. Квист Вильям пострадал, однако рефери не останавливает игру.
91'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
91'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
91'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Офсайд
89'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
Желтая карточка
89'
Йоргенсен Матиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
87'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
Травма, повреждение
86'
Реннов Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
86'
Окоре Жорес блокирует соперника. Реннов Фредерик заработал своей команде штрафной.
Угловой
85'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
85'
Вербич Беньямин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Павлович Андрия из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
84'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Окоре Жорес заработал фол.
84'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
83'
Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
Фол, нарушение
82'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
82'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Климент Ян
Офсайд
81'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
81'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
81'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Вербич Беньямин
80'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
79'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
79'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Фол, нарушение
78'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
78'
Окоре Жорес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
Офсайд
77'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 26686 болельщиков
77'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
Фол, нарушение
77'
Фальк Расмус из команды Копенгаген. Это Сикошек Грегор заработал фол.
75'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Хольст Фредерик уходит с поля и его заменяет Кальмар Жолт
74'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Матич Урош мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
74'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
73'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
72'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
72'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
72'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
72'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Удар от ворот произведет Брондбю
71'
Йоргенсен Матиас имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
70'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой слева.
70'
Хольст Фредерик выбил мяч на угловой.
70'
Туту Юссеф из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
69'
Пукки Теэму атакует сзади соперника. Матич Урош пострадал.
69'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
68'
Фальк Расмус наказан за толчок Сикошек Грегор
68'
Удар от ворот произведет Брондбю
68'
Матич Урош бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
67'
Туту Юссеф из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
67'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
67'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
66'
Вильчек Камиль атакует сзади соперника. Йоргенсен Матиас пострадал.
Травма, повреждение
66'
Вильчек Камиль возвращается на поле, всё в порядке.
Офсайд
65'
Фальк Расмус из команды Копенгаген в офсайде
65'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
65'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
65'
Вильчек Камиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
64'
Вильчек Камиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
64'
Окоре Жорес из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Вильчек Камиль.
63'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Окоре Жорес получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
63'
Нергор Кристиан получает желтую карточку за споры
Желтая карточка
62'
Сикошек Грегор получает желтую карточку.
Фол, нарушение
62'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
61'
Туту Юссеф выбил мяч подальше от ворот.
61'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
61'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
61'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает пас партнеру.
60'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
60'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
60'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
59'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
59'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю был наказан за старое нарушение.
59'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
58'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
57'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
56'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вильчек Камиль мяча так и не получил
55'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
55'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
54'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
53'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
53'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
53'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
52'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
51'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Мукхтар Хани атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
51'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Нергор Кристиан из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
50'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Фири Лебоганг заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Фири Лебоганг заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Фальк Расмус из команды Копенгаген. Это Нергор Кристиан заработал фол.
49'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
49'
Мукхтар Хани блокирует соперника. Квист Вильям заработал своей команде штрафной.
48'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Туту Юссеф из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
48'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Пукки Теэму из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Вильчек Камиль выбил мяч подальше от ворот.
47'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
Удар от ворот произведет Копенгаген
46'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Удар от ворот произведет Копенгаген
47'
Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген. Это Нергор Кристиан заработал фол.
46'
Хольст Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
46'
Анкерсен Петер выбил мяч на угловой.
46'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Угловой
45'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
45'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
44'
Фири Лебоганг из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Фири Лебоганг из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
44'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
43'
Вильчек Камиль атакует сзади соперника. Йоргенсен Матиас пострадал.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
42'
Пукки Теэму наказан за толчок Анкерсен Петер
Фол, нарушение
42'
Пукки Теэму блокирует соперника. Йоргенсен Матиас заработал своей команде штрафной.
Желтая карточка
41'
Пукки Теэму получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Матич Урош заработал фол.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
40'
Игрок команды Копенгаген совершает фол
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
39'
Сантандер Федерико получает желтую карточку за споры
38'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Фири Лебоганг выбил мяч подальше от ворот.
38'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
36'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает подножку. Корнелиус Андреас заработал фол.
36'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
36'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
35'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Сикошек Грегор заработал фол.
35'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
34'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
34'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
34'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
33'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
33'
Херманнссон Хьертюр атакует сзади соперника. Корнелиус Андреас пострадал.
32'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Нергор Кристиан из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Сикошек Грегор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
32'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
32'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
31'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
31'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
30'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
29'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
29'
Сикошек Грегор из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Фири Лебоганг попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
27'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Вильчек Камиль.
27'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
27'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Матич Урош из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
26'
Вильчек Камиль наказан за толчок Окоре Жорес
26'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
25'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Пукки Теэму наказан за толчок Окоре Жорес
23'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
23'
Удар от ворот произведет Копенгаген
23'
Вильчек Камиль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
23'
Фири Лебоганг из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
22'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает навес
22'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает навес
Угловой
22'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
22'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Ольсен Робин из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает пас партнеру.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Реннов Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
20'
Корнелиус Андреас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
20'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Реннов Фредерик.
19'
После дальнего удара, который нанес Анкерсен Петер мяч отбит вратарем
19'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Матич Урош из команды Копенгаген делает навес
19'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
18'
Окоре Жорес из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Офсайд
17'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
17'
Матч возобновится спорным мячом
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
15'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Угловой
14'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
14'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
13'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Удар от ворот произведет Брондбю
11'
Туту Юссеф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
11'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
Офсайд
10'
Вильчек Камиль из команды Брондбю в офсайде
Офсайд
9'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
9'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Корнелиус Андреас на финте ушёл от оппонента.
9'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
9'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
8'
Сантандер Федерико попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
Удар от ворот произведет Копенгаген
7'
Нергор Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
Херманнссон Хьертюр выбил мяч подальше от ворот.
7'
Реннов Фредерик из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
7'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
5'
Хольст Фредерик пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
5'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает навес
5'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Копенгаген
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
3'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
Угловой
3'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
3'
Сантандер Федерико выбил мяч на угловой.
2'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
Угловой
2'
Ларссон Юхан из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
2'
Йоргенсен Матиас выбил мяч на угловой.
Угловой
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
2'
Окоре Жорес выбил мяч на угловой.
1'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
1'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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