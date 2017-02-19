Стадион: Телья Паркен Зрители: 26686
0:0
Конец матча
20' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
39' Желтая карточкаСантандер Федерико
41' Желтая карточкаПукки Теэму
59' Желтая карточкаРёкер Бенедикт
62' Желтая карточкаСикошек Грегор
63' Желтая карточкаНергор Кристиан
63' Желтая карточкаОкоре Жорес
89' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
94'
94'
Климент Ян из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
94'
94'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
94'
93'
Квист Вильям наказан за толчок Ларссон Юхан
93'
Удар от ворот произведет Брондбю
92'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Остин Родольф
92'
Анкерсен Петер имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Куск Каспер из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
91'
Фири Лебоганг из команды Брондбю нарушает. Квист Вильям пострадал, однако рефери не останавливает игру.
91'
91'
91'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
89'
Йоргенсен Матиас получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
87'
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
87'
Тактическая замена. Фальк Расмус уходит с поля и его заменяет Куск Каспер
86'
Реннов Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Окоре Жорес блокирует соперника. Реннов Фредерик заработал своей команде штрафной.
85'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген подал угловой справа.
85'
Вербич Беньямин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
85'
85'
Павлович Андрия из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
84'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Окоре Жорес заработал фол.
84'
83'
Тактическая замена. Корнелиус Андреас уходит с поля и его заменяет Павлович Андрия
82'
Кальмар Жолт из команды Брондбю делает подножку. Анкерсен Петер заработал фол.
82'
Тактическая замена. Вильчек Камиль уходит с поля и его заменяет Климент Ян
81'
81'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает передачу за спину защитников.
81'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Туту Юссеф уходит с поля и его заменяет Вербич Беньямин
80'
79'
79'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
79'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
78'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
78'
Окоре Жорес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
78'
77'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
77'
Сегодняшная посещаемость составляет 26686 болельщиков
77'
77'
Фальк Расмус из команды Копенгаген. Это Сикошек Грегор заработал фол.
75'
75'
Тактическая замена. Хольст Фредерик уходит с поля и его заменяет Кальмар Жолт
74'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Матич Урош мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
74'
73'
73'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
72'
72'
72'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
72'
72'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Удар от ворот произведет Брондбю
71'
Йоргенсен Матиас имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
70'
70'
Хольст Фредерик выбил мяч на угловой.
70'
Туту Юссеф из команды Копенгаген сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
69'
Пукки Теэму атакует сзади соперника. Матич Урош пострадал.
69'
69'
68'
Фальк Расмус наказан за толчок Сикошек Грегор
68'
Удар от ворот произведет Брондбю
68'
Матич Урош бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
67'
Туту Юссеф из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
67'
67'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
66'
Вильчек Камиль атакует сзади соперника. Йоргенсен Матиас пострадал.
66'
Вильчек Камиль возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Фальк Расмус из команды Копенгаген в офсайде
65'
65'
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Вильчек Камиль получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
64'
Вильчек Камиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Окоре Жорес из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Вильчек Камиль.
63'
63'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Окоре Жорес получает желтую карточку за споры
63'
Нергор Кристиан получает желтую карточку за споры
62'
Сикошек Грегор получает желтую карточку.
62'
Сикошек Грегор из команды Брондбю делает подножку. Фальк Расмус заработал фол.
61'
Туту Юссеф выбил мяч подальше от ворот.
61'
61'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
61'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает пас партнеру.
60'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
60'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
60'
Аугустинссон Людвиг из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
59'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
59'
59'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю был наказан за старое нарушение.
59'
59'
58'
58'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
56'
56'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Вильчек Камиль мяча так и не получил
55'
55'
55'
54'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Корнелиус Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
53'
53'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
53'
52'
52'
52'
51'
51'
Мукхтар Хани атакует сзади соперника. Фальк Расмус пострадал.
51'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Нергор Кристиан из команды Брондбю сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
50'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает подножку. Фири Лебоганг заработал фол.
50'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Фири Лебоганг заработал фол.
50'
Фальк Расмус из команды Копенгаген. Это Нергор Кристиан заработал фол.
49'
49'
49'
Мукхтар Хани блокирует соперника. Квист Вильям заработал своей команде штрафной.
48'
Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Туту Юссеф из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
48'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Пукки Теэму из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Вильчек Камиль выбил мяч подальше от ворот.
47'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
46'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
47'
47'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген. Это Нергор Кристиан заработал фол.
46'
Хольст Фредерик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
46'
Анкерсен Петер выбил мяч на угловой.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Ларссон Юхан из команды Брондбю подал угловой справа.
45'
44'
Фири Лебоганг из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
Фири Лебоганг из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
44'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес
43'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Вильчек Камиль атакует сзади соперника. Йоргенсен Матиас пострадал.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
42'
Пукки Теэму наказан за толчок Анкерсен Петер
42'
Пукки Теэму блокирует соперника. Йоргенсен Матиас заработал своей команде штрафной.
41'
Пукки Теэму получает желтую карточку.
41'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает подножку. Матич Урош заработал фол.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Игрок команды Копенгаген совершает фол
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
39'
Сантандер Федерико получает желтую карточку за споры
38'
38'
Фири Лебоганг выбил мяч подальше от ворот.
38'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает подножку. Корнелиус Андреас заработал фол.
36'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
36'
35'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает подножку. Сикошек Грегор заработал фол.
35'
35'
35'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес
34'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
34'
34'
34'
34'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
34'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
33'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
33'
Херманнссон Хьертюр атакует сзади соперника. Корнелиус Андреас пострадал.
32'
32'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Нергор Кристиан из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
32'
32'
32'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
32'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
31'
31'
31'
31'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников.
30'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
29'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
29'
Сикошек Грегор из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Фири Лебоганг попал в створ, но вратарь справился с ударом.
28'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Фири Лебоганг из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Йоргенсен Матиас из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Вильчек Камиль.
27'
27'
27'
27'
27'
Матич Урош из команды Копенгаген сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
Вильчек Камиль наказан за толчок Окоре Жорес
26'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Пукки Теэму наказан за толчок Окоре Жорес
23'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
23'
23'
Вильчек Камиль наносит удар через себя, но мяч проходит мимо
23'
Фири Лебоганг из команды Брондбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
22'
22'
22'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает навес
22'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
22'
Ларссон Юхан из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает пас партнеру.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Реннов Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Корнелиус Андреас получает желтую карточку.
20'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген опасно играет. Чуть не пострадал Реннов Фредерик.
19'
После дальнего удара, который нанес Анкерсен Петер мяч отбит вратарем
19'
19'
19'
19'
18'
18'
Окоре Жорес из команды Копенгаген остановил атаку, перехватив мяч.
18'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
17'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
17'
Матч возобновится спорным мячом
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
15'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
14'
14'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
13'
12'
12'
Удар от ворот произведет Брондбю
11'
Туту Юссеф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
11'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
11'
11'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
10'
9'
Корнелиус Андреас из команды Копенгаген в офсайде
9'
9'
Корнелиус Андреас на финте ушёл от оппонента.
9'
Йоргенсен Матиас выбил мяч подальше от ворот.
9'
9'
8'
Сантандер Федерико попал в створ, но вратарь справился с ударом.
8'
7'
Нергор Кристиан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
7'
7'
Реннов Фредерик из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
7'
7'
6'
Матич Урош из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
5'
Хольст Фредерик пробил головой, вратарь справился с ударом.
5'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
5'
Херманнссон Хьертюр из команды Брондбю делает навес
5'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Пукки Теэму выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Анкерсен Петер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Аугустинссон Людвиг заработал фол.
3'
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
3'
Матич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
3'
3'
Сантандер Федерико выбил мяч на угловой.
2'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
2'
2'
Йоргенсен Матиас выбил мяч на угловой.
2'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой справа.
2'
1'
Рёкер Бенедикт из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
1'
1'
Хольст Фредерик из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация