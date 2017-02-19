  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион:
АДО Ден Хааг
0:0
Первый тайм: 41'
Фейеноорд
0'
38' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс
41'
Первый тайм
41'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Боттегин Эрик выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
38'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает подножку. Баккер Данни заработал фол.
Желтая карточка
38'
Тоорнстра Йенс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
38'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд. Это Дюплан Эдуар заработал фол.
37'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
35'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
35'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
После дальнего удара, который нанес Дюплан Эдуар мяч отбит вратарем
34'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
33'
Фернандес Гюйон нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
32'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Эль-Ахмади Карим делает скидку назад вдоль ворот
31'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
30'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
29'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
27'
Кардсдорп Рик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает навес
27'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
Угловой
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
26'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
Угловой
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
25'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
25'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
25'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг. Это Кардсдорп Рик заработал фол.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
20'
Эль-Ахмади Карим блокирует соперника. Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
19'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
19'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
15'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд. Это Гортер Донни заработал фол.
15'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
13'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
12'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
11'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
11'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
10'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
9'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
9'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
6'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг делает навес
6'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
6'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
3'
Фернандес Гюйон коснулся мяча рукой.
2'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Гортер Донни
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация