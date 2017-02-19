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Стадион: Киосера
0:0
Первый тайм: 41'
38' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
|
38'
Состав команд
17
Баккер
Данни
14
Гортер
Донни
20
Схакен
Рубен
21
Дюплан
Эдуар
25
Джонс
Брэд
18
Нелом
Микел
11
Элия
Эльеро
АДО Ден Хааг 4-3-3
- Основной состав
- 22 Цвинкелс Роберт Вратарь
- 28 Эбюэхи Тайронн Защитник
- 4 Бёгелсдейк Том Защитник
- 5 Серж Канон Защитник
- 8 Мейерс Арон Защитник
- 2 Малоне Дион Полузащитник
- 17 Баккер Данни Полузащитник
- 14 Гортер Донни Полузащитник
- 20 Схакен Рубен Нападающий
- 19 Фернандес Гюйон Нападающий
- 21 Дюплан Эдуар Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Де Бур Роди Вратарь
- 27 Trevor David Защитник
- 3 Майсснер Томас Защитник
- 11 Волтерс Рэнди Полузащитник
- 6 Aschraf El Mahdioui Полузащитник
- 77 Бекер Шеральдо Нападающий
- 9 Хавенар Майк Нападающий
- 23 Abdenasser El Khayati
- 30 Jerdy Schouten
- Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Кастанер Жервейн Травмирован
- Янсен Кевин Травмирован
- Тамата Абел Травмирован
- Шеткус Эрнестас Дисквалифицирован
Фейеноорд 4-3-3
- Основной состав
- 25 Джонс Брэд Вратарь
- 2 Кардсдорп Рик Защитник
- 33 Боттегин Эрик Защитник
- 6 Ван дер Хейден Ян-Ари Защитник
- 18 Нелом Микел Защитник
- 28 Тоорнстра Йенс Полузащитник
- 8 Эль-Ахмади Карим Полузащитник
- 7 Кёйт Дирк Полузащитник
- 19 Бергёйс Стивен Нападающий
- 9 Йоргенсен Николай Нападающий
- 11 Элия Эльеро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фермеер Кеннет Вратарь
- 30 Ханссон Пер Вратарь
- 4 Конголо Теренс Защитник
- 15 Вауденберг Лукас Защитник
- 10 Де Вильена Тонни Полузащитник
- 14 Басачикоглу Билал Полузащитник
- 5 Вейинович Марко Полузащитник
- 26 Ниукоп Барт Полузащитник
- 20 Тапия Ренато Полузащитник
- 31 Даммерс Вессель Нападающий
- 40 Mohamed El Hankouri
- Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Ван Бик Свен Травмирован
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг (последние 20 матчей: +3 =2 -15)
- 11.02.2017 Гоу Эхед Иглс 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 03.02.2017 АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Э
- 29.01.2017 Аякс 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 21.01.2017 АДО Ден Хааг 1:2 ПЕК Зволле Э
- 14.01.2017 Херенвен 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 18.12.2016 АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Роттердам Э
- 10.12.2016 НЕК Неймеген 3:0 АДО Ден Хааг Э
- 04.12.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Утрехт Э
- 26.11.2016 ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 19.11.2016 Гронинген 2:1 АДО Ден Хааг Э
- 05.11.2016 АДО Ден Хааг 1:0 Виллем II Э
- 30.10.2016 АДО Ден Хааг 0:1 АЗ Алкмаар Э
- 22.10.2016 Рода 1:1 АДО Ден Хааг Э
- 16.10.2016 АДО Ден Хааг 0:2 Аякс Э
- 30.09.2016 ПЕК Зволле 2:1 АДО Ден Хааг Э
- 24.09.2016 АДО Ден Хааг 0:3 Херенвен Э
- 17.09.2016 Твенте 4:1 АДО Ден Хааг Э
- 11.09.2016 Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 28.08.2016 АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес Э
- 19.08.2016 Эксельсиор 1:2 АДО Ден Хааг Э
Фейеноорд (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 11.02.2017 Фейеноорд 2:0 Гронинген Э
- 05.02.2017 Твенте 0:2 Фейеноорд Э
- 29.01.2017 Фейеноорд 4:0 НЕК Неймеген Э
- 21.01.2017 Фейеноорд 1:0 Виллем II Э
- 15.01.2017 Рода 0:2 Фейеноорд Э
- 17.12.2016 Фейеноорд 3:1 Витесс Э
- 11.12.2016 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 04.12.2016 Фейеноорд 6:1 Спарта Роттердам Э
- 27.11.2016 Утрехт 3:3 Фейеноорд Э
- 20.11.2016 Фейеноорд 3:0 ПЕК Зволле Э
- 06.11.2016 Гоу Эхед Иглс 1:0 Фейеноорд Э
- 30.10.2016 Фейеноорд 2:2 Херенвен Э
- 23.10.2016 Фейеноорд 1:1 Аякс Э
- 16.10.2016 НЕК Неймеген 1:2 Фейеноорд Э
- 02.10.2016 Виллем II 0:2 Фейеноорд Э
- 25.09.2016 Фейеноорд 5:0 Рода Э
- 18.09.2016 ПСВ 0:1 Фейеноорд Э
- 11.09.2016 Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Э
- 27.08.2016 Фейеноорд 4:1 Эксельсиор Э
- 21.08.2016 Хераклес 0:1 Фейеноорд Э
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Фейеноорд: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
- 11.09.2016 Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 31.01.2016 Фейеноорд 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 01.11.2015 АДО Ден Хааг 1:0 Фейеноорд Эредивизие
- 01.02.2015 Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 10.08.2014 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Эредивизие
- 25.01.2014 АДО Ден Хааг 3:2 Фейеноорд Эредивизие
- 29.09.2013 Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 05.05.2013 АДО Ден Хааг 2:0 Фейеноорд Эредивизие
- 16.12.2012 Фейеноорд 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 22.04.2012 АДО Ден Хааг 1:2 Фейеноорд Эредивизие
- 02.10.2011 Фейеноорд 0:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 20.02.2011 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Эредивизие
- 28.11.2010 Фейеноорд 2:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 21.02.2010 Фейеноорд 2:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 29.11.2009 АДО Ден Хааг 0:2 Фейеноорд Эредивизие
- 26.04.2009 АДО Ден Хааг 2:3 Фейеноорд Премьер-лига
- 23.11.2008 Фейеноорд 3:1 АДО Ден Хааг Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|0:0
|23
|18
|4
|1
|58 - 12
|58
|2.
|Аякс
|23
|17
|4
|2
|47 - 14
|55
|3.
|ПСВ
|23
|15
|7
|1
|43 - 15
|52
|4.
|Утрехт
|23
|10
|7
|6
|33 - 28
|37
|5.
|АЗ Алкмаар
|23
|9
|9
|5
|39 - 33
|36
|6.
|Твенте
|23
|9
|7
|7
|32 - 30
|34
|7.
|Херенвен
|23
|9
|6
|8
|38 - 28
|33
|8.
|Витесс
|23
|9
|6
|8
|32 - 28
|33
|9.
|Хераклес
|23
|7
|7
|9
|32 - 35
|28
|10.
|Гронинген
|23
|6
|9
|8
|31 - 32
|27
|11.
|Виллем II
|23
|6
|8
|9
|19 - 27
|26
|12.
|НЕК Неймеген
|23
|6
|7
|10
|23 - 39
|25
|13.
|ПЕК Зволле
|23
|6
|5
|12
|23 - 45
|23
|14.
|Рода
|23
|3
|11
|9
|15 - 29
|20
|15.
|Гоу Эхед Иглс
|23
|5
|4
|14
|21 - 37
|19
|16.
|Спарта Роттердам
|23
|4
|7
|12
|30 - 42
|19
|17.
|Эксельсиор
|23
|4
|7
|12
|26 - 45
|19
|18.
|АДО Ден Хааг
|0:0
|23
|5
|3
|15
|18 - 41
|18
Первый тайм
41'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
41'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Боттегин Эрик выбил мяч подальше от ворот.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
38'
Кёйт Дирк из команды Фейеноорд делает подножку. Баккер Данни заработал фол.
38'
Тоорнстра Йенс получает желтую карточку.
38'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд. Это Дюплан Эдуар заработал фол.
37'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
35'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
35'
После дальнего удара, который нанес Дюплан Эдуар мяч отбит вратарем
34'
34'
33'
Фернандес Гюйон нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
32'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Эль-Ахмади Карим делает скидку назад вдоль ворот
31'
31'
30'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
29'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает подножку. Гортер Донни заработал фол.
28'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
27'
Кардсдорп Рик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
27'
Нелом Микел из команды Фейеноорд делает навес
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
26'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
26'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
25'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
25'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг. Это Кардсдорп Рик заработал фол.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Цвинкелс Роберт вышел из ворот и забрал мяч.
23'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
20'
Эль-Ахмади Карим блокирует соперника. Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
19'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
19'
17'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд. Это Гортер Донни заработал фол.
15'
15'
Кардсдорп Рик из команды Фейеноорд делает навес
13'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
12'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
12'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
11'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
11'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Эль-Ахмади Карим заработал фол.
9'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
9'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
6'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг делает навес
6'
6'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
5'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Элия Эльеро из команды Фейеноорд делает навес
3'
Фернандес Гюйон коснулся мяча рукой.
2'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Гортер Донни
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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