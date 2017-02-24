Стадион: Киосера Зрители: 11615
1:1
Конец матча
1:0
12' ГолСхакен Рубен
1:1
26' ГолУнал Энес
46' Желтая карточкаДюплан Эдуар
56' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Удар от ворот произведет Твенте
93'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Буньяку Энис нарушает правила. Мейерс Арон пострадал
91'
Удар от ворот произведет Твенте
91'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
91'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Буньяку Энис из команды Твенте делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
90'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Йебоа Яв из команды Твенте делает навес
90'
Малоне Дион нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Марсман Ник сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
89'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
89'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
89'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
89'
Андерсен Йоаким выбил мяч на угловой.
89'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
87'
Буньяку Энис из команды Твенте в офсайде
87'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте делает навес
86'
86'
Марсман Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Марсман Ник ошибается в защите.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
85'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
83'
Тактическая замена. Фредерик Йенсен уходит с поля и его заменяет Буньяку Энис
82'
Тактическая замена. Гортер Донни уходит с поля и его заменяет Абденассер Кайати
82'
Йебоа Яв из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
82'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
79'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает навес
77'
Мокоджо Камохело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
77'
Унал Энес нарушает правила. Бёгелсдейк Том пострадал
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
75'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Ван дер Хейден Йелле заработал фол.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 11615 болельщиков
73'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
72'
Мейерс Арон нарушает правила. Тер Авест Хидде пострадал
71'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
71'
Тактическая замена. Схакен Рубен уходит с поля и его заменяет Бекер Шеральдо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
70'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
Малоне Дион нарушает правила. Ван дер Лели Йерун пострадал
69'
Фредерик Йенсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Фредерик Йенсен на финте ушёл от оппонента.
68'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
67'
67'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Тескер Штефан из команды Твенте делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
66'
Тактическая замена. Сейс Дилан уходит с поля и его заменяет Йебоа Яв
66'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Унал Энес.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
65'
Целина Берсант на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Андерсен Йоаким из команды Твенте. Это Серж Канон заработал фол.
63'
63'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
62'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает навес
61'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Ван дер Лели Йерун.
60'
60'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
60'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
58'
57'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Сейс Дилан коснулся мяча рукой.
57'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
57'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
56'
Андерсен Йоаким - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
56'
Андерсен Йоаким блокирует соперника. Мейерс Арон заработал своей команде штрафной.
56'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Дюплан Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
55'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
54'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
54'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
54'
53'
Целина Берсант нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Унал Энес точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
53'
Сейс Дилан из команды Твенте подал угловой слева.
53'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
53'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте играет в стеночку. Фредерик Йенсен был стеночкой.
52'
51'
Сейс Дилан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Сейс Дилан на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
48'
Андерсен Йоаким наказан за толчок Серж Канон
48'
Сейс Дилан из команды Твенте делает навес
48'
47'
Тескер Штефан из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Сейс Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Дюплан Эдуар получает желтую карточку.
46'
Дюплан Эдуар совершает грубый фол. Сейс Дилан был жертвой
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Фернандес Гюйон наказан за толчок Тескер Штефан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
44'
Фредерик Йенсен из команды Твенте в офсайде
44'
Сейс Дилан из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
42'
Фредерик Йенсен наказан за толчок Схакен Рубен
40'
Сейс Дилан из команды Твенте делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Андерсен Йоаким из команды Твенте отвел угрозу отличным подкатом
38'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
38'
38'
Тер Авест Хидде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Тер Авест Хидде из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
36'
Сейс Дилан нарушает правила. Мейерс Арон пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
35'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
34'
34'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
34'
Целина Берсант из команды Твенте подал угловой справа.
33'
Сейс Дилан из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
31'
31'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
31'
Ван дер Хейден Йелле наказан за толчок Схакен Рубен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
30'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
30'
Удар от ворот произведет Твенте
29'
Мейерс Арон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
Ван дер Лели Йерун выбил мяч на угловой.
29'
29'
Андерсен Йоаким сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
28'
28'
Малоне Дион имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
28'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Сейс Дилан из команды Твенте делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
27'
Дюплан Эдуар на финте ушёл от оппонента.
27'
Фернандес Гюйон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Баккер Данни делает скидку назад вдоль ворот
26'
Мокоджо Камохело сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Унал Энес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
25'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
24'
23'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает навес
21'
Тескер Штефан из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
21'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
21'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте подал угловой справа.
20'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
20'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
20'
Целина Берсант из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
19'
Фернандес Гюйон нарушает правила. Тер Авест Хидде пострадал
19'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Сейс Дилан из команды Твенте играет в стеночку. Целина Берсант был стеночкой.
17'
17'
Фредерик Йенсен из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
17'
Сейс Дилан наказан за толчок Серж Канон
16'
16'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Схакен Рубен оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
12'
Фернандес Гюйон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
12'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
11'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
10'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Ван дер Хейден Йелле заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
9'
Марсман Ник из команды Твенте остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
7'
Тер Авест Хидде нарушает правила. Дюплан Эдуар пострадал
6'
6'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Сейс Дилан мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
5'
Бёгелсдейк Том сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
5'
5'
4'
Удар от ворот произведет Твенте
4'
Баккер Данни имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
4'
Тескер Штефан ошибается в защите.
3'
3'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте. Это Схакен Рубен заработал фол.
2'
2'
Унал Энес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
2'
Сейс Дилан из команды Твенте делает навес
1'
Гортер Донни нарушает правила. Мокоджо Камохело пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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