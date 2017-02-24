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Стадион: Зрители: 11615
АДО Ден Хааг
1:1
Конец матча
Твенте
0'
1:0
12' Гол
Схакен Рубен
1:1
26' Гол
Унал Энес
46' Желтая карточка
Дюплан Эдуар
56' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
90'+3
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Удар от ворот произведет Твенте
93'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Буньяку Энис нарушает правила. Мейерс Арон пострадал
91'
Удар от ворот произведет Твенте
91'
Хавенар Майк из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот

91'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Буньяку Энис из команды Твенте делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
90'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
90'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Йебоа Яв из команды Твенте делает навес
90'
Малоне Дион нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Марсман Ник сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
89'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
89'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
89'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
89'
Андерсен Йоаким выбил мяч на угловой.
89'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
87'
Буньяку Энис из команды Твенте в офсайде
87'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте делает навес
86'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Марсман Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Марсман Ник ошибается в защите.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
83'
Тактическая замена. Фредерик Йенсен уходит с поля и его заменяет Буньяку Энис
82'
Тактическая замена. Гортер Донни уходит с поля и его заменяет Абденассер Кайати
82'
Йебоа Яв из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
82'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
79'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
79'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает навес
77'
Мокоджо Камохело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
77'
Унал Энес нарушает правила. Бёгелсдейк Том пострадал
76'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
75'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Ван дер Хейден Йелле заработал фол.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 11615 болельщиков
73'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
72'
Мейерс Арон нарушает правила. Тер Авест Хидде пострадал
71'
Тактическая замена. Фернандес Гюйон уходит с поля и его заменяет Хавенар Майк
71'
Тактическая замена. Схакен Рубен уходит с поля и его заменяет Бекер Шеральдо
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
70'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
70'
Малоне Дион нарушает правила. Ван дер Лели Йерун пострадал
69'
Фредерик Йенсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
69'
Фредерик Йенсен на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
68'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
67'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
67'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Тескер Штефан из команды Твенте делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
66'
Тактическая замена. Сейс Дилан уходит с поля и его заменяет Йебоа Яв
Фол, нарушение
66'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Унал Энес.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Травма, повреждение
65'
Целина Берсант на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
63'
Андерсен Йоаким из команды Твенте. Это Серж Канон заработал фол.
Угловой
63'
Целина Берсант из команды Твенте подал угловой слева.
63'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
62'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
61'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Ван дер Лели Йерун.
60'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
60'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг делает навес
58'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Сейс Дилан коснулся мяча рукой.
57'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
57'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
57'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
Желтая карточка
56'
Андерсен Йоаким - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
56'
Андерсен Йоаким блокирует соперника. Мейерс Арон заработал своей команде штрафной.
56'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Целина Берсант из команды Твенте подал угловой слева.
55'
Дюплан Эдуар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Фол, нарушение
55'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Мокоджо Камохело заработал фол.
54'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
54'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
54'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Целина Берсант нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Унал Энес точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
Угловой
53'
Сейс Дилан из команды Твенте подал угловой слева.
53'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
53'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте играет в стеночку. Фредерик Йенсен был стеночкой.
52'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
51'
Сейс Дилан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Сейс Дилан на финте ушёл от оппонента.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
48'
Андерсен Йоаким наказан за толчок Серж Канон
48'
Сейс Дилан из команды Твенте делает навес
48'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Тескер Штефан из команды Твенте делает передачу одноклубнику.
47'
Целина Берсант навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
47'
Сейс Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
46'
Дюплан Эдуар получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Дюплан Эдуар совершает грубый фол. Сейс Дилан был жертвой
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
45'
Фернандес Гюйон наказан за толчок Тескер Штефан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
44'
Фредерик Йенсен из команды Твенте в офсайде
44'
Сейс Дилан из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
42'
Фредерик Йенсен наказан за толчок Схакен Рубен
Фол, нарушение
40'
Сейс Дилан из команды Твенте делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Андерсен Йоаким из команды Твенте отвел угрозу отличным подкатом
38'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг устремляется вперед с мячом.
38'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
38'
Тер Авест Хидде бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Тер Авест Хидде из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
36'
Сейс Дилан нарушает правила. Мейерс Арон пострадал
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
35'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
Угловой
35'
Дюплан Эдуар из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
34'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Целина Берсант из команды Твенте делает навес
Угловой
34'
Целина Берсант из команды Твенте подал угловой справа.
33'
Сейс Дилан из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
32'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
31'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
31'
Ван дер Хейден Йелле наказан за толчок Схакен Рубен
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
30'
Унал Энес из команды Твенте в офсайде
30'
Фредерик Йенсен из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
30'
Удар от ворот произведет Твенте
29'
Мейерс Арон бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
29'
Ван дер Лели Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
29'
Ван дер Лели Йерун выбил мяч на угловой.
29'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
29'
Андерсен Йоаким сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
28'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг делает передачу одноклубнику.
Угловой
28'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
28'
Малоне Дион имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
28'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Сейс Дилан из команды Твенте делает подножку. Дюплан Эдуар заработал фол.
27'
Дюплан Эдуар на финте ушёл от оппонента.
27'
Фернандес Гюйон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
27'
Баккер Данни делает скидку назад вдоль ворот
26'
Мокоджо Камохело сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Унал Энес записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Офсайд
25'
Фернандес Гюйон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
25'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
24'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает навес
21'
Тескер Штефан из команды Твенте сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
21'
Целина Берсант из команды Твенте подал угловой слева.
21'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
Угловой
21'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте подал угловой справа.
20'
Серж Канон выбил мяч на угловой.
20'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
20'
Целина Берсант из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
19'
Фернандес Гюйон нарушает правила. Тер Авест Хидде пострадал
19'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Сейс Дилан из команды Твенте играет в стеночку. Целина Берсант был стеночкой.
17'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Фредерик Йенсен из команды Твенте разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
17'
Сейс Дилан наказан за толчок Серж Канон
16'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Схакен Рубен из команды АДО Ден Хааг делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-ОЛ! Схакен Рубен оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
12'
Фернандес Гюйон не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
12'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
11'
АДО Ден Хааг совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
10'
Малоне Дион из команды АДО Ден Хааг делает подножку. Ван дер Хейден Йелле заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Марсман Ник из команды Твенте остановил атаку, перехватив мяч.
9'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
7'
Тер Авест Хидде нарушает правила. Дюплан Эдуар пострадал
6'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
5'
Сейс Дилан мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
5'
Бёгелсдейк Том сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
5'
Тер Авест Хидде из команды Твенте делает навес
5'
Марсман Ник вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
4'
Удар от ворот произведет Твенте
4'
Баккер Данни имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
4'
Тескер Штефан ошибается в защите.
3'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает навес
3'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Дюплан Эдуар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Ван дер Хейден Йелле из команды Твенте. Это Схакен Рубен заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
2'
Унал Энес имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
2'
Сейс Дилан из команды Твенте делает навес
Фол, нарушение
1'
Гортер Донни нарушает правила. Мокоджо Камохело пострадал
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kyocera Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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