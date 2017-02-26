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Стадион: Зрители: 5875
Лозанна
0:1
Конец матча
Сьон
0'
10' Желтая карточка
Салатич Веролюб
14' Желтая карточка
Nicolas Getaz
0:1
43' Гол
Аколо Чадрак
49' Желтая карточка
Nicolas Luechinger
56' Красная карточка
Зверотич Элсад
68' Желтая карточка
Andrea Maccoppi
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Сьон производит замену. Аколо Чадрак уходит, и Фоллонье Даниэль заменяет его
75'
Лозанна производит замену. Андреа Маккоппи уходит, и Маргайрас Хавьер заменяет его
Желтая карточка
68'
Андреа Маккоппи получает желтую карточку.
60'
Лозанна производит замену. Тайво Тайе уходит, и Торрес Габриэль заменяет его
59'
Сьон производит замену. Карлитуш Алберту уходит, и Рикардо Пауло заменяет его

56'
УДАЛЕНИЕ! Зверотич Элсад получил жёлтую карточку и покинул поле.
54'
Лозанна производит замену. Араз Муса уходит, и Паше Александр заменяет его
Желтая карточка
49'
Nicolas Luechinger получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сьон производит замену. Салатич Веролюб уходит, и Муянги Биа Джеффри заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аколо Чадрак.
Желтая карточка
14'
Николя Гетаз получает желтую карточку.
Желтая карточка
10'
Салатич Веролюб получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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