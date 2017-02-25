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Стадион: Летцигрунд Зрители: 5000
2:3
Конец матча
0:1
22' ГолRoger Assale
0:2
28' ГолRoger Assale
1:2
32' ГолДаббур Мунас
35' Желтая карточкаБрахими Ясин
1:3
41' ПенальтиОаро Гийом
43' Желтая карточкаЗакария Денис
56' Желтая карточкаRoger Assale
56' Желтая карточкаЛаванши Нума
64' Желтая карточкаФон Берген Стив
70' Желтая карточкаМунси Ридж
75' Желтая карточкаКайо VII
90' Желтая карточкаОаро Гийом
2:3
90' Гол в свои воротаМвого Ивон
|
22'
0:1
28'
0:2
32'
1:2
35'
41'
1:3
43'
56'
56'
64'
70'
75'
90'
90'
2:3
Состав команд
14
Лаванши
Нума
11
Брахими
Ясин
21
Кайо
VII
18
Мвого
Ивон
39
Йосс
Свен
24
Адамс
Касим
19
Шик
Торстен
10
Раве
Йорик
99
Оаро
Гийом
17
Roger
Assale
Грасcхоппер 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Васич Васо Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Антонов Неманья Защитник
- 11 Брахими Ясин Полузащитник
- 7 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 35 Джорджев Никола Полузащитник
- 21 Кайо VII Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Полузащитник
- 9 Даббур Мунас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Малл Джоэл Вратарь
- 24 Бамер Жан Защитник
- 30 Nedim Bajrami Полузащитник
- 20 Мунси Ридж Нападающий
- 19 Табакович Харис Нападающий
- 32 Valon Fazliu
- 29 Arijan Qollaku
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 18 Мвого Ивон Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 24 Адамс Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 8 Лекьякс Ян Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 28 Закария Денис Полузащитник
- 10 Раве Йорик Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 17 Roger Assale Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 23 Саттер Скотт Защитник
- 21 Роша Ален Защитник
- 51 Эбишер Мишель Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 11 Фрай Микаэль Нападающий
- 16 Taulan Seferi Sulejmanov
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 19.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Сьон С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Грасcхоппер 0:1 Тун С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лозанна 1:2 Грасcхоппер С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2016 Грасcхоппер 1:1 Тун С
- 06.11.2016 Вадуц 0:0 Грасcхоппер С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Сьон 4:2 Грасcхоппер С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 25.09.2016 Грасcхоппер 2:1 Вадуц С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 21.08.2016 Грасcхоппер 2:1 Сьон С
- 11.08.2016 Тун 2:1 Грасcхоппер С
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Янг Бойз 3:1 Сьон С
- 11.12.2016 Тун 2:3 Янг Бойз С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Лозанна 1:2 Янг Бойз С
- 20.11.2016 Янг Бойз 4:3 Сьон С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Янг Бойз 5:0 Вадуц С
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 25.09.2016 Сьон 0:0 Янг Бойз С
- 21.09.2016 Вадуц 0:0 Янг Бойз С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз С
- 20.08.2016 Янг Бойз 7:2 Лозанна С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 06.08.2016 Янг Бойз 4:1 Тун С
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Янг Бойз: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
- 23.10.2016 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 28.08.2016 Грасcхоппер 4:1 Янг Бойз Суперлига
- 30.04.2016 Грасcхоппер 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 06.02.2016 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 04.10.2015 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 30.08.2015 Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 26.04.2015 Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 14.02.2015 Янг Бойз 4:2 Грасcхоппер Суперлига
- 06.12.2014 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.08.2014 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 04.05.2014 Грасcхоппер 5:0 Янг Бойз Суперлига
- 23.03.2014 Янг Бойз 0:4 Грасcхоппер Суперлига
- 03.11.2013 Грасcхоппер 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 25.08.2013 Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2013 Янг Бойз 4:0 Грасcхоппер Суперлига
- 16.02.2013 Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз Суперлига
- 21.10.2012 Грасcхоппер 3:2 Янг Бойз Суперлига
- 22.07.2012 Янг Бойз 0:1 Грасcхоппер Суперлига
- 14.04.2012 Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.03.2012 Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|21
|18
|2
|1
|59 - 18
|56
|2.
|Янг Бойз
|22
|12
|6
|4
|51 - 33
|42
|3.
|Сьон
|21
|11
|2
|8
|44 - 36
|35
|4.
|Люцерн
|21
|10
|4
|7
|45 - 39
|34
|5.
|Санкт-Галлен
|21
|7
|5
|9
|25 - 31
|26
|6.
|Тун
|22
|5
|8
|9
|29 - 40
|23
|7.
|Лугано
|21
|5
|7
|9
|27 - 40
|22
|8.
|Грасcхоппер
|22
|6
|4
|12
|28 - 40
|22
|9.
|Лозанна
|21
|5
|4
|12
|38 - 44
|19
|10.
|Вадуц
|22
|4
|6
|12
|28 - 53
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Мвого Ивон отправил мяч в свои ворота.
90'
Оаро Гийом получает желтую карточку.
87'
Янг Бойз производит замену. Закария Денис уходит, и Саного Секу заменяет его
82'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Taulan Seferi Sulejmanov заменяет его
78'
Янг Бойз производит замену. Йосс Свен уходит, и Саттер Скотт заменяет его
75'
Кайо VII получает желтую карточку.
72'
Грасcхоппер производит замену. Даббур Мунас уходит, и Табакович Харис заменяет его
70'
Мунси Ридж получает желтую карточку.
65'
Грасcхоппер производит замену. Андерсен Лукас уходит, и Valon Fazliu заменяет его
64'
Фон Берген Стив получает желтую карточку.
56'
Лаванши Нума получает желтую карточку.
56'
Roger Assale получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Грасcхоппер производит замену. Джорджев Никола уходит, и Мунси Ридж заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Закария Денис получает желтую карточку.
41'
Г О О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает пенальти
35'
Брахими Ясин получает желтую карточку.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даббур Мунас.
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Roger Assale.
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Roger Assale.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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