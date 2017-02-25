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Стадион: Зрители: 5000
Грасcхоппер
2:3
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
22' Гол
Roger Assale
0:2
28' Гол
Roger Assale
1:2
32' Гол
Даббур Мунас
35' Желтая карточка
Брахими Ясин
1:3
41' Пенальти
Оаро Гийом
43' Желтая карточка
Закария Денис
56' Желтая карточка
Roger Assale
56' Желтая карточка
Лаванши Нума
64' Желтая карточка
Фон Берген Стив
70' Желтая карточка
Мунси Ридж
75' Желтая карточка
Кайо VII
90' Желтая карточка
Оаро Гийом
2:3
90' Гол в свои ворота
Мвого Ивон
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
90'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Мвого Ивон отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
90'
Оаро Гийом получает желтую карточку.
87'
Янг Бойз производит замену. Закария Денис уходит, и Саного Секу заменяет его
82'
Янг Бойз производит замену. Шик Торстен уходит, и Taulan Seferi Sulejmanov заменяет его
78'
Янг Бойз производит замену. Йосс Свен уходит, и Саттер Скотт заменяет его

Желтая карточка
75'
Кайо VII получает желтую карточку.
72'
Грасcхоппер производит замену. Даббур Мунас уходит, и Табакович Харис заменяет его
Желтая карточка
70'
Мунси Ридж получает желтую карточку.
65'
Грасcхоппер производит замену. Андерсен Лукас уходит, и Valon Fazliu заменяет его
Желтая карточка
64'
Фон Берген Стив получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Лаванши Нума получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Roger Assale получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Грасcхоппер производит замену. Джорджев Никола уходит, и Мунси Ридж заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Закария Денис получает желтую карточку.
Описание гола
41'
Г О О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает пенальти
Желтая карточка
35'
Брахими Ясин получает желтую карточку.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Даббур Мунас.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Roger Assale.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Roger Assale.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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