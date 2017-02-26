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Стадион: Зрители: 24894
Базель
3:1
Конец матча
Люцерн
0'
19' Желтая карточка
Гретер Симон
1:0
19' Гол
Сухи Марек
2:0
34' Гол
Янко Марк
2:1
36' Гол
Аффольтер Франсуа
67' Желтая карточка
Штеффен Ренато
75' Желтая карточка
Ноймайр Маркус
76' Желтая карточка
Иттен Седрик
3:1
81' Гол
Янко Марк
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Буа Кевин заменяет его
81'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Калла Давиде заменяет его
Описание гола
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
79'
Люцерн производит замену. Кошта Рикарду уходит, и Шнойвли Марко заменяет его
Желтая карточка
76'
Иттен Седрик получает желтую карточку.

Желтая карточка
75'
Ноймайр Маркус получает желтую карточку.
74'
Базель производит замену. Франссон Александер уходит, и Ди Сере заменяет его
Желтая карточка
67'
Штеффен Ренато получает желтую карточку.
62'
Люцерн производит замену. Де Оливейра Жоао уходит, и Иттен Седрик заменяет его
46'
Люцерн производит замену. Francisco Rodriguez уходит, и Ноймайр Маркус заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аффольтер Франсуа.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сухи Марек.
Желтая карточка
19'
Гретер Симон получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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