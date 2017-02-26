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Стадион: Санкт-Якоб Парк Зрители: 24894
19' Желтая карточкаГретер Симон
1:0
19' ГолСухи Марек
2:0
34' ГолЯнко Марк
2:1
36' ГолАффольтер Франсуа
67' Желтая карточкаШтеффен Ренато
75' Желтая карточкаНоймайр Маркус
76' Желтая карточкаИттен Седрик
3:1
81' ГолЯнко Марк
|
19'
19'
1:0
34'
2:0
36'
2:1
67'
75'
76'
81'
3:1
Состав команд
17
Сухи
Марек
21
Янко
Марк
5
Lucao
II
17
Гретер
Симон
68
Francisco
IV
Базель 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 36 Аканджи Мануэль Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 15 Франссон Александер Полузащитник
- 11 Штеффен Ренато Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Омар Габер Защитник
- 26 Хег Даниэль Защитник
- 39 Калла Давиде Полузащитник
- 6 Ди Сере Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- 33 Буа Кевин
- 13 Djordje Nikolic
- Главный тренер: Фишер Урс
Люцерн 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 5 Lucao II Защитник
- 16 Аффольтер Франсуа Защитник
- 17 Гретер Симон Полузащитник
- 35 Filip Ugrinic Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 68 Francisco IV Полузащитник
- 37 Де Оливейра Жоао Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 77 Ноймайр Маркус Полузащитник
- 30 Иттен Седрик Нападающий
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 42 Idriz Voca
- 33 Stefan Knezevic
- 38 Dario Ulrich
- Главный тренер: Баббель Маркус
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна С
- 11.02.2017 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2016 Янг Бойз 3:1 Базель С
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель С
- 19.11.2016 Базель 6:0 Вадуц С
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна С
- 29.10.2016 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 01.10.2016 Базель 1:1 Тун С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 21.09.2016 Лозанна 1:2 Базель С
- 10.09.2016 Базель 3:1 Грасcхоппер С
- 28.08.2016 Тун 0:3 Базель С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Базель 3:0 Янг Бойз С
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель С
- 31.07.2016 Вадуц 1:5 Базель С
Люцерн (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 18.02.2017 Люцерн 1:1 Тун С
- 12.02.2017 Люцерн 4:1 Янг Бойз С
- 05.02.2017 Лозанна 4:4 Люцерн С
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн С
- 03.12.2016 Люцерн 3:0 Вадуц С
- 26.11.2016 Тун 1:2 Люцерн С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Люцерн 2:2 Янг Бойз С
- 30.10.2016 Лозанна 2:3 Люцерн С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн С
- 02.10.2016 Грасcхоппер 3:2 Люцерн С
- 24.09.2016 Люцерн 1:3 Лозанна С
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон С
- 10.09.2016 Янг Бойз 2:1 Люцерн С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Люцерн 3:0 Тун С
- 10.08.2016 Вадуц 1:3 Люцерн С
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель С
- 31.07.2016 Люцерн 4:3 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Базель: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
- 15.10.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.08.2016 Люцерн 2:3 Базель Суперлига
- 16.05.2016 Люцерн 4:0 Базель Суперлига
- 07.02.2016 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 29.11.2015 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 08.08.2015 Люцерн 1:3 Базель Суперлига
- 26.04.2015 Базель 1:2 Люцерн Суперлига
- 21.03.2015 Люцерн 1:4 Базель Суперлига
- 06.12.2014 Люцерн 0:3 Базель Суперлига
- 27.07.2014 Базель 3:0 Люцерн Суперлига
- 07.05.2014 Базель 3:1 Люцерн Суперлига
- 30.03.2014 Люцерн 0:2 Базель Суперлига
- 26.03.2014 Базель 1:0 Люцерн Кубок Швейцарии
- 14.12.2013 Базель 1:1 Люцерн Суперлига
- 24.08.2013 Люцерн 1:1 Базель Суперлига
- 28.04.2013 Базель 0:3 Люцерн Суперлига
- 01.04.2013 Люцерн 0:4 Базель Суперлига
- 21.10.2012 Люцерн 1:0 Базель Суперлига
- 21.07.2012 Базель 2:2 Люцерн Суперлига
- 16.05.2012 Базель 2:2 Люцерн Кубок Швейцарии
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|22
|19
|2
|1
|62 - 19
|59
|2.
|Янг Бойз
|22
|12
|6
|4
|51 - 33
|42
|3.
|Сьон
|22
|12
|2
|8
|45 - 36
|38
|4.
|Люцерн
|22
|10
|4
|8
|46 - 42
|34
|5.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|25 - 32
|26
|6.
|Лугано
|22
|6
|7
|9
|28 - 40
|25
|7.
|Тун
|22
|5
|8
|9
|29 - 40
|23
|8.
|Грасcхоппер
|22
|6
|4
|12
|28 - 40
|22
|9.
|Лозанна
|22
|5
|4
|13
|38 - 45
|19
|10.
|Вадуц
|22
|4
|6
|12
|28 - 53
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Базель производит замену. Штеффен Ренато уходит, и Буа Кевин заменяет его
81'
Базель производит замену. Эльюнусси Мохамед уходит, и Калла Давиде заменяет его
81'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
79'
Люцерн производит замену. Кошта Рикарду уходит, и Шнойвли Марко заменяет его
76'
Иттен Седрик получает желтую карточку.
75'
Ноймайр Маркус получает желтую карточку.
74'
Базель производит замену. Франссон Александер уходит, и Ди Сере заменяет его
67'
Штеффен Ренато получает желтую карточку.
62'
Люцерн производит замену. Де Оливейра Жоао уходит, и Иттен Седрик заменяет его
46'
Люцерн производит замену. Francisco Rodriguez уходит, и Ноймайр Маркус заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Аффольтер Франсуа.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Янко Марк.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Сухи Марек.
19'
Гретер Симон получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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