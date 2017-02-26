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Стадион: Зрители: 11629
Санкт-Галлен
0:1
Конец матча
Лугано
0'
17' Желтая карточка
Сульмони Фульвио
24' Желтая карточка
Саббатини Джонатан
40' Желтая карточка
Steve Rouiller
0:1
65' Гол
Садику Армандо
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Лугано производит замену. Садику Армандо уходит, и Понсе Андрес заменяет его
78'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Куэто Лукас заменяет его
77'
Лугано производит замену. Пиччинокки Марио уходит, и Мартиньони Бруно заменяет его
69'
Санкт-Галлен производит замену. Гельми Рой уходит, и Алексич Даниел заменяет его
69'
Санкт-Галлен производит замену. Барнетта Транквилло уходит, и Тафер Яннис заменяет его

Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Стив Руллье получает желтую карточку.
Желтая карточка
24'
Саббатини Джонатан получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Сульмони Фульвио получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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