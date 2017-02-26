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Стадион: kybunpark Зрители: 11629
0:1
Конец матча
17' Желтая карточкаСульмони Фульвио
24' Желтая карточкаСаббатини Джонатан
40' Желтая карточкаSteve Rouiller
0:1
65' ГолСадику Армандо
|
17'
40'
65'
0:1
Состав команд
21
Хагги
Карим
28
Toko
III
14
Гельми
Рой
11
Буэсс
Роман
Санкт-Галлен 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 21 Хагги Карим Защитник
- 3 Kofi Schulz Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 14 Гельми Рой Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 85 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 11 Буэсс Роман Нападающий
- 27 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Стоянович Деян Вратарь
- 4 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 10 Салихович Сеяд Полузащитник
- 6 Уисс Алан Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 9 Тафер Яннис Нападающий
- 13 Куэто Лукас Нападающий
- Главный тренер: Циннбауэр Йозеф
Лугано 4-1-2-3
- Основной состав
- 30 Francesco Russo Вратарь
- 22 Steve Rouiller Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Vladimir Golemic Защитник
- 91 Dragan Mihajlovic Защитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 20 Davide Mariani Полузащитник
- 7 Алиоски Эгзиян Нападающий
- 10 Садику Армандо Нападающий
- 33 Чрнигой Домен Нападающий
- Запасные игроки
- 92 Мартиньони Бруно Защитник
- 99 Понсе Андрес Нападающий
- 8 Мизрахи Офир Нападающий
- 29 Assan Ceesay
- 19 Рей Антуан
- 11 Carlinhos VI
- 1 Aleandro Prati
- Главный тренер: Paolo Tramezzani
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 18.02.2017 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 12.02.2017 Санкт-Галлен 2:1 Лозанна С
- 05.02.2017 Вадуц 1:1 Санкт-Галлен С
- 10.12.2016 Базель 1:0 Санкт-Галлен С
- 04.12.2016 Санкт-Галлен 2:1 Сьон С
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен С
- 20.11.2016 Санкт-Галлен 2:0 Лозанна С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 30.10.2016 Санкт-Галлен 0:0 Тун С
- 23.10.2016 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 16.10.2016 Санкт-Галлен 0:2 Вадуц С
- 02.10.2016 Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен С
- 24.09.2016 Санкт-Галлен 1:3 Базель С
- 20.09.2016 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 28.08.2016 Санкт-Галлен 3:0 Люцерн С
- 21.08.2016 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен С
- 11.08.2016 Лозанна 1:0 Санкт-Галлен С
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 30.07.2016 Сьон 2:1 Санкт-Галлен С
Лугано (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 19.02.2017 Вадуц 1:1 Лугано С
- 11.02.2017 Лугано 3:0 Грасcхоппер С
- 04.02.2017 Базель 4:0 Лугано С
- 11.12.2016 Грасcхоппер 0:0 Лугано С
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун С
- 27.11.2016 Вадуц 5:1 Лугано С
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано С
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен С
- 29.10.2016 Сьон 5:1 Лугано С
- 22.10.2016 Лугано 2:2 Базель С
- 16.10.2016 Лугано 0:0 Янг Бойз С
- 02.10.2016 Лозанна 4:1 Лугано С
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано С
- 22.09.2016 Лугано 2:0 Грасcхоппер С
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 27.08.2016 Лугано 1:1 Лозанна С
- 20.08.2016 Базель 4:1 Лугано С
- 10.08.2016 Лугано 3:1 Сьон С
- 07.08.2016 Лугано 0:2 Вадуц С
- 30.07.2016 Янг Бойз 1:2 Лугано С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Лугано: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
- 06.11.2016 Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига
- 11.09.2016 Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига
- 25.05.2016 Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 28.02.2016 Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига
- 18.10.2015 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 19.07.2015 Санкт-Галлен 2:0 Лугано Суперлига
- 15.09.2013 Лугано 1:3 Санкт-Галлен Кубок Швейцарии
- 16.04.2012 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 15.08.2011 Санкт-Галлен 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 10.07.2010 Санкт-Галлен 1:3 Лугано Товарищеские матчи. Сборные
- 25.05.2009 Лугано 3:1 Санкт-Галлен Челлендж Лига
- 01.12.2008 Санкт-Галлен 2:1 Лугано Челлендж Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|22
|19
|2
|1
|62 - 19
|59
|2.
|Янг Бойз
|22
|12
|6
|4
|51 - 33
|42
|3.
|Сьон
|22
|12
|2
|8
|45 - 36
|38
|4.
|Люцерн
|22
|10
|4
|8
|46 - 42
|34
|5.
|Санкт-Галлен
|22
|7
|5
|10
|25 - 32
|26
|6.
|Лугано
|22
|6
|7
|9
|28 - 40
|25
|7.
|Тун
|22
|5
|8
|9
|29 - 40
|23
|8.
|Грасcхоппер
|22
|6
|4
|12
|28 - 40
|22
|9.
|Лозанна
|22
|5
|4
|13
|38 - 45
|19
|10.
|Вадуц
|22
|4
|6
|12
|28 - 53
|18
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
88'
Лугано производит замену. Садику Армандо уходит, и Понсе Андрес заменяет его
78'
Санкт-Галлен производит замену. Араторе Марко уходит, и Куэто Лукас заменяет его
77'
Лугано производит замену. Пиччинокки Марио уходит, и Мартиньони Бруно заменяет его
69'
Санкт-Галлен производит замену. Гельми Рой уходит, и Алексич Даниел заменяет его
69'
Санкт-Галлен производит замену. Барнетта Транквилло уходит, и Тафер Яннис заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Садику Армандо.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Стив Руллье получает желтую карточку.
24'
Саббатини Джонатан получает желтую карточку.
17'
Сульмони Фульвио получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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