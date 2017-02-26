  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 15200
Ингольштадт
0:2
Конец матча
Боруссия М
0'
23' Желтая карточка
Юнг Антони
0:1
60' Гол
Штиндль Ларс
63' Желтая карточка
Тиссеран Марсель
0:2
90' Гол
Хан Андре
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
93'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
91'
Дауд Махмуд сделал результативную передачу.
Описание гола
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хан Андре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!

91'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
91'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Зуттнер Маркус заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
89'
Коэн Альмог бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
89'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
Офсайд
89'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
87'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
87'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
Офсайд
86'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
86'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Боруссия М
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет Боруссия М
83'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
83'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает отличный навес.
82'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Роджер Бернардо наказан за толчок Хан Андре
81'
Удар от ворот произведет Боруссия М
81'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
80'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Дрмич Йосип уходит с поля и его заменяет Хан Андре
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 15200 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
79'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Хинтерзеер Лукас
78'
Киттель Сонни нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
76'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Угловой
76'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
76'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
76'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
76'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
76'
Дрмич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
75'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Удар от ворот произведет Боруссия М
74'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
74'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает навес
73'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Тиссеран Марсель уходит с поля и его заменяет Киттель Сонни
71'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
71'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
Фол, нарушение
70'
Лескано Дарио ныряет в штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Удар от ворот произведет Боруссия М
Угловой
70'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
69'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
Угловой
69'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
69'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
69'
Вестергор Янник наказан за толчок Лескано Дарио
68'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
67'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
65'
Коэн Альмог совершает грубый фол. Янчке Тони был жертвой
65'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
65'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
65'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
63'
Тиссеран Марсель зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
Фол, нарушение
63'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Дауд Махмуд.
61'
Вендт Оскар сделал результативную передачу.
61'
Тактическая замена. Стробл Тобиас уходит с поля и его заменяет Дауд Махмуд
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Штиндль Ларс.
60'
Матип Марвин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
60'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
60'
Хадергьонай Флорент выбил мяч на угловой.
60'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Ингольштадт
59'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает неудачный навес.
Фол, нарушение
58'
Коэн Альмог наказан за толчок Крамер Кристоф
Фол, нарушение
57'
Вестергор Янник наказан за толчок Моралес Альфредо
57'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает подножку. Стробл Тобиас заработал фол.
56'
Матип Марвин имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
56'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
55'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
После дальнего удара, который нанес Коэн Альмог мяч отбит вратарем
55'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
53'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Дрмич Йосип попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
52'
Моралес Альфредо коснулся мяча рукой.
51'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
51'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Боруссия М
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
49'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
49'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
47'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
46'
Тактическая замена. Юнг Антони уходит с поля и его заменяет Роджер Бернардо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Вендт Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
46'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
Фол, нарушение
45'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт. Это Штиндль Ларс заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
44'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой справа.
44'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
44'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой справа.
43'
Зуттнер Маркус выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
43'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М делает подножку. Юнг Антони заработал фол.
42'
Зоммер Ян вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
41'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
38'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
37'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Юнг Антони наказан за толчок Янчке Тони
36'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
35'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Янчке Тони блокирует соперника. Лескано Дарио заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
33'
Юнг Антони из команды Ингольштадт делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
33'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
31'
Удар от ворот произведет Боруссия М
31'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Лескано Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает отличный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
30'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
Офсайд
29'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
28'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
27'
Удар от ворот произведет Боруссия М
26'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Кристенсен Андреас наказан за толчок Лескано Дарио
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Янчке Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
23'
Юнг Антони получает желтую карточку.
Фол, нарушение
23'
Юнг Антони совершает грубый фол. Янчке Тони был жертвой
23'
Коэн Альмог выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
22'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Вендт Оскар из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Боруссия М
20'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
Угловой
20'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт подал угловой справа.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Вестергор Янник выбил мяч на угловой.
19'
После дальнего удара, который нанес Штиндль Ларс мяч отбит вратарем
19'
Удар от ворот произведет Боруссия М
18'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
17'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Крамер Кристоф наказан за толчок Лескано Дарио
Фол, нарушение
15'
Дрмич Йосип наказан за толчок Тиссеран Марсель
15'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает навес
13'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
Гросс Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт наносит очень неточный удар.
10'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Игрок клуба "Ингольштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает неудачный навес.
8'
Удар от ворот произведет Боруссия М
8'
Юнг Антони из команды Ингольштадт наносит неточный удар с лета
8'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
7'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Тиссеран Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Джонсон Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес
3'
Вестергор Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает навес
Офсайд
2'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М в офсайде
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ингольштадт 0:2 Боруссия М
Ингольштадт
13.7% (28)
Ничья:
36.1% (74)
Боруссия М
50.2% (103)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.7% (63)
Боруссия М:
26.8% (55)
Боруссия М:
10.2% (21)
Ингольштадт:
6.3% (13)
Ингольштадт:
5.9% (12)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация