Стадион: Ауди-Шпортпарк Зрители: 15200
0:2
Конец матча
23' Желтая карточкаЮнг Антони
0:1
60' ГолШтиндль Ларс
63' Желтая карточкаТиссеран Марсель
0:2
90' ГолХан Андре
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
93'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
91'
Дауд Махмуд сделал результативную передачу.
91'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хан Андре записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
91'
Дауд Махмуд из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
91'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Зуттнер Маркус заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
90'
90'
89'
Коэн Альмог бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
89'
89'
89'
87'
Тактическая замена. Штиндль Ларс уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
87'
Хинтерзеер Лукас из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
86'
86'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
84'
83'
83'
Коэн Альмог из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
83'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает отличный навес.
82'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Роджер Бернардо наказан за толчок Хан Андре
81'
81'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
80'
80'
Тактическая замена. Дрмич Йосип уходит с поля и его заменяет Хан Андре
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 15200 болельщиков
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
79'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
78'
78'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Хинтерзеер Лукас
78'
Киттель Сонни нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Роджер Бернардо наказан за толчок Кристенсен Андреас
77'
77'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
76'
76'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт подал угловой слева.
76'
76'
Киттель Сонни из команды Ингольштадт делает навес
76'
76'
Дрмич Йосип отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает пас партнеру.
75'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
74'
74'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
74'
74'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
74'
73'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт делает навес
73'
73'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Тактическая замена. Тиссеран Марсель уходит с поля и его заменяет Киттель Сонни
71'
71'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт делает навес
70'
Лескано Дарио ныряет в штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
70'
69'
69'
69'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Вестергор Янник наказан за толчок Лескано Дарио
68'
67'
Гросс Паскаль из команды Ингольштадт в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Коэн Альмог совершает грубый фол. Янчке Тони был жертвой
65'
65'
Вестергор Янник из команды Боруссия М бьет головой мимо ворот
65'
Вендт Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Тиссеран Марсель зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
63'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт опасно играет. Чуть не пострадал Дауд Махмуд.
61'
Вендт Оскар сделал результативную передачу.
61'
Тактическая замена. Стробл Тобиас уходит с поля и его заменяет Дауд Махмуд
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Штиндль Ларс.
60'
Матип Марвин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
60'
Хадергьонай Флорент выбил мяч на угловой.
60'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
59'
59'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает неудачный навес.
58'
Коэн Альмог наказан за толчок Крамер Кристоф
57'
Вестергор Янник наказан за толчок Моралес Альфредо
57'
56'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт делает подножку. Стробл Тобиас заработал фол.
56'
Матип Марвин имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
56'
55'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
После дальнего удара, который нанес Коэн Альмог мяч отбит вратарем
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
53'
53'
Дрмич Йосип попал в створ, но вратарь справился с ударом.
53'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М устремляется вперед с мячом.
52'
Моралес Альфредо коснулся мяча рукой.
51'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает неудачный навес.
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
49'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
49'
49'
48'
48'
48'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
47'
46'
Янчке Тони из команды Боруссия М делает подножку. Лескано Дарио заработал фол.
46'
Тактическая замена. Юнг Антони уходит с поля и его заменяет Роджер Бернардо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Вендт Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
45'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт. Это Штиндль Ларс заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Кристенсен Андреас наказан за толчок Тиссеран Марсель
44'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой справа.
44'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой справа.
43'
Зуттнер Маркус выбил мяч на угловой.
43'
Стробл Тобиас из команды Боруссия М делает подножку. Юнг Антони заработал фол.
42'
42'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
38'
Крамер Кристоф из команды Боруссия М делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
37'
37'
37'
Хофманн Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Юнг Антони наказан за толчок Янчке Тони
36'
Хансен Мартин вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Янчке Тони блокирует соперника. Лескано Дарио заработал своей команде штрафной.
33'
Юнг Антони из команды Ингольштадт делает подножку. Янчке Тони заработал фол.
33'
33'
31'
31'
31'
Лескано Дарио нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Зуттнер Маркус из команды Ингольштадт делает отличный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает подножку. Хадергьонай Флорент заработал фол.
29'
28'
28'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
27'
26'
Зуттнер Маркус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Кристенсен Андреас наказан за толчок Лескано Дарио
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Янчке Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Юнг Антони получает желтую карточку.
23'
Юнг Антони совершает грубый фол. Янчке Тони был жертвой
23'
Коэн Альмог выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес
22'
22'
Вендт Оскар из команды Боруссия М попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
20'
20'
Тиссеран Марсель из команды Ингольштадт бьет головой мимо ворот
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
19'
После дальнего удара, который нанес Штиндль Ларс мяч отбит вратарем
19'
18'
17'
16'
16'
16'
Крамер Кристоф наказан за толчок Лескано Дарио
15'
Дрмич Йосип наказан за толчок Тиссеран Марсель
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
14'
13'
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
Гросс Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Моралес Альфредо из команды Ингольштадт наносит очень неточный удар.
10'
Хадергьонай Флорент из команды Ингольштадт делает навес прямо в штрафную.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
9'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает неудачный навес.
8'
8'
Юнг Антони из команды Ингольштадт наносит неточный удар с лета
8'
7'
5'
5'
Вендт Оскар из команды Боруссия М подал угловой слева.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Джонсон Фабиан нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
3'
3'
2'
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ингольштадт". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Sportpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Ингольштадт 0:2 Боруссия М
Ингольштадт
13.7% (28)
Ничья:
36.1% (74)
Боруссия М
50.2% (103)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.7% (63)
1:2 Боруссия М:
26.8% (55)
0:1 Боруссия М:
10.2% (21)
1:0 Ингольштадт:
6.3% (13)
2:1 Ингольштадт:
5.9% (12)
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