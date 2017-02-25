Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг) Зрители: 39335
3:1
Конец матча
1:0
5' ГолФорсберг Эмиль
7' Желтая карточкаМаро Доминик
2:0
34' Гол в свои воротаМаро Доминик
39' Желтая карточкаРауш Константин
2:1
53' ГолЮя Осако
62' Желтая карточкаИльзанкер Штефан
3:1
65' ГолВернер Тимо
68' Желтая карточкаХёгер Марко
84' Желтая карточкаХектор Йонас
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Зельке Дейви наказан за толчок Суботич Невен
92'
Хектор Йонас наказан за толчок Забитцер Марсель
92'
Удар от ворот произведет Кельн
92'
Хальстенберг Марсель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
91'
Кайзер Доминик из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
88'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
87'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Кайзер Доминик из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Рауш Константин заработал фол.
86'
Тактическая замена. Кейта Наби уходит с поля и его заменяет Кайзер Доминик
86'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Тактическая замена. Вернер Тимо уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
84'
Хектор Йонас получает желтую карточку.
84'
Хектор Йонас из команды Кельн. Это Кейта Наби заработал фол.
83'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
83'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге устремляется вперед с мячом.
83'
Игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Йойич Милош навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Демме Диего из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Йойич Милош заработал фол.
81'
Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Юя Осако заработал фол.
80'
Забитцер Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 39335 болельщиков
79'
79'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес
79'
Цоллер Симон из команды Кельн делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
78'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Клеменс Кристиан из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Хёгер Марко уходит с поля и его заменяет Йойич Милош
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
74'
Орбан Вилли наказан за толчок Юя Осако
74'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой слева.
74'
Забитцер Марсель имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!
73'
Хальстенберг Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает подножку. Демме Диего заработал фол.
72'
Хальстенберг Марсель из команды Расенбаллспорт Лейпциге сыграл в стеночку. Кейта Наби не смог опередить голкипера.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Хёгер Марко получает желтую карточку.
68'
Хёгер Марко совершает грубый фол. Кейта Наби был жертвой
67'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Кейта Наби сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Вернер Тимо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге устремляется вперед с мячом.
65'
Кейта Наби выбил мяч подальше от ворот.
65'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Тактическая замена. Форсберг Эмиль уходит с поля и его заменяет Хедира Рани
63'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Ильзанкер Штефан получает желтую карточку.
62'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге. Это Юя Осако заработал фол.
62'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Модест Антони из команды Кельн делает подножку. Хальстенберг Марсель заработал фол.
61'
Комппер Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Рауш Константин из команды Кельн делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает неудачный навес.
59'
Юя Осако наказан за толчок Орбан Вилли
59'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге опасно играет. Чуть не пострадал Хёгер Марко.
57'
57'
57'
Ольковски Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
56'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
53'
Ольковски Павел сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Юя Осако записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
53'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кейта Наби мяча так и не получил
53'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Орбан Вилли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
51'
51'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
49'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
48'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
48'
47'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Кесслер Томас вышел из ворот и забрал мяч.
46'
46'
Тактическая замена. Маро Доминик уходит с поля и его заменяет Цоллер Симон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Вернер Тимо наказан за толчок Суботич Невен
43'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге. Это Ольковски Павел заработал фол.
42'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
41'
40'
Удар от ворот произведет Кельн
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Кесслер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Рауш Константин получает желтую карточку.
39'
Рауш Константин совершает грубый фол. Шмиц Бенно был жертвой
39'
39'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
37'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Кельн
37'
Забитцер Марсель имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
36'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Маро Доминик отправил мяч в свои ворота.
34'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес
34'
Модест Антони из команды Кельн в офсайде
33'
Удар от ворот произведет Расенбаллспорт Лейпциге
33'
Хектор Йонас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Модест Антони из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Рауш Константин из команды Кельн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Удар от ворот произведет Кельн
30'
Забитцер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
29'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает неудачный навес.
27'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Кельн
26'
Вернер Тимо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Вернер Тимо на финте ушёл от оппонента.
26'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу за спину защитников.
25'
Хёгер Марко из команды Кельн делает подножку. Вернер Тимо заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Хёгер Марко из команды Кельн делает подножку. Демме Диего заработал фол.
21'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Рауш Константин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Забитцер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
19'
После удара головой, который нанес Вернер Тимо, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
19'
После удара головой, который сделал Хальстенберг Марсель мяч попадает в перекладину
19'
Орбан Вилли из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу одноклубнику.
19'
Форсберг Эмиль из команды Расенбаллспорт Лейпциге подал угловой справа.
19'
Вернер Тимо бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
18'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Хектор Йонас заработал фол.
17'
Комппер Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
15'
Кейта Наби из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Юя Осако заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
13'
Модест Антони из команды Кельн делает неудачный навес.
12'
Хёгер Марко из команды Кельн делает подножку. Форсберг Эмиль заработал фол.
11'
Ильзанкер Штефан из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает подножку. Юя Осако заработал фол.
11'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге в офсайде
9'
9'
Форсберг Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Маро Доминик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
7'
Маро Доминик из команды Кельн делает подножку. Вернер Тимо заработал фол.
7'
Игроки ФК "Расенбаллспорт Лейпциге" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Вернер Тимо сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Форсберг Эмиль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Форсберг Эмиль на финте ушёл от оппонента.
5'
Вернер Тимо из команды Расенбаллспорт Лейпциге делает передачу одноклубнику.
5'
Кесслер Томас ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
2'
Игрок клуба "Расенбаллспорт Лейпциге" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 3:1 Кёльн
РБ Лейпциг
89.8% (184)
Ничья:
6.3% (13)
Кёльн
3.9% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 РБ Лейпциг:
39% (80)
1:0 РБ Лейпциг:
27.8% (57)
2:0 РБ Лейпциг:
15.1% (31)
1:1 Ничья:
4.4% (9)
3:1 РБ Лейпциг:
3.4% (7)
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