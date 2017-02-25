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Стадион: Зрители: 27086
Байер Л
0:2
Конец матча
Майнц
0'
0:1
3' Гол
Бель Штефан
10' Желтая карточка
Бендер Ларс
0:2
11' Гол
Озтунали Левин
74' Желтая карточка
Муто Йосинори
83' Желтая карточка
Латца Данни
90' Желтая карточка
Гбамин Жан-Филипп
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Юрченко Владлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
94'
Гбамин Жан-Филипп получает желтую карточку.
Фол, нарушение
94'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.

93'
Топрак Омер из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
93'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
Фол, нарушение
93'
Кайсон Робин нарушает правила. Едвай Тин пострадал
93'
Удар от ворот произведет Майнц
92'
Тактическая замена. Кордоба Джон уходит с поля и его заменяет Гбамин Жан-Филипп
Фол, нарушение
92'
Кайсон Робин из команды Майнц. Это Кисслинг Штефан заработал фол.
Фол, нарушение
91'
Кисслинг Штефан наказан за толчок Латца Данни
91'
Удар от ворот произведет Байер Л
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Тактическая замена. Муто Йосинори уходит с поля и его заменяет Хайро Самперио
Фол, нарушение
89'
Кисслинг Штефан наказан за толчок Фрай Фабиан
88'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
86'
Удар от ворот произведет Майнц
86'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Офсайд
85'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Кисслинг Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
85'
После удара головой, который сделал Муто Йосинори мяч выносится вратарем на угловой
84'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
84'
Удар от ворот произведет Майнц
Желтая карточка
83'
Латца Данни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Латца Данни коснулся мяча рукой.
82'
Удар от ворот произведет Майнц
Угловой
81'
Кампль Кевин из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
81'
Лоссль Йонас выбил мяч на угловой.
81'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
81'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
79'
Муто Йосинори коснулся мяча рукой.
79'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Юрченко Владлен
Фол, нарушение
78'
Беллараби Карим наказан за толчок Кайсон Робин
76'
Тактическая замена. Де Бласис Пабло уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
76'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
74'
Муто Йосинори получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Муто Йосинори из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Бендер Ларс.
Фол, нарушение
73'
Кордоба Джон коснулся мяча рукой.
73'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Топрак Омер из команды Байер Л делает навес
73'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Бендер Ларс наказан за толчок Кордоба Джон
71'
Удар от ворот произведет Майнц
71'
Брандт Юлиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
70'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Едвай Тин заработал фол.
70'
Эрнандес Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Бюссманн Гаэтен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
69'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
69'
Кампль Кевин из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
68'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
67'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
65'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
62'
Кордоба Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
62'
Фолланд Кевин исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
61'
Де Бласис Пабло совершает грубый фол. Беллараби Карим был жертвой
60'
Удар от ворот произведет Майнц
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
60'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
59'
Кордоба Джон из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Бендер Ларс из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
58'
Едвай Тин наказан за толчок Муто Йосинори
58'
Удар от ворот произведет Майнц
57'
Эрнандес Хавьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
57'
Муто Йосинори атакует сзади соперника. Бендер Ларс пострадал.
57'
Удар от ворот произведет Байер Л
56'
Озтунали Левин из команды Майнц наносит неточный удар с лета
Фол, нарушение
56'
Топрак Омер из команды Байер Л. Это Кордоба Джон заработал фол.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 27086 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
55'
Кампль Кевин из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Озтунали Левин.
54'
Тактическая замена. Драгович Александр уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
Фол, нарушение
53'
Едвай Тин из команды Байер Л делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Эрнандес Хавьер наказан за толчок Латца Данни
53'
Удар от ворот произведет Байер Л
53'
Кордоба Джон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
52'
Бендер Ларс из команды Байер Л. Это Кордоба Джон заработал фол.
52'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
47'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хавец Кай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Бель Штефан блокирует соперника. Фолланд Кевин заработал своей команде штрафной.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
46'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Озтунали Левин заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Байер Л
43'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Бендер Ларс из команды Байер Л. Это Кордоба Джон заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Байер Л
Фол, нарушение
42'
Драгович Александр из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Кордоба Джон.
Офсайд
40'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Муто Йосинори коснулся мяча рукой.
Офсайд
37'
Кордоба Джон из команды Майнц в офсайде
37'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
37'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Кордоба Джон из команды Майнц делает пас партнеру.
36'
Кордоба Джон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает навес
35'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
35'
Фолланд Кевин нарушает правила. Латца Данни пострадал
Угловой
34'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
34'
Хавец Кай бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
34'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Топрак Омер
Фол, нарушение
33'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
33'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Едвай Тин из команды Байер Л делает навес
Фол, нарушение
32'
Беллараби Карим из команды Байер Л. Это Де Бласис Пабло заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Майнц
30'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л наносит неточный удар с лета
30'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Хавец Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
27'
Едвай Тин из команды Байер Л делает подножку. Лоссль Йонас заработал фол.
27'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Рамальо Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Угловой
24'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
23'
Бендер Ларс выбил мяч на угловой.
Угловой
23'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой слева.
23'
Драгович Александр выбил мяч на угловой.
23'
Кордоба Джон из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
22'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Латца Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кордоба Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
20'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
20'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Едвай Тин из команды Байер Л делает навес
19'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Хавец Кай из команды Байер Л делает навес
19'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
Фол, нарушение
16'
Кордоба Джон из команды Майнц. Это Драгович Александр заработал фол.
16'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
15'
Фрай Фабиан нарушает правила. Хавец Кай пострадал
15'
Едвай Тин пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
Угловой
14'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
14'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
Кампль Кевин из команды Байер Л делает навес
12'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Озтунали Левин отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Желтая карточка
10'
Бендер Ларс получает желтую карточку.
Фол, нарушение
10'
Бендер Ларс совершает грубый фол. Бюссманн Гаэтен был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес
8'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Фрай Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Майнц
7'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
7'
Бель Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает навес
6'
Муто Йосинори из команды Майнц бьет головой мимо ворот
6'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
5'
Удар от ворот произведет Майнц
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
Озтунали Левин сделал результативную передачу.
Описание гола
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бель Штефан из клуба "Майнц" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
3'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
3'
Бендер Ларс выбил мяч на угловой.
Угловой
3'
Озтунали Левин из команды Майнц подал угловой справа.
2'
Кордоба Джон мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
2'
Бюссманн Гаэтен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Кампль Кевин из команды Байер Л подал угловой справа.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
Фол, нарушение
1'
Фрай Фабиан нарушает правила. Беллараби Карим пострадал
1'
Топрак Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 0:2 Майнц
Байер Л
90.5% (181)
Ничья:
7% (14)
Майнц
2.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
45% (90)
Байер Л:
19% (38)
Байер Л:
15.5% (31)
Байер Л:
8% (16)
Ничья:
6% (12)
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