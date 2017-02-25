Стадион: БайАрена Зрители: 27086
0:1
3' ГолБель Штефан
10' Желтая карточкаБендер Ларс
0:2
11' ГолОзтунали Левин
74' Желтая карточкаМуто Йосинори
83' Желтая карточкаЛатца Данни
90' Желтая карточкаГбамин Жан-Филипп
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
95'
95'
Юрченко Владлен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Гбамин Жан-Филипп получает желтую карточку.
94'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц делает подножку. Кисслинг Штефан заработал фол.
93'
Топрак Омер из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
93'
93'
Кайсон Робин нарушает правила. Едвай Тин пострадал
93'
92'
Тактическая замена. Кордоба Джон уходит с поля и его заменяет Гбамин Жан-Филипп
92'
Кайсон Робин из команды Майнц. Это Кисслинг Штефан заработал фол.
91'
Кисслинг Штефан наказан за толчок Латца Данни
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Тактическая замена. Муто Йосинори уходит с поля и его заменяет Хайро Самперио
89'
Кисслинг Штефан наказан за толчок Фрай Фабиан
88'
88'
86'
86'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Кисслинг Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
85'
После удара головой, который сделал Муто Йосинори мяч выносится вратарем на угловой
84'
Кордоба Джон из команды Майнц делает навес
84'
83'
Латца Данни получает желтую карточку.
83'
Латца Данни коснулся мяча рукой.
82'
81'
Кампль Кевин из команды Байер Л разыграл угловой с правого угла.
81'
Лоссль Йонас выбил мяч на угловой.
81'
81'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Муто Йосинори коснулся мяча рукой.
79'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Юрченко Владлен
78'
Беллараби Карим наказан за толчок Кайсон Робин
76'
Тактическая замена. Де Бласис Пабло уходит с поля и его заменяет Кайсон Робин
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Игроки ФК "Байер Л" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
74'
74'
Кампль Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Муто Йосинори получает желтую карточку.
74'
Муто Йосинори из команды Майнц опасно играет. Чуть не пострадал Бендер Ларс.
73'
Кордоба Джон коснулся мяча рукой.
73'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Топрак Омер из команды Байер Л делает навес
73'
71'
Бендер Ларс наказан за толчок Кордоба Джон
71'
71'
Брандт Юлиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
70'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Едвай Тин заработал фол.
70'
Эрнандес Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Бюссманн Гаэтен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Кампль Кевин из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
69'
68'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
67'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Брандт Юлиан
67'
66'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес
65'
Беллараби Карим из команды Байер Л сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
63'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
62'
Кордоба Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Фолланд Кевин исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
61'
Де Бласис Пабло совершает грубый фол. Беллараби Карим был жертвой
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Кисслинг Штефан из команды Байер Л бьет головой мимо ворот
60'
59'
Кордоба Джон из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Бендер Ларс из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Едвай Тин наказан за толчок Муто Йосинори
58'
57'
Эрнандес Хавьер бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Муто Йосинори атакует сзади соперника. Бендер Ларс пострадал.
57'
56'
Озтунали Левин из команды Майнц наносит неточный удар с лета
56'
Топрак Омер из команды Байер Л. Это Кордоба Джон заработал фол.
55'
Сегодняшная посещаемость составляет 27086 болельщиков
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Кампль Кевин из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Озтунали Левин.
54'
Тактическая замена. Драгович Александр уходит с поля и его заменяет Кисслинг Штефан
53'
Едвай Тин из команды Байер Л делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
53'
Эрнандес Хавьер наказан за толчок Латца Данни
53'
53'
Кордоба Джон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Бендер Ларс из команды Байер Л. Это Кордоба Джон заработал фол.
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Бендер Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
47'
47'
47'
Хавец Кай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Бель Штефан блокирует соперника. Фолланд Кевин заработал своей команде штрафной.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает подножку. Озтунали Левин заработал фол.
43'
43'
Озтунали Левин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Бендер Ларс из команды Байер Л. Это Кордоба Джон заработал фол.
42'
42'
Драгович Александр из команды Байер Л опасно играет. Чуть не пострадал Кордоба Джон.
40'
Де Бласис Пабло из команды Майнц в офсайде
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Муто Йосинори коснулся мяча рукой.
37'
37'
37'
37'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Кордоба Джон из команды Майнц делает пас партнеру.
36'
Кордоба Джон попал в створ, но вратарь справился с ударом.
36'
Бюссманн Гаэтен из команды Майнц делает навес
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Фолланд Кевин нарушает правила. Латца Данни пострадал
34'
34'
Хавец Кай бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
34'
Де Бласис Пабло наказан за толчок Топрак Омер
33'
Латца Данни из команды Майнц делает подножку. Хавец Кай заработал фол.
33'
Донати Джулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Беллараби Карим из команды Байер Л. Это Де Бласис Пабло заработал фол.
31'
30'
Эрнандес Хавьер из команды Байер Л наносит неточный удар с лета
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Хавец Кай нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Едвай Тин из команды Байер Л делает подножку. Лоссль Йонас заработал фол.
27'
26'
26'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
23'
Бендер Ларс выбил мяч на угловой.
23'
23'
Драгович Александр выбил мяч на угловой.
23'
Кордоба Джон из команды Майнц устремляется вперед с мячом.
22'
21'
Латца Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Кордоба Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
20'
Беллараби Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Латца Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
16'
Кордоба Джон из команды Майнц. Это Драгович Александр заработал фол.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
15'
Фрай Фабиан нарушает правила. Хавец Кай пострадал
15'
Едвай Тин пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Фолланд Кевин из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
14'
14'
Беллараби Карим из команды Байер Л попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
13'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
13'
12'
11'
ГО-О-О-О-ОЛ! Озтунали Левин отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
10'
Бендер Ларс получает желтую карточку.
10'
Бендер Ларс совершает грубый фол. Бюссманн Гаэтен был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
9'
8'
Лено Бернд вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Фрай Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Бендер Ларс из команды Байер Л делает подножку. Кордоба Джон заработал фол.
8'
7'
7'
7'
7'
6'
Муто Йосинори из команды Майнц бьет головой мимо ворот
6'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
Озтунали Левин сделал результативную передачу.
3'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бель Штефан из клуба "Майнц" отправил мяч головой в ворота.
3'
3'
Бендер Ларс выбил мяч на угловой.
3'
2'
Кордоба Джон мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
2'
Бюссманн Гаэтен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Фрай Фабиан нарушает правила. Беллараби Карим пострадал
1'
1'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Байер Л 0:2 Майнц
Байер Л
90.5% (181)
Ничья:
7% (14)
Майнц
2.5% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
45% (90)
1:0 Байер Л:
19% (38)
2:0 Байер Л:
15.5% (31)
3:1 Байер Л:
8% (16)
1:1 Ничья:
6% (12)
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