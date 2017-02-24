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Стадион: Зрители: 30000
Вольфсбург
1:2
Конец матча
Вердер
0'
0:1
10' Гол
Гнабри Серж
0:2
18' Гол
Гнабри Серж
1:2
19' Гол
Майораль Борха
45' Желтая карточка
Бартельс Фин
69' Желтая карточка
Видвальд Феликс
86' Желтая карточка
Арнольд Максимилиан
90' Желтая карточка
Сане Людовик
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
94'
Удар от ворот произведет Вердер
Желтая карточка
94'
Сане Людовик получает желтую карточку за споры
93'
Гомес Марио из команды Вольфсбург наносит очень неточный удар.
93'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.

Угловой
93'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
93'
Бауэр Роберт выбил мяч на угловой.
92'
Писарро Клаудио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
92'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает навес
92'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
92'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
91'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Густаво Луис из команды Вольфсбург делает подножку. Крузе Макс заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
89'
Удар от ворот произведет Вердер
88'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
88'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
88'
Гебреселассие Теодор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
87'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
86'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
86'
Арнольд Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
86'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Бауэр Роберт
86'
Бауэр Роберт из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
85'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
84'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
84'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Малли Юнус из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
84'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
84'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Арнольд Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает навес
83'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
82'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Гнабри Серж наказан за толчок Густаво Луис
Фол, нарушение
81'
Гомес Марио атакует сзади соперника. Крузе Макс пострадал.
81'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Тактическая замена. Трэш Кристиан уходит с поля и его заменяет Герардт Янник
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
79'
Кайнц Флориан совершает грубый фол. Арнольд Максимилиан был жертвой
Фол, нарушение
79'
Гриллич Флориан из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Трэш Кристиан.
78'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Кайнц Флориан из команды Вердер. Это Хорн Яннес заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Вердер
77'
Малли Юнус из команды Вольфсбург наносит неточный удар с лета
77'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
77'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает навес
76'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Малли Юнус на финте ушёл от оппонента.
76'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург отвел угрозу отличным подкатом
76'
Гнабри Серж из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
75'
Густаво Луис наказан за толчок Кайнц Флориан
75'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой слева.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Гриллич Флориан
74'
Тактическая замена. Майораль Борха уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
74'
Гебреселассие Теодор выбил мяч на угловой.
74'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
73'
Гнабри Серж из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает навес
72'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
72'
Удар от ворот произведет Вердер
71'
Арнольд Максимилиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
71'
Гнабри Серж из команды Вердер делает подножку. Трэш Кристиан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Желтая карточка
69'
Видвальд Феликс получил жёлтую карточку за затяжку времени.
Фол, нарушение
69'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает подножку. Крузе Макс заработал фол.
69'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
68'
Майораль Борха из команды Вольфсбург сыграл в стеночку. Малли Юнус не смог опередить голкипера.
Фол, нарушение
66'
Кнохе Робин наказан за толчок Сане Людовик
Угловой
66'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой слева.
66'
Гебреселассие Теодор выбил мяч на угловой.
66'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
65'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает навес
Фол, нарушение
65'
Юнузович Златко коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков
63'
Удар от ворот произведет Вердер
63'
Тактическая замена. Дидави Даниэль уходит с поля и его заменяет Гомес Марио
62'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
Угловой
62'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
62'
Сане Людовик выбил мяч на угловой.
62'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Малли Юнус на финте ушёл от оппонента.
62'
Малли Юнус из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
Видвальд Феликс неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
62'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
61'
Бауэр Роберт выбил мяч на угловой.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
59'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
58'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Вердер
57'
Густаво Луис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
Бауэр Роберт из команды Вердер остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
56'
Удар от ворот произведет Вердер
56'
Кнохе Робин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
56'
Видвальд Феликс неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
56'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Юнузович Златко совершает грубый фол. Блащиковский Якуб был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Густаво Луис блокирует соперника. Бартельс Фин заработал своей команде штрафной.
54'
Удар от ворот произведет Вердер
53'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
53'
Видвальд Феликс неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
Угловой
53'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
53'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
52'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург подал угловой справа.
52'
Бауэр Роберт выбил мяч на угловой.
Угловой
52'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
51'
Майораль Борха из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает подножку. Трэш Кристиан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Угловой
50'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
50'
Гнабри Серж выбил мяч на угловой.
50'
Майораль Борха на финте ушёл от оппонента.
50'
Видвальд Феликс неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
50'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
49'
Удар от ворот произведет Вердер
48'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Эггештайн Максимилиан блокирует соперника. Дидави Даниэль заработал своей команде штрафной.
47'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Густаво Луис и мяч снова в игре
47'
Игрок из команды Вольфсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Родригес Рикардо, и мяч снова в игре
47'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
47'
Хорн Яннес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Желтая карточка
46'
Бартельс Фин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Бартельс Фин наказан за толчок Дидави Даниэль
Фол, нарушение
46'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Удар от ворот произведет Вердер
45'
Блащиковский Якуб бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
44'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
44'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает навес
43'
Сане Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург подал угловой слева.
42'
Арнольд Максимилиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
42'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Блащиковский Якуб заработал фол.
42'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
41'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Майораль Борха бьет в штангу и упускает момент забить!
40'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Офсайд
39'
Майораль Борха из команды Вольфсбург в офсайде
39'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
38'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Крузе Макс из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
37'
Удар от ворот произведет Вердер
37'
После штрафного удара, который произвел Дидави Даниэль мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
36'
Юнузович Златко блокирует соперника. Дидави Даниэль заработал своей команде штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Малли Юнус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Велькович Милош наказан за толчок Майораль Борха
Фол, нарушение
32'
Блащиковский Якуб совершает грубый фол. Бартельс Фин был жертвой
32'
Удар от ворот произведет Вольфсбург
32'
Гнабри Серж из команды Вердер наносит неточный удар с лета
32'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
32'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
28'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Удар от ворот произведет Вердер
27'
Родригес Рикардо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
26'
Бартельс Фин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Блащиковский Якуб бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
26'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Трэш Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Удар от ворот произведет Вердер
23'
Родригес Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
23'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
22'
После удара головой, который нанес Малли Юнус, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
22'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес
21'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Бартельс Фин, и мяч снова в игре
20'
Бартельс Фин на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Майораль Борха из команды Вольфсбург добил мяч в ворота.
19'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
Угловой
19'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
19'
Бауэр Роберт выбил мяч на угловой.
19'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
18'
Сане Людовик сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гнабри Серж эффектным ударом переправил мяч в ворота.
18'
Сане Людовик из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
18'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Дидави Даниэль наказан за толчок Бауэр Роберт
17'
Трэш Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
17'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
16'
Густаво Луис выбил мяч на угловой.
16'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес
15'
Бауэр Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой справа.
14'
Бауэр Роберт выбил мяч на угловой.
14'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает навес
14'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Вердер
12'
Трэш Кристиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
11'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Майораль Борха, и мяч снова в игре
11'
Мойсандер Никлас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Описание гола
10'
ГОЛ! - Гнабри Серж из команды Вердер наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
10'
Густаво Луис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
9'
Дидави Даниэль атакует сзади соперника. Эггештайн Максимилиан пострадал.
8'
Юнузович Златко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург делает навес
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
7'
Удар от ворот произведет Вердер
6'
Родригес Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Вердер
4'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Игрок клуба "Вольфсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Вердер
Вольфсбург
83% (186)
Ничья:
13.8% (31)
Вердер
3.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Вольфсбург:
45.5% (102)
Вольфсбург:
20.1% (45)
Ничья:
9.8% (22)
Вольфсбург:
6.7% (15)
Вольфсбург:
3.6% (8)
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