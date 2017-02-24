Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 30000
1:2
Конец матча
0:1
10' ГолГнабри Серж
0:2
18' ГолГнабри Серж
1:2
19' ГолМайораль Борха
45' Желтая карточкаБартельс Фин
69' Желтая карточкаВидвальд Феликс
86' Желтая карточкаАрнольд Максимилиан
90' Желтая карточкаСане Людовик
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
94'
94'
Сане Людовик получает желтую карточку за споры
93'
Гомес Марио из команды Вольфсбург наносит очень неточный удар.
93'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
93'
93'
92'
Писарро Клаудио отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Крузе Макс из команды Вердер делает пас партнеру.
92'
92'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
92'
92'
92'
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Густаво Луис из команды Вольфсбург делает подножку. Крузе Макс заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
90'
89'
88'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает отличный пас, но никто из партнеров по команде не пользуется им.
88'
88'
Гебреселассие Теодор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
88'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
87'
86'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Арнольд Максимилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
86'
Арнольд Максимилиан наказан за толчок Бауэр Роберт
86'
Бауэр Роберт из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
85'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
84'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
84'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Малли Юнус из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
84'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург разыграл угловой с правого угла.
84'
84'
Арнольд Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Гомес Марио из команды Вольфсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
83'
83'
82'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Писарро Клаудио
82'
82'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Герардт Янник из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
81'
Гнабри Серж наказан за толчок Густаво Луис
81'
Гомес Марио атакует сзади соперника. Крузе Макс пострадал.
81'
81'
Тактическая замена. Трэш Кристиан уходит с поля и его заменяет Герардт Янник
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
79'
Кайнц Флориан совершает грубый фол. Арнольд Максимилиан был жертвой
79'
Гриллич Флориан из команды Вердер опасно играет. Чуть не пострадал Трэш Кристиан.
78'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает подножку. Юнузович Златко заработал фол.
77'
Кайнц Флориан из команды Вердер. Это Хорн Яннес заработал фол.
77'
77'
Малли Юнус из команды Вольфсбург наносит неточный удар с лета
77'
Гомес Марио из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
77'
Нтеп Пауль-Жорж из команды Вольфсбург делает навес
76'
76'
76'
Малли Юнус на финте ушёл от оппонента.
76'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург отвел угрозу отличным подкатом
76'
Гнабри Серж из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
75'
Густаво Луис наказан за толчок Кайнц Флориан
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
75'
Тактическая замена. Эггештайн Максимилиан уходит с поля и его заменяет Гриллич Флориан
74'
Тактическая замена. Майораль Борха уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
74'
Гебреселассие Теодор выбил мяч на угловой.
74'
73'
Гнабри Серж из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает навес
72'
72'
71'
Арнольд Максимилиан бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
71'
Гнабри Серж из команды Вердер делает подножку. Трэш Кристиан заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Видвальд Феликс получил жёлтую карточку за затяжку времени.
69'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает подножку. Крузе Макс заработал фол.
69'
69'
68'
Майораль Борха из команды Вольфсбург сыграл в стеночку. Малли Юнус не смог опередить голкипера.
66'
Кнохе Робин наказан за толчок Сане Людовик
66'
66'
Гебреселассие Теодор выбил мяч на угловой.
66'
65'
65'
Юнузович Златко коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков
63'
63'
Тактическая замена. Дидави Даниэль уходит с поля и его заменяет Гомес Марио
62'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург бьет головой мимо ворот
62'
62'
Сане Людовик выбил мяч на угловой.
62'
Малли Юнус нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Малли Юнус на финте ушёл от оппонента.
62'
Малли Юнус из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
62'
62'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
60'
Тактическая замена. Бартельс Фин уходит с поля и его заменяет Кайнц Флориан
59'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
58'
58'
57'
Густаво Луис бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
57'
Бауэр Роберт из команды Вердер остановил атаку, перехватив мяч.
57'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает навес
56'
56'
Кнохе Робин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
56'
56'
55'
Юнузович Златко совершает грубый фол. Блащиковский Якуб был жертвой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
55'
Бенальо Диего вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Густаво Луис блокирует соперника. Бартельс Фин заработал своей команде штрафной.
54'
53'
Родригес Рикардо из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
53'
53'
53'
52'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург подал угловой справа.
52'
52'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
51'
Майораль Борха из команды Вольфсбург попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
51'
Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает подножку. Трэш Кристиан заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
50'
50'
Гнабри Серж выбил мяч на угловой.
50'
Майораль Борха на финте ушёл от оппонента.
50'
50'
49'
48'
48'
48'
Эггештайн Максимилиан блокирует соперника. Дидави Даниэль заработал своей команде штрафной.
47'
Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Густаво Луис и мяч снова в игре
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Вратарь парирует удар, который нанес Родригес Рикардо, и мяч снова в игре
47'
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
47'
Хорн Яннес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
46'
Бартельс Фин получает желтую карточку.
46'
Бартельс Фин наказан за толчок Дидави Даниэль
46'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает подножку. Малли Юнус заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Блащиковский Якуб бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
44'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
44'
44'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург делает навес
43'
43'
42'
Арнольд Максимилиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
42'
Бартельс Фин из команды Вердер делает подножку. Блащиковский Якуб заработал фол.
42'
41'
41'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Майораль Борха бьет в штангу и упускает момент забить!
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Майораль Борха из команды Вольфсбург в офсайде
39'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает пас партнеру.
39'
38'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Крузе Макс из команды Вердер устремляется вперед с мячом.
37'
37'
После штрафного удара, который произвел Дидави Даниэль мяч попадает в штангу
36'
Юнузович Златко блокирует соперника. Дидави Даниэль заработал своей команде штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
34'
34'
Велькович Милош наказан за толчок Майораль Борха
32'
Блащиковский Якуб совершает грубый фол. Бартельс Фин был жертвой
32'
32'
Гнабри Серж из команды Вердер наносит неточный удар с лета
32'
Крузе Макс из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
32'
Игрок из команды Вердер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
28'
28'
27'
Родригес Рикардо бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
26'
Гебреселассие Теодор наказан за толчок Майораль Борха
26'
Бартельс Фин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Блащиковский Якуб бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Видвальд Феликс вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Трэш Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Родригес Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
23'
Малли Юнус из команды Вольфсбург делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
23'
22'
После удара головой, который нанес Малли Юнус, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
22'
21'
Хорн Яннес из команды Вольфсбург остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Вратарь парирует удар, который нанес Бартельс Фин, и мяч снова в игре
20'
Бартельс Фин на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Дидави Даниэль сделал результативную передачу.
19'
Майораль Борха из команды Вольфсбург добил мяч в ворота.
19'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург делает передачу одноклубнику.
19'
19'
19'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает навес прямо в штрафную.
18'
Сане Людовик сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Гнабри Серж эффектным ударом переправил мяч в ворота.
18'
Сане Людовик из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
18'
Юнузович Златко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Дидави Даниэль наказан за толчок Бауэр Роберт
17'
Трэш Кристиан сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
17'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой справа.
16'
Густаво Луис выбил мяч на угловой.
16'
Бартельс Фин из команды Вердер делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
15'
15'
14'
14'
14'
13'
12'
Трэш Кристиан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
11'
11'
Вратарь парирует удар, который нанес Майораль Борха, и мяч снова в игре
11'
Мойсандер Никлас сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
ГОЛ! - Гнабри Серж из команды Вердер наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
10'
Густаво Луис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
10'
Бауэр Роберт из команды Вердер делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
9'
Дидави Даниэль атакует сзади соперника. Эггештайн Максимилиан пострадал.
8'
Юнузович Златко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург делает передачу за спину защитников.
7'
6'
Родригес Рикардо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Блащиковский Якуб из команды Вольфсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
4'
4'
Арнольд Максимилиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
3'
Дидави Даниэль наказан за толчок Гебреселассие Теодор
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:2 Вердер
Вольфсбург
83% (186)
Ничья:
13.8% (31)
Вердер
3.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вольфсбург:
45.5% (102)
1:0 Вольфсбург:
20.1% (45)
1:1 Ничья:
9.8% (22)
2:0 Вольфсбург:
6.7% (15)
3:1 Вольфсбург:
3.6% (8)
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