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Стадион:
Фрайбург
 
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Боруссия Д
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 5 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фрайбург - Боруссия Д, который состоится 25.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Фрайбург - Боруссия Д
Фрайбург
7.4% (8)
Ничья:
17.6% (19)
Боруссия Д
75% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
44.4% (48)
Ничья:
13.9% (15)
Боруссия Д:
10.2% (11)
Боруссия Д:
10.2% (11)
Боруссия Д:
4.6% (5)
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