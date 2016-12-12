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Стадион:
Бавария
 
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Гамбург
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Гамбург, который состоится 25.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Бавария - Гамбург
Бавария
96.3% (105)
Ничья:
1.8% (2)
Гамбург
1.8% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
42.2% (46)
Бавария:
14.7% (16)
Бавария:
12.8% (14)
Бавария:
12.8% (14)
Бавария:
3.7% (4)
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