- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2016
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Аллианц Арена
Предыдущие игры
Бавария (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 18.02.2017 Герта 1:1 Бавария Б
- 11.02.2017 Ингольштадт 0:2 Бавария Б
- 04.02.2017 Бавария 1:1 Шальке 04 Б
- 28.01.2017 Вердер 1:2 Бавария Б
- 20.01.2017 Фрайбург 1:2 Бавария Б
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Б
- 18.12.2016 Дармштадт 0:1 Бавария Б
- 10.12.2016 Бавария 5:0 Вольфсбург Б
- 02.12.2016 Майнц 1:3 Бавария Б
- 26.11.2016 Бавария 2:1 Байер Л Б
- 19.11.2016 Боруссия Д 1:0 Бавария Б
- 05.11.2016 Бавария 1:1 Хоффенхайм Б
- 29.10.2016 Аугсбург 1:3 Бавария Б
- 22.10.2016 Бавария 2:0 Боруссия М Б
- 15.10.2016 Айнтрахт Фр 2:2 Бавария Б
- 01.10.2016 Бавария 1:1 Кёльн Б
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 21.09.2016 Бавария 3:0 Герта Б
- 17.09.2016 Бавария 3:1 Ингольштадт Б
- 09.09.2016 Шальке 04 0:2 Бавария Б
Гамбург (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 18.02.2017 Гамбург 2:2 Фрайбург Б
- 11.02.2017 РБ Лейпциг 0:3 Гамбург Б
- 03.02.2017 Гамбург 1:0 Байер Л Б
- 28.01.2017 Ингольштадт 3:1 Гамбург Б
- 21.01.2017 Вольфсбург 1:0 Гамбург Б
- 20.12.2016 Гамбург 2:1 Шальке 04 Б
- 17.12.2016 Майнц 3:1 Гамбург Б
- 10.12.2016 Гамбург 1:0 Аугсбург Б
- 04.12.2016 Дармштадт 0:2 Гамбург Б
- 26.11.2016 Гамбург 2:2 Вердер Б
- 20.11.2016 Хоффенхайм 2:2 Гамбург Б
- 05.11.2016 Гамбург 2:5 Боруссия Д Б
- 30.10.2016 Кёльн 3:0 Гамбург Б
- 21.10.2016 Гамбург 0:3 Айнтрахт Фр Б
- 15.10.2016 Боруссия М 0:0 Гамбург Б
- 01.10.2016 Герта 2:0 Гамбург Б
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 20.09.2016 Фрайбург 1:0 Гамбург Б
- 17.09.2016 Гамбург 0:4 РБ Лейпциг Б
- 10.09.2016 Байер Л 3:1 Гамбург Б
Последние игры между собой
Бавария: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Гамбург: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
- 24.09.2016 Гамбург 0:1 Бавария Бундеслига
- 22.01.2016 Гамбург 1:2 Бавария Бундеслига
- 14.08.2015 Бавария 5:0 Гамбург Бундеслига
- 14.02.2015 Бавария 8:0 Гамбург Бундеслига
- 29.10.2014 Гамбург 1:3 Бавария Кубок Германии
- 20.09.2014 Гамбург 0:0 Бавария Бундеслига
- 03.05.2014 Гамбург 1:4 Бавария Бундеслига
- 12.02.2014 Гамбург 0:5 Бавария Кубок Германии
- 14.12.2013 Бавария 3:1 Гамбург Бундеслига
- 20.07.2013 Гамбург 0:4 Бавария Телеком Кап
- 30.03.2013 Бавария 9:2 Гамбург Бундеслига
- 03.11.2012 Гамбург 0:3 Бавария Бундеслига
- 05.08.2012 Гамбург 0:1 Бавария Кубок LIGAtotal! по футболу
- 04.02.2012 Гамбург 1:1 Бавария Бундеслига
- 20.08.2011 Бавария 5:0 Гамбург Бундеслига
- 19.07.2011 Бавария 1:2 Гамбург Товарищеские матчи. Сборные
- 12.03.2011 Бавария 6:0 Гамбург Бундеслига
- 22.10.2010 Гамбург 0:0 Бавария Бундеслига
- 28.02.2010 Бавария 1:0 Гамбург Бундеслига
- 26.09.2009 Гамбург 1:0 Бавария Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|46 - 13
|50
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|14
|3
|4
|38 - 21
|45
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|43 - 23
|37
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|10
|2
|38 - 21
|37
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|25 - 20
|35
|6.
|Герта
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|28 - 24
|34
|7.
|Кёльн
|Заявка
|21
|8
|9
|4
|30 - 19
|33
|8.
|Байер Л
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|34 - 30
|30
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|28 - 36
|30
|10.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|25 - 22
|26
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 29
|26
|12.
|Майнц
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|29 - 37
|25
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|19 - 27
|24
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|19 - 31
|22
|15.
|Гамбург
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|21 - 37
|20
|16.
|Вердер
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|26 - 42
|19
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|19 - 32
|18
|18.
|Дармштадт
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|14 - 41
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Гамбург, который состоится 25.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бавария - Гамбург, который состоится 25.02.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Бавария - Гамбург
Бавария
96.3% (105)
Ничья:
1.8% (2)
Гамбург
1.8% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Бавария:
42.2% (46)
3:0 Бавария:
14.7% (16)
2:1 Бавария:
12.8% (14)
3:1 Бавария:
12.8% (14)
4:0 Бавария:
3.7% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
-
Германия
- Бундеслига
- Кубок Германии
- Бундеслига 2
- Бундеслига 3
- Региональная лига. Север
- Региональная лига. Северо-восток
- Региональная лига. Юго-запад
- Региональная лига. Запад
- Региональная лига. Бавария
- Оберлига. Бавария (Север)
- Оберлига. Бавария (Юг)
- Оберлига. Баден-Вюртемберг
- Оберлига. Бремен
- Оберлига. Вестфален
- Оберлига. Гамбург
- Оберлига. Гессен
- Оберлига. Нижний Рейн
- Оберлига. Нижняя Саксония
- Оберлига. Северо-восток (Север)
- Оберлига. Северо-восток (Юг)
- Оберлига. Средний Рейн
- Оберлига. Шлезвиг-Гольштейн
- Оберлига. Юго-запад
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига Чемпионов Азии
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таджикистан
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
- Аргентина
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Коста-Рика
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок Либертадорес
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
- Кубок Англии
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация