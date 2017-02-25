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Стадион: Зрители: 16200
Дармштадт
1:2
Конец матча
Аугсбург
0'
1:0
47' Гол
Хеллер Марсель
1:1
55' Пенальти
Верхаг Пауль
1:2
85' Гол
Бобадилья Рауль
88' Желтая карточка
Хеллер Марсель
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
94'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает подножку. Алтынтоп Халил заработал фол.
94'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Аугсбург
93'
Тактическая замена. Ку Джа-Чхоль уходит с поля и его заменяет Фрамбергер Рафаэль

92'
Алтынтоп Хамит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург. Это Гондорф Жером заработал фол.
91'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
91'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Тактическая замена. Бобадилья Рауль уходит с поля и его заменяет Шмидт Юлиан
Желтая карточка
88'
Хеллер Марсель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
88'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает подножку. Ляйтнер Мориц заработал фол.
88'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
87'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Чжи Дон-Вонь сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бобадилья Рауль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников.
85'
Бойд Терренс мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
85'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
84'
Ляйтнер Мориц из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников.
83'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
83'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
82'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
81'
Бобадилья Рауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Ляйтнер Мориц нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Стафилидис Костас исполняет штрафной удар, но его блокируют
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 16200 болельщиков
Фол, нарушение
81'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
80'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
80'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
Фол, нарушение
79'
Качар Гойко наказан за толчок Гондорф Жером
78'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой справа.
77'
Ляйтнер Мориц нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
77'
Удар от ворот произведет Аугсбург
77'
Тактическая замена. Моравек Ян уходит с поля и его заменяет Ляйтнер Мориц
76'
Тактическая замена. Колак Антонио-Мирко уходит с поля и его заменяет Шипплок Свен
76'
Бойд Терренс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников.
76'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
76'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
75'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
74'
Бобадилья Рауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Бобадилья Рауль исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
72'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
72'
После дальнего удара, который нанес Бобадилья Рауль мяч отбит вратарем
Травма, повреждение
71'
Моравек Ян возвращается на поле, всё в порядке.
71'
Удар от ворот произведет Аугсбург
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
71'
Моравек Ян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
70'
Моравек Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Хеллер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
69'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
Фол, нарушение
68'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Федецкий Артём
67'
Удар от ворот произведет Аугсбург
67'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
67'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сиригу Сандро нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников.
Офсайд
65'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
64'
Моравек Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Верхаг Пауль нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает пас партнеру.
61'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
60'
Сиригу Сандро возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
60'
Сиригу Сандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Чжи Дон-Вонь попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Травма, повреждение
58'
Федецкий Артём возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Федецкий Артём получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
57'
Федецкий Артём на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает подножку. Хинтереггер Мартин заработал фол.
56'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Описание гола
55'
Г О О О О О Л - Верхаг Пауль из команды Аугсбург забивает пенальти
Фол, нарушение
54'
ПЕНАЛЬТИ! – Милошевич Александер фолит в штрафной площади. Кор Доминик пострадал
52'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
51'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Сулу Айтач.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
49'
Моравек Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Гондорф Жером сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хеллер Марсель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Бойд Терренс из команды СК Дармштадт делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
46'
Тактическая замена. Сэм Сидней уходит с поля и его заменяет Бойд Терренс
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
45'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
45'
Хеллер Марсель наказан за толчок Верхаг Пауль
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
42'
Бобадилья Рауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
42'
Бобадилья Рауль наказан за толчок Сулу Айтач
Фол, нарушение
41'
Моравек Ян из команды Аугсбург. Это Гондорф Жером заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Милошевич Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
Фол, нарушение
38'
Федецкий Артём наказан за толчок Чжи Дон-Вонь
37'
Удар от ворот произведет Аугсбург
37'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
36'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
35'
Тактическая замена. Розентал Ян уходит с поля и его заменяет Сиригу Сандро
Фол, нарушение
35'
Кор Доминик блокирует соперника. Гондорф Жером заработал своей команде штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
32'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
32'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург сыграл в стеночку. Алтынтоп Халил не смог опередить голкипера.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
28'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург делает навес
27'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
26'
Колак Антонио-Мирко коснулся мяча рукой.
26'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
Фол, нарушение
23'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Розентал Ян заработал фол.
23'
СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает неудачный навес.
Фол, нарушение
22'
Моравек Ян наказан за толчок Гондорф Жером
22'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Алтынтоп Хамит заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Удар от ворот произведет Аугсбург
19'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Эссер Михаэль вышел из ворот и забрал мяч.
19'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Моравек Ян.
18'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
16'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
16'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
16'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
15'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает неудачный навес.
15'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Милошевич Александер из команды СК Дармштадт делает навес
15'
Верхаг Пауль из команды Аугсбург делает навес
14'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Аугсбург
13'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
13'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
13'
Сулу Айтач навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
11'
Бобадилья Рауль пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Стафилидис Костас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт. Это Алтынтоп Халил заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
8'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Кор Доминик.
7'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Холланд Фабиан.
6'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
4'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
Офсайд
3'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Фол, нарушение
1'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jonathan-Heimes-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дармштадт 1:2 Аугсбург
Дармштадт
24.2% (48)
Ничья:
46% (91)
Аугсбург
29.8% (59)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.9% (77)
Аугсбург:
16.2% (32)
Дармштадт:
12.6% (25)
Аугсбург:
11.1% (22)
Дармштадт:
9.6% (19)
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