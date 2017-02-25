Стадион: Джонатан-Хаймес-Штадион ам Белленфалльтор Зрители: 16200
1:0
47' ГолХеллер Марсель
1:1
55' ПенальтиВерхаг Пауль
1:2
85' ГолБобадилья Рауль
88' Желтая карточкаХеллер Марсель
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает подножку. Алтынтоп Халил заработал фол.
94'
93'
93'
Тактическая замена. Ку Джа-Чхоль уходит с поля и его заменяет Фрамбергер Рафаэль
92'
Алтынтоп Хамит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург. Это Гондорф Жером заработал фол.
91'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает навес
91'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Стафилидис Костас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Тактическая замена. Бобадилья Рауль уходит с поля и его заменяет Шмидт Юлиан
88'
Хеллер Марсель получает желтую карточку.
88'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает подножку. Ляйтнер Мориц заработал фол.
88'
87'
87'
85'
Чжи Дон-Вонь сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бобадилья Рауль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников.
85'
Бойд Терренс мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
85'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
84'
Ляйтнер Мориц из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников.
83'
83'
83'
83'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает навес
82'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
81'
Бобадилья Рауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
81'
Ляйтнер Мориц нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Стафилидис Костас исполняет штрафной удар, но его блокируют
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 16200 болельщиков
81'
Шипплок Свен из команды СК Дармштадт делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает подножку. Кор Доминик заработал фол.
79'
Качар Гойко наказан за толчок Гондорф Жером
78'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
78'
Стафилидис Костас из команды Аугсбург подал угловой справа.
77'
Ляйтнер Мориц нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает навес
77'
77'
Тактическая замена. Моравек Ян уходит с поля и его заменяет Ляйтнер Мориц
76'
Тактическая замена. Колак Антонио-Мирко уходит с поля и его заменяет Шипплок Свен
76'
Бойд Терренс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
76'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников.
76'
76'
75'
75'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
74'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
74'
Бобадилья Рауль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
73'
Бобадилья Рауль исполняет штрафной удар, но его блокируют
72'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает подножку. Бобадилья Рауль заработал фол.
72'
После дальнего удара, который нанес Бобадилья Рауль мяч отбит вратарем
71'
Моравек Ян возвращается на поле, всё в порядке.
71'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Моравек Ян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
Моравек Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Хеллер Марсель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
68'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Федецкий Артём
67'
67'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает неудачный навес.
67'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сиригу Сандро нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников.
65'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
64'
64'
Моравек Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
62'
Верхаг Пауль нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Алтынтоп Халил из команды Аугсбург делает пас партнеру.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Сиригу Сандро возвращается на поле, всё в порядке.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Сиригу Сандро получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
59'
Чжи Дон-Вонь попал в створ, но вратарь справился с ударом.
58'
Федецкий Артём возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Федецкий Артём получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
57'
Федецкий Артём на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает подножку. Хинтереггер Мартин заработал фол.
56'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Г О О О О О Л - Верхаг Пауль из команды Аугсбург забивает пенальти
54'
ПЕНАЛЬТИ! – Милошевич Александер фолит в штрафной площади. Кор Доминик пострадал
52'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает навес
51'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Сулу Айтач.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
49'
Моравек Ян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
47'
Гондорф Жером сделал результативную передачу.
47'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хеллер Марсель записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
47'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
47'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бойд Терренс из команды СК Дармштадт делает подножку. Ку Джа-Чхоль заработал фол.
46'
Тактическая замена. Сэм Сидней уходит с поля и его заменяет Бойд Терренс
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Чжи Дон-Вонь наказан за толчок Милошевич Александер
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сиригу Сандро из команды СК Дармштадт делает подножку. Стафилидис Костас заработал фол.
45'
45'
Хеллер Марсель наказан за толчок Верхаг Пауль
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
44'
Хитц Mapвин вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Гондорф Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
42'
Бобадилья Рауль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Бобадилья Рауль наказан за толчок Сулу Айтач
41'
Моравек Ян из команды Аугсбург. Это Гондорф Жером заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
40'
38'
Федецкий Артём наказан за толчок Чжи Дон-Вонь
37'
37'
Алтынтоп Хамит из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников.
36'
Моравек Ян из команды Аугсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
35'
Тактическая замена. Розентал Ян уходит с поля и его заменяет Сиригу Сандро
35'
Кор Доминик блокирует соперника. Гондорф Жером заработал своей команде штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
32'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург в офсайде
32'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург сыграл в стеночку. Алтынтоп Халил не смог опередить голкипера.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
28'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
28'
27'
26'
Колак Антонио-Мирко коснулся мяча рукой.
26'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
24'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
23'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург делает подножку. Розентал Ян заработал фол.
23'
СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает неудачный навес.
22'
Моравек Ян наказан за толчок Гондорф Жером
22'
20'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Алтынтоп Хамит заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
19'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
19'
19'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Моравек Ян.
18'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Гондорф Жером из команды СК Дармштадт подал угловой справа.
16'
Верхаг Пауль выбил мяч на угловой.
16'
Федецкий Артём из команды СК Дармштадт делает навес
16'
Игрок клуба "СК Дармштадт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Удар от ворот произведет СК Дармштадт
15'
Чжи Дон-Вонь из команды Аугсбург делает неудачный навес.
15'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Милошевич Александер из команды СК Дармштадт делает навес
15'
14'
13'
13'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт бьет головой мимо ворот
13'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт делает пас партнеру.
13'
Сулу Айтач навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Гондорф Жером заработал фол.
11'
Бобадилья Рауль пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
11'
10'
Сулу Айтач выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Розентал Ян из команды СК Дармштадт. Это Алтынтоп Халил заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
8'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт опасно играет. Чуть не пострадал Кор Доминик.
7'
7'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург опасно играет. Чуть не пострадал Холланд Фабиан.
6'
6'
6'
Бобадилья Рауль из команды Аугсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
4'
Колак Антонио-Мирко из команды СК Дармштадт делает подножку. Качар Гойко заработал фол.
3'
Хеллер Марсель из команды СК Дармштадт в офсайде
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Кор Доминик из команды Аугсбург делает подножку. Сэм Сидней заработал фол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Аугсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jonathan-Heimes-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дармштадт 1:2 Аугсбург
Дармштадт
24.2% (48)
Ничья:
46% (91)
Аугсбург
29.8% (59)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.9% (77)
1:2 Аугсбург:
16.2% (32)
1:0 Дармштадт:
12.6% (25)
0:1 Аугсбург:
11.1% (22)
2:1 Дармштадт:
9.6% (19)
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