Стадион: Фелтинс-Арена Зрители: 58839
1:1
Конец матча
1:0
5' ГолШёпф Алессандро
67' Желтая карточкаЗюле Никлас
69' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
1:1
79' ГолРуди Себастьян
Новости после матча
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Горетцка Леон нарушает правила. Цубер Стивен пострадал
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 58839 болельщиков
91'
91'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Аого Деннис из команды Шальке 04 делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Ферман Ральф.
89'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
88'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Горетцка Леон заработал фол.
87'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает навес
86'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
86'
Чупо-Мотинг Эрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Чупо-Мотинг Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Чупо-Мотинг Эрик
84'
Бенталеб Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
83'
Хёведес Бенедикт из команды Шальке 04 делает навес
82'
Тактическая замена. Колашинац Сеад уходит с поля и его заменяет Аого Деннис
81'
Швеглер Пирмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Горетцка Леон заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Цубер Стивен сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Руди Себастьян из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
79'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
78'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
77'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Амири Надим.
77'
Вагнер Сандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
76'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Фогт Кевин.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Колашинац Сеад заработал фол.
75'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шёпф Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
74'
Швеглер Пирмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Горетцка Леон заработал фол.
74'
74'
73'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
72'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
70'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
70'
69'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мейер Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Зюле Никлас получает желтую карточку.
67'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм делает подножку. Шёпф Алессандро заработал фол.
67'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Бургшталлер Гвидо.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Настасич Матия из команды Шальке 04 делает подножку. Сцалай Адам заработал фол.
64'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
63'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
63'
Руди Себастьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04. Это Фогт Кевин заработал фол.
62'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Хюбнер Бенжамин ошибается в защите.
61'
Амири Надим из команды Хоффенхайм в офсайде
60'
Тактическая замена. Бисакшич Эрмин уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
60'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
58'
Колашинац Сеад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает навес
58'
57'
Тактическая замена. Калиджиури Даниэль уходит с поля и его заменяет Мейер Максимилиан
56'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
54'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Бисакшич Эрмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает навес
52'
51'
Вагнер Сандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
51'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
50'
50'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Руди Себастьян.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Колашинац Сеад.
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
46'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает подножку. Цубер Стивен заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
45'
Амири Надим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Амири Надим наказан за толчок Шёпф Алессандро
44'
44'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Колашинац Сеад совершает грубый фол. Демирбай Керем был жертвой
42'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм в офсайде
40'
39'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 делает подножку. Амири Надим заработал фол.
39'
38'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
38'
Колашинац Сеад выбил мяч на угловой.
37'
37'
Бисакшич Эрмин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Демирбай Керем, и мяч снова в игре
36'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм в офсайде
32'
Бисакшич Эрмин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
31'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает навес
29'
29'
28'
Цубер Стивен выбил мяч на угловой.
28'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес
28'
28'
28'
26'
26'
Цубер Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
26'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм. Это Бургшталлер Гвидо заработал фол.
23'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
23'
21'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
21'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
21'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Вагнер Сандро наказан за толчок Настасич Матия
19'
Амири Надим из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
19'
Цубер Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм делает навес
16'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Настасич Матия атакует сзади соперника. Терраццино Марко пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
15'
14'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Колашинац Сеад заработал фол.
13'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Настасич Матия заработал фол.
12'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
12'
Бадштубер Хольгер из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Демирбай Керем.
11'
11'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
11'
10'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
9'
8'
Бургшталлер Гвидо коснулся мяча рукой.
8'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 делает навес
8'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 разыграл угловой с правого угла.
7'
Зюле Никлас выбил мяч на угловой.
5'
Бургшталлер Гвидо сделал результативную передачу.
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шёпф Алессандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
5'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
5'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Амири Надим и мяч снова в игре
4'
Шёпф Алессандро коснулся мяча рукой.
4'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
1'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Хоффенхайм
Шальке 04
70.7% (145)
Ничья:
22% (45)
Хоффенхайм
7.3% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
39.5% (81)
1:1 Ничья:
17.1% (35)
1:0 Шальке 04:
14.6% (30)
2:0 Шальке 04:
6.8% (14)
1:2 Хоффенхайм:
6.3% (13)
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