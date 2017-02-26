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Стадион: Зрители: 58839
Шальке 04
1:1
Конец матча
Хоффенхайм
0'
1:0
5' Гол
Шёпф Алессандро
67' Желтая карточка
Зюле Никлас
69' Желтая карточка
Хюбнер Бенжамин
1:1
79' Гол
Руди Себастьян
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
92'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Горетцка Леон нарушает правила. Цубер Стивен пострадал
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 58839 болельщиков

91'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Аого Деннис из команды Шальке 04 делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
89'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Ферман Ральф.
89'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
88'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Горетцка Леон заработал фол.
87'
Цубер Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает навес
86'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
86'
Чупо-Мотинг Эрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
85'
Чупо-Мотинг Эрик попал в створ, но вратарь справился с ударом.
85'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
84'
Тактическая замена. Бургшталлер Гвидо уходит с поля и его заменяет Чупо-Мотинг Эрик
84'
Бенталеб Набиль бьет из пределов штрафной и упускает момент!
84'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хёведес Бенедикт из команды Шальке 04 делает навес
82'
Тактическая замена. Колашинац Сеад уходит с поля и его заменяет Аого Деннис
Фол, нарушение
81'
Швеглер Пирмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Горетцка Леон заработал фол.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Цубер Стивен сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Руди Себастьян из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
79'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает навес
78'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
Фол, нарушение
77'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Амири Надим.
77'
Вагнер Сандро бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
76'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Фогт Кевин.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
75'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает подножку. Колашинац Сеад заработал фол.
75'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шёпф Алессандро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
74'
Швеглер Пирмин из команды Хоффенхайм делает подножку. Горетцка Леон заработал фол.
74'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
73'
Хюбнер Бенжамин выбил мяч на угловой.
72'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
70'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Крамарич Андрей
70'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
Желтая карточка
69'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
68'
Цубер Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Мейер Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
67'
Зюле Никлас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
67'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм делает подножку. Шёпф Алессандро заработал фол.
Фол, нарушение
67'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Бургшталлер Гвидо.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
65'
Настасич Матия из команды Шальке 04 делает подножку. Сцалай Адам заработал фол.
64'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает навес
64'
Удар от ворот произведет Шальке 04
63'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
63'
Руди Себастьян бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
62'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04. Это Фогт Кевин заработал фол.
62'
Зюле Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
62'
Хюбнер Бенжамин ошибается в защите.
Офсайд
61'
Амири Надим из команды Хоффенхайм в офсайде
60'
Тактическая замена. Бисакшич Эрмин уходит с поля и его заменяет Швеглер Пирмин
Офсайд
60'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
58'
Колашинац Сеад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает навес
58'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Тактическая замена. Калиджиури Даниэль уходит с поля и его заменяет Мейер Максимилиан
56'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает неудачный навес.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
55'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
54'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Бисакшич Эрмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает навес
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Бисакшич Эрмин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает навес
52'
Удар от ворот произведет Шальке 04
51'
Вагнер Сандро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
51'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Удар от ворот произведет Шальке 04
51'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм бьет головой мимо ворот
50'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Руди Себастьян.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
48'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
48'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм опасно играет. Чуть не пострадал Колашинац Сеад.
Фол, нарушение
47'
Калиджиури Даниэль из команды Шальке 04 делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
Фол, нарушение
46'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает подножку. Цубер Стивен заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
45'
Удар от ворот произведет Шальке 04
45'
Амири Надим бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
44'
Амири Надим наказан за толчок Шёпф Алессандро
44'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Руди Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Колашинац Сеад совершает грубый фол. Демирбай Керем был жертвой
42'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
40'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм в офсайде
40'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
39'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 делает подножку. Амири Надим заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Шальке 04
Угловой
38'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
38'
Колашинац Сеад выбил мяч на угловой.
37'
Удар от ворот произведет Шальке 04
37'
Бисакшич Эрмин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Демирбай Керем, и мяч снова в игре
36'
Терраццино Марко из команды Хоффенхайм делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
34'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм в офсайде
32'
Бисакшич Эрмин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
31'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает навес
31'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Бургшталлер Гвидо нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Бауманн Оливер вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 делает навес
29'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
28'
Цубер Стивен выбил мяч на угловой.
28'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает навес
28'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает навес
26'
Удар от ворот произведет Шальке 04
26'
Цубер Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает навес
26'
Амири Надим из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
24'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм. Это Бургшталлер Гвидо заработал фол.
Офсайд
23'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 в офсайде
23'
Игроки ФК "Шальке 04" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Ферман Ральф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм делает передачу одноклубнику.
Угловой
21'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
21'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
19'
Вагнер Сандро наказан за толчок Настасич Матия
Угловой
19'
Амири Надим из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
19'
Цубер Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
18'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Зюле Никлас из команды Хоффенхайм делает навес
16'
Бисакшич Эрмин из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Демирбай Керем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Настасич Матия атакует сзади соперника. Терраццино Марко пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Колашинац Сеад из команды Шальке 04 делает навес
Фол, нарушение
14'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает подножку. Колашинац Сеад заработал фол.
Фол, нарушение
13'
Вагнер Сандро из команды Хоффенхайм делает подножку. Настасич Матия заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Бенталеб Набиль из команды Шальке 04 делает подножку. Демирбай Керем заработал фол.
Фол, нарушение
12'
Бадштубер Хольгер из команды Шальке 04 опасно играет. Чуть не пострадал Демирбай Керем.
Угловой
11'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
11'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 бьет головой мимо ворот
Угловой
11'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 подал угловой справа.
10'
Горетцка Леон из команды Шальке 04 попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Руди Себастьян из команды Хоффенхайм делает навес
Фол, нарушение
8'
Бургшталлер Гвидо коснулся мяча рукой.
8'
Стамбули Бенжамин из команды Шальке 04 делает навес
Угловой
8'
Шёпф Алессандро из команды Шальке 04 разыграл угловой с правого угла.
7'
Зюле Никлас выбил мяч на угловой.
5'
Бургшталлер Гвидо сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Шёпф Алессандро записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
5'
Бургшталлер Гвидо из команды Шальке 04 делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Удар от ворот произведет Шальке 04
5'
Цубер Стивен из команды Хоффенхайм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Амири Надим и мяч снова в игре
Фол, нарушение
4'
Шёпф Алессандро коснулся мяча рукой.
4'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
2'
Игрок клуба "Шальке 04" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Ферман Ральф вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Демирбай Керем из команды Хоффенхайм делает навес
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Шальке 04". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VELTINS-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Шальке 04 1:1 Хоффенхайм
Шальке 04
70.7% (145)
Ничья:
22% (45)
Хоффенхайм
7.3% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
39.5% (81)
Ничья:
17.1% (35)
Шальке 04:
14.6% (30)
Шальке 04:
6.8% (14)
Хоффенхайм:
6.3% (13)
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