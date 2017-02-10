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Стадион:
Заря
 
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Динамо Киев
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Динамо Киев, который состоится 25.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Заря - Динамо Киев
Заря
7.8% (9)
Ничья:
19.8% (23)
Динамо Киев
72.4% (84)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
31% (36)
Ничья:
17.2% (20)
Динамо Киев:
15.5% (18)
Динамо Киев:
12.1% (14)
Динамо Киев:
6% (7)
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