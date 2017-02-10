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Стадион: Славутич-Арена
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Заря (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 03.12.2016 Заря 2:3 ФК Днепр ПЛ
- 27.11.2016 Карпаты 2:2 Заря ПЛ
- 19.11.2016 Заря 1:2 Александрия ПЛ
- 06.11.2016 Черноморец Од 0:0 Заря ПЛ
- 30.10.2016 Заря 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.10.2016 Олимпик Дн 0:2 Заря ПЛ
- 15.10.2016 Заря 2:0 Волынь ПЛ
- 02.10.2016 Шахтёр Дн 1:0 Заря ПЛ
- 24.09.2016 Заря 2:1 Ворскла ПЛ
- 18.09.2016 Динамо Киев 0:1 Заря ПЛ
- 10.09.2016 Заря 2:2 Сталь Каменское ПЛ
- 26.08.2016 ФК Днепр 2:0 Заря ПЛ
- 21.08.2016 Заря 2:1 Карпаты ПЛ
- 13.08.2016 Александрия 0:1 Заря ПЛ
- 07.08.2016 Заря 4:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.07.2016 Звезда Кропивницкий 1:1 Заря ПЛ
- 24.07.2016 Заря 3:0 Олимпик Дн ПЛ
- 21.05.2016 Заря 0:2 Шахтёр Дн К
- 15.05.2016 Шахтёр Дн 2:3 Заря ПЛ
Динамо Киев (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 12.12.2016 Динамо Киев 3:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 03.12.2016 Ворскла 2:2 Динамо Киев ПЛ
- 26.11.2016 Волынь 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 19.11.2016 Динамо Киев 2:1 Сталь Каменское ПЛ
- 06.11.2016 ФК Днепр 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 29.10.2016 Динамо Киев 4:1 Карпаты ПЛ
- 23.10.2016 Александрия 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 15.10.2016 Черноморец Од 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 02.10.2016 Динамо Киев 2:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 24.09.2016 Олимпик Дн 0:4 Динамо Киев ПЛ
- 18.09.2016 Динамо Киев 0:1 Заря ПЛ
- 09.09.2016 Шахтёр Дн 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 27.08.2016 Динамо Киев 0:2 Ворскла ПЛ
- 20.08.2016 Динамо Киев 2:1 Волынь ПЛ
- 14.08.2016 Сталь Каменское 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 06.08.2016 Динамо Киев 1:0 ФК Днепр ПЛ
- 31.07.2016 Карпаты 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 23.07.2016 Динамо Киев 5:1 Александрия ПЛ
- 16.07.2016 Шахтёр Дн 1:1 Динамо Киев С
- 14.05.2016 Металлист 1:4 Динамо Киев ПЛ
Последние игры между собой
Заря: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
- 18.09.2016 Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига
- 20.03.2016 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 30.08.2015 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 12.04.2015 Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига
- 08.04.2015 Динамо Киев 2:0 Заря Кубок
- 04.03.2015 Заря 1:2 Динамо Киев Кубок
- 13.09.2014 Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 18.05.2014 Динамо Киев 3:1 Заря Премьер-лига
- 03.11.2013 Заря 2:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 20.04.2013 Заря 0:5 Динамо Киев Премьер-лига
- 28.09.2012 Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига
- 02.05.2012 Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига
- 23.10.2011 Динамо Киев 6:1 Заря Премьер-лига
- 18.04.2011 Динамо Киев 2:0 Заря Премьер-лига
- 19.09.2010 Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 03.04.2010 Заря 0:2 Динамо Киев Премьер-лига
- 25.09.2009 Динамо Киев 2:0 Заря Премьер-лига
- 03.05.2009 Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига
- 29.10.2008 Динамо Киев 2:0 Заря Кубок
- 17.10.2008 Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|18
|16
|2
|0
|41 - 11
|50
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|38 - 19
|37
|3.
|Заря
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|29 - 16
|34
|4.
|Александрия
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|30 - 23
|29
|5.
|Олимпик Дн
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|24 - 26
|28
|6.
|Ворскла
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|7.
|Черноморец Од
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|14 - 19
|23
|8.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|9.
|Сталь Каменское
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|12 - 24
|14
|10.
|Волынь
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|12 - 30
|10
|11.
|ФК Днепр
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|19 - 28
|9
|12.
|Карпаты
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|18 - 28
|5
-
До начала матча осталось 2 дня 5 часов 35 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Динамо Киев, который состоится 25.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Динамо Киев, который состоится 25.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Заря - Динамо Киев
Заря
7.8% (9)
Ничья:
19.8% (23)
Динамо Киев
72.4% (84)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
31% (36)
1:1 Ничья:
17.2% (20)
0:2 Динамо Киев:
15.5% (18)
0:1 Динамо Киев:
12.1% (14)
1:3 Динамо Киев:
6% (7)
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