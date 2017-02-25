Стадион: Гудисон Парк
1:0
Второй тайм: 75'
35' Желтая карточкаГибсон Даррон
1:0
40' ГолГуэйе Идрисса
Второй тайм
74'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд отвел угрозу отличным подкатом
74'
Янузай Аднан из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
73'
Баркли Росс имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
73'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный навес.
72'
72'
71'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Шнайдерлин Морган.
70'
Тактическая замена. Дэйвис Том уходит с поля и его заменяет Валенсия Эннер
70'
Миральяс Кевин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
69'
69'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает неудачный навес.
68'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Коне Ламин.
67'
67'
67'
Коне Ламин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
66'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
65'
Уильямс Эшли из команды Эвертон отвел угрозу отличным подкатом
65'
64'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
63'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
63'
63'
63'
О'Ши Джон выбил мяч на угловой.
63'
62'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
62'
Роблес Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает подножку. Овьедо Брайан заработал фол.
60'
Тактическая замена. Лукмэн Адемола уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
60'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
59'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает неудачный навес.
58'
Лукмэн Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
58'
Овьедо Брайан выбил мяч на угловой.
58'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
57'
Роблес Жоэль вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд подал угловой слева.
57'
Янузай Аднан из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Пикфорд Джордан выбил мяч подальше от ворот.
56'
55'
55'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает подножку. О'Ши Джон заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
53'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
52'
52'
51'
51'
Джонс Билли из команды Сандерленд бьет головой мимо ворот
50'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
50'
Борини Фабио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
49'
49'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
49'
49'
Овьедо Брайан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
49'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес
48'
48'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес
48'
Дефо Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Коне Ламин из команды Сандерленд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
48'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд подал угловой справа.
47'
Уильямс Эшли выбил мяч на угловой.
47'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает навес
47'
46'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дэйвис Том бьет в штангу и упускает момент забить!
46'
46'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает подножку. Лукмэн Адемола заработал фол.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Баркли Росс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
44'
44'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Коулмэн Шеймус не смог удачно сыграть.
43'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Ндонг Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает навес
41'
Янузай Аднан наказан за толчок Бэйнс Лейтон
40'
Коулмэн Шеймус сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуэйе Идрисса записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
40'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает подножку. Лукмэн Адемола заработал фол.
40'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
38'
38'
Баркли Росс из команды Эвертон делает навес
38'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Баркли Росс из команды Эвертон делает подножку. Борини Фабио заработал фол.
37'
36'
35'
Гибсон Даррон получает желтую карточку.
35'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Лукмэн Адемола.
35'
35'
Лукаку Ромелу делает скидку к воротам
35'
Бэйнс Лейтон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Ларссон Себастьян наказан за толчок Баркли Росс
34'
33'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает подножку. Мори Рамиро заработал фол.
33'
33'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает навес
32'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Янузай Аднан на финте ушёл от оппонента.
31'
31'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Бэйнс Лейтон блокирует соперника. Янузай Аднан заработал своей команде штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
29'
29'
29'
Пикфорд Джордан выбил мяч подальше от ворот.
28'
Лукмэн Адемола из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Ндонг Ибраим.
27'
Ндонг Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лукаку Ромелу на финте ушёл от оппонента.
26'
26'
Мори Рамиро из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Янузай Аднан из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
25'
25'
Борини Фабио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Бэйнс Лейтон наказан за толчок Янузай Аднан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
О'Ши Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
23'
Янузай Аднан из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Бэйнс Лейтон.
23'
Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает навес
23'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
22'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает подножку. Лукмэн Адемола заработал фол.
21'
21'
20'
Гуэйе Идрисса имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
20'
Лукмэн Адемола на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
19'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
18'
Овьедо Брайан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
18'
18'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
Мори Рамиро из команды Эвертон отвел угрозу отличным подкатом
17'
Уильямс Эшли из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Коне Ламин выбил мяч подальше от ворот.
16'
16'
Лукмэн Адемола бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает подножку. Коулмэн Шеймус заработал фол.
14'
14'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает неудачный навес.
14'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Дэйвис Том.
14'
13'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает навес
13'
13'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон наносит очень неточный удар.
12'
12'
Ндонг Ибраим ошибается в защите.
11'
11'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
11'
Дэйвис Том нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
10'
Гибсон Даррон нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд подал угловой справа.
9'
Борини Фабио из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Янузай Аднан из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
9'
Ларссон Себастьян наказан за толчок Бэйнс Лейтон
8'
8'
8'
Лукмэн Адемола на финте ушёл от оппонента.
8'
Джонс Билли сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
7'
Лукмэн Адемола имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
6'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
6'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Коне Ламин выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
5'
5'
5'
Коне Ламин выбил мяч на угловой.
5'
4'
4'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
4'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает подножку. Коулмэн Шеймус заработал фол.
4'
Овьедо Брайан выбил мяч на угловой.
3'
3'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
3'
2'
Джонс Билли выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Сандерленд
Эвертон
96.6% (198)
Ничья:
2.9% (6)
Сандерленд
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Эвертон:
30.7% (63)
2:1 Эвертон:
27.3% (56)
1:0 Эвертон:
15.6% (32)
3:1 Эвертон:
13.2% (27)
3:0 Эвертон:
3.9% (8)
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