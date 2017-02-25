  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Англия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Эвертон
1:0
Второй тайм: 75'
Сандерленд
0'
35' Желтая карточка
Гибсон Даррон
1:0
40' Гол
Гуэйе Идрисса
75'
Второй тайм
74'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд отвел угрозу отличным подкатом
74'
Янузай Аднан из команды Сандерленд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Удар от ворот произведет Сандерленд
73'
Баркли Росс имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
73'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает отличный навес.
72'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
Фол, нарушение
71'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Шнайдерлин Морган.
70'
Тактическая замена. Дэйвис Том уходит с поля и его заменяет Валенсия Эннер
70'
Миральяс Кевин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
69'
Мори Рамиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает неудачный навес.
Фол, нарушение
68'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Коне Ламин.
67'
Удар от ворот произведет Сандерленд
67'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Коне Ламин сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
66'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
65'
Уильямс Эшли из команды Эвертон отвел угрозу отличным подкатом
65'
Игроки ФК "Сандерленд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
63'
Игроки ФК "Сандерленд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
63'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой справа.
63'
О'Ши Джон выбил мяч на угловой.
63'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
62'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
62'
Роблес Жоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
62'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает подножку. Овьедо Брайан заработал фол.
60'
Тактическая замена. Лукмэн Адемола уходит с поля и его заменяет Миральяс Кевин
60'
Дэйвис Том из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
60'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает неудачный навес.
58'
Лукмэн Адемола нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
58'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой справа.
58'
Овьедо Брайан выбил мяч на угловой.
58'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников.
57'
Роблес Жоэль вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
57'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд подал угловой слева.
57'
Янузай Аднан из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Пикфорд Джордан выбил мяч подальше от ворот.
56'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Эвертон
Фол, нарушение
55'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает подножку. О'Ши Джон заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
54'
Удар от ворот произведет Сандерленд
53'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
51'
Удар от ворот произведет Эвертон
51'
Джонс Билли из команды Сандерленд бьет головой мимо ворот
Угловой
50'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
50'
Борини Фабио бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
49'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
49'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
49'
Удар от ворот произведет Эвертон
49'
Овьедо Брайан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес
48'
Мори Рамиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Овьедо Брайан из команды Сандерленд делает навес
48'
Дефо Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Коне Ламин из команды Сандерленд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
48'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд подал угловой справа.
47'
Уильямс Эшли выбил мяч на угловой.
47'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд делает навес
47'
Игроки ФК "Сандерленд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Дэйвис Том бьет в штангу и упускает момент забить!
46'
Баркли Росс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает подножку. Лукмэн Адемола заработал фол.
46'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
45'
Баркли Росс бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
44'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Коулмэн Шеймус не смог удачно сыграть.
43'
Баркли Росс из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Ндонг Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон делает навес
Фол, нарушение
41'
Янузай Аднан наказан за толчок Бэйнс Лейтон
40'
Коулмэн Шеймус сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Гуэйе Идрисса записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
40'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает подножку. Лукмэн Адемола заработал фол.
40'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
39'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон в офсайде
38'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Баркли Росс из команды Эвертон делает навес
38'
Игроки ФК "Эвертон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Баркли Росс из команды Эвертон делает подножку. Борини Фабио заработал фол.
37'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Сандерленд
Желтая карточка
35'
Гибсон Даррон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Лукмэн Адемола.
35'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Лукаку Ромелу делает скидку к воротам
35'
Бэйнс Лейтон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
35'
Ларссон Себастьян наказан за толчок Баркли Росс
34'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает подножку. Мори Рамиро заработал фол.
33'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Дефо Джермейн из команды Сандерленд делает навес
32'
Шнайдерлин Морган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Янузай Аднан на финте ушёл от оппонента.
31'
Удар от ворот произведет Эвертон
31'
Ларссон Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Бэйнс Лейтон блокирует соперника. Янузай Аднан заработал своей команде штрафной.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Удар от ворот произведет Сандерленд
29'
Коне Ламин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Удар от ворот произведет Эвертон
29'
Пикфорд Джордан выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
28'
Лукмэн Адемола из команды Эвертон опасно играет. Чуть не пострадал Ндонг Ибраим.
27'
Ндонг Ибраим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лукаку Ромелу на финте ушёл от оппонента.
26'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Мори Рамиро из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
26'
Янузай Аднан из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
25'
Удар от ворот произведет Эвертон
25'
Борини Фабио бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
25'
Бэйнс Лейтон наказан за толчок Янузай Аднан
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
24'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
24'
О'Ши Джон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
Фол, нарушение
23'
Янузай Аднан из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Бэйнс Лейтон.
23'
Баркли Росс нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон делает навес
23'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон устремляется вперед с мячом.
22'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
Фол, нарушение
21'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает подножку. Лукмэн Адемола заработал фол.
21'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
21'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой слева.
20'
Гуэйе Идрисса имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
20'
Лукмэн Адемола на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Удар от ворот произведет Эвертон
19'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Янузай Аднан из команды Сандерленд подал угловой справа.
18'
Овьедо Брайан бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
18'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ндонг Ибраим из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Игрок клуба "Сандерленд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Мори Рамиро из команды Эвертон отвел угрозу отличным подкатом
17'
Уильямс Эшли из команды Эвертон остановил атаку, перехватив мяч.
17'
Коне Ламин выбил мяч подальше от ворот.
16'
Удар от ворот произведет Сандерленд
16'
Лукмэн Адемола бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
16'
Баркли Росс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
15'
Борини Фабио из команды Сандерленд делает подножку. Коулмэн Шеймус заработал фол.
14'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает неудачный навес.
Фол, нарушение
14'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд опасно играет. Чуть не пострадал Дэйвис Том.
14'
Мори Рамиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Гибсон Даррон из команды Сандерленд делает навес
13'
Удар от ворот произведет Сандерленд
13'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон наносит очень неточный удар.
Угловой
12'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой слева.
12'
Ндонг Ибраим ошибается в защите.
11'
Удар от ворот произведет Сандерленд
11'
Коулмэн Шеймус из команды Эвертон делает навес
11'
Дэйвис Том нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 86% времени, а гости – 14%.
10'
Гибсон Даррон нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
10'
Ларссон Себастьян из команды Сандерленд подал угловой справа.
9'
Борини Фабио из команды Сандерленд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Янузай Аднан из команды Сандерленд устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
9'
Ларссон Себастьян наказан за толчок Бэйнс Лейтон
8'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Бэйнс Лейтон из команды Эвертон делает навес
8'
Лукмэн Адемола на финте ушёл от оппонента.
8'
Джонс Билли сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
7'
Пикфорд Джордан вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Лукмэн Адемола имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
6'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
6'
О'Ши Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой справа.
6'
Коне Ламин выбил мяч на угловой.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
5'
Мори Рамиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой слева.
5'
Коне Ламин выбил мяч на угловой.
Угловой
5'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой слева.
4'
Баркли Росс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Лукаку Ромелу из команды Эвертон попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
4'
Джонс Билли из команды Сандерленд делает подножку. Коулмэн Шеймус заработал фол.
4'
Овьедо Брайан выбил мяч на угловой.
3'
Удар от ворот произведет Сандерленд
3'
Шнайдерлин Морган из команды Эвертон бьет головой мимо ворот
Угловой
3'
Баркли Росс из команды Эвертон подал угловой слева.
2'
Джонс Билли выбил мяч на угловой.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Сандерленд
Эвертон
96.6% (198)
Ничья:
2.9% (6)
Сандерленд
0.5% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Эвертон:
30.7% (63)
Эвертон:
27.3% (56)
Эвертон:
15.6% (32)
Эвертон:
13.2% (27)
Эвертон:
3.9% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация