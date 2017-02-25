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Стадион:
Кристал Пэлас
1:0
Второй тайм: 76'
Мидлсбро
0'
30' Желтая карточка
Кабай Йоан
1:0
34' Гол
Ван Анхольт Патрик
75' Желтая карточка
Фабио да Сильва
76'
Второй тайм
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
75'
Фабио да Сильва получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
74'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
74'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Панчеон Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Жестед Рюди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Айяла Даниэль наказан за толчок Бентеке Кристиан
73'
Гедиура Адлен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
73'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро играет в стеночку. Фабио да Сильва был стеночкой.
73'
Гедиура Адлен на финте ушёл от оппонента.
73'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
70'
Де Рон Мартен наказан за толчок Миливоевич Лука
70'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Айяла Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
69'
Бентеке Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Бентеке Кристиан на финте ушёл от оппонента.
69'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
68'
Гибсон Бен из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Хенесси Уэйн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
68'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро подал угловой слева.
68'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Сахо Мамаду сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
66'
После дальнего удара, который нанес Гибсон Бен мяч отбит вратарем
65'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
64'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
63'
Тактическая замена. Кабай Йоан уходит с поля и его заменяет Макартур Джеймс
62'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро делает навес
61'
Тактическая замена. Форшоу Адам уходит с поля и его заменяет Гедиура Адлен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку. Бентеке Кристиан не смог опередить голкипера.
60'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
58'
Стуани Кристиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро делает передачу одноклубнику.
58'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает навес
58'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Заха Уилфрид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Жестед Рюди попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Рамирес Гастон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
53'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает подножку. Форшоу Адам заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
49'
Форшоу Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
48'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Даунинг Стюарт заработал фол.
47'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Таунсенд Андрос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Гибсон Бен из команды Мидлсбро делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
46'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Даунинг Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
46'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Жестед Рюди
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Панчеон Джейсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
44'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
42'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас наносит неточный удар с лета
42'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
42'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Негредо Альваро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Даунинг Стюарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает подножку. Стуани Кристиан заработал фол.
40'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
40'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
40'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает навес
40'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
39'
Гибсон Бен наказан за толчок Уорд Джоэл
Угловой
39'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро подал угловой слева.
39'
Таунсенд Андрос выбил мяч на угловой.
38'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Панчеон Джейсон, и мяч снова в игре
37'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
37'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
37'
Негредо Альваро выбил мяч на угловой.
37'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Уорд Джоэл.
Фол, нарушение
36'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро делает подножку. Уорд Джоэл заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Кабай Йоан сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Анхольт Патрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
34'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
33'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
33'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает неудачный навес.
33'
Игрок клуба "Мидлсбро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Томкинс Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает навес
31'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
30'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает навес
Желтая карточка
30'
Кабай Йоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
30'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас. Это Стуани Кристиан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
28'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
Фол, нарушение
28'
Айяла Даниэль из команды Мидлсбро делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
26'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
24'
Панчеон Джейсон коснулся мяча рукой.
24'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
24'
Форшоу Адам выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
23'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
23'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
23'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро делает навес
Фол, нарушение
22'
Бентеке Кристиан коснулся мяча рукой.
21'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
20'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
20'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
Офсайд
19'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
19'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
18'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Миливоевич Лука коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
18'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает подножку. Форшоу Адам заработал фол.
17'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
16'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Бентеке Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает навес
12'
Де Рон Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
11'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Рамирес Гастон заработал фол.
11'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
Фол, нарушение
8'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Форшоу Адам заработал фол.
8'
Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает навес
7'
Вальдес Виктор вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает навес
5'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
5'
Игрок клуба "Кристал Пэлас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
4'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас. Это Де Рон Мартен заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Мидлсбро
2'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
2'
Заха Уилфрид на финте ушёл от оппонента.
2'
Удар от ворот произведет Кристал Пэлас
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Мидлсбро
Кристал Пэлас
62.5% (125)
Ничья:
30% (60)
Мидлсбро
7.5% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Кристал Пэлас:
35.5% (71)
Ничья:
25% (50)
Кристал Пэлас:
22.5% (45)
Кристал Пэлас:
3.5% (7)
Ничья:
3% (6)
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