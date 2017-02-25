Стадион: Селхерст Парк
1:0
Второй тайм: 76'
30' Желтая карточкаКабай Йоан
1:0
34' ГолВан Анхольт Патрик
75' Желтая карточкаФабио да Сильва
Второй тайм
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Фабио да Сильва получает желтую карточку.
75'
Фабио да Сильва из команды Мидлсбро делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
74'
74'
74'
74'
Панчеон Джейсон нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Жестед Рюди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Айяла Даниэль наказан за толчок Бентеке Кристиан
73'
Гедиура Адлен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
73'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро играет в стеночку. Фабио да Сильва был стеночкой.
73'
Гедиура Адлен на финте ушёл от оппонента.
73'
72'
71'
Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Де Рон Мартен наказан за толчок Миливоевич Лука
70'
70'
Айяла Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
69'
Бентеке Кристиан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
69'
Бентеке Кристиан на финте ушёл от оппонента.
69'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает навес
68'
Гибсон Бен из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Хенесси Уэйн сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро подал угловой слева.
68'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Сахо Мамаду сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
66'
После дальнего удара, который нанес Гибсон Бен мяч отбит вратарем
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
64'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает передачу за спину защитников.
64'
63'
Тактическая замена. Кабай Йоан уходит с поля и его заменяет Макартур Джеймс
62'
62'
Гедиура Адлен из команды Мидлсбро делает навес
61'
Тактическая замена. Форшоу Адам уходит с поля и его заменяет Гедиура Адлен
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас сыграл в стеночку. Бентеке Кристиан не смог опередить голкипера.
60'
58'
Стуани Кристиан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
58'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро делает передачу одноклубнику.
58'
58'
56'
Заха Уилфрид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
55'
Жестед Рюди попал в створ, но вратарь справился с ударом.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Рамирес Гастон отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
53'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас делает подножку. Форшоу Адам заработал фол.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
49'
Форшоу Адам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас делает подножку. Даунинг Стюарт заработал фол.
47'
47'
Де Рон Мартен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Гибсон Бен из команды Мидлсбро делает подножку. Таунсенд Андрос заработал фол.
46'
46'
Даунинг Стюарт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес прямо в штрафную.
46'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Жестед Рюди
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Панчеон Джейсон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
44'
44'
44'
Ван Анхольт Патрик из команды Кристал Пэлас попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
42'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас наносит неточный удар с лета
42'
42'
41'
Негредо Альваро отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
41'
41'
Даунинг Стюарт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает подножку. Стуани Кристиан заработал фол.
40'
40'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
40'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает навес
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Гибсон Бен наказан за толчок Уорд Джоэл
39'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро подал угловой слева.
39'
Таунсенд Андрос выбил мяч на угловой.
38'
37'
Вратарь парирует удар, который нанес Панчеон Джейсон, и мяч снова в игре
37'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас разыграл угловой с левого угла.
37'
Негредо Альваро выбил мяч на угловой.
37'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро опасно играет. Чуть не пострадал Уорд Джоэл.
36'
Стуани Кристиан из команды Мидлсбро делает подножку. Уорд Джоэл заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Кабай Йоан сделал результативную передачу.
34'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Анхольт Патрик записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
34'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
33'
Даунинг Стюарт из команды Мидлсбро делает неудачный навес.
33'
33'
33'
31'
30'
Ван Анхольт Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Кабай Йоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
30'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас. Это Стуани Кристиан заработал фол.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
28'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
28'
Айяла Даниэль из команды Мидлсбро делает подножку. Заха Уилфрид заработал фол.
28'
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
26'
Панчеон Джейсон из команды Кристал Пэлас делает навес
24'
Панчеон Джейсон коснулся мяча рукой.
24'
Кабай Йоан нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Томкинс Джеймс из команды Кристал Пэлас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
24'
Форшоу Адам выбил мяч на угловой.
23'
Форшоу Адам из команды Мидлсбро делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
23'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
23'
Рамирес Гастон из команды Мидлсбро делает навес
22'
Бентеке Кристиан коснулся мяча рукой.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
20'
20'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас бьет головой мимо ворот
20'
19'
Бентеке Кристиан из команды Кристал Пэлас в офсайде
19'
18'
Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Рамирес Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Миливоевич Лука коснулся мяча рукой.
18'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает подножку. Форшоу Адам заработал фол.
17'
16'
16'
16'
Негредо Альваро из команды Мидлсбро делает подножку. Миливоевич Лука заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Бентеке Кристиан пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
12'
Де Рон Мартен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
12'
Стуани Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас делает подножку. Рамирес Гастон заработал фол.
11'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
8'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас делает подножку. Форшоу Адам заработал фол.
8'
Фабио да Сильва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
7'
5'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас устремляется вперед с мячом.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Уорд Джоэл из команды Кристал Пэлас. Это Де Рон Мартен заработал фол.
3'
2'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
2'
2'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кристал Пэлас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кристал Пэлас 1:0 Мидлсбро
Кристал Пэлас
62.5% (125)
Ничья:
30% (60)
Мидлсбро
7.5% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кристал Пэлас:
35.5% (71)
1:1 Ничья:
25% (50)
2:1 Кристал Пэлас:
22.5% (45)
2:0 Кристал Пэлас:
3.5% (7)
0:0 Ничья:
3% (6)
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