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Стадион:
Лестер
 
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Ливерпуль
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Ливерпуль, который состоится 27.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Ливерпуль
Лестер
9.3% (13)
Ничья:
16.4% (23)
Ливерпуль
74.3% (104)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
40% (56)
Ничья:
12.9% (18)
Ливерпуль:
11.4% (16)
Ливерпуль:
10.7% (15)
Лестер:
6.4% (9)
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