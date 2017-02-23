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Стадион: Уайт Харт Лэйн
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 11.02.2017 Ливерпуль 2:0 Тоттенхэм ПЛ
- 04.02.2017 Тоттенхэм 1:0 Мидлсбро ПЛ
- 31.01.2017 Сандерленд 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 21.01.2017 Манчестер Сити 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 14.01.2017 Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич ПЛ
- 04.01.2017 Тоттенхэм 2:0 Челси ПЛ
- 01.01.2017 Уотфорд 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 28.12.2016 Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм ПЛ
- 18.12.2016 Тоттенхэм 2:1 Бёрнли ПЛ
- 14.12.2016 Тоттенхэм 3:0 Халл Сити ПЛ
- 11.12.2016 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 03.12.2016 Тоттенхэм 5:0 Суонси ПЛ
- 26.11.2016 Челси 2:1 Тоттенхэм ПЛ
- 19.11.2016 Тоттенхэм 3:2 Вест Хэм ПЛ
- 06.11.2016 Арсенал 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 29.10.2016 Тоттенхэм 1:1 Лестер ПЛ
- 22.10.2016 Борнмут 0:0 Тоттенхэм ПЛ
- 15.10.2016 Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 02.10.2016 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити ПЛ
- 24.09.2016 Мидлсбро 1:2 Тоттенхэм ПЛ
Сток Сити (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 11.02.2017 Сток Сити 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.02.2017 Вест Бромвич 1:0 Сток Сити ПЛ
- 01.02.2017 Сток Сити 1:1 Эвертон ПЛ
- 21.01.2017 Сток Сити 1:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 14.01.2017 Сандерленд 1:3 Сток Сити ПЛ
- 03.01.2017 Сток Сити 2:0 Уотфорд ПЛ
- 31.12.2016 Челси 4:2 Сток Сити ПЛ
- 27.12.2016 Ливерпуль 4:1 Сток Сити ПЛ
- 17.12.2016 Сток Сити 2:2 Лестер ПЛ
- 14.12.2016 Сток Сити 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 10.12.2016 Арсенал 3:1 Сток Сити ПЛ
- 03.12.2016 Сток Сити 2:0 Бёрнли ПЛ
- 27.11.2016 Уотфорд 0:1 Сток Сити ПЛ
- 19.11.2016 Сток Сити 0:1 Борнмут ПЛ
- 05.11.2016 Вест Хэм 1:1 Сток Сити ПЛ
- 31.10.2016 Сток Сити 3:1 Суонси ПЛ
- 22.10.2016 Халл Сити 0:2 Сток Сити ПЛ
- 15.10.2016 Сток Сити 2:0 Сандерленд ПЛ
- 02.10.2016 Манчестер Юнайтед 1:1 Сток Сити ПЛ
- 24.09.2016 Сток Сити 1:1 Вест Бромвич ПЛ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 6
Сток Сити: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 9
- 10.09.2016 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 18.04.2016 Сток Сити 0:4 Тоттенхэм Премьер-лига
- 15.08.2015 Тоттенхэм 2:2 Сток Сити Премьер-лига
- 09.05.2015 Сток Сити 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига
- 09.11.2014 Тоттенхэм 1:2 Сток Сити Премьер-лига
- 26.04.2014 Сток Сити 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 29.12.2013 Тоттенхэм 3:0 Сток Сити Премьер-лига
- 12.05.2013 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 22.12.2012 Тоттенхэм 0:0 Сток Сити Премьер-лига
- 21.03.2012 Тоттенхэм 1:1 Сток Сити Премьер-лига
- 11.12.2011 Сток Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.09.2011 Сток Сити 0:0 Тоттенхэм Кубок Carling
- 09.04.2011 Тоттенхэм 3:2 Сток Сити Премьер-лига
- 21.08.2010 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.03.2010 Сток Сити 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
- 24.10.2009 Тоттенхэм 0:1 Сток Сити Премьер-лига
- 27.01.2009 Тоттенхэм 3:1 Сток Сити Премьер-лига
- 19.10.2008 Сток Сити 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|25
|19
|3
|3
|52 - 18
|60
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|25
|16
|4
|5
|51 - 29
|52
|3.
|Арсенал
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|54 - 28
|50
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|46 - 18
|50
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|54 - 30
|49
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|38 - 21
|48
|7.
|Эвертон
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|40 - 27
|41
|8.
|Вест Бромвич
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|34 - 31
|37
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|34 - 43
|32
|10.
|Сток Сити
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|30 - 36
|32
|11.
|Бёрнли
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|27 - 36
|30
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|28 - 31
|30
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|29 - 42
|30
|14.
|Борнмут
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|35 - 49
|26
|15.
|Суонси
|Заявка
|25
|7
|3
|15
|31 - 54
|24
|16.
|Мидлсбро
|Заявка
|25
|4
|10
|11
|19 - 27
|22
|17.
|Лестер
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|24 - 43
|21
|18.
|Халл Сити
|Заявка
|25
|5
|5
|15
|22 - 49
|20
|19.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|32 - 46
|19
|20.
|Сандерленд
|Заявка
|25
|5
|4
|16
|24 - 46
|19
-
До начала матча осталось 2 дня 8 часов.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Сток Сити, который состоится 26.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Сток Сити, который состоится 26.02.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм
92.4% (109)
Ничья:
4.2% (5)
Сток Сити
3.4% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Тоттенхэм:
33.1% (39)
2:1 Тоттенхэм:
31.4% (37)
3:1 Тоттенхэм:
11% (13)
1:0 Тоттенхэм:
9.3% (11)
3:0 Тоттенхэм:
2.5% (3)
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