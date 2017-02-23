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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Сток Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Сток Сити, который состоится 26.02.2017.
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Сток Сити
Тоттенхэм
92.4% (109)
Ничья:
4.2% (5)
Сток Сити
3.4% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
33.1% (39)
Тоттенхэм:
31.4% (37)
Тоттенхэм:
11% (13)
Тоттенхэм:
9.3% (11)
Тоттенхэм:
2.5% (3)
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