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Стадион:
Челси
 
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Суонси
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 8 часов 35 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Челси - Суонси, который состоится 25.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Челси - Суонси
Челси
91.1% (102)
Ничья:
4.5% (5)
Суонси
4.5% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
47.3% (53)
Челси:
16.1% (18)
Челси:
8% (9)
Челси:
6.3% (7)
Челси:
5.4% (6)
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