Стадион: Кингстон Коммьюникейшн
40' Желтая карточкаВествуд Эшли
53' Желтая карточкаХаддлстоун Том
71' Желтая карточкаБарнс Эшли
1:0
72' ПенальтиХаддлстоун Том
Второй тайм
75'
74'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
74'
73'
72'
Г О О О О О Л - Хаддлстоун Том из команды Халл Сити забивает пенальти
71'
Барнс Эшли получает желтую карточку за споры
71'
ПЕНАЛЬТИ! Кин Майкл сыграл рукой в своей штрафной площади.
71'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
70'
Гросицки Камил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Раноккия Андреа из команды Халл Сити делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
69'
Бартон Джоуи возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Бартон Джоуи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
68'
Бартон Джоуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
67'
Тактическая замена. Мэлони Шон уходит с поля и его заменяет Мейлер Дэвид
67'
Тактическая замена. Мбокани Дьёмерси уходит с поля и его заменяет Ниассе Умар
67'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой справа.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Магир Гарри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
66'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой справа.
65'
Хитон Том выбил мяч на угловой.
65'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
65'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
64'
63'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает неудачный навес.
62'
62'
62'
61'
Гросицки Камил имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
61'
Мбокани Дьёмерси из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
59'
Грэй Андре имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников.
59'
58'
Бартон Джоуи исполняет штрафной удар, но его блокируют
57'
Н'Диайе Альфред наказан за толчок Барнс Эшли
57'
56'
56'
Барнс Эшли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Грэй Андре не смог удачно сыграть.
55'
55'
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
53'
Хаддлстоун Том получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Бойд Джордж совершает грубый фол. Магир Гарри был жертвой
53'
Грэй Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Грэй Андре на финте ушёл от оппонента.
51'
51'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников.
50'
Мэлони Шон из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
49'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли делает навес
49'
49'
48'
48'
Мбокани Дьёмерси из команды Халл Сити бьет головой мимо ворот
48'
48'
48'
48'
Мэлони Шон из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
48'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити разыграл угловой с левого угла.
47'
Лоутон Мэттью выбил мяч на угловой.
47'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает пас партнеру.
47'
Н'Диайе Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити. Это Барнс Эшли заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
47'
47'
46'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити бьет головой мимо ворот
46'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
46'
Барнс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гросицки Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Лоутон Мэттью блокирует соперника. Гросицки Камил заработал своей команде штрафной.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
44'
Барнс Эшли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли делает пас партнеру.
44'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
43'
Брэйди Роберт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
43'
Хаддлстоун Том блокирует соперника. Брэйди Роберт заработал своей команде штрафной.
42'
Мэлони Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
41'
Гросицки Камил бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
40'
Вествуд Эшли получает желтую карточку.
40'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли. Это Хаддлстоун Том заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
39'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает навес
38'
38'
После удара головой, который нанес Ми Бен, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
38'
38'
Магир Гарри возвращается на поле, всё в порядке.
38'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити опасно играет. Чуть не пострадал Бартон Джоуи.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Магир Гарри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
36'
Магир Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Магир Гарри из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
Робертсон Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
34'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает подножку. Мэлони Шон заработал фол.
33'
33'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает неудачный навес.
33'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Грэй Андре на финте ушёл от оппонента.
33'
Бартон Джоуи выбил мяч подальше от ворот.
32'
31'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает неудачный навес.
31'
Мэлони Шон из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
31'
30'
Ми Бен из команды Бёрнли нарушает. Мэлони Шон пострадал, однако рефери не останавливает игру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
29'
Грэй Андре из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мэлони Шон из команды Халл Сити делает навес
28'
28'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает передачу одноклубнику.
28'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой справа.
27'
Гросицки Камил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
26'
26'
Брэйди Роберт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
25'
25'
25'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
24'
24'
23'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
23'
23'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
23'
Кин Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Мэлони Шон из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников.
22'
21'
21'
Эль-Мухамади Ахмед бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Робертсон Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
17'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
17'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников.
15'
15'
15'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает подножку. Брэйди Роберт заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
14'
Мбокани Дьёмерси имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
14'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает навес
14'
13'
Хаддлстоун Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
13'
Магир Гарри выбил мяч на угловой.
13'
12'
12'
11'
Мбокани Дьёмерси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Барнс Эшли заработал фол.
10'
10'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
8'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает подножку. Мэлони Шон заработал фол.
8'
7'
7'
7'
7'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Бойд Джордж нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Раноккия Андреа атакует сзади соперника. Барнс Эшли пострадал.
5'
После дальнего удара, который нанес Бойд Джордж мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
4'
Бойд Джордж из команды Бёрнли в офсайде
4'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
3'
Барнс Эшли из команды Бёрнли. Это Магир Гарри заработал фол.
3'
Барнс Эшли наказан за толчок Магир Гарри
2'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает навес
2'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает подножку. Магир Гарри заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KCOM Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Халл Сити 1:0 Бёрнли
Халл Сити
72.9% (145)
Ничья:
19.6% (39)
Бёрнли
7.5% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Халл Сити:
33.2% (66)
1:0 Халл Сити:
30.2% (60)
1:1 Ничья:
17.6% (35)
2:0 Халл Сити:
6.5% (13)
1:2 Бёрнли:
3.5% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация