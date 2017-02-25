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Стадион:
Халл Сити
1:0
Второй тайм: 75'
Бёрнли
0'
40' Желтая карточка
Вествуд Эшли
53' Желтая карточка
Хаддлстоун Том
71' Желтая карточка
Барнс Эшли
1:0
72' Пенальти
Хаддлстоун Том
75'
Второй тайм
75'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
74'
Удар от ворот произведет Бёрнли
73'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
72'
Г О О О О О Л - Хаддлстоун Том из команды Халл Сити забивает пенальти
Желтая карточка
71'
Барнс Эшли получает желтую карточку за споры
Фол, нарушение
71'
ПЕНАЛЬТИ! Кин Майкл сыграл рукой в своей штрафной площади.
Угловой
71'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
70'
Гросицки Камил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
70'
Раноккия Андреа из команды Халл Сити делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Травма, повреждение
69'
Бартон Джоуи возвращается на поле, всё в порядке.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Бартон Джоуи получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
68'
Бартон Джоуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Бёрнли
67'
Тактическая замена. Мэлони Шон уходит с поля и его заменяет Мейлер Дэвид
67'
Тактическая замена. Мбокани Дьёмерси уходит с поля и его заменяет Ниассе Умар
Угловой
67'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой справа.
67'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
66'
Магир Гарри бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
66'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити подал угловой справа.
65'
Хитон Том выбил мяч на угловой.
Угловой
65'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой слева.
65'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
65'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Бёрнли
63'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает неудачный навес.
62'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
62'
Удар от ворот произведет Бёрнли
61'
Гросицки Камил имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
61'
Мбокани Дьёмерси из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников.
61'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Удар от ворот произведет Халл Сити
59'
Грэй Андре имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
59'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников.
59'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Бартон Джоуи исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
57'
Н'Диайе Альфред наказан за толчок Барнс Эшли
57'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Халл Сити
56'
Барнс Эшли бьет из пределов штрафной и упускает момент!
56'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Грэй Андре не смог удачно сыграть.
55'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
55'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
53'
Хаддлстоун Том получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
53'
Бойд Джордж совершает грубый фол. Магир Гарри был жертвой
53'
Грэй Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Грэй Андре на финте ушёл от оппонента.
Офсайд
51'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
51'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников.
50'
Мэлони Шон из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
49'
Удар от ворот произведет Халл Сити
49'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли делает навес
49'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
49'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Бёрнли
48'
Мбокани Дьёмерси из команды Халл Сити бьет головой мимо ворот
48'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити делает навес
48'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает навес
48'
Мэлони Шон из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
48'
Робертсон Эндрю из команды Халл Сити разыграл угловой с левого угла.
47'
Лоутон Мэттью выбил мяч на угловой.
47'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает пас партнеру.
47'
Н'Диайе Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити. Это Барнс Эшли заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
47'
Удар от ворот произведет Бёрнли
47'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити бьет головой мимо ворот
46'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
46'
Барнс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гросицки Камил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Лоутон Мэттью блокирует соперника. Гросицки Камил заработал своей команде штрафной.
45'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
44'
Удар от ворот произведет Халл Сити
44'
Барнс Эшли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Бартон Джоуи из команды Бёрнли делает пас партнеру.
Угловой
44'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
43'
Брэйди Роберт бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
43'
Хаддлстоун Том блокирует соперника. Брэйди Роберт заработал своей команде штрафной.
42'
Мэлони Шон нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Удар от ворот произведет Бёрнли
41'
Гросицки Камил бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Желтая карточка
40'
Вествуд Эшли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли. Это Хаддлстоун Том заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
40'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает навес
38'
Удар от ворот произведет Халл Сити
38'
После удара головой, который нанес Ми Бен, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
38'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
38'
Магир Гарри возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
38'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити опасно играет. Чуть не пострадал Бартон Джоуи.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Магир Гарри получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
36'
Магир Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Удар от ворот произведет Бёрнли
36'
Магир Гарри из команды Халл Сити делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
35'
Робертсон Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
34'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает подножку. Мэлони Шон заработал фол.
33'
Удар от ворот произведет Халл Сити
33'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает неудачный навес.
33'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити остановил атаку, перехватив мяч.
33'
Грэй Андре на финте ушёл от оппонента.
33'
Бартон Джоуи выбил мяч подальше от ворот.
32'
Удар от ворот произведет Халл Сити
31'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает неудачный навес.
31'
Мэлони Шон из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает навес
Фол, нарушение
30'
Ми Бен из команды Бёрнли нарушает. Мэлони Шон пострадал, однако рефери не останавливает игру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Удар от ворот произведет Халл Сити
29'
Грэй Андре из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
28'
Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мэлони Шон из команды Халл Сити делает навес
28'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хаддлстоун Том из команды Халл Сити делает передачу одноклубнику.
Угловой
28'
Гросицки Камил из команды Халл Сити подал угловой справа.
27'
Гросицки Камил бьет и мяч от рикошета проходит мимо
27'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает навес
26'
Удар от ворот произведет Халл Сити
26'
Брэйди Роберт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
25'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гросицки Камил из команды Халл Сити делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
24'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
23'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
23'
Удар от ворот произведет Бёрнли
23'
Гросицки Камил из команды Халл Сити попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
23'
Кин Майкл сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
23'
Мэлони Шон из команды Халл Сити делает передачу за спину защитников.
22'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Бёрнли
21'
Эль-Мухамади Ахмед бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
20'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
19'
Робертсон Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
19'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
18'
Игрок клуба "Халл Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
17'
Грэй Андре из команды Бёрнли в офсайде
17'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников.
15'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Эль-Мухамади Ахмед из команды Халл Сити делает подножку. Брэйди Роберт заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Удар от ворот произведет Бёрнли
14'
Мбокани Дьёмерси имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
14'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает навес
Офсайд
14'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
13'
Хаддлстоун Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой слева.
13'
Магир Гарри выбил мяч на угловой.
13'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает навес
12'
Удар от ворот произведет Бёрнли
Офсайд
12'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
11'
Мбокани Дьёмерси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Н'Диайе Альфред из команды Халл Сити делает подножку. Барнс Эшли заработал фол.
10'
Удар от ворот произведет Халл Сити
10'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
8'
Бойд Джордж из команды Бёрнли делает подножку. Мэлони Шон заработал фол.
8'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Якупович Элдин вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
7'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Игрок из команды Бёрнли делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Бойд Джордж нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
6'
Раноккия Андреа атакует сзади соперника. Барнс Эшли пострадал.
5'
После дальнего удара, который нанес Бойд Джордж мяч отбит вратарем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
4'
Бойд Джордж из команды Бёрнли в офсайде
4'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
3'
Барнс Эшли из команды Бёрнли. Это Магир Гарри заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Барнс Эшли наказан за толчок Магир Гарри
2'
Хитон Том вышел из ворот и забрал мяч.
2'
Элабделлауи Омар из команды Халл Сити делает навес
Фол, нарушение
2'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает подножку. Магир Гарри заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KCOM Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Халл Сити 1:0 Бёрнли
Халл Сити
72.9% (145)
Ничья:
19.6% (39)
Бёрнли
7.5% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Халл Сити:
33.2% (66)
Халл Сити:
30.2% (60)
Ничья:
17.6% (35)
Халл Сити:
6.5% (13)
Бёрнли:
3.5% (7)
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