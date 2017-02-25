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Стадион:
Вест Бромвич
2:1
Второй тайм: 73'
Борнмут
0'
0:1
5' Пенальти
Кинг Джошуа
1:1
10' Гол
Доусон Крэйг
2:1
22' Гол
Макаули Гарет
49' Желтая карточка
Ньом Аллан
69' Желтая карточка
Макклин Джеймс
73'
Второй тайм
Фол, нарушение
74'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает подножку. Смит Адам заработал фол.
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 24162 болельщиков
73'
Тактическая замена. Моррисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Якоб Клаудио
71'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Пью Марк из команды Борнмут подал угловой слева.
71'
Пью Марк из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Кук Стив исполняет штрафной удар, но его блокируют
Желтая карточка
69'
Макклин Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
69'
Макклин Джеймс блокирует соперника. Фрейзер Райан заработал своей команде штрафной.
69'
Фрейзер Райан из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
69'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
69'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
68'
Боруц Артур выбил мяч на угловой.
Угловой
68'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
67'
Брант Крис из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Тактическая замена. Уилшер Джек уходит с поля и его заменяет Гослинг Дэн
66'
Тактическая замена. Артер Гарри уходит с поля и его заменяет Афобе Беник
Офсайд
66'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Макклин Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
63'
Артер Гарри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает навес
61'
Артер Гарри из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
61'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
57'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
57'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает навес
57'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
54'
Доусон Крэйг получил травму и заменен. Макклин Джеймс выходит на поле.
Фол, нарушение
54'
Фрейзер Райан коснулся мяча рукой.
53'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Доусон Крэйг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
51'
Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
50'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич в офсайде
50'
Доусон Крэйг делает скидку к воротам
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
50'
После удара головой, который сделал Макаули Гарет мяч попадает в перекладину
Угловой
50'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
49'
Мингс Тайрон выбил мяч на угловой.
49'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
Желтая карточка
49'
Ньом Аллан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
49'
Ньом Аллан совершает грубый фол. Фрейзер Райан был жертвой
Фол, нарушение
48'
Брант Крис нарушает правила. Дэниелс Чарли пострадал
47'
Удар от ворот произведет Борнмут
47'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
46'
Мингс Тайрон из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
46'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Эванс Джонни имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
46'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
46'
Смит Адам выбил мяч на угловой.
46'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пью Марк мяча так и не получил
42'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
40'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
40'
Пью Марк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
39'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
38'
Кук Стив бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Кук Стив из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
37'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Артер Гарри из команды Борнмут делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
Фол, нарушение
33'
Макаули Гарет из команды Вест Бромвич делает подножку. Кинг Джошуа заработал фол.
32'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
Угловой
32'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
31'
Макаули Гарет выбил мяч на угловой.
31'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Уилшер Джек из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Фол, нарушение
30'
Кук Стив наказан за толчок Рондон Саломон
30'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает навес
29'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
29'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
29'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает навес
28'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
27'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
27'
Мингс Тайрон выбил мяч на угловой.
27'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
26'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
25'
Ливермо Джейк коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
24'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
23'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фрейзер Райан из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Макаули Гарет оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
22'
Боруц Артур ошибается в защите.
Угловой
21'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
21'
Моррисон Джеймс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
21'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Фрейзер Райан из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес
Фол, нарушение
19'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
17'
Макаули Гарет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
Офсайд
16'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
16'
Фостер Бен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
16'
Пью Марк наказан за толчок Брант Крис
Фол, нарушение
15'
Флетчер Даррен наказан за толчок Артер Гарри
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
14'
Мингс Тайрон выбил мяч на угловой.
14'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
13'
Доусон Крэйг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Фрейзер Райан из команды Борнмут наносит очень неточный удар.
13'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
Офсайд
11'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич в офсайде
10'
Шадли Насер сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГОЛ! - Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
9'
Кук Стив отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
9'
Уилшер Джек из команды Борнмут подал угловой справа.
9'
Смит Адам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
9'
Смит Адам из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
8'
Игрок клуба "Борнмут" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Борнмут
6'
Брант Крис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Описание гола
5'
Г О О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает пенальти
Фол, нарушение
4'
ПЕНАЛЬТИ! – Ньом Аллан фолит в штрафной площади. Фрейзер Райан пострадал
4'
Фрейзер Райан из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
Фол, нарушение
3'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Кинг Джошуа.
3'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 2:1 Борнмут
Вест Бромвич
86.5% (173)
Ничья:
10% (20)
Борнмут
3.5% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Бромвич:
45% (90)
Вест Бромвич:
25.5% (51)
Вест Бромвич:
10.5% (21)
Ничья:
7% (14)
Вест Бромвич:
3% (6)
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