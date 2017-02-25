Стадион: Хоуторнс
2:1
Второй тайм: 73'
0:1
5' ПенальтиКинг Джошуа
1:1
10' ГолДоусон Крэйг
2:1
22' ГолМакаули Гарет
49' Желтая карточкаНьом Аллан
69' Желтая карточкаМакклин Джеймс
Второй тайм
74'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает подножку. Смит Адам заработал фол.
74'
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73'
Тактическая замена. Моррисон Джеймс уходит с поля и его заменяет Якоб Клаудио
71'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
70'
70'
Кук Стив исполняет штрафной удар, но его блокируют
69'
Макклин Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
69'
Макклин Джеймс блокирует соперника. Фрейзер Райан заработал своей команде штрафной.
69'
69'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
69'
68'
Боруц Артур выбил мяч на угловой.
68'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
67'
Брант Крис из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Тактическая замена. Уилшер Джек уходит с поля и его заменяет Гослинг Дэн
66'
Тактическая замена. Артер Гарри уходит с поля и его заменяет Афобе Беник
66'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
65'
Макклин Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
63'
Артер Гарри бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
61'
Сурман Эндрю из команды Борнмут делает навес
61'
Артер Гарри из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
61'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Смит Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес
57'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
57'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
57'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает навес
57'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
54'
Доусон Крэйг получил травму и заменен. Макклин Джеймс выходит на поле.
54'
Фрейзер Райан коснулся мяча рукой.
53'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Доусон Крэйг получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
Доусон Крэйг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич в офсайде
50'
Доусон Крэйг делает скидку к воротам
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
50'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает навес
50'
После удара головой, который сделал Макаули Гарет мяч попадает в перекладину
50'
49'
49'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников.
49'
Ньом Аллан сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
49'
Ньом Аллан совершает грубый фол. Фрейзер Райан был жертвой
48'
Брант Крис нарушает правила. Дэниелс Чарли пострадал
47'
Удар от ворот произведет Борнмут
47'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
46'
Мингс Тайрон из команды Борнмут отвел угрозу отличным подкатом
46'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Эванс Джонни имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
46'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
46'
Смит Адам выбил мяч на угловой.
46'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
46'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Мингс Тайрон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
44'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Пью Марк мяча так и не получил
42'
Брант Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
40'
40'
Пью Марк отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
39'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
39'
38'
Кук Стив бьет из пределов штрафной и упускает момент!
37'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
36'
Артер Гарри из команды Борнмут делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
34'
33'
Фрейзер Райан из команды Борнмут подал угловой справа.
33'
Макаули Гарет из команды Вест Бромвич делает подножку. Кинг Джошуа заработал фол.
32'
32'
32'
Фрейзер Райан из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
31'
Макаули Гарет выбил мяч на угловой.
31'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Уилшер Джек из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
30'
Кук Стив наказан за толчок Рондон Саломон
30'
30'
29'
Фостер Бен вышел из ворот и забрал мяч.
29'
29'
28'
Уилшер Джек из команды Борнмут делает навес
28'
Боруц Артур вышел из ворот и забрал мяч.
27'
27'
27'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
26'
26'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
25'
Ливермо Джейк коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
24'
24'
24'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут устремляется вперед с мячом.
23'
Шадли Насер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Макаули Гарет оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
22'
Боруц Артур ошибается в защите.
21'
21'
Моррисон Джеймс бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
21'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Фрейзер Райан из команды Борнмут попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Кинг Джошуа из команды Борнмут делает навес
19'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает подножку. Фрейзер Райан заработал фол.
17'
17'
16'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
16'
Фостер Бен выбил мяч подальше от ворот.
16'
Пью Марк наказан за толчок Брант Крис
15'
Флетчер Даррен наказан за толчок Артер Гарри
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
14'
Флетчер Даррен из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Брант Крис из команды Вест Бромвич делает пас партнеру.
13'
13'
Фрейзер Райан из команды Борнмут наносит очень неточный удар.
13'
11'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич в офсайде
10'
Шадли Насер сделал результативную передачу.
10'
ГОЛ! - Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
9'
Кук Стив отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Уилшер Джек из команды Борнмут подал угловой справа.
9'
Смит Адам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
8'
6'
Удар от ворот произведет Борнмут
6'
Брант Крис бьет из пределов штрафной и упускает момент!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Г О О О О О Л - Кинг Джошуа из команды Борнмут забивает пенальти
4'
ПЕНАЛЬТИ! – Ньом Аллан фолит в штрафной площади. Фрейзер Райан пострадал
4'
3'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич опасно играет. Чуть не пострадал Кинг Джошуа.
3'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
2'
Моррисон Джеймс из команды Вест Бромвич устремляется вперед с мячом.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Бромвич". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 2:1 Борнмут
Вест Бромвич
86.5% (173)
Ничья:
10% (20)
Борнмут
3.5% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Бромвич:
45% (90)
1:0 Вест Бромвич:
25.5% (51)
2:0 Вест Бромвич:
10.5% (21)
1:1 Ничья:
7% (14)
3:1 Вест Бромвич:
3% (6)
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