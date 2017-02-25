Стадион: Воудестейн Зрители: 4075
0:2
Конец матча
6' Желтая карточкаDerrick Tshimanga
19' Желтая карточкаОйо Фунсо
0:1
62' ГолКопперс Дико
0:2
63' ГолФалкенбург Эрик
76' Желтая карточкаЭлберс Стэнли
76' Желтая карточкаКру Йорди
77' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
90' Красная карточкаПантич Данило
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
94'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
93'
Лахман Даррил получил травму и заменен. Вуйтенс Дрис выходит на поле.
93'
Лахман Даррил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Лахман Даррил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
УДАЛЕНИЕ! Пантич Данило получил жёлтую карточку и покинул поле.
91'
Пантич Данило совершает грубый фол. Лахман Даррил был жертвой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Фалкенбург Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Лахман Даррил пробил головой, вратарь справился с ударом.
88'
Катуку Тшиманга бьет и мяч от рикошета проходит мимо
88'
88'
Тактическая замена. Копперс Дико уходит с поля и его заменяет Vajeba Sakor
87'
После дальнего удара, который нанес Элберс Стэнли мяч отбит вратарем
86'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
86'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
84'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор играет в стеночку. Брюинс Луиджи был стеночкой.
84'
84'
83'
83'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
82'
82'
82'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Элберс Стэнли бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
79'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
79'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор играет в стеночку. Ван Дёйнен Майк был стеночкой.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Фалкенбург Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Де Вейс Йорди получает желтую карточку.
77'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Фалкенбург Эрик.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
76'
Кру Йорди получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Элберс Стэнли получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
75'
Копперс Дико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
75'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
74'
Тактическая замена. Хасселбайнк Найжел уходит с поля и его заменяет Пантич Данило
74'
Хасселбайнк Найжел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает подножку. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди заработал фол.
72'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает подножку. Кали Анур заработал фол.
70'
69'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Кали Анур заработал фол.
68'
68'
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
67'
67'
Фалкенбург Эрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Копперс Дико из команды Виллем II делает пас партнеру.
67'
Копперс Дико из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
66'
66'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк
66'
Копперс Дико из команды Виллем II делает неудачный навес.
65'
65'
65'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
63'
Кру Йорди сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фалкенбург Эрик из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
63'
Кру Йорди на финте ушёл от оппонента.
63'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Копперс Дико вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
62'
Копперс Дико нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Де Вейс Йорди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
60'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
58'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
57'
Кру Йорди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Йоппен Гус из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
57'
56'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес
56'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Хасселбайнк Найжел попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 4075 болельщиков
52'
Копперс Дико из команды Виллем II делает подножку. Milan Massop заработал фол.
51'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
51'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
50'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
49'
Лампру Костантинос выбил мяч на угловой.
49'
49'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на финте ушёл от оппонента.
49'
49'
Карами Халид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
48'
Йоппен Гус из команды Виллем II. Это Элберс Стэнли заработал фол.
47'
Файк Хишам отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
47'
Лахман Даррил из команды Виллем II делает подножку. Хасселбайнк Найжел заработал фол.
46'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор в офсайде
44'
Milan Massop из команды Эксельсиор остановил атаку, перехватив мяч.
44'
43'
43'
ШТАНГА! Карами Халид попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
43'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
42'
42'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
41'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
40'
Кали Анур выбил мяч на угловой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
39'
38'
38'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
37'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
37'
37'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
37'
37'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
36'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
36'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
35'
35'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
33'
Фалкенбург Эрик наказан за толчок Колвейк Райан
33'
31'
31'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Фалкенбург Эрик, и мяч снова в игре
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Карами Халид из команды Эксельсиор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хасселбайнк Найжел не смог удачно сыграть.
27'
27'
Брюинс Луиджи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Лахман Даррил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
26'
26'
Фран Соль пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
24'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Колвейк Райан заработал фол.
23'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Карами Халид из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
23'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
20'
Брюинс Луиджи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
19'
Ойо Фунсо получает желтую карточку.
19'
Ойо Фунсо совершает грубый фол. Колвейк Райан был жертвой
18'
Йоппен Гус атакует сзади соперника. Брюинс Луиджи пострадал.
17'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
17'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Ойо Фунсо выбил мяч подальше от ворот.
16'
16'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
16'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
16'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
16'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Кюйперс Бас заработал фол.
13'
13'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
12'
Катуку Тшиманга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
7'
Брюинс Луиджи наказан за толчок Лампру Костантинос
7'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Катуку Тшиманга получает желтую карточку.
6'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II. Это Альфредо Кулембе Рибейро Фреди заработал фол.
6'
5'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает неудачный навес.
5'
Йоппен Гус из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
4'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает подножку. Ойо Фунсо заработал фол.
3'
После дальнего удара, который нанес Вермёлен Кевин мяч отбит вратарем
3'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
3'
Карами Халид из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Woudestein. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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