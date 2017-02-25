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Стадион: Зрители: 4075
Эксельсиор
0:2
Конец матча
Виллем II
0'
6' Желтая карточка
Derrick Tshimanga
19' Желтая карточка
Ойо Фунсо
0:1
62' Гол
Копперс Дико
0:2
63' Гол
Фалкенбург Эрик
76' Желтая карточка
Элберс Стэнли
76' Желтая карточка
Кру Йорди
77' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
90' Красная карточка
Пантич Данило
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор бьет головой мимо ворот
94'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес
93'
Лахман Даррил получил травму и заменен. Вуйтенс Дрис выходит на поле.
Травма, повреждение
93'
Лахман Даррил получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.

93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Лахман Даррил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
УДАЛЕНИЕ! Пантич Данило получил жёлтую карточку и покинул поле.
Фол, нарушение
91'
Пантич Данило совершает грубый фол. Лахман Даррил был жертвой
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
90'
Фалкенбург Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Лахман Даррил пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
89'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой слева.
88'
Катуку Тшиманга бьет и мяч от рикошета проходит мимо
88'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
88'
Тактическая замена. Копперс Дико уходит с поля и его заменяет Vajeba Sakor
87'
После дальнего удара, который нанес Элберс Стэнли мяч отбит вратарем
86'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
86'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
85'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
84'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор играет в стеночку. Брюинс Луиджи был стеночкой.
84'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает навес
83'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
83'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Кали Анур из команды Виллем II делает передачу за спину защитников.
83'
Игроки ФК "Виллем II" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает навес
82'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Элберс Стэнли бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
79'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
79'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор играет в стеночку. Ван Дёйнен Майк был стеночкой.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Фалкенбург Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
77'
Де Вейс Йорди получает желтую карточку.
Фол, нарушение
77'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор опасно играет. Чуть не пострадал Фалкенбург Эрик.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
76'
Кру Йорди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
76'
Элберс Стэнли получает желтую карточку за неспортивное поведение
76'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Травма, повреждение
75'
Копперс Дико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
75'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
74'
Удар от ворот произведет Виллем II
74'
Тактическая замена. Хасселбайнк Найжел уходит с поля и его заменяет Пантич Данило
74'
Хасселбайнк Найжел отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает подножку. Альфредо Кулембе Рибейро Фреди заработал фол.
72'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
72'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
70'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает подножку. Кали Анур заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
69'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
69'
Кру Йорди из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
69'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает подножку. Кали Анур заработал фол.
68'
Удар от ворот произведет Виллем II
68'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес
67'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
67'
Фалкенбург Эрик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Копперс Дико из команды Виллем II делает пас партнеру.
67'
Копперс Дико из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
66'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
66'
Тактическая замена. Вермёлен Кевин уходит с поля и его заменяет Ван Дёйнен Майк
66'
Копперс Дико из команды Виллем II делает неудачный навес.
65'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
65'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
63'
Кру Йорди сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фалкенбург Эрик из клуба "Виллем II" отправил мяч головой в ворота.
63'
Кру Йорди из команды Виллем II делает пас партнеру.
63'
Кру Йорди на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
63'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
Описание гола
62'
ГО-О-О-О-ОЛ! Копперс Дико вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
62'
Копперс Дико нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Де Вейс Йорди сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
58'
Кали Анур из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
57'
Кру Йорди бьет из пределов штрафной и упускает момент!
57'
Milan Massop выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Йоппен Гус из команды Виллем II попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
57'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Игрок из команды Виллем II делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кру Йорди из команды Виллем II делает навес
56'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
56'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес
56'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
54'
Хасселбайнк Найжел попал в створ, но вратарь справился с ударом.
54'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
53'
Сегодняшная посещаемость составляет 4075 болельщиков
Фол, нарушение
52'
Копперс Дико из команды Виллем II делает подножку. Milan Massop заработал фол.
Фол, нарушение
51'
Milan Massop из команды Эксельсиор делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
51'
После дальнего удара, который нанес Файк Хишам мяч отбит вратарем
50'
Ойо Фунсо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Угловой
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
49'
Лампру Костантинос выбил мяч на угловой.
49'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди на финте ушёл от оппонента.
49'
Удар от ворот произведет Виллем II
49'
Карами Халид бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
48'
Йоппен Гус из команды Виллем II. Это Элберс Стэнли заработал фол.
47'
Файк Хишам отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
47'
Лахман Даррил из команды Виллем II делает подножку. Хасселбайнк Найжел заработал фол.
46'
Тактическая замена. Колвейк Райан уходит с поля и его заменяет Элберс Стэнли
46'
Тактическая замена. Хайе Том уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Фран Соль из команды Виллем II бьет головой мимо ворот
45'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает навес
44'
Milan Massop из команды Эксельсиор остановил атаку, перехватив мяч.
44'
Ойо Фунсо из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Удар от ворот произведет Виллем II
43'
ШТАНГА! Карами Халид попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
43'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
42'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
41'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
41'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор подал угловой слева.
40'
Кали Анур выбил мяч на угловой.
40'
Кали Анур из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
40'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает подножку. Фалкенбург Эрик заработал фол.
39'
Удар от ворот произведет Виллем II
38'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
37'
Кали Анур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кюйперс Бас из команды Эксельсиор делает навес
37'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес
37'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
36'
Удар от ворот произведет Виллем II
36'
Файк Хишам бьет из пределов штрафной и упускает момент!
36'
Питерс Йорденс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
35'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
34'
Удар от ворот произведет Виллем II
Фол, нарушение
33'
Фалкенбург Эрик наказан за толчок Колвейк Райан
33'
Удар от ворот произведет Виллем II
31'
Кали Анур из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Копперс Дико из команды Виллем II делает навес
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Фалкенбург Эрик, и мяч снова в игре
31'
Хайе Том из команды Виллем II делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Карами Халид из команды Эксельсиор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Хасселбайнк Найжел не смог удачно сыграть.
27'
Удар от ворот произведет Виллем II
27'
Брюинс Луиджи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Лахман Даррил сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Фран Соль пробил головой, вратарь справился с ударом.
26'
Катуку Тшиманга из команды Виллем II делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Брюинс Луиджи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Колвейк Райан заработал фол.
23'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
Карами Халид из команды Эксельсиор устремляется вперед с мячом.
23'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Удар от ворот произведет Виллем II
20'
Брюинс Луиджи бьет из пределов штрафной и упускает момент!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
19'
Ойо Фунсо получает желтую карточку.
Фол, нарушение
19'
Ойо Фунсо совершает грубый фол. Колвейк Райан был жертвой
Фол, нарушение
18'
Йоппен Гус атакует сзади соперника. Брюинс Луиджи пострадал.
17'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
17'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Ойо Фунсо выбил мяч подальше от ворот.
16'
Удар от ворот произведет Виллем II
16'
Альфредо Кулембе Рибейро Фреди из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
Угловой
16'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
16'
Питерс Йорденс выбил мяч на угловой.
16'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
14'
Хайе Том из команды Виллем II делает подножку. Кюйперс Бас заработал фол.
13'
Лампру Костантинос вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес
12'
Катуку Тшиманга выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вермёлен Кевин из команды Эксельсиор делает навес
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
7'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Катуку Тшиманга получает желтую карточку.
6'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
5'
Йоппен Гус из команды Виллем II делает неудачный навес.
5'
Йоппен Гус из команды Виллем II устремляется вперед с мячом.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
4'
Хасселбайнк Найжел из команды Эксельсиор делает подножку. Ойо Фунсо заработал фол.
3'
После дальнего удара, который нанес Вермёлен Кевин мяч отбит вратарем
Угловой
3'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
3'
Карами Халид из команды Эксельсиор попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Woudestein. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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