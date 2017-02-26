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Стадион: Зрители: 14787
АЗ Алкмаар
1:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
26' Желтая карточка
Холла Данни
33' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
40' Желтая карточка
Марселлис Дирк
0:1
48' Гол
Томас Райян
75' Желтая карточка
Люккассен Деррик
1:1
82' Гол
Фрайдей Фред
90' Желтая карточка
Ван Эйден Ренс
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
94'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
94'
Холла Данни бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
93'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар. Это Мениг Квинси заработал фол.
Желтая карточка
93'
Ван Эйден Ренс получает желтую карточку.

92'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Ван де Паверт Тед
Фол, нарушение
92'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
91'
Гарсия Леви попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
Фол, нарушение
90'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Брок-Мадсен Николай заработал фол.
Фол, нарушение
89'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле. Это Йоханссон Маттиас заработал фол.
89'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает навес
88'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес
86'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
85'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Фол, нарушение
84'
Эхизибуэ Кингсли атакует сзади соперника. Хапс Ридгесиано пострадал.
84'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
82'
Гарсия Леви сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар добил мяч в ворота.
82'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
82'
Гарсия Леви на финте ушёл от оппонента.
81'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
81'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
80'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Саймак Мустафа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
79'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
79'
Саймак Мустафа выбил мяч на угловой.
79'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
78'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес
78'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Угловой
77'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
77'
Томас Райян выбил мяч на угловой.
77'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
76'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
76'
Вюйтенс Стейн выбил мяч на угловой.
76'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
75'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Люккассен Деррик блокирует соперника. Эхизибуэ Кингсли заработал своей команде штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
Вегхорст Ваут попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
73'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
73'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Йоханссон Маттиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
71'
Марселлис Дирк получил травму и заменен. Шенквельд Барт выходит на поле.
Травма, повреждение
70'
Марселлис Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 14787 болельщиков
Угловой
68'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
68'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
68'
Бауй Уасим выбил мяч на угловой.
68'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес
67'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
67'
Вюйтенс Стейн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
66'
Мениг Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
65'
Мениг Квинси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
64'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
63'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
62'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Йоханссон Маттиас
61'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
61'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
60'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
Угловой
60'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
60'
Хапс Ридгесиано нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
59'
Мениг Квинси не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
59'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
58'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
57'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
57'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
56'
Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Джаханбакш Алиреза
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
55'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
55'
Гарсия Леви нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Гарсия Леви на финте ушёл от оппонента.
54'
Мениг Квинси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
54'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
53'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
53'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
53'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
53'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
51'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
49'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар. Это Django Warmerdam заработал фол.
49'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Томас Райян!
Угловой
48'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
48'
Брок-Мадсен Николай имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
47'
Ван Эйден Ренс ошибается в защите.
47'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
47'
Мениг Квинси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
Саймак Мустафа отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
44'
Тил Гуус наказан за толчок Томас Райян
43'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
43'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Ван Полен Брам наказан за толчок Гарсия Леви
41'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
Угловой
41'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
41'
Люккассен Деррик исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
40'
Марселлис Дирк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
40'
Марселлис Дирк совершает грубый фол. Гарсия Леви был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
39'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
39'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
38'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
36'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает навес
35'
Ван дер Харт Микки вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Мениг Квинси коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
34'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
34'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Бель-Хассани Иллиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Эхизибуэ Кингсли получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле. Это Хапс Ридгесиано заработал фол.
Травма, повреждение
31'
Эхизибуэ Кингсли возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Эхизибуэ Кингсли получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Травма, повреждение
30'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
29'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
28'
Ринстра Бен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Люккассен Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
26'
Холла Данни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
26'
Холла Данни совершает грубый фол. Люккассен Деррик был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
25'
Гарсия Леви отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Фол, нарушение
23'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Холла Данни заработал фол.
23'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
22'
Django Warmerdam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
22'
Бель-Хассани Иллиас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
22'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
21'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ринстра Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
20'
Бауй Уасим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
18'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
18'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
18'
Люккассен Деррик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
17'
Марселлис Дирк наказан за толчок Тил Гуус
Фол, нарушение
16'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле. Это Ринстра Бен заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
14'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
14'
Django Warmerdam бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
13'
Ринстра Бен наказан за толчок Саймак Мустафа
13'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
12'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
12'
Вюйтенс Стейн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
11'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
10'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Холла Данни заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Вегхорст Ваут попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
9'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
9'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
9'
Вюйтенс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Томас Райян заработал фол.
7'
Django Warmerdam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
7'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
Травма, повреждение
5'
Марселлис Дирк возвращается на поле, всё в порядке.
5'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
5'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
4'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Холла Данни заработал фол.
4'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
3'
Марселлис Дирк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
2'
Марселлис Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Марселлис Дирк блокирует соперника. Гарсия Леви заработал своей команде штрафной.
Фол, нарушение
1'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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