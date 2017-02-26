Стадион: АФАС Зрители: 14787
1:1
Конец матча
26' Желтая карточкаХолла Данни
33' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
40' Желтая карточкаМарселлис Дирк
0:1
48' ГолТомас Райян
75' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
1:1
82' ГолФрайдей Фред
90' Желтая карточкаВан Эйден Ренс
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
94'
94'
Холла Данни бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
93'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар. Это Мениг Квинси заработал фол.
93'
Ван Эйден Ренс получает желтую карточку.
92'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Тактическая замена. Саймак Мустафа уходит с поля и его заменяет Ван де Паверт Тед
92'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
91'
Гарсия Леви попал в створ, но вратарь справился с ударом.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Мохтар Юнес
90'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Брок-Мадсен Николай заработал фол.
89'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле. Это Йоханссон Маттиас заработал фол.
89'
88'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает навес
88'
88'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
85'
84'
Эхизибуэ Кингсли атакует сзади соперника. Хапс Ридгесиано пострадал.
84'
Ван Эйден Ренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
83'
82'
Гарсия Леви сделал результативную передачу.
82'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар добил мяч в ворота.
82'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
82'
Гарсия Леви на финте ушёл от оппонента.
81'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар опасно играет. Чуть не пострадал Саймак Мустафа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
79'
Шенквельд Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Саймак Мустафа выбил мяч на угловой.
79'
78'
78'
78'
77'
77'
Томас Райян выбил мяч на угловой.
77'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Йоханссон Маттиас
76'
76'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
76'
Вюйтенс Стейн выбил мяч на угловой.
76'
Django Warmerdam навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
75'
Люккассен Деррик блокирует соперника. Эхизибуэ Кингсли заработал своей команде штрафной.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
Вегхорст Ваут попал в створ, но вратарь справился с ударом.
74'
73'
73'
73'
Саймак Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
71'
Марселлис Дирк получил травму и заменен. Шенквельд Барт выходит на поле.
70'
Марселлис Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 14787 болельщиков
68'
68'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
68'
68'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
68'
Бауй Уасим выбил мяч на угловой.
68'
67'
67'
Вюйтенс Стейн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
67'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
67'
66'
Мениг Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Крул Тим вышел из ворот и забрал мяч.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
65'
Мениг Квинси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
64'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
63'
63'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
62'
Тактическая замена. Свенссон Юнас уходит с поля и его заменяет Йоханссон Маттиас
61'
61'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает подножку. Джаханбакш Алиреза заработал фол.
60'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
60'
Хапс Ридгесиано нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
59'
Мениг Квинси не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
59'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
58'
58'
57'
57'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
56'
Тактическая замена. Бель-Хассани Иллиас уходит с поля и его заменяет Джаханбакш Алиреза
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
55'
55'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
55'
Гарсия Леви нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
55'
Гарсия Леви на финте ушёл от оппонента.
54'
Мениг Квинси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Вегхорст Ваут нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
53'
Холла Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
53'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
53'
Ван Полен Брам выбил мяч на угловой.
52'
Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Хапс Ридгесиано
51'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
49'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар. Это Django Warmerdam заработал фол.
49'
Бель-Хассани Иллиас из команды АЗ Алкмаар делает навес
48'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Томас Райян!
48'
Django Warmerdam из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
48'
Брок-Мадсен Николай имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
47'
Ван Эйден Ренс ошибается в защите.
47'
47'
Мениг Квинси имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
46'
Мениг Квинси из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Ван Эйден Ренс
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
Саймак Мустафа отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
44'
Тил Гуус наказан за толчок Томас Райян
43'
43'
43'
42'
Ван Полен Брам наказан за толчок Гарсия Леви
41'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает передачу одноклубнику.
41'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
41'
Люккассен Деррик исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
40'
Марселлис Дирк получает желтую карточку.
40'
Марселлис Дирк совершает грубый фол. Гарсия Леви был жертвой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
39'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
39'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
36'
36'
36'
Брок-Мадсен Николай из команды ПЕК Зволле делает навес
35'
35'
35'
Мениг Квинси коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
34'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
33'
Эхизибуэ Кингсли получает желтую карточку.
33'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле. Это Хапс Ридгесиано заработал фол.
31'
Эхизибуэ Кингсли возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Эхизибуэ Кингсли получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Эхизибуэ Кингсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Вегхорст Ваут не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
29'
28'
Ринстра Бен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
28'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Люккассен Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Холла Данни получает желтую карточку.
26'
Холла Данни совершает грубый фол. Люккассен Деррик был жертвой
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
25'
25'
Гарсия Леви отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
24'
23'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Холла Данни заработал фол.
23'
22'
22'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
22'
Django Warmerdam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Бель-Хассани Иллиас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
22'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
21'
21'
Ринстра Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Хапс Ридгесиано заработал фол.
20'
20'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
18'
18'
18'
Люккассен Деррик бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
17'
Марселлис Дирк наказан за толчок Тил Гуус
16'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле. Это Ринстра Бен заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Брок-Мадсен Николай наказан за толчок Ван Эйден Ренс
14'
14'
Django Warmerdam бьет из пределов штрафной и упускает момент!
13'
Ринстра Бен наказан за толчок Саймак Мустафа
13'
13'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
12'
12'
Вюйтенс Стейн бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
11'
10'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Холла Данни заработал фол.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Вегхорст Ваут попал в створ, но вратарь справился с ударом.
10'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес прямо в штрафную.
9'
9'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает навес
9'
Вюйтенс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
8'
Ван Эйден Ренс из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Томас Райян заработал фол.
7'
Django Warmerdam выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Хапс Ридгесиано из команды АЗ Алкмаар делает навес
7'
Гарсия Леви из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
7'
Ринстра Бен из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
5'
Марселлис Дирк возвращается на поле, всё в порядке.
5'
5'
Холла Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
4'
Люккассен Деррик из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Холла Данни заработал фол.
4'
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
3'
Марселлис Дирк получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
2'
Марселлис Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Марселлис Дирк блокирует соперника. Гарсия Леви заработал своей команде штрафной.
1'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Люккассен Деррик заработал фол.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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