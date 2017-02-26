Стадион: Жоффруа Гишар Зрители: 26196
0:1
Конец матча
0:1
33' ГолРоделен Ронни
74' Желтая карточкаРоделен Ронни
79' Желтая карточкаСеубе Николя
Новости после матча
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
93'
93'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
93'
92'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
92'
92'
92'
91'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
91'
91'
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 26196 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
90'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
90'
Делаплас Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает навес
90'
Ру Нолан из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
89'
88'
Роделен Ронни получил травму и заменен. Леборн Жордан выходит на поле.
88'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
86'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
86'
Карамо Янн имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
86'
Карамо Янн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
84'
84'
83'
Карамо Янн из команды Кан. Это Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
83'
Ру Нолан из команды Сент-Этьен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
83'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
82'
82'
Сеубе Николя из команды Кан делает подножку. Монне-Паке Кевин заработал фол.
81'
Теофил-Катерин Кевин совершает грубый фол. Роделен Ронни был жертвой
80'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
79'
Сеубе Николя получает желтую карточку.
79'
Сеубе Николя из команды Кан делает подножку. Монне-Паке Кевин заработал фол.
78'
Адеоти Жордан пробил головой, вратарь справился с ударом.
78'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Карамо Янн заработал фол.
77'
77'
Пажо Венсан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
76'
Тактическая замена. Верету Жордан уходит с поля и его заменяет Пажо Венсан
76'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
76'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
75'
Делаплас Джонатан выбил мяч на угловой.
75'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
74'
Роделен Ронни получает желтую карточку.
74'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Ру Нолан заработал фол.
74'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
73'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
73'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
73'
73'
73'
73'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
72'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
70'
Тактическая замена. Сантини Иван уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
70'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
69'
Берич Роберт пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
69'
69'
68'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
68'
Сеубе Николя из команды Кан делает навес
67'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
67'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен делает навес
66'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
66'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
64'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
64'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен в офсайде
63'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
63'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен наносит очень неточный удар.
63'
63'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
63'
61'
61'
Лемуань Фабьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
61'
61'
Пьер-Габриэль Ронаэль на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
Делаплас Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
59'
Бен-Юссеф Сиам выбил мяч на угловой.
59'
59'
59'
59'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Верету Жордан наказан за толчок Гильберт Фредерик
56'
Роделен Ронни пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Делаплас Джонатан.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
55'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
55'
Адеоти Жордан ударом издали сотрясает перекладину
54'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
53'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
53'
53'
51'
Яхья Аледдин получил травму и заменен. Бен-Юссеф Сиам выходит на поле.
51'
Полома Пьер-Ив совершает грубый фол. Роделен Ронни был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
50'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
48'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Делаплас Джонатан сотрясает перекладину
48'
47'
47'
47'
47'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Да Сильва Дамьен совершает грубый фол. Берич Роберт был жертвой
46'
Роша Кенни получил травму и заменен. Пьер-Габриэль Ронаэль выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
45'
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
44'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает подножку. Делаплас Джонатан заработал фол.
42'
42'
Берич Роберт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
40'
40'
Роша Кенни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
38'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Бессат Венсан из команды Кан в офсайде
35'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
34'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Лемуань Фабьен заработал фол.
33'
Бессат Венсан сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Роделен Ронни из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
32'
31'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
30'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
30'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
29'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Яхья Аледдин атакует сзади соперника. Берич Роберт пострадал.
28'
Полома Пьер-Ив совершает грубый фол. Да Сильва Дамьен был жертвой
27'
26'
Да Сильва Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает подножку. Делаплас Джонатан заработал фол.
25'
Лемуань Фабьен нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
24'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
24'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
24'
23'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Гильберт Фредерик.
22'
22'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
21'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
21'
21'
21'
Адеоти Жордан атакует сзади соперника. Роша Кенни пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
19'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
19'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
18'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Гильберт Фредерик из команды Кан устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
16'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен. Это Сантини Иван заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
13'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
13'
Делаплас Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Роша Кенни выбил мяч подальше от ворот.
11'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Полома Пьер-Ив заработал фол.
10'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
9'
9'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
7'
7'
Бессат Венсан наказан за толчок Роша Кенни
6'
Лакруа Лео блокирует соперника. Сантини Иван заработал своей команде штрафной.
6'
Полома Пьер-Ив бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
4'
Лемуань Фабьен бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
4'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Роша Кенни заработал фол.
2'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Кан
Сент-Этьен
94.6% (191)
Ничья:
4% (8)
Кан
1.5% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сент-Этьен:
38.1% (77)
2:0 Сент-Этьен:
27.7% (56)
2:1 Сент-Этьен:
22.8% (46)
1:1 Ничья:
4% (8)
3:0 Сент-Этьен:
2.5% (5)
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