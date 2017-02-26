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Стадион: Зрители: 26196
Сент-Этьен
0:1
Конец матча
Кан
0'
0:1
33' Гол
Роделен Ронни
74' Желтая карточка
Роделен Ронни
79' Желтая карточка
Сеубе Николя
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
93'
Удар от ворот произведет Кан
93'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
93'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает навес
92'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

92'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
92'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
91'
Карамо Янн из команды Кан делает навес
91'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 26196 болельщиков
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
90'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
90'
Делаплас Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Пажо Венсан из команды Сент-Этьен делает навес
90'
Ру Нолан из команды Сент-Этьен делает передачу одноклубнику.
89'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
88'
Роделен Ронни получил травму и заменен. Леборн Жордан выходит на поле.
88'
Монне-Паке Кевин нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
86'
Фере Жюльен из команды Кан подал угловой слева.
86'
Карамо Янн имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
86'
Карамо Янн оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
85'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
84'
Удар от ворот произведет Кан
84'
Севе Анри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Карамо Янн из команды Кан. Это Теофил-Катерин Кевин заработал фол.
83'
Ру Нолан из команды Сент-Этьен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
83'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает навес
83'
Пажо Венсан нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
82'
Севе Анри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Сеубе Николя из команды Кан делает подножку. Монне-Паке Кевин заработал фол.
Фол, нарушение
81'
Теофил-Катерин Кевин совершает грубый фол. Роделен Ронни был жертвой
80'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Севе Анри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Сеубе Николя получает желтую карточку.
Фол, нарушение
79'
Сеубе Николя из команды Кан делает подножку. Монне-Паке Кевин заработал фол.
78'
Адеоти Жордан пробил головой, вратарь справился с ударом.
78'
Бессат Венсан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает подножку. Карамо Янн заработал фол.
77'
Удар от ворот произведет Кан
77'
Пажо Венсан имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
76'
Тактическая замена. Верету Жордан уходит с поля и его заменяет Пажо Венсан
76'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
Угловой
76'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
75'
Делаплас Джонатан выбил мяч на угловой.
75'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Желтая карточка
74'
Роделен Ронни получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Роделен Ронни из команды Кан делает подножку. Ру Нолан заработал фол.
74'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
74'
Удар от ворот произведет Кан
73'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен бьет головой мимо ворот
73'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает навес
73'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает навес
73'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает навес
72'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
70'
Тактическая замена. Сантини Иван уходит с поля и его заменяет Карамо Янн
70'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Ру Нолан
69'
Берич Роберт пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
69'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает навес
68'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
68'
Сеубе Николя из команды Кан делает навес
Офсайд
67'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
67'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен делает навес
66'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
66'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает навес
65'
Удар от ворот произведет Кан
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
64'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает неудачный навес.
Офсайд
64'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен в офсайде
63'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
63'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен наносит очень неточный удар.
63'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает навес
63'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
63'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
61'
Удар от ворот произведет Кан
61'
Лемуань Фабьен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
61'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Бен-Юссеф Сиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен делает навес
61'
Пьер-Габриэль Ронаэль на финте ушёл от оппонента.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
Делаплас Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой справа.
59'
Бен-Юссеф Сиам выбил мяч на угловой.
59'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает навес
59'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает навес
59'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Верету Жордан наказан за толчок Гильберт Фредерик
56'
Роделен Ронни пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Фере Жюльен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Делаплас Джонатан.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
55'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
55'
Адеоти Жордан ударом издали сотрясает перекладину
54'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Бессат Венсан из команды Кан подал угловой слева.
53'
Роделен Ронни из команды Кан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
53'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает навес
51'
Яхья Аледдин получил травму и заменен. Бен-Юссеф Сиам выходит на поле.
Фол, нарушение
51'
Полома Пьер-Ив совершает грубый фол. Роделен Ронни был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
50'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Пьер-Габриэль Ронаэль из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
49'
Севе Анри из команды Сент-Этьен делает подножку. Фере Жюльен заработал фол.
48'
Игроки ФК "Сент-Этьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Делаплас Джонатан сотрясает перекладину
48'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
47'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Бессат Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Верету Жордан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Да Сильва Дамьен совершает грубый фол. Берич Роберт был жертвой
46'
Роша Кенни получил травму и заменен. Пьер-Габриэль Ронаэль выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
45'
Игроки ФК "Кан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
44'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает подножку. Делаплас Джонатан заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Кан
42'
Берич Роберт отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
42'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
41'
Роделен Ронни из команды Кан в офсайде
40'
Удар от ворот произведет Кан
40'
Роша Кенни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
40'
Яхья Аледдин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Теофил-Катерин Кевин из команды Сент-Этьен делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
38'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Бессат Венсан из команды Кан в офсайде
35'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
34'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Лемуань Фабьен заработал фол.
33'
Бессат Венсан сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Роделен Ронни из клуба "Кан" отправил мяч головой в ворота.
32'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
31'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Игрок из команды Кан делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
30'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
29'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
28'
Яхья Аледдин атакует сзади соперника. Берич Роберт пострадал.
Фол, нарушение
28'
Полома Пьер-Ив совершает грубый фол. Да Сильва Дамьен был жертвой
27'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
26'
Да Сильва Дамьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Верету Жордан из команды Сент-Этьен делает подножку. Делаплас Джонатан заработал фол.
25'
Лемуань Фабьен нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
25'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
24'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
24'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Лемуань Фабьен из команды Сент-Этьен делает навес
24'
Перрен Лоик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
23'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен опасно играет. Чуть не пострадал Гильберт Фредерик.
22'
Веркутр Реми вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
22'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
21'
Гильберт Фредерик выбил мяч на угловой.
21'
Да Сильва Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Полома Пьер-Ив из команды Сент-Этьен делает навес
Фол, нарушение
21'
Адеоти Жордан атакует сзади соперника. Роша Кенни пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Офсайд
19'
Берич Роберт из команды Сент-Этьен в офсайде
19'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников.
18'
Сантини Иван нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Фере Жюльен нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
18'
Гильберт Фредерик из команды Кан устремляется вперед с мячом.
16'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
Фол, нарушение
16'
Лакруа Лео из команды Сент-Этьен. Это Сантини Иван заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
14'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Сент-Этьен
13'
Делаплас Джонатан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Удар от ворот произведет Кан
12'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Веркутр Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Роша Кенни выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
11'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает подножку. Полома Пьер-Ив заработал фол.
Офсайд
10'
Сантини Иван из команды Кан в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
9'
Удар от ворот произведет Кан
9'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Рюффье Стефан вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Бессат Венсан из команды Кан делает навес
Фол, нарушение
7'
Бессат Венсан наказан за толчок Роша Кенни
Фол, нарушение
6'
Лакруа Лео блокирует соперника. Сантини Иван заработал своей команде штрафной.
6'
Полома Пьер-Ив бьет из пределов штрафной и упускает момент!
6'
Гильберт Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Роша Кенни из команды Сент-Этьен делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
4'
Лемуань Фабьен бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
4'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Сент-Этьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Фере Жюльен из команды Кан делает подножку. Роша Кенни заработал фол.
2'
Лакруа Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Гильберт Фредерик из команды Кан делает навес
1'
Игрок клуба "Кан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:1 Кан
Сент-Этьен
94.6% (191)
Ничья:
4% (8)
Кан
1.5% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
38.1% (77)
Сент-Этьен:
27.7% (56)
Сент-Этьен:
22.8% (46)
Ничья:
4% (8)
Сент-Этьен:
2.5% (5)
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