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Стадион: Велодром
Предыдущие игры
Марсель (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 18.02.2017 Марсель 2:0 Ренн Л1
- 12.02.2017 Нант 3:2 Марсель Л1
- 08.02.2017 Марсель 2:0 Генгам Л1
- 03.02.2017 Мец 1:0 Марсель Л1
- 27.01.2017 Марсель 5:1 Монпелье Л1
- 22.01.2017 Лион 3:1 Марсель Л1
- 15.01.2017 Марсель 1:4 Монако Л1
- 21.12.2016 Бастия 1:2 Марсель Л1
- 18.12.2016 Марсель 2:0 Лилль Л1
- 10.12.2016 Дижон 1:2 Марсель Л1
- 04.12.2016 Марсель 3:0 Нанси Л1
- 30.11.2016 Сент-Этьен 0:0 Марсель Л1
- 26.11.2016 Монако 4:0 Марсель Л1
- 20.11.2016 Марсель 1:0 Кан Л1
- 04.11.2016 Монпелье 3:1 Марсель Л1
- 30.10.2016 Марсель 0:0 Бордо Л1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Л1
- 16.10.2016 Марсель 1:0 Мец Л1
- 02.10.2016 Анже 1:1 Марсель Л1
- 25.09.2016 Марсель 2:1 Нант Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 19.02.2017 ПСЖ 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2017 Бордо 0:3 ПСЖ Л1
- 07.02.2017 ПСЖ 2:1 Лилль Л1
- 04.02.2017 Дижон 1:3 ПСЖ Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 21.01.2017 Нант 0:2 ПСЖ Л1
- 14.01.2017 Ренн 0:1 ПСЖ Л1
- 21.12.2016 ПСЖ 5:0 Лорьян Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Л1
- 03.12.2016 Монпелье 3:0 ПСЖ Л1
- 30.11.2016 ПСЖ 2:0 Анже Л1
- 27.11.2016 Лион 1:2 ПСЖ Л1
- 19.11.2016 ПСЖ 2:0 Нант Л1
- 06.11.2016 ПСЖ 4:0 Ренн Л1
- 28.10.2016 Лилль 0:1 ПСЖ Л1
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Л1
- 15.10.2016 Нанси 1:2 ПСЖ Л1
- 01.10.2016 ПСЖ 2:0 Бордо Л1
- 23.09.2016 Тулуза 2:0 ПСЖ Л1
Последние игры между собой
Марсель: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
- 23.10.2016 ПСЖ 0:0 Марсель Лига 1
- 21.05.2016 Марсель 2:4 ПСЖ Кубок Франции
- 07.02.2016 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1
- 04.10.2015 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 05.04.2015 Марсель 2:3 ПСЖ Лига 1
- 09.11.2014 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 03.03.2014 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 06.10.2013 Марсель 1:2 ПСЖ Лига 1
- 27.02.2013 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок Франции
- 25.02.2013 ПСЖ 2:0 Марсель Лига 1
- 31.10.2012 ПСЖ 2:0 Марсель Кубок лиги
- 07.10.2012 Марсель 2:2 ПСЖ Лига 1
- 08.04.2012 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 28.11.2011 Марсель 3:0 ПСЖ Лига 1
- 20.03.2011 Марсель 2:1 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2010 ПСЖ 2:1 Марсель Лига 1
- 28.07.2010 Марсель 0:0 ПСЖ Суперкубок
- 28.02.2010 ПСЖ 0:3 Марсель Лига 1
- 20.11.2009 Марсель 1:0 ПСЖ Лига 1
- 15.03.2009 ПСЖ 1:3 Марсель Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|Заявка
|26
|18
|5
|3
|76 - 24
|59
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 18
|56
|3.
|Ницца
|Заявка
|26
|16
|8
|2
|42 - 20
|56
|4.
|Лион
|Заявка
|25
|14
|1
|10
|49 - 32
|43
|5.
|Марсель
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|35 - 31
|39
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|31 - 21
|39
|7.
|Бордо
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|32 - 31
|39
|8.
|Тулуза
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 28
|34
|9.
|Генгам
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|30 - 33
|34
|10.
|Ренн
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 31
|33
|11.
|Монпелье
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|38 - 43
|32
|12.
|Нант
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|19 - 34
|30
|13.
|Мец
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 45
|30
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|22 - 33
|30
|15.
|Лилль
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|16.
|Кан
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|26 - 43
|28
|17.
|Нанси
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|18 - 34
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|36 - 41
|27
|19.
|Бастия
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|22 - 33
|23
|20.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 52
|22
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 29 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марсель - ПСЖ, который состоится 26.02.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марсель - ПСЖ, который состоится 26.02.2017.
Новости матча
-
Жиру интересен "Марселю" — 13:41
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Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ
Марсель
6.1% (7)
Ничья:
24.3% (28)
ПСЖ
69.6% (80)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
44.3% (51)
1:1 Ничья:
20% (23)
1:3 ПСЖ:
7% (8)
0:1 ПСЖ:
7% (8)
0:2 ПСЖ:
3.5% (4)
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