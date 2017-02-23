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Стадион:
Марсель
 
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ПСЖ
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Марсель - ПСЖ, который состоится 26.02.2017.
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:
Прогнозы на матч Марсель - ПСЖ
Марсель
6.1% (7)
Ничья:
24.3% (28)
ПСЖ
69.6% (80)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
44.3% (51)
Ничья:
20% (23)
ПСЖ:
7% (8)
ПСЖ:
7% (8)
ПСЖ:
3.5% (4)
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