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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 25791
Ренн
1:0
Конец матча
Лорьян
0'
2' Желтая карточка
Туре Зарго
1:0
19' Гол
Сио Жованни
80' Желтая карточка
Пейбернес Матьё
90' Желтая карточка
Уорис Маджид
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
94'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
Желтая карточка
94'
Уорис Маджид получает желтую карточку.
Фол, нарушение
94'
Уорис Маджид ныряет в попытке получить право на штрафной
93'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.

92'
Удар от ворот произведет Лорьян
92'
Эну Адриен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Эну Адриен из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
91'
Калулу Альдо из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
91'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Кабо Джимми из команды Лорьян подал угловой справа.
91'
Кабо Джимми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Калулу Альдо
89'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
89'
Саид Уэсли на финте ушёл от оппонента.
88'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
88'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 25791 болельщиков
87'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
86'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
85'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Вакасо Альхассан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Прчич Саньин из команды Ренн. Это Кабо Джимми заработал фол.
83'
Удар от ворот произведет Лорьян
83'
Андре Бенжамин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает отличный навес.
81'
Эну Адриен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
80'
Удар от ворот произведет Лорьян
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
80'
Пейбернес Матьё получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
79'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
Фол, нарушение
79'
Уорис Маджид коснулся мяча рукой.
77'
Тактическая замена. Муканджо Бенжамин уходит с поля и его заменяет Филиппото Ромен
Фол, нарушение
77'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Бенсебаини Рами.
76'
Ньяньон Жорис имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
76'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
76'
Сио Жованни из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Мубеле Ндомбе уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
Фол, нарушение
74'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Мубеле Ндомбе заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Сио Жованни наказан за толчок Коффи Эрвин
72'
Удар от ворот произведет Ренн
71'
Лорьян производит замену. Лаутоа Веслей уходит, и Жано Бенжамин заменяет его
71'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает отличный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
69'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Андре Бенжамин.
67'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Эну Адриен из команды Ренн делает навес
Офсайд
67'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян в офсайде
Фол, нарушение
66'
Прчич Саньин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Кабо Джимми.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
65'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает подножку. Бенсебаини Рами заработал фол.
64'
После дальнего удара, который нанес Прчич Саньин мяч отбит вратарем
64'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
63'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Бааль Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Кабо Джимми коснулся мяча рукой.
61'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
61'
Кабо Джимми на финте ушёл от оппонента.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Дьякаби Адама получил травму и заменен. Эну Адриен выходит на поле.
Травма, повреждение
59'
Дьякаби Адама получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
59'
Дьякаби Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
57'
Бааль Людовик коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
56'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Фернандеш Желсон.
55'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Сио Жованни из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Фол, нарушение
54'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Беллюгу Франсуа заработал фол.
Фол, нарушение
53'
Андре Бенжамин коснулся мяча рукой.
52'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
50'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Фернандеш Желсон заработал фол.
50'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Сио Жованни из команды Ренн делает навес
50'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
49'
Кабо Джимми из команды Лорьян в офсайде
Офсайд
49'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн в офсайде
Офсайд
48'
Андре Бенжамин из команды Ренн в офсайде
48'
Муканджо Бенжамин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Ньяньон Жорис пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Мубеле Ндомбе заработал фол.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
45'
Бенсебаини Рами выбил мяч на угловой.
45'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Лаутоа Веслей заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
Удар от ворот произведет Лорьян
44'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
44'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
43'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
43'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Лорьян
42'
Прчич Саньин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
41'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян делает подножку. Фернандеш Желсон заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Муканджо Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
38'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
36'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
Бааль Людовик из команды Ренн делает навес
Фол, нарушение
35'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Фернандеш Желсон заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
35'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Бенсебаини Рами заработал фол.
33'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
33'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
32'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
30'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
29'
Мубеле Ндомбе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Офсайд
29'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Мубеле Ндомбе, и мяч снова в игре
29'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
Фол, нарушение
25'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
25'
Сио Жованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
Прчич Саньин из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Андре Бенжамин сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сио Жованни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
19'
Беллюгу Франсуа ошибается в защите.
18'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
16'
Удар от ворот произведет Ренн
Угловой
16'
Кабо Джимми из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
16'
Бенсебаини Рами выбил мяч на угловой.
16'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает пас партнеру.
15'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес
13'
Удар от ворот произведет Ренн
13'
Кабо Джимми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Кабо Джимми на финте ушёл от оппонента.
12'
Кабо Джимми из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
11'
Костил Бенуа вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Коффи Эрвин из команды Лорьян делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
10'
Сио Жованни из команды Ренн. Это Туре Зарго заработал фол.
8'
Удар от ворот произведет Лорьян
8'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
7'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Офсайд
5'
Марво Сильвен из команды Лорьян в офсайде
Фол, нарушение
4'
Сио Жованни из команды Ренн делает подножку. Беллюгу Франсуа заработал фол.
3'
Пейбернес Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Данзе Ромен из команды Ренн делает навес
Желтая карточка
2'
Туре Зарго получает желтую карточку.
Фол, нарушение
2'
Туре Зарго атакует сзади соперника. Мубеле Ндомбе пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Лорьян
Ренн
83.2% (168)
Ничья:
12.9% (26)
Лорьян
4% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ренн:
41.1% (83)
Ренн:
28.7% (58)
Ничья:
9.9% (20)
Ренн:
9.4% (19)
Лорьян:
2.5% (5)
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