Стадион: Роазон Парк Зрители: 25791
2' Желтая карточкаТуре Зарго
1:0
19' ГолСио Жованни
80' Желтая карточкаПейбернес Матьё
90' Желтая карточкаУорис Маджид
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает подножку. Эну Адриен заработал фол.
94'
Уорис Маджид получает желтую карточку.
94'
Уорис Маджид ныряет в попытке получить право на штрафной
93'
Марво Сильвен из команды Лорьян делает передачу за спину защитников.
92'
92'
Эну Адриен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Эну Адриен из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
91'
Калулу Альдо из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
91'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Кабо Джимми из команды Лорьян подал угловой справа.
91'
Кабо Джимми из команды Лорьян попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
89'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Калулу Альдо
89'
Саид Уэсли из команды Ренн делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
89'
Саид Уэсли на финте ушёл от оппонента.
88'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
88'
Уорис Маджид нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 25791 болельщиков
87'
87'
86'
86'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
85'
Тактическая замена. Беллюгу Франсуа уходит с поля и его заменяет Вакасо Альхассан
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Прчич Саньин из команды Ренн. Это Кабо Джимми заработал фол.
83'
83'
Андре Бенжамин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
83'
Ньяньон Жорис из команды Ренн делает отличный навес.
81'
Эну Адриен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
81'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
Пейбернес Матьё получает желтую карточку за неспортивное поведение
79'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
79'
Уорис Маджид коснулся мяча рукой.
77'
Тактическая замена. Муканджо Бенжамин уходит с поля и его заменяет Филиппото Ромен
77'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Бенсебаини Рами.
76'
Ньяньон Жорис имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
76'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
76'
Сио Жованни из команды Ренн попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
74'
Тактическая замена. Мубеле Ндомбе уходит с поля и его заменяет Саид Уэсли
74'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Мубеле Ндомбе заработал фол.
72'
Сио Жованни наказан за толчок Коффи Эрвин
72'
71'
Лорьян производит замену. Лаутоа Веслей уходит, и Жано Бенжамин заменяет его
71'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает отличный навес.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Пейбернес Матьё из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Андре Бенжамин.
67'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Эну Адриен из команды Ренн делает навес
67'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян в офсайде
66'
Прчич Саньин из команды Ренн опасно играет. Чуть не пострадал Кабо Джимми.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает подножку. Бенсебаини Рами заработал фол.
64'
После дальнего удара, который нанес Прчич Саньин мяч отбит вратарем
64'
Туре Зарго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
63'
Бааль Людовик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Кабо Джимми коснулся мяча рукой.
61'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
61'
Кабо Джимми на финте ушёл от оппонента.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Дьякаби Адама получил травму и заменен. Эну Адриен выходит на поле.
59'
Дьякаби Адама получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
59'
Дьякаби Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Бааль Людовик коснулся мяча рукой.
56'
Муканджо Бенжамин из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Фернандеш Желсон.
55'
55'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
54'
Сио Жованни из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
54'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Беллюгу Франсуа заработал фол.
53'
Андре Бенжамин коснулся мяча рукой.
52'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Фернандеш Желсон заработал фол.
50'
50'
Сио Жованни из команды Ренн делает навес
50'
49'
Кабо Джимми из команды Лорьян в офсайде
49'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн в офсайде
48'
Андре Бенжамин из команды Ренн в офсайде
48'
Муканджо Бенжамин попал в створ, но вратарь справился с ударом.
47'
Ньяньон Жорис пробил головой, вратарь справился с ударом.
46'
Прчич Саньин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Мубеле Ндомбе заработал фол.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
45'
Марво Сильвен из команды Лорьян подал угловой справа.
45'
Бенсебаини Рами выбил мяч на угловой.
45'
Марво Сильвен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Прчич Саньин из команды Ренн делает подножку. Лаутоа Веслей заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
44'
44'
Сио Жованни отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
44'
Прчич Саньин нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
43'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян делает подножку. Дьякаби Адама заработал фол.
43'
Игрок клуба "Лорьян" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
42'
Прчич Саньин бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
41'
Лаутоа Веслей из команды Лорьян делает подножку. Фернандеш Желсон заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Муканджо Бенжамин пробил головой, вратарь справился с ударом.
40'
38'
38'
Ле Гофф Венсан из команды Лорьян делает навес
36'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
36'
35'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян. Это Фернандеш Желсон заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает подножку. Бенсебаини Рами заработал фол.
33'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Беллюгу Франсуа из команды Лорьян опасно играет. Чуть не пострадал Сио Жованни.
32'
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Лекомт Бенджамин вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Прчич Саньин из команды Ренн подал угловой слева.
29'
Мубеле Ндомбе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
29'
Сио Жованни из команды Ренн в офсайде
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Мубеле Ндомбе, и мяч снова в игре
29'
Мубеле Ндомбе из команды Ренн устремляется вперед с мячом.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Сио Жованни коснулся мяча рукой.
25'
Сио Жованни попал в створ, но вратарь справился с ударом.
24'
Прчич Саньин из команды Ренн делает передачу за спину защитников.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Андре Бенжамин сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Сио Жованни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
19'
Беллюгу Франсуа ошибается в защите.
18'
Бааль Людовик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
16'
Кабо Джимми из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
16'
Бенсебаини Рами выбил мяч на угловой.
16'
Кабо Джимми из команды Лорьян делает пас партнеру.
15'
Уорис Маджид из команды Лорьян делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
15'
13'
13'
Кабо Джимми имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
12'
Кабо Джимми на финте ушёл от оппонента.
12'
Кабо Джимми из команды Лорьян устремляется вперед с мячом.
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Сио Жованни из команды Ренн. Это Туре Зарго заработал фол.
8'
8'
7'
Дьякаби Адама из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
5'
Марво Сильвен из команды Лорьян в офсайде
4'
Сио Жованни из команды Ренн делает подножку. Беллюгу Франсуа заработал фол.
3'
3'
2'
Туре Зарго получает желтую карточку.
2'
Туре Зарго атакует сзади соперника. Мубеле Ндомбе пострадал.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Лорьян
Ренн
83.2% (168)
Ничья:
12.9% (26)
Лорьян
4% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ренн:
41.1% (83)
2:1 Ренн:
28.7% (58)
1:1 Ничья:
9.9% (20)
2:0 Ренн:
9.4% (19)
1:2 Лорьян:
2.5% (5)
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