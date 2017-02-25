Стадион: Марсель Пико Зрители: 16323
42' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
69' Желтая карточкаЯго Стив
73' Желтая карточкаПедретти Бенуа
82' Желтая карточкаКуффо Жоффрей
90' Желтая карточкаЛафон Альбан
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Манданн Кристоф из команды Нанси в офсайде
93'
92'
Лафон Альбан получает желтую карточку.
92'
Бусин Алексис бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Манданн Кристоф из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Жюльен Кристофер.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
90'
Педретти Бенуа бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
89'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Куффо Жоффрей заработал фол.
88'
88'
Аит Бенассер Юссеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
87'
Диа Иссиар из команды Нанси подал угловой справа.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
86'
Манданн Кристоф из команды Нанси в офсайде
86'
86'
Делор Анди нанёс удар по воротам.
86'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
85'
85'
85'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает подножку. Сету Жюльен заработал фол.
84'
84'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
84'
Тактическая замена. Пуйо Лоик уходит с поля и его заменяет Бусин Алексис
84'
Диа Иссиар из команды Нанси в офсайде
83'
83'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Куффо Жоффрей из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Делор Анди.
82'
Куффо Жоффрей получает желтую карточку.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
80'
80'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
79'
Кабако Эрик выбил мяч на угловой.
79'
Делор Анди на финте ушёл от оппонента.
79'
79'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
78'
76'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
76'
Сету Жюльен из команды Нанси делает неудачный навес.
75'
Педретти Бенуа наказан за толчок Бодиже Янн
74'
Тактическая замена. Хаджи Юссуф уходит с поля и его заменяет Манданн Кристоф
74'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза в офсайде
73'
73'
73'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Педретти Бенуа получает желтую карточку.
73'
Педретти Бенуа совершает грубый фол. Трехо Оскар был жертвой
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
70'
70'
Педретти Бенуа бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
69'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
69'
Яго Стив получает желтую карточку.
68'
Аит Бенассер Юссеф возвращается на поле, всё в порядке.
68'
68'
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Бадила Тобиас получил травму и заменен. Дьянь Моду выходит на поле.
67'
Гол, который забил Делор Анди не засчитан.
66'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза в офсайде
66'
Жюльен Кристофер нанёс удар по воротам.
66'
66'
Аит Бенассер Юссеф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
66'
Аит Бенассер Юссеф возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Диа Иссиар из команды Нанси в офсайде
64'
Сомалиа Вергитон атакует сзади соперника. Бадила Тобиас пострадал.
63'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
63'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает подножку. Бодиже Янн заработал фол.
62'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
62'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза в офсайде
61'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Сомалиа Вергитон
61'
60'
Дурмаз Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
59'
Делор Анди отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
58'
57'
57'
57'
Диа Иссиар из команды Нанси сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Дурмаз Джимми наказан за толчок Педретти Бенуа
55'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
54'
54'
Сету Жюльен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
53'
Жан Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
51'
Делор Анди отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
50'
Муратори Венсан атакует сзади соперника. Дурмаз Джимми пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
50'
49'
Делор Анди атакует сзади соперника. Муратори Венсан пострадал.
49'
49'
48'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Жан Корентин из команды Тулуза делает неудачный навес.
43'
ШТАНГА! – Диа Иссиар ударом головой попадает в штангу
43'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает навес
43'
43'
43'
42'
Брайтвайт Мартин получает желтую карточку.
42'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Диа Иссиар
42'
Сету Жюльен из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси. Это Трехо Оскар заработал фол.
41'
41'
41'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает пас партнеру.
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
40'
39'
39'
39'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой слева.
38'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза. Это Пуйо Лоик заработал фол.
38'
38'
Хаджи Юссуф нанёс удар по воротам.
37'
Диа Иссиар из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
36'
35'
Сету Жюльен из команды Нанси в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Брайтвайт Мартин атакует сзади соперника. Кабако Эрик пострадал.
34'
34'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает подножку. Муратори Венсан заработал фол.
32'
32'
32'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Черник Сергей заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
31'
30'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
28'
Диа Иссиар бьет со штрафного удара в створ ворот
27'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
27'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
27'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Куффо Жоффрей наказан за толчок Жан Корентин
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
26'
Пуйо Лоик из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Лафон Альбан.
26'
Аит Бенассер Юссеф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
26'
Гол, который забил Пуйо Лоик не засчитан.
25'
Диа Иссиар из команды Нанси делает пас партнеру.
25'
Диа Иссиар на финте ушёл от оппонента.
23'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси. Это Брайтвайт Мартин заработал фол.
23'
Сету Жюльен из команды Нанси делает неудачный навес.
23'
22'
Диа Иссиар из команды Нанси бьет головой мимо ворот
22'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
22'
22'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает навес
21'
21'
21'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
20'
20'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Аит Бенассер Юссеф на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
19'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
18'
Хаджи Юссуф из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Дурмаз Джимми.
16'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
11'
Мубандже Жак-Франсуа атакует сзади соперника. Диа Иссиар пострадал.
11'
Аит Бенассер Юссеф наказан за толчок Дурмаз Джимми
10'
10'
Жан Корентин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
9'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
8'
8'
Сету Жюльен из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
6'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
5'
5'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой справа.
5'
Делор Анди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
5'
5'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой справа.
4'
Сету Жюльен из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой слева.
1'
1'
1'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси подал угловой слева.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нанси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 0:0 Тулуза
Нанси
29.2% (59)
Ничья:
43.6% (88)
Тулуза
27.2% (55)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.1% (73)
1:0 Нанси:
14.4% (29)
1:2 Тулуза:
12.4% (25)
0:1 Тулуза:
11.9% (24)
2:1 Нанси:
10.9% (22)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация