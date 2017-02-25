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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 16323
Нанси
0:0
Конец матча
Тулуза
0'
42' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
69' Желтая карточка
Яго Стив
73' Желтая карточка
Педретти Бенуа
82' Желтая карточка
Куффо Жоффрей
90' Желтая карточка
Лафон Альбан
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
Офсайд
94'
Манданн Кристоф из команды Нанси в офсайде
93'
Удар от ворот произведет Тулуза
Желтая карточка
92'
Лафон Альбан получает желтую карточку.
92'
Бусин Алексис бьет с лёта, но мяч попадает в перекладину
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

Фол, нарушение
91'
Манданн Кристоф из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Жюльен Кристофер.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Удар от ворот произведет Тулуза
90'
Педретти Бенуа бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
89'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Куффо Жоффрей заработал фол.
88'
Удар от ворот произведет Тулуза
88'
Аит Бенассер Юссеф бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Диа Иссиар из команды Нанси подал угловой справа.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
86'
Манданн Кристоф из команды Нанси в офсайде
86'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Делор Анди нанёс удар по воротам.
86'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
85'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
85'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
85'
Мубандже Жак-Франсуа из команды Тулуза делает подножку. Сету Жюльен заработал фол.
84'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Жан Корентин из команды Тулуза делает навес
84'
Тактическая замена. Пуйо Лоик уходит с поля и его заменяет Бусин Алексис
Офсайд
84'
Диа Иссиар из команды Нанси в офсайде
83'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Куффо Жоффрей из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Делор Анди.
Желтая карточка
82'
Куффо Жоффрей получает желтую карточку.
81'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
80'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
80'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Тойвонен Ола
79'
Кабако Эрик выбил мяч на угловой.
79'
Делор Анди на финте ушёл от оппонента.
79'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
78'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
76'
Удар от ворот произведет Тулуза
76'
Сету Жюльен из команды Нанси делает неудачный навес.
Фол, нарушение
75'
Педретти Бенуа наказан за толчок Бодиже Янн
74'
Тактическая замена. Хаджи Юссуф уходит с поля и его заменяет Манданн Кристоф
Офсайд
74'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза в офсайде
73'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Жан Корентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Педретти Бенуа получает желтую карточку.
Фол, нарушение
73'
Педретти Бенуа совершает грубый фол. Трехо Оскар был жертвой
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
70'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Тулуза
70'
Педретти Бенуа бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
69'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
Желтая карточка
69'
Яго Стив получает желтую карточку.
Травма, повреждение
68'
Аит Бенассер Юссеф возвращается на поле, всё в порядке.
68'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
67'
Бадила Тобиас получил травму и заменен. Дьянь Моду выходит на поле.
Описание гола
67'
Гол, который забил Делор Анди не засчитан.
Офсайд
66'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза в офсайде
66'
Жюльен Кристофер нанёс удар по воротам.
Угловой
66'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
Травма, повреждение
66'
Аит Бенассер Юссеф получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
66'
Аит Бенассер Юссеф возвращается на поле, всё в порядке.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
64'
Диа Иссиар из команды Нанси в офсайде
Фол, нарушение
64'
Сомалиа Вергитон атакует сзади соперника. Бадила Тобиас пострадал.
63'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза бьет головой мимо ворот
63'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает подножку. Бодиже Янн заработал фол.
Фол, нарушение
62'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
Офсайд
62'
Брайтвайт Мартин из команды Тулуза в офсайде
61'
Тактическая замена. Дурмаз Джимми уходит с поля и его заменяет Сомалиа Вергитон
61'
Удар от ворот произведет Нанси
60'
Дурмаз Джимми отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза устремляется вперед с мячом.
59'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Делор Анди отметился ударом в створ из-за пределов штрафной площади.
58'
Удар от ворот произведет Тулуза
57'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает навес
57'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Диа Иссиар из команды Нанси сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
56'
Удар от ворот произведет Тулуза
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
55'
Дурмаз Джимми наказан за толчок Педретти Бенуа
Офсайд
55'
Хаджи Юссуф из команды Нанси в офсайде
54'
Удар от ворот произведет Тулуза
54'
Сету Жюльен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
53'
Удар от ворот произведет Нанси
53'
Жан Корентин бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Удар от ворот произведет Тулуза
51'
Делор Анди отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
50'
Муратори Венсан атакует сзади соперника. Дурмаз Джимми пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Делор Анди атакует сзади соперника. Муратори Венсан пострадал.
49'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает навес
49'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Нанси
47'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Жан Корентин из команды Тулуза делает неудачный навес.
43'
ШТАНГА! – Диа Иссиар ударом головой попадает в штангу
43'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает навес
43'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Педретти Бенуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Брайтвайт Мартин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
42'
Брайтвайт Мартин наказан за толчок Диа Иссиар
42'
Сету Жюльен из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси. Это Трехо Оскар заработал фол.
41'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает пас партнеру.
40'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
40'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
39'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой слева.
39'
Пуйо Лоик из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
38'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза. Это Пуйо Лоик заработал фол.
38'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Хаджи Юссуф нанёс удар по воротам.
37'
Диа Иссиар из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
36'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
35'
Сету Жюльен из команды Нанси в офсайде
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
35'
Брайтвайт Мартин атакует сзади соперника. Кабако Эрик пострадал.
34'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
33'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза делает подножку. Муратори Венсан заработал фол.
32'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Диа Иссиар из команды Нанси делает навес
Фол, нарушение
32'
Жюльен Кристофер из команды Тулуза делает подножку. Черник Сергей заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Угловой
31'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой справа.
30'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Лафон Альбан вышел из ворот и забрал мяч.
28'
Диа Иссиар бьет со штрафного удара в створ ворот
Фол, нарушение
27'
Яго Стив из команды Тулуза делает подножку. Диа Иссиар заработал фол.
27'
Игроки ФК "Нанси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Трехо Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Куффо Жоффрей наказан за толчок Жан Корентин
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
26'
Пуйо Лоик из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Лафон Альбан.
26'
Аит Бенассер Юссеф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Описание гола
26'
Гол, который забил Пуйо Лоик не засчитан.
25'
Диа Иссиар из команды Нанси делает пас партнеру.
25'
Диа Иссиар на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
23'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси. Это Брайтвайт Мартин заработал фол.
23'
Сету Жюльен из команды Нанси делает неудачный навес.
23'
Удар от ворот произведет Тулуза
22'
Диа Иссиар из команды Нанси бьет головой мимо ворот
22'
Сету Жюльен из команды Нанси делает навес
22'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Педретти Бенуа из команды Нанси делает навес
21'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза подал угловой справа.
20'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
20'
Аит Бенассер Юссеф на финте ушёл от оппонента.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Делор Анди из команды Тулуза делает неудачный навес.
Фол, нарушение
18'
Хаджи Юссуф из команды Нанси опасно играет. Чуть не пострадал Дурмаз Джимми.
16'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
14'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
13'
Пуйо Лоик из команды Нанси в офсайде
Фол, нарушение
11'
Мубандже Жак-Франсуа атакует сзади соперника. Диа Иссиар пострадал.
Фол, нарушение
11'
Аит Бенассер Юссеф наказан за толчок Дурмаз Джимми
10'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Жан Корентин из команды Тулуза делает передачу за спину защитников.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
9'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Муратори Венсан из команды Нанси делает навес
8'
Удар от ворот произведет Тулуза
8'
Сету Жюльен из команды Нанси делает передачу за спину защитников.
7'
Удар от ворот произведет Тулуза
7'
Пуйо Лоик из команды Нанси делает неудачный навес.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
6'
Черник Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Трехо Оскар из команды Тулуза подал угловой слева.
5'
Черник Сергей вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
5'
Жан Корентин из команды Тулуза подал угловой справа.
5'
Делор Анди бьет и мяч от рикошета проходит мимо
5'
Игроки ФК "Тулуза" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой справа.
4'
Сету Жюльен из команды Нанси попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Педретти Бенуа из команды Нанси подал угловой слева.
1'
Игрок клуба "Нанси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Аит Бенассер Юссеф из команды Нанси подал угловой слева.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нанси". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Marcel Picot. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нанси 0:0 Тулуза
Нанси
29.2% (59)
Ничья:
43.6% (88)
Тулуза
27.2% (55)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.1% (73)
Нанси:
14.4% (29)
Тулуза:
12.4% (25)
Тулуза:
11.9% (24)
Нанси:
10.9% (22)
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