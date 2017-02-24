Стадион: Альянц Ривьера Зрители: 18998
0:1
9' ГолМунье Стив
49' Желтая карточкаБеланда Юнес
1:1
68' ГолЛё Бьян Микаэль
71' Желтая карточкаДалберт Эстеван
2:1
85' ГолЛё Бьян Микаэль
85' Желтая карточкаСилла Якуба
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
92'
92'
После штрафного удара, который произвел Будебуз Ряд мяч попадает в штангу
91'
Bassem Srarfi из команды Ницца делает подножку. Ласне Пол заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
89'
Депланье Матье наказан за толчок Суке Арно
88'
Тактическая замена. Силла Якуба уходит с поля и его заменяет Долли Киган
88'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Bassem Srarfi
87'
Тактическая замена. Оббади Мунир уходит с поля и его заменяет Козьелло Венсан
85'
Силла Якуба получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Суке Арно сделал результативную передачу.
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лё Бьян Микаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Беланда Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Сери Жан-Мишель наказан за толчок Ласне Пол
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Руссийон Жером получил травму и заменен. Депланье Матье выходит на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Оббади Мунир из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
76'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
76'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Оббади Мунир из команды Ницца делает пас партнеру.
75'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
74'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
73'
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 18998 болельщиков
71'
Далберт Эстеван получает желтую карточку.
71'
Далберт Эстеван совершает грубый фол. Будебуз Ряд был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
68'
Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лё Бьян Микаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
67'
Эйссерик Валентин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Эйссерик Валентин на финте ушёл от оппонента.
66'
66'
Далберт Эстеван из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
65'
Сиприен Вилан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца в офсайде
63'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
62'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Тактическая замена. Донис Анастасиос уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
59'
59'
Конгре Даниэль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
59'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
58'
Далберт Эстеван выбил мяч на угловой.
58'
Мунье Стив из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
57'
После дальнего удара, который нанес Сиприен Вилан мяч отбит вратарем
57'
56'
56'
Оббади Мунир из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
56'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
55'
Беланда Юнес из команды Ницца. Это Мюкиэле Норди заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
52'
Суке Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
50'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
49'
Беланда Юнес получает желтую карточку.
49'
Беланда Юнес из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Мюкиэле Норди.
49'
48'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
48'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
48'
Оббади Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Скири Эйе на финте ушёл от оппонента.
48'
47'
Сессеньон Стефан коснулся мяча рукой.
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Суке Арно заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Беланда Юнес наказан за толчок Мюкиэле Норди
42'
Мунье Стив атакует сзади соперника. Оббади Мунир пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
40'
Мунье Стив из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
40'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
39'
39'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
39'
39'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
38'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Оббади Мунир из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
34'
Беланда Юнес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Оббади Мунир из команды Ницца делает пас партнеру.
33'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
32'
Будебуз Ряд из команды Монпелье в офсайде
32'
Мунье Стив из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
32'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
32'
30'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Конгре Даниэль коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
28'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает подножку. Эйссерик Валентин заработал фол.
27'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
27'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Силла Якуба из команды Монпелье делает навес
27'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
26'
Оббади Мунир выбил мяч на угловой.
26'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
24'
Эйссерик Валентин из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Будебуз Ряд.
23'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
21'
Мунье Стив из команды Монпелье. Это Суке Арно заработал фол.
20'
Донис Анастасиос из команды Ницца. Это Илтон Виторино заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
18'
Эйссерик Валентин из команды Ницца в офсайде
18'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Мунье Стив нарушает правила. Байсс Пол пострадал
17'
После дальнего удара, который нанес Сиприен Вилан мяч отбит вратарем
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
14'
14'
Донис Анастасиос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает пас партнеру.
12'
12'
12'
12'
12'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Силла Якуба выбил мяч на угловой.
9'
Мунье Стив из команды Монпелье добил мяч в ворота.
9'
Суке Арно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Байсс Пол блокирует соперника. Будебуз Ряд заработал своей команде штрафной.
7'
6'
5'
Сессеньон Стефан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 16% времени, а гости – 84%.
4'
Оббади Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
3'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Монпелье
Ницца
90.5% (200)
Ничья:
5.9% (13)
Монпелье
3.6% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Ницца:
38.5% (85)
1:0 Ницца:
25.3% (56)
2:0 Ницца:
14.5% (32)
3:1 Ницца:
6.8% (15)
1:1 Ничья:
5% (11)
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