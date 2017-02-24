  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 18998
Ницца
2:1
Конец матча
Монпелье
0'
0:1
9' Гол
Мунье Стив
49' Желтая карточка
Беланда Юнес
1:1
68' Гол
Лё Бьян Микаэль
71' Желтая карточка
Далберт Эстеван
2:1
85' Гол
Лё Бьян Микаэль
85' Желтая карточка
Силла Якуба
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
93'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Ницца
92'
После штрафного удара, который произвел Будебуз Ряд мяч попадает в штангу
Фол, нарушение
91'
Bassem Srarfi из команды Ницца делает подножку. Ласне Пол заработал фол.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
90'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
89'
Депланье Матье наказан за толчок Суке Арно
88'
Тактическая замена. Силла Якуба уходит с поля и его заменяет Долли Киган
88'
Тактическая замена. Эйссерик Валентин уходит с поля и его заменяет Bassem Srarfi
87'
Тактическая замена. Оббади Мунир уходит с поля и его заменяет Козьелло Венсан
Желтая карточка
85'
Силла Якуба получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Суке Арно сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лё Бьян Микаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
85'
Суке Арно из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Беланда Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
79'
Сери Жан-Мишель наказан за толчок Ласне Пол
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Руссийон Жером получил травму и заменен. Депланье Матье выходит на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Пионнье Лоран вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Оббади Мунир из команды Ницца нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
76'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
76'
Сиприен Вилан нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Оббади Мунир из команды Ницца делает пас партнеру.
75'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Мюкиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес
73'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 18998 болельщиков
Желтая карточка
71'
Далберт Эстеван получает желтую карточку.
Фол, нарушение
71'
Далберт Эстеван совершает грубый фол. Будебуз Ряд был жертвой
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
68'
Эйссерик Валентин сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лё Бьян Микаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
67'
Удар от ворот произведет Монпелье
67'
Эйссерик Валентин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Эйссерик Валентин на финте ушёл от оппонента.
66'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Далберт Эстеван из команды Ницца попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Сери Жан-Мишель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Удар от ворот произведет Монпелье
65'
Сиприен Вилан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
63'
Лё Бьян Микаэль из команды Ницца в офсайде
63'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
62'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
62'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Удар от ворот произведет Монпелье
60'
Суке Арно из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Тактическая замена. Донис Анастасиос уходит с поля и его заменяет Лё Бьян Микаэль
59'
Удар от ворот произведет Ницца
59'
Конгре Даниэль имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
59'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой справа.
58'
Далберт Эстеван выбил мяч на угловой.
58'
Мунье Стив из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
58'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
После дальнего удара, который нанес Сиприен Вилан мяч отбит вратарем
57'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Монпелье
56'
Оббади Мунир из команды Ницца делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
56'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
55'
Беланда Юнес из команды Ницца. Это Мюкиэле Норди заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Суке Арно из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
55'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает передачу за спину защитников.
52'
Суке Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Удар от ворот произведет Монпелье
50'
Эйссерик Валентин из команды Ницца делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
50'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье делает подножку. Оббади Мунир заработал фол.
Желтая карточка
49'
Беланда Юнес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
49'
Беланда Юнес из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Мюкиэле Норди.
49'
Удар от ворот произведет Ницца
48'
Илтон Виторино из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
48'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
48'
Оббади Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Скири Эйе на финте ушёл от оппонента.
48'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
Фол, нарушение
47'
Сессеньон Стефан коснулся мяча рукой.
47'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Суке Арно заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Суке Арно из команды Ницца делает навес
43'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Беланда Юнес наказан за толчок Мюкиэле Норди
Фол, нарушение
42'
Мунье Стив атакует сзади соперника. Оббади Мунир пострадал.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Удар от ворот произведет Ницца
40'
Мунье Стив из команды Монпелье наносит неточный удар с лета
40'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
39'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
39'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Будебуз Ряд из команды Монпелье делает навес
38'
Беланда Юнес из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
37'
Суке Арно совершает грубый фол. Ласне Пол был жертвой
35'
Оббади Мунир из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
35'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Удар от ворот произведет Монпелье
34'
Беланда Юнес имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
34'
Оббади Мунир из команды Ницца делает пас партнеру.
Угловой
33'
Сессеньон Стефан из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
33'
Ласне Пол из команды Монпелье попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Офсайд
32'
Будебуз Ряд из команды Монпелье в офсайде
32'
Мунье Стив из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
32'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает навес
32'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Байсс Пол из команды Ницца делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
30'
Сери Жан-Мишель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Конгре Даниэль коснулся мяча рукой.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
29'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Байсс Пол из команды Ницца остановил атаку, перехватив мяч.
28'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
28'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает подножку. Эйссерик Валентин заработал фол.
Фол, нарушение
27'
Силла Якуба из команды Монпелье делает подножку. Сиприен Вилан заработал фол.
27'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Силла Якуба из команды Монпелье делает навес
27'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
27'
Будебуз Ряд из команды Монпелье подал угловой слева.
26'
Оббади Мунир выбил мяч на угловой.
26'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
24'
Эйссерик Валентин из команды Ницца опасно играет. Чуть не пострадал Будебуз Ряд.
23'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Далберт Эстеван из команды Ницца делает навес
Фол, нарушение
21'
Мунье Стив из команды Монпелье. Это Суке Арно заработал фол.
Фол, нарушение
20'
Донис Анастасиос из команды Ницца. Это Илтон Виторино заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
18'
Эйссерик Валентин из команды Ницца в офсайде
18'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
17'
Мунье Стив нарушает правила. Байсс Пол пострадал
17'
После дальнего удара, который нанес Сиприен Вилан мяч отбит вратарем
16'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
15'
Удар от ворот произведет Ницца
14'
Удар от ворот произведет Монпелье
14'
Донис Анастасиос отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает пас партнеру.
12'
Удар от ворот произведет Ницца
12'
Скири Эйе из команды Монпелье бьет головой мимо ворот
12'
Мюкиэле Норди из команды Монпелье делает навес
12'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Сиприен Вилан из команды Ницца делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Суке Арно из команды Ницца делает передачу за спину защитников.
11'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Силла Якуба выбил мяч на угловой.
Описание гола
9'
Мунье Стив из команды Монпелье добил мяч в ворота.
9'
Суке Арно сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
9'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Байсс Пол блокирует соперника. Будебуз Ряд заработал своей команде штрафной.
7'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Кардинал Йоан вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Сессеньон Стефан бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
5'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 16% времени, а гости – 84%.
4'
Оббади Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ласне Пол из команды Монпелье делает навес
4'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Скири Эйе из команды Монпелье делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ницца 2:1 Монпелье
Ницца
90.5% (200)
Ничья:
5.9% (13)
Монпелье
3.6% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ницца:
38.5% (85)
Ницца:
25.3% (56)
Ницца:
14.5% (32)
Ницца:
6.8% (15)
Ничья:
5% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие


 



!--BEGIN High media liveresult.ru (High Media)-->
Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация