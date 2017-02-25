Стадион: Жан Боу Зрители: 12205
1:0
18' ГолЭкамби Карл Токо
50' Желтая карточкаСиссоко Исса
2:0
57' ГолЭкамби Карл Токо
75' Красная карточкаКаюзак Янник
3:0
79' ГолБурийон Грегори
80' Желтая карточкаБеригод Кевин
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Бурийон Грегори сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
93'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия подал угловой слева.
93'
Диалло Садио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
92'
Сиссоко Исса выбил мяч на угловой.
92'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
92'
Суну Жиль из команды Анже. Это Маранж Флориан заработал фол.
91'
Даник Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
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91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Сиссоко Исса наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
89'
89'
Кулибали Лассана бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
88'
Томас Ромен наказан за толчок Эль-Каутари Абдулхамед
87'
87'
Мангани Томас бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
86'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия в офсайде
86'
86'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Даник Гаэль и мяч снова в игре
86'
Даник Гаэль на финте ушёл от оппонента.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия в офсайде
82'
82'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
82'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
81'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
80'
Беригод Кевин получает желтую карточку.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Беригод Кевин совершает грубый фол. Сент-Максимин Аллан был жертвой
80'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
79'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бурийон Грегори записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
78'
78'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
77'
Сан-Рюф Николя выбил мяч на угловой.
77'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес
77'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
76'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой слева.
76'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
76'
Кулибали Лассана нанёс удар по воротам.
76'
Джику Александр не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
75'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
УДАЛЕНИЕ! Каюзак Янник удаляет рефери за жёсткий фол.
74'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
74'
Тактическая замена. Каюзак Янник уходит с поля и его заменяет Сан-Рюф Николя
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Бурийон Грегори выбил мяч на угловой.
73'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Диалло Садио заработал фол.
72'
Даник Гаэль из команды Бастия делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Томас Ромен из команды Анже в офсайде
70'
После удара головой, который сделал Томас Ромен мяч выносится вратарем на угловой
70'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
69'
Бамба Джонатан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Пепе Николя из команды Анже делает пас партнеру.
69'
Онианге Принс пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
68'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
68'
68'
Бамба Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Кулибали Лассана сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бамба Абдулайе и мяч снова в игре
68'
Бамба Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
67'
Бамба Абдулайе из команды Анже устремляется вперед с мячом.
66'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Бамба Джонатан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
66'
Сантамария Батист из команды Анже делает навес
65'
Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
65'
Маранж Флориан наказан за толчок Пепе Николя
64'
64'
64'
64'
Диалло Садио из команды Бастия делает навес
64'
Томас Ромен ошибается в защите.
62'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Каюзак Янник.
62'
61'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
61'
Каюзак Янник бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Кулибали Лассана из команды Бастия сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
61'
Даник Гаэль из команды Бастия разыграл угловой с правого угла.
61'
Н'Дойе Шейк выбил мяч на угловой.
61'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
60'
60'
Диалло Садио из команды Бастия делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
60'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой слева.
57'
Бамба Абдулайе сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Экамби Карл Токо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Бамба Абдулайе из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
56'
Мангани Томас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
56'
Мангани Томас из команды Анже играет в стеночку с партнером по команде. Экамби Карл Токо это был.
56'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Мостефа Мехди уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
55'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Бамба Джонатан из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Джику Александр.
54'
54'
Джику Александр из команды Бастия отвел угрозу отличным подкатом
54'
Тэт Флавьен из команды Анже устремляется вперед с мячом.
54'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
52'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
51'
Экамби Карл Токо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Экамби Карл Токо из команды Анже устремляется вперед с мячом.
51'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
50'
Сиссоко Исса получает желтую карточку.
50'
Сиссоко Исса совершает грубый фол. Сент-Максимин Аллан был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Экамби Карл Токо бьет в штангу и упускает момент забить!
49'
49'
49'
Экамби Карл Токо из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
47'
Онианге Принс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
47'
Каюзак Янник из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
47'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Маранж Флориан из команды Бастия делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Бамба Джонатан мяч отбит вратарем
45'
Бамба Джонатан на финте ушёл от оппонента.
45'
Бамба Джонатан из команды Анже устремляется вперед с мячом.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
43'
Диалло Садио атакует сзади соперника. Мангани Томас пострадал.
41'
41'
Тактическая замена. Бенгтссон Пьер уходит с поля и его заменяет Диалло Садио
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
После дальнего удара, который нанес Мангани Томас мяч отбит вратарем
40'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
39'
Н'Дойе Шейк пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
37'
Джику Александр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
36'
36'
36'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Маранж Флориан из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Шейк.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
31'
31'
Кейта Абдулайе из команды Бастия сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
Кейта Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
31'
Кейта Абдулайе из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
31'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
29'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
29'
Бенгтссон Пьер ошибается в защите.
28'
Бурийон Грегори мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
28'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Маранж Флориан из команды Бастия делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
26'
26'
Маранж Флориан выбил мяч подальше от ворот.
26'
25'
25'
Онианге Принс из команды Бастия бьет головой мимо ворот
25'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Бамба Джонатан выбил мяч на угловой.
24'
24'
Кейта Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
24'
Кейта Абдулайе из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
18'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Экамби Карл Токо из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
18'
18'
Маранж Флориан выбил мяч на угловой.
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Тэт Флавьен, и мяч снова в игре
17'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
16'
После дальнего удара, который нанес Экамби Карл Токо мяч отбит вратарем
16'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
16'
Даник Гаэль из команды Бастия делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
13'
После дальнего удара, который нанес Н'Дойе Шейк мяч отбит вратарем
13'
12'
12'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
12'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
12'
11'
11'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес
11'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
10'
Сантамария Батист из команды Анже делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
9'
9'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Бамба Джонатан из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
8'
Мангани Томас коснулся мяча рукой.
7'
7'
Мостефа Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой справа.
7'
Каюзак Янник выбил мяч на угловой.
6'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
6'
5'
Венсансени Томас вышел из ворот и забрал мяч.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
3'
Бенгтссон Пьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кейта Абдулайе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Н'Дойе Шейк коснулся мяча рукой.
2'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "[team]". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бастия". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jean Bouin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 3:0 Бастия
Анже
75.2% (152)
Ничья:
19.3% (39)
Бастия
5.4% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Анже:
50% (101)
2:1 Анже:
18.3% (37)
1:1 Ничья:
13.9% (28)
1:2 Бастия:
4.5% (9)
2:0 Анже:
4% (8)
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