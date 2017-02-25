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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 12205
Анже
3:0
Конец матча
Бастия
0'
1:0
18' Гол
Экамби Карл Токо
50' Желтая карточка
Сиссоко Исса
2:0
57' Гол
Экамби Карл Токо
75' Красная карточка
Каюзак Янник
3:0
79' Гол
Бурийон Грегори
80' Желтая карточка
Беригод Кевин
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Бурийон Грегори сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
93'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия подал угловой слева.
93'
Диалло Садио не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
92'
Сиссоко Исса выбил мяч на угловой.

92'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
Фол, нарушение
92'
Суну Жиль из команды Анже. Это Маранж Флориан заработал фол.
91'
Даник Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 12205 болельщиков
91'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
89'
Сиссоко Исса наказан за толчок Сент-Максимин Аллан
89'
Удар от ворот произведет Анже
89'
Кулибали Лассана бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
87'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
87'
Мангани Томас бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Офсайд
86'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия в офсайде
86'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
86'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Даник Гаэль и мяч снова в игре
86'
Даник Гаэль на финте ушёл от оппонента.
85'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
83'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия в офсайде
82'
Удар от ворот произведет Анже
82'
Сент-Максимин Аллан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
82'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
82'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
81'
Тактическая замена. Бамба Джонатан уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
Желтая карточка
80'
Беригод Кевин получает желтую карточку.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
80'
Беригод Кевин совершает грубый фол. Сент-Максимин Аллан был жертвой
Фол, нарушение
80'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
79'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бурийон Грегори записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
Угловой
78'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Беригод Кевин
77'
Сан-Рюф Николя выбил мяч на угловой.
77'
Бамба Абдулайе из команды Анже делает навес
Фол, нарушение
77'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает подножку. Пепе Николя заработал фол.
76'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой слева.
76'
Томас Ромен выбил мяч на угловой.
76'
Кулибали Лассана нанёс удар по воротам.
76'
Джику Александр не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Угловой
75'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
УДАЛЕНИЕ! Каюзак Янник удаляет рефери за жёсткий фол.
74'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
74'
Тактическая замена. Каюзак Янник уходит с поля и его заменяет Сан-Рюф Николя
73'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
73'
Бурийон Грегори выбил мяч на угловой.
73'
Диалло Садио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Томас Ромен из команды Анже делает подножку. Диалло Садио заработал фол.
Фол, нарушение
72'
Даник Гаэль из команды Бастия делает подножку. Сиссоко Исса заработал фол.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
70'
Томас Ромен из команды Анже в офсайде
70'
После удара головой, который сделал Томас Ромен мяч выносится вратарем на угловой
Угловой
70'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
69'
Бамба Джонатан из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Пепе Николя из команды Анже делает пас партнеру.
69'
Онианге Принс пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Сент-Максимин Аллан из команды Бастия делает навес
68'
Сент-Максимин Аллан на финте ушёл от оппонента.
68'
Удар от ворот произведет Бастия
68'
Бамба Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
68'
Кулибали Лассана сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
68'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Бамба Абдулайе и мяч снова в игре
68'
Бамба Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
67'
Бамба Абдулайе из команды Анже устремляется вперед с мячом.
66'
Экамби Карл Токо нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Бамба Джонатан не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
66'
Сантамария Батист из команды Анже делает навес
65'
Кулибали Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
65'
Маранж Флориан наказан за толчок Пепе Николя
64'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
64'
Онианге Принс из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Диалло Садио из команды Бастия делает навес
64'
Томас Ромен ошибается в защите.
Фол, нарушение
62'
Н'Дойе Шейк из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Каюзак Янник.
62'
Удар от ворот произведет Анже
61'
Тактическая замена. Тэт Флавьен уходит с поля и его заменяет Пепе Николя
61'
Каюзак Янник бьет из пределов штрафной и упускает момент!
61'
Кулибали Лассана из команды Бастия сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
61'
Даник Гаэль из команды Бастия разыграл угловой с правого угла.
61'
Н'Дойе Шейк выбил мяч на угловой.
Угловой
61'
Даник Гаэль из команды Бастия подал угловой справа.
60'
Онианге Принс из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Диалло Садио из команды Бастия делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Мишель Матьё вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
60'
Диалло Садио из команды Бастия подал угловой слева.
57'
Бамба Абдулайе сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Экамби Карл Токо записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
57'
Бамба Абдулайе из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
56'
Мангани Томас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
56'
Мангани Томас из команды Анже играет в стеночку с партнером по команде. Экамби Карл Токо это был.
56'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Н'Дойе Шейк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Даник Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Тактическая замена. Мостефа Мехди уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
Фол, нарушение
55'
Тэт Флавьен из команды Анже делает подножку. Сент-Максимин Аллан заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
55'
Бамба Джонатан из команды Анже опасно играет. Чуть не пострадал Джику Александр.
54'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Джику Александр из команды Бастия отвел угрозу отличным подкатом
54'
Тэт Флавьен из команды Анже устремляется вперед с мячом.
54'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Удар от ворот произведет Бастия
52'
Мангани Томас из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Удар от ворот произведет Бастия
51'
Экамби Карл Токо имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Экамби Карл Токо из команды Анже устремляется вперед с мячом.
51'
Мангани Томас из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Желтая карточка
50'
Сиссоко Исса получает желтую карточку.
Фол, нарушение
50'
Сиссоко Исса совершает грубый фол. Сент-Максимин Аллан был жертвой
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Экамби Карл Токо бьет в штангу и упускает момент забить!
49'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
49'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Экамби Карл Токо из команды Анже попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
47'
Удар от ворот произведет Анже
47'
Онианге Принс имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
47'
Каюзак Янник из команды Бастия сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
47'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Бурийон Грегори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Маранж Флориан из команды Бастия делает навес
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
После дальнего удара, который нанес Бамба Джонатан мяч отбит вратарем
45'
Бамба Джонатан на финте ушёл от оппонента.
45'
Бамба Джонатан из команды Анже устремляется вперед с мячом.
45'
Удар от ворот произведет Анже
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Диалло Садио атакует сзади соперника. Мангани Томас пострадал.
41'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Тактическая замена. Бенгтссон Пьер уходит с поля и его заменяет Диалло Садио
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
После дальнего удара, который нанес Мангани Томас мяч отбит вратарем
40'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
39'
Н'Дойе Шейк пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
37'
Джику Александр сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
37'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
36'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Бастия
36'
Сантамария Батист навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Маранж Флориан из команды Бастия опасно играет. Чуть не пострадал Н'Дойе Шейк.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Онианге Принс из команды Бастия делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Кейта Абдулайе из команды Бастия сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
31'
Кейта Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
31'
Кейта Абдулайе из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
31'
Тэт Флавьен нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
29'
Бенгтссон Пьер ошибается в защите.
28'
Бурийон Грегори мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
28'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Маранж Флориан из команды Бастия делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
26'
Удар от ворот произведет Анже
26'
Маранж Флориан выбил мяч подальше от ворот.
26'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Анже
25'
Онианге Принс из команды Бастия бьет головой мимо ворот
Угловой
25'
Бенгтссон Пьер из команды Бастия подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Бамба Джонатан выбил мяч на угловой.
24'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Кейта Абдулайе на финте ушёл от оппонента.
24'
Кейта Абдулайе из команды Бастия устремляется вперед с мячом.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
18'
Мангани Томас сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
ГО-О-О-О-ОЛ! Экамби Карл Токо из клуба "Анже" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
18'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой справа.
18'
Маранж Флориан выбил мяч на угловой.
18'
Вратарь парирует удар, который нанес Тэт Флавьен, и мяч снова в игре
17'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
17'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
16'
После дальнего удара, который нанес Экамби Карл Токо мяч отбит вратарем
16'
Экамби Карл Токо на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
16'
Даник Гаэль из команды Бастия делает подножку. Бамба Джонатан заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Удар от ворот произведет Бастия
13'
После дальнего удара, который нанес Н'Дойе Шейк мяч отбит вратарем
13'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
12'
Джику Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Мангани Томас из команды Анже делает навес
12'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает навес
12'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Бастия
11'
Н'Дойе Шейк из команды Анже делает навес
11'
Маранж Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
11'
Эль-Каутари Абдулхамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Сантамария Батист из команды Анже делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Игрок клуба "Бастия" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Мангани Томас из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Бамба Джонатан из команды Анже сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Фол, нарушение
8'
Мангани Томас коснулся мяча рукой.
7'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Мостефа Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Сантамария Батист из команды Анже подал угловой справа.
7'
Каюзак Янник выбил мяч на угловой.
6'
Бамба Джонатан из команды Анже делает навес
6'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Венсансени Томас вышел из ворот и забрал мяч.
5'
Сиссоко Исса из команды Анже делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
3'
Бенгтссон Пьер попал в створ, но вратарь справился с ударом.
3'
Томас Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Кейта Абдулайе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Н'Дойе Шейк коснулся мяча рукой.
Офсайд
2'
Экамби Карл Токо из команды Анже в офсайде
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "[team]". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бастия". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Jean Bouin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 3:0 Бастия
Анже
75.2% (152)
Ничья:
19.3% (39)
Бастия
5.4% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Анже:
50% (101)
Анже:
18.3% (37)
Ничья:
13.9% (28)
Бастия:
4.5% (9)
Анже:
4% (8)
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