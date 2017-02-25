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- Чемпионат мира по хоккею 2016
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Стадион: Стад дю Рудуру
0:1
24' ГолГлик Камил
33' Желтая карточкаФабиньо Энрике
|
24'
0:1
33'
Состав команд
17
Дидо
Этьен
8
До
Лука
19
Салибур
Янис
23
Бриан
Джимми
24
Коко
Маркус
38
Туре
Альмами
25
Глик
Камил
27
Лемар
Тома
18
Жермен
Валер
Генгам 4-3-3
- Основной состав
- 1 Юнссон Карл-Юхан Вратарь
- 2 Икоко Джордан Защитник
- 29 Кербра Кристоф Защитник
- 15 Сорбон Жереми Защитник
- 3 Марсал Фернандо Защитник
- 5 Диалло Мустафа Полузащитник
- 17 Дидо Этьен Полузащитник
- 8 До Лука Полузащитник
- 19 Салибур Янис Нападающий
- 23 Бриан Джимми Нападающий
- 24 Коко Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Пласиде Джонни Вратарь
- 27 Бодмер Матьё Защитник
- 26 Жиресс Тибо Полузащитник
- 21 Блас Людовик Полузащитник
- 9 Менди Александр Нападающий
- 10 Бенезе Николя Нападающий
- 12 Де Паув Нилл Нападающий
- Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Сален Ромен Травмирован
- Лемейтр Рейнольд Травмирован
Монако 4-4-2
- Основной состав
- 1 Субашич Даниэль Вратарь
- 38 Туре Альмами Защитник
- 25 Глик Камил Защитник
- 5 Жемерсон де Жесус Защитник
- 19 Сидибе Джибриль Защитник
- 10 Силва Бернарду Полузащитник
- 2 Фабиньо Энрике Полузащитник
- 8 Моутинью Жоау Полузащитник
- 27 Лемар Тома Полузащитник
- 9 Фалькао Радамель Нападающий
- 18 Жермен Валер Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Де Санктис Морган Вратарь
- 35 Н'Дорам Кевин Защитник
- 34 Диалло Абду Защитник
- 14 Бакайоко Тьемуа Полузащитник
- 11 Каррильо Гидо Нападающий
- 29 Мбаппе Килиан Нападающий
- 6 Jorge V
- Главный тренер: Жардим Леонарду
- Травмы и дисквалификации
- Бошилья Габриэл Травмирован
- Раджи Андреа Дисквалифицирован
- Менди Бенжамен Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Генгам (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 19.02.2017 Бордо 3:0 Генгам Л1
- 11.02.2017 Генгам 2:1 Лион Л1
- 08.02.2017 Марсель 2:0 Генгам Л1
- 04.02.2017 Генгам 0:1 Кан Л1
- 29.01.2017 Ницца 3:1 Генгам Л1
- 21.01.2017 Генгам 1:1 Ренн Л1
- 14.01.2017 Лорьян 3:1 Генгам Л1
- 21.12.2016 Мец 2:2 Генгам Л1
- 17.12.2016 Генгам 2:1 ПСЖ Л1
- 11.12.2016 Сент-Этьен 1:0 Генгам Л1
- 03.12.2016 Генгам 2:0 Нант Л1
- 30.11.2016 Генгам 0:1 Ницца Л1
- 26.11.2016 Кан 1:1 Генгам Л1
- 20.11.2016 Генгам 1:1 Бордо Л1
- 05.11.2016 Дижон 3:3 Генгам Л1
- 29.10.2016 Генгам 1:0 Анже Л1
- 22.10.2016 Лион 1:3 Генгам Л1
- 15.10.2016 Генгам 1:0 Лилль Л1
- 30.09.2016 Ренн 1:0 Генгам Л1
- 24.09.2016 Бастия 1:0 Генгам Л1
Монако (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 17.02.2017 Бастия 1:1 Монако Л1
- 11.02.2017 Монако 5:0 Мец Л1
- 07.02.2017 Монпелье 1:2 Монако Л1
- 04.02.2017 Монако 3:0 Ницца Л1
- 29.01.2017 ПСЖ 1:1 Монако Л1
- 22.01.2017 Монако 4:0 Лорьян Л1
- 15.01.2017 Марсель 1:4 Монако Л1
- 21.12.2016 Монако 2:1 Кан Л1
- 18.12.2016 Монако 1:3 Лион Л1
- 10.12.2016 Бордо 0:4 Монако Л1
- 03.12.2016 Монако 5:0 Бастия Л1
- 29.11.2016 Дижон 1:1 Монако Л1
- 26.11.2016 Монако 4:0 Марсель Л1
- 18.11.2016 Лорьян 0:3 Монако Л1
- 05.11.2016 Монако 6:0 Нанси Л1
- 29.10.2016 Сент-Этьен 1:1 Монако Л1
- 21.10.2016 Монако 6:2 Монпелье Л1
- 14.10.2016 Тулуза 3:1 Монако Л1
- 01.10.2016 Мец 0:7 Монако Л1
- 24.09.2016 Монако 2:1 Анже Л1
Последние игры между собой
Генгам: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 6
Монако: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 3
- 12.08.2016 Монако 2:2 Генгам Лига 1
- 30.04.2016 Монако 3:2 Генгам Лига 1
- 27.09.2015 Генгам 3:3 Монако Лига 1
- 08.02.2015 Генгам 1:0 Монако Лига 1
- 14.01.2015 Монако 2:0 Генгам Кубок лиги
- 21.09.2014 Монако 1:0 Генгам Лига 1
- 07.05.2014 Монако 1:1 Генгам Лига 1
- 16.04.2014 Генгам 3:1 Монако Кубок Франции
- 14.12.2013 Генгам 0:2 Монако Лига 1
- 26.01.2013 Монако 2:2 Генгам Лига 2
- 18.08.2012 Генгам 1:2 Монако Лига 2
- 09.03.2012 Монако 1:0 Генгам Лига 2
- 17.10.2011 Генгам 4:0 Монако Лига 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монако
|1:0 Заявка
|27
|19
|5
|3
|77 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|17
|8
|2
|44 - 21
|59
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 18
|56
|4.
|Лион
|Заявка
|25
|14
|1
|10
|49 - 32
|43
|5.
|Марсель
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|35 - 31
|39
|6.
|Сент-Этьен
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|31 - 21
|39
|7.
|Бордо
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|32 - 31
|39
|8.
|Тулуза
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|31 - 28
|34
|9.
|Генгам
|0:1 Заявка
|27
|9
|7
|11
|30 - 34
|34
|10.
|Нант
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|22 - 35
|33
|11.
|Ренн
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|25 - 31
|33
|12.
|Монпелье
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|39 - 45
|32
|13.
|Мец
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|26 - 45
|30
|14.
|Анже
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|22 - 33
|30
|15.
|Лилль
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|24 - 32
|29
|16.
|Кан
|Заявка
|26
|8
|4
|14
|26 - 43
|28
|17.
|Нанси
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|18 - 34
|27
|18.
|Дижон
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|37 - 44
|27
|19.
|Бастия
|Заявка
|25
|5
|8
|12
|22 - 33
|23
|20.
|Лорьян
|Заявка
|26
|6
|4
|16
|27 - 52
|22
Первый тайм
33'
Фабиньо Энрике получает желтую карточку.
33'
Фабиньо Энрике атакует сзади соперника. Бриан Джимми пострадал.
32'
Диалло Мустафа из команды Генгам в офсайде
31'
31'
Диалло Мустафа из команды Генгам. Это Сидибе Джибриль заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
30'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
30'
Силва Бернарду нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Сидибе Джибриль выбил мяч подальше от ворот.
29'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
29'
28'
28'
Диалло Мустафа нарушает правила. Фабиньо Энрике пострадал
27'
Лемар Тома пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
Фалькао Радамель из команды Монако делает навес
27'
Силва Бернарду из команды Монако делает пас партнеру.
27'
Силва Бернарду из команды Монако устремляется вперед с мячом.
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
24'
Глик Камил из команды Монако добил мяч в ворота.
24'
Бриан Джимми сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Дидо Этьен наказан за толчок Фалькао Радамель
23'
Фалькао Радамель из команды Монако нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
23'
22'
22'
Туре Альмами из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
До Лука из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Фабиньо Энрике.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
21'
Диалло Мустафа из команды Генгам в офсайде
21'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
20'
Фабиньо Энрике наказан за толчок Диалло Мустафа
20'
Глик Камил наказан за толчок Диалло Мустафа
20'
Диалло Мустафа из команды Генгам остановил атаку, перехватив мяч.
19'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Икоко Джордан наказан за толчок Сидибе Джибриль
19'
Лемар Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает навес
18'
18'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
18'
Юнссон Карл-Юхан выбил мяч на угловой.
18'
17'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
16'
Икоко Джордан нарушил правила.
15'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
15'
Фалькао Радамель из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
15'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
14'
12'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Удар от ворот произведет Монако
7'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Сидибе Джибриль наказан за толчок Диалло Мустафа
6'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
6'
6'
6'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
4'
Удар от ворот произведет Монако
4'
Салибур Янис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
3'
Глик Камил из команды Монако делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
3'
Жемерсон де Жесус ошибается в защите.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 0:1 Монако
Генгам
4% (8)
Ничья:
5.5% (11)
Монако
90.5% (182)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Монако:
43.8% (88)
0:1 Монако:
19.9% (40)
1:3 Монако:
12.4% (25)
0:2 Монако:
9.5% (19)
1:1 Ничья:
5.5% (11)
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