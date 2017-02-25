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Стадион:
Генгам
0:1
Первый тайм: 33'
Монако
0'
0:1
24' Гол
Глик Камил
33' Желтая карточка
Фабиньо Энрике
33'
Первый тайм
Желтая карточка
33'
Фабиньо Энрике получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Фабиньо Энрике атакует сзади соперника. Бриан Джимми пострадал.
Офсайд
32'
Диалло Мустафа из команды Генгам в офсайде
31'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Диалло Мустафа из команды Генгам. Это Сидибе Джибриль заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
30'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
30'
Моутинью Жоау из команды Монако подал угловой слева.
30'
Силва Бернарду нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Сидибе Джибриль выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
29'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
29'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Диалло Мустафа нарушает правила. Фабиньо Энрике пострадал
27'
Лемар Тома пробил головой, вратарь справился с ударом.
27'
Фалькао Радамель из команды Монако делает навес
27'
Силва Бернарду из команды Монако делает пас партнеру.
27'
Силва Бернарду из команды Монако устремляется вперед с мячом.
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Описание гола
24'
Глик Камил из команды Монако добил мяч в ворота.
24'
Бриан Джимми сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
24'
Лемар Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Дидо Этьен наказан за толчок Фалькао Радамель
23'
Фалькао Радамель из команды Монако нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
23'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
22'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Туре Альмами из команды Монако попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
22'
До Лука из команды Генгам опасно играет. Чуть не пострадал Фабиньо Энрике.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
21'
Диалло Мустафа из команды Генгам в офсайде
21'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
20'
Фабиньо Энрике наказан за толчок Диалло Мустафа
Фол, нарушение
20'
Глик Камил наказан за толчок Диалло Мустафа
20'
Диалло Мустафа из команды Генгам остановил атаку, перехватив мяч.
19'
Моутинью Жоау навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Икоко Джордан наказан за толчок Сидибе Джибриль
19'
Лемар Тома нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сидибе Джибриль из команды Монако делает навес
18'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
18'
До Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Лемар Тома из команды Монако подал угловой справа.
18'
Юнссон Карл-Юхан выбил мяч на угловой.
18'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
17'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
16'
Икоко Джордан нарушил правила.
15'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Салибур Янис из команды Генгам делает навес
Фол, нарушение
15'
Фалькао Радамель из команды Монако опасно играет. Чуть не пострадал Диалло Мустафа.
15'
Силва Бернарду из команды Монако делает навес
14'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Жемерсон де Жесус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Икоко Джордан из команды Генгам делает навес
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
9'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Удар от ворот произведет Монако
7'
Глик Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Дидо Этьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Сидибе Джибриль наказан за толчок Диалло Мустафа
6'
Юнссон Карл-Юхан вышел из ворот и забрал мяч.
6'
Туре Альмами из команды Монако делает навес
6'
Игрок клуба "Монако" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
5'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Монако
4'
Салибур Янис бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
3'
Глик Камил из команды Монако делает подножку. Бриан Джимми заработал фол.
3'
Жемерсон де Жесус ошибается в защите.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal du Roudourou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Генгам 0:1 Монако
Генгам
4% (8)
Ничья:
5.5% (11)
Монако
90.5% (182)

Вы не участвовали в прогнозе

Монако:
43.8% (88)
Монако:
19.9% (40)
Монако:
12.4% (25)
Монако:
9.5% (19)
Ничья:
5.5% (11)
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